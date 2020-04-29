Самолеты "Антонова" могут обслуживать рейсы между городами, - у Зеленского пояснили цель создания новой авиакомпании

В Офисе президента объяснили необходимость создания в Украине государственной авиакомпании.

"Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП "Антонов", а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства", - заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ZIK, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ.

Тимошенко пояснил, что антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. "В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил он.

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Замглавы ОП считает, что национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть постоянные авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то случится, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - добавил Кирилл Тимошенко.

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