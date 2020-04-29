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Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников, будет вести Пристайко

Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников, будет вести Пристайко

Переговоры со странами, которые хотят привлечь украинцев к сезонным работам, будет вести вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Пристайко сказал в интервью сайту "Сегодня".

"Сегодня премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организовано дать такую возможность людям, которые хотят работать за рубежом. Этих людей ценят за рубежом, своим семьям в Украине они приносят доход", - сказал вице-премьер.

По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы готовы к переговорам, - Шмыгаль о чартерах для украинских сезонных работников

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовые выехать за тысячи километров от дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он.

Пристайко повторил позицию правительства о том, что нет никакой речи о каком-либо запрете на выезд, и заявил, что чартеры для сезонных работников будут организовываться постоянно.

По его словам, важно понять разницу между работниками, которые постоянно неорганизованно пересекают украинскую границу, чем усиливают риски угрозы новой вспышки коронавируса, и сезонными рабочими, которые едут за границу на 3-6 месяцев с выполнением условий обсервации и требований безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госавиаслужба за 2 часа до рейса запретила вылет чартера с заробитчанами в Великобританию, - МАУ

Автор: 

заробитчане (587) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+42
Продаж рабів на невольницькому ринку?Оце так кінець епохи бідності,навіть Петрусь до такого не допетрив))
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29.04.2020 22:48 Ответить
+40
Переговоры со странами, которые хотят пригласить украинских работников будет вести Пристайко - Цензор.НЕТ 6405
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29.04.2020 22:49 Ответить
+29
накуй вы вообще нужны, все обеспечивает работодатель, лишь бы вы не мешали
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29.04.2020 22:49 Ответить
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Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.
Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.
Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.
Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.
Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.
Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
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29.04.2020 23:11 Ответить
https://censor.net/user/334806 І що ви хотіли цим сказати? Це стаття для рабів,не для феодалів.
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29.04.2020 23:22 Ответить
Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
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30.04.2020 00:39 Ответить
Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба

А це рабство.І не кажіть за Ізраїль чи Швецію.В нас це чисте рабство,по якому тільки біднота служить.А не як в тій же Швеції.де принцеса зі всіма проходить службу.
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30.04.2020 01:21 Ответить
...от же фарисеи!. и там хотите пососать.
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29.04.2020 23:12 Ответить
Україна збирається торгувать рабсилою на державному рівні, або, як сказали б борці за децентралізлвану приватизацію, хоче "монополізувати ринок".
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29.04.2020 23:12 Ответить
По словам Пристайко, в правительстве хотели бы, чтобы эти люди остались в Украине и сделали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы"Источник: https://censor.net/n3192515 И на хрена мне ферма да и вообще бизнес в нынешней Украине ? Кормить всю коррупционную братию взятками ? Да пошли вы на.уй
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29.04.2020 23:16 Ответить
"Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", - сказал он c сожалением, и всплакнул.Но мы что-нибудь придумаем"
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29.04.2020 23:23 Ответить
Хрен-ли там переговаривать, просто меняйте их на борзЫх...
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29.04.2020 23:24 Ответить
"Долой Нефедова! Привет старый орел Януковича и Ахметова!"
Цушко в политике почти все время независимости. Сначала с СПУ Александра Мороза как депутат, потом как министр внутренних дел в правительстве Виктора Януковича, где он сменил строптивого Юрия Луценко.

24 мая 2007. Погода теплая и солнечная. Киевляне готовятся праздновать День Киева, а журналисты ждут едва ли не введения в столицу войск и чрезвычайного положения.

Президент Виктор Ющенко и коалиция коммунистов, регионалов и социалистов сошлись в решающей битве. Президент инициирует досрочные выборы парламента, но его решение блокируется через Конституционный суд. Ющенко требует расследовать действия судей от Генпрокуратуры, но генпрокурор Святослав Пискун не спешит этим заниматься. Тогда Ющенко увольняет Пискуна и назначает и.о. Виктора Шемчука.

Служба госохраны приходит в ГПУ, чтобы освободить кабинет Пискуна для нового руководителя. Но на его защиту встает Василий Цушко с "Беркутом", который едва ли не выносит двери ГПУ.

