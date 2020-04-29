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Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов

Обнаружение ОГП

База, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.

Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил: "Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не проводит обыски в правительстве после экспорта 980 т масок, но рапортует о пресечении вывоза 3 тыс. штук на Кировоградщине, - Бутусов

Глава УДА Дмитрий Ярош данную информацию Цензор.НЕТ полностью подтвердил: "Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят".

Обнаружение ОГП схрона на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов 01

Также читайте: Запад понимает, что Зеленский не берет ответственность за своих депутатов, и парламент может нанести удар по НАБУ, - Бутусов о письме МВФ

Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины. 

Автор: 

скандал (4479) техника (1753) Бутусов Юрий (4386) 3 полк спецназа (24) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+78
Прокурори які фальсифікували розкриття злочину мають бути арештовані та засуджені! Кожна фальсифікація має закінчуватись в тюрмі!
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29.04.2020 23:05 Ответить
+72
Боже!!! Как же противно (((
И с каждым днем все противнее. Когда же наступит просвет в этом мороке?
Надежда, что за облаками - небо...........
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29.04.2020 23:03 Ответить
+59
Ой, а хто це зробив разом?!
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29.04.2020 22:57 Ответить
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Якщо правильно відповісти на питання "Хто така Венедіктова?": 1.Ідіотка; 2.Реваншистка; 3.Колаборантка, то все стає на свої місця. В п.1 - не вірю, п.2 - увірений; п.3 - 70 на 30, що зрадниця.
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30.04.2020 09:01 Ответить
Кто-то на форуме сказал,что кликуха бени диктовой среди сослуживцев: Д.Б.С. (Дура без сисек)...
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30.04.2020 10:36 Ответить
И тут очень вовремя вспомнилась фраза из "Самый лучший фильм"-
\Дело вёл следователь по особо важным делам,попахивающим идиотизмом..\\
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30.04.2020 09:24 Ответить
Хвилиночку! Любі друзі! А що таке УДА? Незаконне озброєнне формування. Ні? Тоді дійсно схрон. У нормальній державі не може бути дві армії.
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30.04.2020 09:27 Ответить
Пошел на хрен любий друг! Читати треба вміти , написано ,ж що передана в ВСУ і охорогяється ними! Що ВСУ незаконне формування?
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30.04.2020 09:49 Ответить
- А що таке УДА? Незаконне озброєнне формування.
- Ми поінформовані про тези паРашинскьої пропаганди. Не варто їх тут переповідати.
- У нормальній державі не може бути дві армії.
- А чи може бути у державі, скажімо, 0.2 армії? Чи взагалі нуль? А от у нас станом на березень 2014-го фактично не було армії. Тоді країну врятували "незаконні озброєні формування" (як УДА і добробати) і волонтери.
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30.04.2020 10:56 Ответить
Ти чи тупий,чи ідіот. Читати вмієш---ПЕРЕДАНО ЗСУ,
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30.04.2020 12:48 Ответить
Новопризначеному генпрокурору потрібні результати, тому доводиться "висмоктувати їх з пальця".
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30.04.2020 09:57 Ответить
Какого еще пальца??? Из куя портновского.
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30.04.2020 12:16 Ответить
Хотелось бы услышать объяснения работников прокуратуру - это показуха работы или КАК!?. А почему спецы их так просто пустили на охраняемую территорию!?
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30.04.2020 10:01 Ответить
Какие обьяснения? Главное что то громко ляпнуть, ответственности то никакой.
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30.04.2020 10:08 Ответить
Матіоса давно вже нема, зате заступник залишився. Треба ж якось показати. що недарма хліб жуємо і лампаси прасуємо, а тут ще й на орден потягнути може. Клоуни, вас на передову треба і без касок, щоб вітром мізки продути!
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30.04.2020 10:18 Ответить
Ви хотіли їх зробити? А зробили вони вас...
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30.04.2020 10:27 Ответить
Ай да Вєнєдіктова, 200% прокурор Зеленського. Браво!!!
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30.04.2020 10:36 Ответить
А у нас сейчас все так-президент каждый день новую серию драмы-мелодрамы выдает,а силовики принялись боевики и детективы снимать.Короче.сплошное кино.
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30.04.2020 10:37 Ответить
Интересно было б знать этих "хероев" поименно.... Да и не только мне, наверное...
А то скоро новости будут типа: "В помещении, по адресу..... похожем на хранилище банка "Приват" обнаружено ...цать мильенив гривен и .... мильона долярив!Хто за это ответит?!"
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30.04.2020 10:37 Ответить
Тупость представителей офиса ГПУ и ментов не знает границ.
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!

Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490
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30.04.2020 10:56 Ответить
Совковая модель Украины заканчивается фарсом.Вырожденцы в управлении.Пора пока не поздно обсудить и обучить пересичных для перезапуска страны.
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30.04.2020 11:00 Ответить
бгг, времена меняются и "добровольческие соединения" плавно меняют статус на опг
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30.04.2020 11:00 Ответить
Пиар...Пиар...И ничего более...
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30.04.2020 11:06 Ответить
Тут ключевое слово "Клоунада", красный нос, квартал 95
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30.04.2020 11:19 Ответить
Тетка ген.прокурор -это нонсенс. Ей надо шо- то показать...Но интересного мало и надо выдумать.Журналюги у нас схавают всё ,любую глупость ,потому как ответственности нет. В интересное время живем...
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30.04.2020 11:26 Ответить
Бенядиктова включилась у піартур.........далі буде.
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30.04.2020 11:32 Ответить
Ой! Вполне какой-то местечковый прокурор что-то услышал и решил жопу рвануть, а начальство подхватило...
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30.04.2020 11:40 Ответить
Тётка, которую освободили босиком, просто отдыхает.
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30.04.2020 11:48 Ответить
21 травня 2019,Люди з "Кварталу 95" отримали важливі посади

Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1464
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30.04.2020 12:09 Ответить
так сприймають Україну у всьому світі, завдяки не тільки "величайшему правителю всех времен".
До цього причетна і масовка з плакатами "хуже не будет", дайош дешовую водку колбасу и большие зарплати" та головне, було на всіх кутках -"аби не порох"
Виявлення ОГП "схрону" на Донеччині - це клоунада і показуха. Техніка і зброя два місяці як передані від УДА на баланс 3-го полку спецпризначення ЗСУ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 687
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30.04.2020 12:15 Ответить
Кагда посадят за илловайскую и не только трагедии парашенко и хомчака ?
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30.04.2020 12:27 Ответить
Тоді, коли таких ідіотів не буде на ЦН.
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30.04.2020 12:55 Ответить
а що дивного? так і буває коли дуру без мізків ставлять керувати прокурорами!
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30.04.2020 12:41 Ответить
Не настоящие же базы им шмонать!

Таварищ Путен может осерчать!
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30.04.2020 12:48 Ответить
Белобилетные идиоты.
Все эти венидиктовы это совок.
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30.04.2020 12:57 Ответить
Клоунада и показуха?!И что?! Пришла команда "оттрахать и замазать грязью" добровольцев...как это было успешно сделано с волонтёрами,членами СНБО,Порошенко,ген. Марченко и др. и она будет выполнена зелёной властью !!!Интересно что думали себе Ярош со своими "нациками" и прочие добровольцы...когда 95% из них голосовали во втором туре -за Зе?!
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30.04.2020 13:50 Ответить
это все совсем не смешно.Слушаем с 20-й минуты умных людей, война более чем вероятна. https://www.youtube.com/watch?v=C73nd6wM6XA
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30.04.2020 14:07 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3154943954525617?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

Арахамия скрыл то, что перед взрывами на складах, на них была совершена атака с воздуха, когда было сброшено 14 зажигательных боеприпасов, но пожар и взрывы успели предотвратить. Скрыл, потому что лично ему, похоже, очень нужно убрать российский след из этого дела, чтобы обвинить командование ВСУ и Пороха.

Офис Венедиктовой и мусора совершили налет на склад вооружения 3-го полка ССО - и тупо шьют фальшивое дело про "незаконный арсенал" вооружения, который уже несколько месяцев назад передан на баланс ВСУ от Украинской Добровольческой Армии с актами приемки, в том числе от контрразведки СБУ.
Парад абсурда, которым командует клоун, продолжается...
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30.04.2020 14:08 Ответить
ЗеНеЛохи нас обманывают на каждом шагу.
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30.04.2020 20:10 Ответить
"Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха" - но зато какие
крутые премии они себе выпишут за доблестную и опасную работу ?
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30.04.2020 20:59 Ответить
Нічого, ця бєнєдіктова шлюха від3.14здиться. Як показують її інтерв'ю, говорити "ні про що" і брехати ю, застосовуючи методику НЛП вона вміє досконало. От, тільки, вербальні і невербальні ознаки видають, що 3.14здить, як дєдушки лєйба троцький.
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01.05.2020 20:46 Ответить
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