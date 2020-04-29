Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у Зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании
В Офисе президента объяснили необходимость создания в Украине государственной авиакомпании.
"Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства", - заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.
Тимошенко пояснил, что антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. "В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы построим государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему "Антонову", - Зеленский хочет создать госавиаперевозчика
Замглавы ОП считает, что национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.
"Да, есть рынок, есть постоянные авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то случится, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - добавил Кирилл Тимошенко.
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Педантично...день за днём...день за днём...
Думаю, этот счет Зедебилу будет оплатить очень тяжело.
И при том - уже скоро!
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Робота є, житло є, гроші є, автомобіль є, слуги є, літака немає, зробимо!
Літаків у нас немає, да панове?
Вывод - кто-то нассал клоуну в уши и хочет урвать кусок из бюджета.