"Тогда своими действиями я видимо внес свою лепту в то, чтобы Ющенко лишился второго срока президентства. Если бы тогда был незаконно заменен Генпрокурор, а я в Генпрокуратуру именно и пошел, чтобы не допустить этого, то они бы могли сделать очень просто - арестовали бы всю оппозицию. Был список тех, кто подлежал аресту. в первой десятке - Виктор Янукович, Александр Мороз, Николай Азаров, Андрей Клюев. Их должны быть обвинить в невыполнении указа президента по обеспечению выборов", - заявил позже Цушко в интервью газете «Сегодня».

Янукович не забыл Цушко услугу в противостоянии с Ющенко, и когда стал президентом, назначил его министром экономики в правительство Азарова.

На этом посту он запомнился не только тем, что имел наибольшее количество заместителей министров - девять, но и постоянными обвинениями в укрывательстве сомнительных "тендерных" схем Антона Яценко.

Публично министр и депутат от БЮТ Яценко были в контрах. Летом 2010 года Цушко даже разбил лицо народному депутату.

Но Татьяна Черновол однажды подловила Яценко на совместном походе с Цушко в гости к Петру Симоненко.Источники в тогдашнем Кабмине рассказывали журналистам, что драка с Яценко требовалась Цушко, чтобы отмежеваться от депутата, которому светило тогда снятие неприкосновенности из-за уголовного дела в ГПУ за попытку вмешаться в работу печально известного концерна ЕДАПС. А на самом деле министр очень даже помогал депутату - брал на должности его людей и подписывал нужные инициативы.

Так, источник "Экономической правды" в правительстве рассказывал, что в 2005 году, когда была создана Тендерная палата (оплот тогдашней коррупции), Цушко стал соавтором внесения скандальных изменений в закон о закупках. Позже министр говорил, что Яценко подделал его подпись.

Через несколько месяцев Цушко потерял должность министра, но был переведен на менее жирную - главы Антимонопольного комитета.

Вот так выглядели ленты новостей того времени.

17 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании "Столичный ЦУМ" (Донецк) купить целостный имущественный комплекс киевского Центрального универмага на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик.

18 декабря 2010

Антимонопольный комитет разрешил компании TRK Media Holding Ltd. покупку более 50% акций "Телевизионной службы Днепропетровска" ( "34" канал).

Как пишет газета "Дело", эта кипрская компания является владельцем 99% ООО "Медиа группа" Украина ", которое входит в группу СКМ.

4 марта 2011

АМКУ разрешил "ДТЭК" купить более 25% акций "Западэнерго".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

"Предоставлено разрешение ООО" Донбасская топливно-энергетическая компания "на приобретение акций" Западэнерго ", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления эмитента", - говорится в сообщении.

Именно тогда Ахметов получил под свой контроль большинство тепловой генерации. Неудивительно, что сейчас именно с Ахметовым связывают попытки возвращения Цушко в Кабмин.
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29.04.2020 23:25 Ответить
Касир на відкатах .Навіть при Янику не було. Зарубіжні компанії і країни мусять "порєшать" з цим кльопою як,коли,і скільки випускати за кордон кріпаків !!! Жесть !
Оце Зєля бізнес придумав !
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29.04.2020 23:28 Ответить
Та це ж по нашому, по куркульскі, ...одержати профіт на всьому, навіть на чужой біді...бо йдуть "на полуницю" не від гарного життя.
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30.04.2020 10:10 Ответить
"по куркульські",часом,не євреї вигадали ? Що це означає ?
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30.04.2020 10:24 Ответить
Іудей сьогодні керує Україною і призначає хохлів. які не випускають за кордон інших хохлів)))))
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30.04.2020 10:45 Ответить
по куркульскі- перекладаю-по жлобски.
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30.04.2020 13:45 Ответить
а я думал, что людей продавать преступление... ан нет - бизнес однако.
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29.04.2020 23:29 Ответить
>Ведь мы же не Советский Союз


Куда вам до Советского Союза. Вы импотенты. Вы даже не можете обеспечить свой народ работой за приличную зарплату.
Вы редкостные ушлёпки - вот вы кто, пан Пристайко.

