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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе

Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе

Праздничные салюты произведут 9 мая в 22:00 местного времени артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) РФ в десяти городах юга России и оккупированного Крыма.

Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По его словам, для праздничных салютов привлечено 45 орудий и 18 салютных установок.

"9 мая в более 50 городах Юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах", - добавил Дворников.

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Также планируется возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям (для этого задействуют "более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек") и "поздравление более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности ЮВО".

По информации Крым.Реалии, помимо Симферополя, Керчи и Севастополя, салюты пройдут в российском Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Новочеркасске, Ставрополе.

Напомним, во время заседания оперативного штаба по распространению COVID-19 28 апреля "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.

Также читайте: ФСБшники пытали украинского пограничника на админгранице с оккупированным Крымом, - СБУ

Автор: 

День Победы (1231) Крым (26427) Минобороны рф (938)


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Топ комментарии
+10
так...Воронежу приготовиться...
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29.04.2020 22:01 Ответить
+9
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 8779
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29.04.2020 22:07 Ответить
+8
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 5087
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29.04.2020 22:02 Ответить
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И нам бы не мешало отсалютовать. на базах макак макшанских в Крыму..
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29.04.2020 22:01 Ответить
так...Воронежу приготовиться...
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29.04.2020 22:01 Ответить
коронавирусу трижды "Гип-гип-ура !"


пир во время чумы


.
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29.04.2020 22:55 Ответить
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 3348
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29.04.2020 22:01 Ответить
а Шойгу-то тут причем? Ведь "Это были местные силы самообороны!"?
или нет?
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29.04.2020 22:17 Ответить
или нет
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29.04.2020 22:27 Ответить
ихтамнет
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29.04.2020 23:03 Ответить
Можно Вильхой-М подсобить!
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29.04.2020 22:01 Ответить
******
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29.04.2020 22:02 Ответить
херня какая то, без парада это не то, неужто руцкие испугались какого то вируса, говорят что руцких он неберёт, так что деда на палку и по улицам асфальт полировать, а там ещё и сто фронтовых, эх вы.
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29.04.2020 22:02 Ответить
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 5087
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29.04.2020 22:02 Ответить
Одна нога тут - друга там.
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29.04.2020 22:05 Ответить
Здравствуй мама, возвратился я не весь. Вот нога моя, на гвоздь её повесь (с)
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29.04.2020 22:15 Ответить
А фанерний Рейхстаг знов штурмуватимуть?
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 1654
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29.04.2020 22:03 Ответить
"тра-та-та !", "бум-бум !" Хенде хох, фашисты, сдавайтесь !

Чим би русскіє не тішились, аби в Україну не лізли
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29.04.2020 23:03 Ответить
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 8779
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29.04.2020 22:07 Ответить
он (вирус) туда даже и не добрался бы (видимо автобусы там редкие "гости")!
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29.04.2020 23:09 Ответить
кацапам більше святкувати нічого
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29.04.2020 22:08 Ответить
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 4515
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29.04.2020 22:09 Ответить
у х.ла кукуха поехала... в историю Спарты еще не навалял величаво..
шо там за двойников-двоечников понасобирали??? хрен их знает ))))
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29.04.2020 22:28 Ответить
Чим більше грошей в повітря запустять тим менше залишиться на зброю для вбивства людей.
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29.04.2020 22:11 Ответить
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 476
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29.04.2020 22:12 Ответить
Братцы! Или как вас ещё назввать, как на День Великой Победы, где сложили НАШИ С ВАМИ ДЕДЫ ПРОТВ ЕДИНОГО ВРГАГА, полули б в небо салютами славными-памятнымим, а не по своих же братьях из всего, что в очереной раз перепало по случаю от очередной "гуманитарки".
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29.04.2020 22:13 Ответить
Это тока меня коробит когда ВКУ (вооружённых кацапских ублюдков) называют "военными"?
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29.04.2020 22:21 Ответить
Парашники- вам опять счастье привалило. За кота сойдёте, если что.
Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе - Цензор.НЕТ 4868
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29.04.2020 22:23 Ответить
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 3040
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29.04.2020 23:14 Ответить
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 5859
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29.04.2020 22:29 Ответить
что-то пу слишком симпатичный...
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29.04.2020 22:33 Ответить
ну так до выстрела все симпатишные
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29.04.2020 22:43 Ответить
если в Крыму - то это не "военные рф", а "армия оккупантов".
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29.04.2020 22:37 Ответить
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 2760
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29.04.2020 22:41 Ответить
Військові РФ планують 9 травня артилерійські салюти в окупованих Сімферополі, Керчі та Севастополі - Цензор.НЕТ 6680
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29.04.2020 22:48 Ответить
и в чем "новость"?
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29.04.2020 23:06 Ответить
новость в том, что мордве нет покоя. Нет чтбы уже сейчас начинать возить воду на крысм цистернами так кацапня салюты устраивает.
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30.04.2020 00:09 Ответить
Ну... есть старый сов. анекдот. Председатель колхоза открывает собрание. На повестке дня два вопроса.
1. Ремонт сарая
2. Построение коммунизма.
Поскольку досок для ремонта нет, переходим сразу ко второму вопросу.
Ну, что изменилось???
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30.04.2020 09:26 Ответить
Фонтаны, б..., включите.
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30.04.2020 10:26 Ответить
 
 