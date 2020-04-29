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Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у Зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании

Самолеты

В Офисе президента объяснили необходимость создания в Украине государственной авиакомпании.

"Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства", - заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

Тимошенко пояснил, что антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. "В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика

Замглавы ОП считает, что национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть постоянные авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то случится, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - добавил Кирилл Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все еще просчитывается. Нужен стратегический инвестор, - Криклий об анонсированной Зеленским национальной авиакомпании

Автор: 

авиация (2857) ГП "Антонов" (142) Тимошенко Кирилл (432)


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Топ комментарии
+13
Зеля, предлагаю обсудить и другие вопросы, не относящиеся к компетенции припи*дента:
1) Создание государственной ассенизаторской компании с использованием КрАЗов.
2) Создание государственной прачечной на основе положительного опыта отмывания денег через "Приват".
3) Создание государственной клоунской компании путём слияния "офиса припи*дента" и студии "говноквартал" с использованием п. 1) моего поста для её массовой доставки в нарiд.
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29.04.2020 22:19 Ответить
+11
Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании - Цензор.НЕТ 6191
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29.04.2020 22:13 Ответить
+11
Якщо береться за Антонова, то просере і його.
Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у Зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании - Цензор.НЕТ 5522
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29.04.2020 22:25 Ответить
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Страница 2 из 2
Какой чудак попрется в .Борисполь, потеряет кучу времени на дорогу, оформление и всё остальное, чтобы полететь к примеру в Одессу. Все равно билет стоить 10 долларов не будет. Интерсити - 7 часов и в Одессе.
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29.04.2020 22:28 Ответить
По региональным рейсам зелёные уже мечтают об Одесса-Новосибирск
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29.04.2020 22:32 Ответить
Запустят аэропорт в Святошине. Приезжаете на метро и через 30 минут - в самолете. Билет в Одессу будет стоить 19 долл.
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29.04.2020 23:31 Ответить
Это Вам в ОП про цену билета напели?
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29.04.2020 23:52 Ответить
Нет, мне "напевать" ничего не нужно. Я сам могу напеть, если нужно. А если серьезно, теоретически, такую компанию создать можно было бы. Найдутся и самолеты и экипажи и сотрудники компании. Но этим должны заниматься профессионалы, а не случайные люди. Пусть даже из ОП. Здесь я с Вами согласен.
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30.04.2020 08:21 Ответить
Теоретически, мы уже должны долететь до Альфы Центавра... А практически - ни техники, ни ресурсов нет...
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30.04.2020 12:47 Ответить
Во-во... Именно об этом я тут и написал некоторым "умникам"...
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30.04.2020 05:37 Ответить
Очень надеюсь, что есть какой-то человек или компания, которая тщательно конспектирует все провалы и предательства этого зеленого недоноска и всей его банды поголовно..
Педантично...день за днём...день за днём...
Думаю, этот счет Зедебилу будет оплатить очень тяжело.
И при том - уже скоро!
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29.04.2020 22:33 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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29.04.2020 23:17 Ответить
Спасибо!!!
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29.04.2020 23:35 Ответить
Можно будет просто начать просматривать архив Форума с 1 дня после инаугурации.
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29.04.2020 23:53 Ответить
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29.04.2020 23:58 Ответить
Сидять слуги в ресторані Велюр і міркують, чого ще людям не хватає?
Робота є, житло є, гроші є, автомобіль є, слуги є, літака немає, зробимо!
Літаків у нас немає, да панове?
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29.04.2020 22:36 Ответить
"Мрія" будет выполнять внутренние рейсы для Новой почты ? ))
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29.04.2020 22:36 Ответить
Да. Президент будет рапортовать о быстрой доставке 100 тонн людей из одного города в другой.
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29.04.2020 22:38 Ответить
операція "троянський кіт"

Літаки "Антонова" можуть обслуговувати рейси між містами, - у Зеленського пояснили мету створення нової авіакомпанії - Цензор.НЕТ 5698
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29.04.2020 22:47 Ответить
Санитаров на Банковую! Срочно!
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29.04.2020 23:10 Ответить
А що , є авіакомпанії які обслуговують рейси між селами ?
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29.04.2020 23:12 Ответить
Ну и сколько нам нужно самолетов для внутренних авиалиний с учетом работающих аэропортов? Штук 30-40? А потом кому их продавать? Был же проект с арабами, не смогли развить. Без экспорта хотя бы пары сотен штук любая модель будет убыточной.
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29.04.2020 23:31 Ответить
А Антонов еще способен производить самолеты?
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29.04.2020 23:35 Ответить
Тебе не стыдно прятаться за американским флагом,блевотина кацапская?😂🌷
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30.04.2020 00:07 Ответить
Способен. Почему нет. Вопрос денег и времени. И разумных решений в поиске инвестора, поставщиков основных узлов.
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30.04.2020 14:30 Ответить
Гребаный совок...Оно хоть что-то может не обезьянить из совка или раши???
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29.04.2020 23:57 Ответить
Я уже вижу, как народ массово из маршруток и плацкартных вагонов пересаживается на авиалайнеры, чтобы долететь из Киева до одного из немногих областных центров, где еще существуют аэропорты. Особенно это будет актуально после кризиса.
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29.04.2020 23:57 Ответить
Боже, какая дичь несусветная
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30.04.2020 00:41 Ответить
Есть в мире хоть 1 успешная авиакомпания, принадлежащая государству? Нет.
Вывод - кто-то нассал клоуну в уши и хочет урвать кусок из бюджета.
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30.04.2020 01:08 Ответить
Беня под предлогом междугородних авиаперевозок пытается слить предбанкротное МАУ своей ручной обезьяне.
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30.04.2020 01:09 Ответить
При чем за счёт налогоплательщиков Украины, также как и Приват.
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30.04.2020 01:10 Ответить
гиперлупы были... водные каналы тоже... а тут как то мелковато....
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30.04.2020 06:57 Ответить
Спочатку ця глибинна країна знищила все літакобудуваня, знищила податками і тупою розваленою Пахлом і Яценюком митницею Мотор Січ, а тепер зелені остолопи, візьмуть один літак і будуть возити маски від одного міста до іншого. Геніально.
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30.04.2020 07:00 Ответить
Надо добавить "эпицентровские маски"
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30.04.2020 07:07 Ответить
Будут сделаны и запущены суперсовременные самолеты АН-2зе, счастливых полетов товарищи.
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30.04.2020 08:01 Ответить
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