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29.04.2020 23:33 Ответить
А коронавируса уже нет или я что-то пропустил?
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29.04.2020 23:34 Ответить
А вбитий брат дєрмака що --дуже зайнятий? Та ж Пристайко сам не справиться без спеца по решалову.
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29.04.2020 23:41 Ответить
Теперь все кто не приехал на Пасху, теперь фиг когда вернутся в Украину.
А все кто приехал могут и на Майдан заглянуть - поговорить!
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29.04.2020 23:50 Ответить
Смотрящего назначили...команда крепких специалистов "договариваться где-то посередине"?
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30.04.2020 00:10 Ответить
Дристайко бабла захотів, корупційна підстилка.
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30.04.2020 08:14 Ответить
Вот я, допустим, нанимаю себе работников, допустим из индии. При чем тут из власть?!
Я же легально, допустим, их у себя трудоустраиваю!
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30.04.2020 00:11 Ответить
В Германии государство установило:
- сколько гастарбайтеров привлекать, чтоб не нанести ущерба местному рынку труда,
- требования к гастам - желательно уже работавших в стране, мин владения языком, прививки и итд

- требования к работе - компактными группами, такое же проживание, мин контактов с местными,
- переезды,

- контроль за соблюдением,
Власть именно за этим: нужно ли, если нужно, то сколько и как.
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30.04.2020 17:41 Ответить
Всё по честному(с)
Но "наши" власти готовы кэш получить на ровном месте)))
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30.04.2020 23:22 Ответить
сказать, что это полный, наикрутейший писец - ничего не сказать. Какие чмыри, млять, будут решать, кому, куда и на сколько ехать. ****** очi..........
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30.04.2020 00:17 Ответить
Землю майже розпродали-за розпродажу кріпаків взялися.
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30.04.2020 00:54 Ответить
Человек сам становится крепостным, а не его им делают...
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30.04.2020 04:06 Ответить
...хохлом.)
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30.04.2020 17:46 Ответить
Землю майже розпродали-за розпродажу кріпаків взялися.
Крепостной - человек, которого заставляют работать именно в конкр месте внеэкономическими мерами. Вы о работе вахтовым методом слышали?
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30.04.2020 17:43 Ответить
Я не о вахтовиках или & наёмниках террориста *****,а о крепостных агрокомплекса поросенка,пашущих на 122-х тыс.га его земли за 2-а тюка соломы в день.http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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30.04.2020 17:58 Ответить
Видимо, в лупатых глазах главзебила постоянно маячит цифра в 12 лярдов, которую мимо него проносят роботящие украинцы изза границы. Поэтому лихорадочно разрабатываются планы по относительно законной реквизиции этих денег. Хотя бы частично. То ли выкуп при выезде, то ли при въезде, но задумки продюсируются с необычайной скоростью доходящей до хаоса. Поэтому восемь планов за три часа выпускать лайнер с заробитчанами или нет и целый букет противоречивых заявлений о порядке выезда за границу. То есть если нет ума заработать то можно попробовать отобрать.
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30.04.2020 01:01 Ответить
То есть если нет ума заработать то можно попробовать отобрать.
Власть может помощь/помешать, а сама не может заработать.
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30.04.2020 17:45 Ответить
Ну пипл пока хавает
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30.04.2020 01:03 Ответить
Так это ему за рабов бабки заносить теперь?
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30.04.2020 01:06 Ответить
Вы там че?
ЗЕленая плесень совсем оху.ли? твари.
людей за холопов держите суки.
Наголосовали *****.
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30.04.2020 01:27 Ответить
Ветка недоумков каких то! Люди едут зарабатывать деньги,и они оказывается рабы.А постящие бред на ветке получающие по 5 тыс грн в месяц и боящиеся оторвать жопу от дивана,оказывается господа!
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30.04.2020 01:49 Ответить
https://censor.net/user/407554 Так ты предлагаешь всем выехать? Ты, наверное, патриот?
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30.04.2020 11:00 Ответить
Нет, он идиот.
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30.04.2020 12:09 Ответить
Зачем свои умственные способности на других проэцируешь?
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30.04.2020 13:17 Ответить
Научись сначала писать грамотно, идиотик...проЄцируешь
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30.04.2020 13:50 Ответить
Идиотики сексом без презерватива занимались,в результате ты появился.
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30.04.2020 13:57 Ответить
Нет,я предлагаю холопам за тарелку похлебки батрачить,им это привычно.
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30.04.2020 13:16 Ответить
Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко - Цензор.НЕТ 6454 https://censor.net/user/407554 А ты работаешь на чужое государство, на пана, за миску супа и миску каши. Как прижало - домой, до хаты, ибо ты там никто, батрак. Как пошла клубника- воспрянули духом и зашевелились. А я работал на свою Родину и если она еще не развалилась, то в этом и часть моих заслуг.
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30.04.2020 13:26 Ответить
Открою секрет,за миску супа и миску каши работают только у нас,и то патриоты типа тебя.А те ,кто ездят на заработки,зарабатывают минимум от двух раз больше чем здесь.
Не зря существует поговорка:
- Рыба ищет где глубже, а человек где лучше!
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30.04.2020 13:32 Ответить
https://censor.net/user/407554 Так, я патріот, хоч і не часто про це розказую. А ти якого хріна тут робиш, на патріотичному сайті? Їдь до пана, жопи мити, урожай збирати, ями копати, робити те, що поляки не хочуть. Чи будеш тут сидіти і із Польщі повчати нас патріотизму?
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30.04.2020 13:45 Ответить
Не рассказывай мне что делать,и я не буду рассказывать тебе,куда идти.
У узколобых география только на Польше и пане заканчивается. Открой карту,мир гораздо больше польши и украины.
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30.04.2020 14:00 Ответить
https://censor.net/user/407554 Пиши названия стран с большой буквы! У нас пройдет, а в Польшу могут и не пустить! Плыви, рыбка, ищи где глубже и, желательно,с концами. Без таких мы проживем!
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30.04.2020 16:01 Ответить
Ну да:
- Преображенские уехали. Остались только Шариковы. Нужно выбирать умных среди Шариковых!
В.В. Жириновский
Удачи в выборе!
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30.04.2020 16:51 Ответить
https://censor.net/user/407554 Преображенские уехали собирать клубнику и мыть жопы престарелым иностранцам
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30.04.2020 18:03 Ответить
Как скажешь!
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30.04.2020 18:31 Ответить
А я работал на свою Родину

