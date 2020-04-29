Военные РФ планируют 9 мая артиллерийские салюты в оккупированных Симферополе, Керчи и Севастополе
Праздничные салюты произведут 9 мая в 22:00 местного времени артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) РФ в десяти городах юга России и оккупированного Крыма.
Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
По его словам, для праздничных салютов привлечено 45 орудий и 18 салютных установок.
"9 мая в более 50 городах Юга России спланировано около 100 маршрутов движения военных автомобилей с концертно-художественными бригадами и звукоусиливающей аппаратурой для поздравления граждан, ветеранов войны и трансляции песен фронтовых лет на улицах и во дворах", - добавил Дворников.
Также планируется возложения цветов к памятникам и воинским захоронениям (для этого задействуют "более 1,3 тыс. групп военнослужащих в составе не более пяти человек") и "поздравление более 19 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в зоне ответственности ЮВО".
По информации Крым.Реалии, помимо Симферополя, Керчи и Севастополя, салюты пройдут в российском Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Новочеркасске, Ставрополе.
Напомним, во время заседания оперативного штаба по распространению COVID-19 28 апреля "глава парламента" оккупированного Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не планируется проведение массовых мероприятий на 9 мая.
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пир во время чумы
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или нет?
Чим би русскіє не тішились, аби в Україну не лізли
шо там за двойников-двоечников понасобирали??? хрен их знает ))))
1. Ремонт сарая
2. Построение коммунизма.
Поскольку досок для ремонта нет, переходим сразу ко второму вопросу.
Ну, что изменилось???