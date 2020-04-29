Обнаружение ОГП "схрона" на Донетчине - это клоунада и показуха. Техника и оружие два месяца как переданы от УДА на баланс 3-го полка спецназ ВСУ, - Бутусов
База, показанная Офисом Генпрокурора как "схрон оружия", принадлежала Украинской добровольческой армии. Сейчас заканчивается ее передача на баланс 3-го полка спецназ ВСУ.
Об этом пишет в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Источник из командования 3-го полка спецназ ВСУ сообщил: "Это клоунада и показуха, следственные действия прокуратуры и полиции проведены на базе, которая принадлежит 3-му полку спецназ, на базе наша охрана, а данная техника и вооружение, согласно решению Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передается на баланс ВСУ. Генпрокуратура показала на фото обыск в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области - это бывшая база Украинской добровольческой армии. В феврале 2020 года вся эта база вместе со всем вооружением и техникой была официально передана нашему полку, совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ мы провели опись всего имущества, начали процесс постановки на баланс армии, проведена вся необходимая служебная переписка, заверены документы. Обыск начали спустя два месяца, после того, как мы заняли этот объект и он находится под контролем спецназа. Я так понял, кто-то решил себе нарисовать какие-то достижения, но это же полное вранье, причем легко проверяемое".
Глава УДА Дмитрий Ярош данную информацию Цензор.НЕТ полностью подтвердил: "Это бывшая тыловая база 5-го батальона УДА, которую знают все, и два месяца назад мы передали ее 3-му полку спецназ, наших бойцов на базе уже нет, на базе находятся только военнослужащие ВСУ. Журналисты могут приехать и убедиться, кто именно охраняет базу. Я удивлен, что прокуратура и полиция, получив всю информацию от военнослужащих, от СБУ, решили устроить этот скандал. Просто дискредитируют страну, что тут якобы БМП и боеприпасы неизвестно кому принадлежат. Во власти вообще отсутствует какое-то понимание, что они творят, как я вижу, сами себя топят".
Напомним, ранее в пресс-службе Офиса Генпрокурора сообщили, что "при осуществлении процессуального руководства в уголовном производстве военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и ГУ Нацполиции в Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружена военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ". Уточнялось, в частности, что найдены БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов. По данному факту внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 263 УК Украины.
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\Дело вёл следователь по особо важным делам,попахивающим идиотизмом..\\
- Ми поінформовані про тези паРашинскьої пропаганди. Не варто їх тут переповідати.
- У нормальній державі не може бути дві армії.
- А чи може бути у державі, скажімо, 0.2 армії? Чи взагалі нуль? А от у нас станом на березень 2014-го фактично не було армії. Тоді країну врятували "незаконні озброєні формування" (як УДА і добробати) і волонтери.
А то скоро новости будут типа: "В помещении, по адресу..... похожем на хранилище банка "Приват" обнаружено ...цать мильенив гривен и .... мильона долярив!Хто за это ответит?!"
Особенно рассмешила фраза:
"...два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм)..."
Ребятки имеют представление что, ствол 2А42 - НЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ орудие?
Идём дальше)))
Это уже переходит все границы.
"...63 противотанковых управляемых ракетных комплексов 9К111" Фагот ", две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним..."
63 КОМПЛЕКСА 9К111 "Фагот"? Это что такое?
Это получается, они типа нашли 63 пусковые установки, каждая массой в 23 кг?
А потом ещё ДВЕ установки и неустановленное ими самими количество ракет к ним?
Для дебилов из офиса и мусоров, довожу до сведения, в 25 овдбр, КАЖДАЯ БМД была вооружена ПТРК типа 9П135(М). По их данным, они нашли комплексов НА ДВА батальона!!!
Вот так они ВСЕ документы делают. От драки у подъезда, до продажи госимущества за границу.
Источник: https://censor.net/p3192490
До цього причетна і масовка з плакатами "хуже не будет", дайош дешовую
водкуколбасу и большие зарплати" та головне, було на всіх кутках -"аби не порох"
Таварищ Путен может осерчать!
Все эти венидиктовы это совок.
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3154943954525617?__cft__[0]=AZVvWgvat_kxsCku8LE9iw132vAu5zUa_PwbWzplWS4Or9e_UCVIhzNS84h8ZDbd7grJIZNpVTDM0qD3dvTBFQz0BhWn94nXfjy_iRAtS_MBB6vPNMP5YXvMHN7meP4EXiA&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Арахамия скрыл то, что перед взрывами на складах, на них была совершена атака с воздуха, когда было сброшено 14 зажигательных боеприпасов, но пожар и взрывы успели предотвратить. Скрыл, потому что лично ему, похоже, очень нужно убрать российский след из этого дела, чтобы обвинить командование ВСУ и Пороха.
Офис Венедиктовой и мусора совершили налет на склад вооружения 3-го полка ССО - и тупо шьют фальшивое дело про "незаконный арсенал" вооружения, который уже несколько месяцев назад передан на баланс ВСУ от Украинской Добровольческой Армии с актами приемки, в том числе от контрразведки СБУ.
Парад абсурда, которым командует клоун, продолжается...
крутые премии они себе выпишут за доблестную и опасную работу ?