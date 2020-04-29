Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников, будет вести Пристайко
Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".
"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", - сказал вице-премьер.
По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".
"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он.
Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.
По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.
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А це рабство.І не кажіть за Ізраїль чи Швецію.В нас це чисте рабство,по якому тільки біднота служить.А не як в тій же Швеції.де принцеса зі всіма проходить службу.
Цушко в политике почти все время независимости. Сначала с СПУ Александра Мороза как депутат, потом как министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича, где он сменил строптивого Юрия Луценко.
24 мая 2007. Погода теплая и солнечная. Киевляне готовятся праздновать День Киева, а журналисты ждут едва ли не введения в столицу войск и чрезвычайного положения.
Президент Виктор Ющенко и коалиция коммунистов, регионалов и социалистов сошлись в решающей битве. Президент инициирует досрочные выборы парламента, но его решение блокируется через Конституционный суд. Ющенко требует расследовать действия судей от Генпрокуратуры, но генпрокурор Святослав Пискун не спешит этим заниматься. Тогда Ющенко увольняет Пискуна и назначает и.о. Виктора Шемчука.
Служба госохраны приходит в ГПУ, чтобы освободить кабинет Пискуна для нового руководителя. Но на его защиту встает Василий Цушко с "Беркутом", который едва ли не выносит двери ГПУ.
"Тогда своими действиями я видимо внес свою лепту в то, чтобы Ющенко лишился второго срока президентства. Если бы тогда был незаконно заменен Генпрокурор, а я в Генпрокуратуру именно и пошел, чтобы не допустить этого, то они бы могли сделать очень просто - арестовали бы всю оппозицию. Был список тех, кто подлежал аресту. в первой десятке - Виктор Янукович, Александр Мороз, Николай Азаров, Андрей Клюев. Их должны быть обвинить в невыполнении указа президента по обеспечению выборов", - заявил позже Цушко в интервью газете «Сегодня».
Янукович не забыл Цушко услугу в противостоянии с Ющенко, и когда стал президентом, назначил его министром экономики в правительство Азарова.
На этом посту он запомнился не только тем, что имел наибольшее количество заместителей министров - девять, но и постоянными обвинениями в укрывательстве сомнительных "тендерных" схем Антона Яценко.
Публично министр и депутат от БЮТ Яценко были в контрах. Летом 2010 года Цушко даже разбил лицо народному депутату.
Но Татьяна Черновол однажды подловила Яценко на совместном походе с Цушко в гости к Петру Симоненко.Источники в тогдашнем Кабмине рассказывали журналистам, что драка с Яценко требовалась Цушко, чтобы отмежеваться от депутата, которому светило тогда снятие неприкосновенности из-за уголовного дела в ГПУ за попытку вмешаться в работу печально известного концерна ЕДАПС. А на самом деле министр очень даже помогал депутату - брал на должности его людей и подписывал нужные инициативы.
Так, источник "Экономической правды" в правительстве рассказывал, что в 2005 году, когда была создана Тендерная палата (оплот тогдашней коррупции), Цушко стал соавтором внесения скандальных изменений в закон о закупках. Позже министр говорил, что Яценко подделал его подпись.
Через несколько месяцев Цушко потерял должность министра, но был переведен на менее жирную - главы Антимонопольного комитета.
Вот так выглядели ленты новостей того времени.
17 декабря 2010
Антимонопольный комитет разрешил компании "Столичный ЦУМ" (Донецк) купить целостный имущественный комплекс киевского Центрального универмага на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик.
18 декабря 2010
Антимонопольный комитет разрешил компании TRK Media Holding Ltd. покупку более 50% акций "Телевизионной службы Днепропетровска" ( "34" канал).
Как пишет газета "Дело", эта кипрская компания является владельцем 99% ООО "Медиа группа" Украина ", которое входит в группу СКМ.
4 марта 2011
АМКУ разрешил "ДТЭК" купить более 25% акций "Западэнерго".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
"Предоставлено разрешение ООО" Донбасская топливно-энергетическая компания "на приобретение акций" Западэнерго ", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента", - говорится в сообщении.
Именно тогда Ахметов получил под свой контроль большинство тепловой генерации. Неудивительно, что сейчас именно с Ахметовым связывают попытки возвращения Цушко в Кабмин.
Оце Зєля бізнес придумав !
Куда вам до Советского Союза. Вы импотенты. Вы даже не можете обеспечить свой народ работой за приличную зарплату.
Вы редкостные ушлёпки - вот вы кто, пан Пристайко.
А все кто приехал могут и на Майдан заглянуть - поговорить!
Я же легально, допустим, их у себя трудоустраиваю!
- сколько гастарбайтеров привлекать, чтоб не нанести ущерба местному рынку труда,
- требования к гастам - желательно уже работавших в стране, мин владения языком, прививки и итд
- требования к работе - компактными группами, такое же проживание, мин контактов с местными,
- переезды,
- контроль за соблюдением,
Власть именно за этим: нужно ли, если нужно, то сколько и как.
Но "наши" власти готовы кэш получить на ровном месте)))
Крепостной - человек, которого заставляют работать именно в конкр месте внеэкономическими мерами. Вы о работе вахтовым методом слышали?
Власть может помощь/помешать, а сама не может заработать.
ЗЕленая плесень совсем оху.ли? твари.
людей за холопов держите суки.
Наголосовали *****.
Не зря существует поговорка:
- Рыба ищет где глубже, а человек где лучше!
У узколобых география только на Польше и пане заканчивается. Открой карту,мир гораздо больше польши и украины.
- Преображенские уехали. Остались только Шариковы. Нужно выбирать умных среди Шариковых!
В.В. Жириновский
Удачи в выборе!
В Польше миним пенсионный стаж для женщин - 20 лет, а на Украине будет 27 лет. Чем эта работа на "свою Родину " лучше работы на пана?
на ней рабы ФЕРМЫсоздавать начнут
зеленский, пристайко, шмыга - падаль
Так їх, гоїв !
Сказано =назад, сідєть, к ноґє= ! І все !
А то роз*їздилися.
=сдєлалі вмєстє= - от =вмєстє= і сидіть.
Тільки у тлі і його кодла пики розпухають од переїдання делікатесами - скоро в монітор не вміщатимуться, а ви, зе-лохи, штанці підперезуйте і переходьте на хліб та воду.
І повторюйте з ранку до вечора вашу зе-мантру, щоб з ніг не впасти "аби не Порох - гірше не буде", "аби не Порох - гірше не буде".
То трохи довше протягнете.
Та й таке ...
Запрещать и не пущать - это путь коммунистов в СССР. Это ужасные откаты и шарахания, а главное, под видом якобы заботы о населении, просто удручают.
Начата торговля рабами?
Клоуны ***.
Чем справки о проведении обязательных прививок для лошадей принципиально отличается от таких же справок для людей? И в том и в другом случае по ним решают, пускать или не пускать. Разница только в причинах поездки, точнее - в способах принуждения к поездке: для лошадей - внеэкономическая, для людей - экономическая.