Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников, будет вести Пристайко

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", - сказал вице-премьер.

По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

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"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

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