В Польше миним пенсионный стаж для женщин - 20 лет, а на Украине будет 27 лет. Чем эта работа на "свою Родину " лучше работы на пана?
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30.04.2020 21:07 Ответить
как крепостных крестьян, - на собак менять будут?
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30.04.2020 01:49 Ответить
Для зелёных недоумков поясню что люди которых удерживают вне их воли для выполнения каких либо работ являются рабами.
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30.04.2020 01:52 Ответить
пристайко охметовская падаль
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30.04.2020 02:00 Ответить
зеленский гной охметовский
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30.04.2020 02:01 Ответить
зегнидные мрази раздерибанили землю и ждут, когда
на ней рабы ФЕРМЫсоздавать начнут
зеленский, пристайко, шмыга - падаль
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30.04.2020 02:03 Ответить
пора организовывать всеукраинскую забастовку !
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30.04.2020 02:04 Ответить
Переговори з країнами, які хочуть запросити українських працівників, буде вести Пристайко - Цензор.НЕТ 5639
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30.04.2020 02:26 Ответить
Браво ! Аплодую зе-кагалу ! МОЛОДЦІ !!!
Так їх, гоїв !
Сказано =назад, сідєть, к ноґє= ! І все !
А то роз*їздилися.

=сдєлалі вмєстє= - от =вмєстє= і сидіть.
Тільки у тлі і його кодла пики розпухають од переїдання делікатесами - скоро в монітор не вміщатимуться, а ви, зе-лохи, штанці підперезуйте і переходьте на хліб та воду.
І повторюйте з ранку до вечора вашу зе-мантру, щоб з ніг не впасти "аби не Порох - гірше не буде", "аби не Порох - гірше не буде".
То трохи довше протягнете.

Та й таке ...
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30.04.2020 02:44 Ответить
Ппц, а эти страны что вымерли, у них людей нету? На нашем месте, можно бы было, как-то разыграть эту карту для выгоды Украины, но явно зеленые обосрутся и тут....
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30.04.2020 04:07 Ответить
...типа: я, мзду беру и мне на державу насрать
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30.04.2020 04:27 Ответить
Да-с.. сутенерство какое то
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30.04.2020 05:07 Ответить
Зетварі хочуть впасти на хвіст українцям. Дуже хочеться мільярдів, але їм заспівають : отсосни, отсосни , отсосни відірви іголочку.
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30.04.2020 08:12 Ответить
барин ведет переговоры об аренде холопов))))
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30.04.2020 06:27 Ответить
Государство надо менять. И начинать с народовладдя.
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30.04.2020 07:24 Ответить
Зачем? Вам больше нечем заняться? Вложите деньги в Украине, создайте аналогичные рабочие места с аналогичной зарплатой и люди в Украине трудоустроятся. Нет, для этого же поработать властям нужно. Намного проще принять насильные решения сложных вопросов. Нет у этого простого и быстрого решения, Пристайко, опомнжитесь, а вначале предложите свою достойную альтернативу, что же вы делаете?
Запрещать и не пущать - это путь коммунистов в СССР. Это ужасные откаты и шарахания, а главное, под видом якобы заботы о населении, просто удручают.
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30.04.2020 08:20 Ответить
Власть все больше и откровенней скатывается к авторитаризму. Бездарная, неумелая, пытается защитить только саму себя, совершенно не думая о стране и о людях.
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30.04.2020 08:24 Ответить
Пристайко, вместе с Зеленским! А со своим народом не хотите провести переговоры вначале? Ну чтобы знать его мнение об этом и о массе других вопросов? Ваша самоизоляция и самодурство приведет к очень печальным последствиям.
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30.04.2020 08:28 Ответить
Вести переговоры ...
Начата торговля рабами?
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30.04.2020 08:35 Ответить
Сидит себе такой зебил и возмущается - а как я буду харчеватся? До Шмыгаля на работу, за 6000 гривасов в месяц, на каменоломню. А-ха-ха!!
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30.04.2020 08:36 Ответить
Уже построили свои фермы и огурцы и редис выкинули на дорогу.
Клоуны ***.
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30.04.2020 08:42 Ответить
Во всех странах Европы (подчеркиваю ВО ВСЕХ) контролируется легальность трудоустройства, даже если это несколько дней. В конце года работник получает сводку о заработке (в Польше PIT-11). С этого заработка во время работы идут отчисления также в пенсионный фонд данной страны. Если в нем насобирается так называемый "начальный капитал" будешь получать пенсию этой страны. Если нет, то существуют согласованные правительствами справки (в Польше см. https://www.zus.pl/documents/10182/18428/PL-UA-1-4.477.pdf/021d2871-c491-4a67-9575-3835255c6380), благодаря которым накопленные средства идут в зачет к украинской пенсии. Вот этим должно заниматься правительство, а не накладывать зеленую лапу на организаторов выездов. Но в правительстве сидят зеленые бараны, которые вместо того, чтобы пополнять пенсионный фонд с других стран, стучат дальше членом по роялю... Эй, голосовавшие за придурка, правда ж грамотные люди не нужны?
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30.04.2020 09:01 Ответить
Ты и тут посрал, голубь? В странах Европы не бывает украинских НЕЛЕГАЛЬНЫХ заробитчан?
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30.04.2020 11:47 Ответить
Господи неужто и здесь нужен этот государственный пятак что бы лезть в чужое корыто. Пусть Пристадко займётся созданием рабочих мест внутри страны, а заодно и пересмотрит процент рентабильности и процент заработной платы от прибыли. Если сами не можете смотрите как делают на западе и учитесь, результат даст о себе знать только при подходе к делу с умом, а это не всем дано.
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30.04.2020 09:13 Ответить
Який фігньою у нас займаються дорослі люди!
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30.04.2020 11:10 Ответить
В КМ мізки точно поїхали.
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30.04.2020 11:12 Ответить
Куди б ця недолуга влада не пихнула свого задлінного носа все перетворюється в лайно.
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30.04.2020 13:21 Ответить
Бу-га-га! ЗЕлейобики пляшите!
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30.04.2020 14:41 Ответить
К 30-и Летию Независимости землю с крепостными Украины требуется распродать жыдве!Слава кучко-поросячей зелупони Украины!
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30.04.2020 18:19 Ответить
Это что нас как лошадей собираются продавать?Да хер вам по всей морде.Попробуйте только...В 14-м снесли а сейчас тем более снесем и в памяти не останетесь...
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30.04.2020 22:37 Ответить
Это что нас как лошадей собираются продавать?
Чем справки о проведении обязательных прививок для лошадей принципиально отличается от таких же справок для людей? И в том и в другом случае по ним решают, пускать или не пускать. Разница только в причинах поездки, точнее - в способах принуждения к поездке: для лошадей - внеэкономическая, для людей - экономическая.
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01.05.2020 10:34 Ответить
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