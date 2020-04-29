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Новости Коронавирус и карантин
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Руководство больницы в Ривном несвоевременно отреагировало на угрозу коронавируса, что привело к его вспышке, и понесет ответственность, - ОГА

Вспышка коронавируса в Ривненской областной больнице, где заболели 88 медработников, произошла по вине руководства, которое несвоевременно отреагировало на распространение COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль по итогам эпидрасследования.

"По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения. В частности, определены семь отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции", - заявил он.

Случаи инфицирования коронавируса фиксировали в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии. Однако руководство больницы медлило с закрытием этих отделений.

По результатам эпидрасследования главного врача Ивана Зиму и его заместителей, причастных к организации санитарно-эпидемиологических мер, привлекут к ответственности.

Начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушениям в больнице, объявили выговор, добавил Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине COVID-19 подтвержден у 109 медработников, - ОГА

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карантин (16729) Ровно (532) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1251)


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Топ комментарии
+10
Так в першу чергу винні ********** з урядом, ось хай і відповідають.
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29.04.2020 23:09 Ответить
+7
Хто вс@ався? Руководство, кто же еще? Вопрос только какое руководство? Сдается, что больничное руководство хотят перевести на роль невестки.
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29.04.2020 23:11 Ответить
+3
На данный момент, больницы - главные рассадники короновируса.
Кто хочет заразится, обращайтесь за помощью в любую больницу.
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29.04.2020 23:09 Ответить
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На данный момент, больницы - главные рассадники короновируса.
Кто хочет заразится, обращайтесь за помощью в любую больницу.
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29.04.2020 23:09 Ответить
А моргах проверяют на короновирус, если пациент к врачам не обращался?
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29.04.2020 23:35 Ответить
Так в першу чергу винні ********** з урядом, ось хай і відповідають.
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29.04.2020 23:09 Ответить
Хто вс@ався? Руководство, кто же еще? Вопрос только какое руководство? Сдается, что больничное руководство хотят перевести на роль невестки.
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29.04.2020 23:11 Ответить
шото в інформаціонном ефірє подозрітєльно тіхо - відать, Зє!льоная плєсєнь какую-то гадость готовіт. На днях узнайєм, какой сюрпріз нам в еті дні власть пріготовіла
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29.04.2020 23:13 Ответить
)) напомнило совок с его медноголовыми военными и их воплями: "вспышка слева! вспышка справа!"
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29.04.2020 23:14 Ответить
Ось воно як.
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29.04.2020 23:21 Ответить
Несвоевременное реагирование, это конек наших целителей, так что короносвинтус тут не причем, но формулировка пойдет.
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29.04.2020 23:22 Ответить
Не боюсь короновируса, но боюсь людей, которые боятся короновируса.
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29.04.2020 23:25 Ответить
Надеешься на скорое наследство?
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29.04.2020 23:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eieeY1vdre8 Нью-йоркские больницы являются зонами военных действий, когда появляются новостные камеры: где находятся трупы Нью-Йорка? Чиновники говорят, что больницы Нью-Йорка в Нью-Йорке заполнены больными коронавирусом. Простое исследование показывает обратное.
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30.04.2020 00:23 Ответить
https://youtu.be/eieeY1vdre8?t=321 А это социальная дистанция при страшному вирусЕ?? и прям война в ньюйорке с вирусом? или показуха))
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30.04.2020 00:30 Ответить
Я не возражаю, заразись короновирусом и для твоего старшего поколения всё обойдётся и наследство ты не скоро получишь.
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30.04.2020 00:35 Ответить
ответь что за шоу. если б действительно был страшен вирус такого не было б.
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30.04.2020 00:40 Ответить
Я не смотрю шоу дилетантов, из контролируемых выживании и смерти от короновируса цифр очевидно, что при бесконтрольном распространении на Земле умрёт 1 миллиард людей, а то, что там цифры с потолка берут на 100 тысяч населения. то даже самым тупым объяснили, что это только для динамики, а не для определения смертносности.
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30.04.2020 00:47 Ответить
Мильярд? у тебя с головой все норм?
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30.04.2020 00:48 Ответить
Может у меня таблица умножения была с ошибкой, проверь и тогда сделаем вывод у кого с головой не всё в порядке

Керівництво лікарні в Рівному несвоєчасно відреагувало на загрозу коронавірусу, що призвело до його спалаху, і понесе відповідальність, - ОДА - Цензор.НЕТ 8269

Проверь, если будут трудные места - я тебе их объясню
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30.04.2020 00:58 Ответить
интересно, откуда ты такой? где такие уникальные люди живут?
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30.04.2020 01:03 Ответить
На планете Земля или у тебя есть другие данные от экспертов кофейной гущи, а не научных данных?
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30.04.2020 01:07 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iceland/ А еще островная Исландия мега смертность Исландии ) только 10 человек на 1700 уже выздоровевших. И то 10 это не сомневаюсь глубокие пенсионеры. И как Исландцы портят шоу фарм компаниям ...
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30.04.2020 01:11 Ответить
Конечно, не сомневаешься, ведь для тебя догадки доказательней, чем научные данные. и я не сомневаюсь, что про то, что Порошенко - вор и мародёр, ты догадался даже без данных.
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30.04.2020 01:24 Ответить
До чого тут Порошенко? Ти такий цікавий, що стверджуєш, що від корони вмре 1 млрд. Це мене цікавить? Я дивуюсь як можна бути таким ковідіністом, щоб таке сказати. Замість слова "цікавий" там рахуй, що образливе слово я замінив)
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30.04.2020 01:33 Ответить
А что это ты с русского на украинский перешел? Хочешь сказать,что и ты поймёшь, что ёупень это совсем не оскорбительное слово для тебя?
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30.04.2020 01:42 Ответить
Может ты перейдёшь на русский, чтобы понимать - что ты принимаешь в качестве доказательств и Порошенко здесь действительно ни при чём, а только твоя вера в подобные "доказательства".
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30.04.2020 01:44 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/faeroe-islands/ Фареры - 0 смертей Попал как-то смертельный вирус на островок Фарерры) и что мы видим при всей своей суперсмертности вирус никого не убил, а шоу фарреры со статистикой наверное не захотели устраивать гады такие
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30.04.2020 01:07 Ответить
Очевидно, что это - показатель, ведь учёные там всё исследовали и определили причину такой статистики.
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30.04.2020 01:13 Ответить
Руководство больницы в Ривном несвоевременно отреагировало на угрозу коронавируса, что привело к его вспышке, и понесет ответственность, - ОГА - Цензор.НЕТ 7937
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29.04.2020 23:27 Ответить
Да, когда прививок мало делали или их не было...
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29.04.2020 23:39 Ответить
руководству больницы надо подать в суд на правительство и зеленского, можно поспорить на 300%, что их не обеспечили никакой защитой, значит ответственность должна быть солидарной.
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29.04.2020 23:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AvtBF27xp08 Есть ли пандемия? Как нас разводят.
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29.04.2020 23:30 Ответить
Можешь ещё поискать про ВИЧ, который тоже - выдумка, там много на youtube экспертов по ВИЧ.
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29.04.2020 23:40 Ответить
бурление говен ...
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29.04.2020 23:42 Ответить
....покажи пример лечи сам. стрелочник
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30.04.2020 00:06 Ответить
....покажи пример лечи сам. стрелочник
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30.04.2020 00:08 Ответить
Доганку оголосили, от главнюк ліпила плаче горючими слізками тепер
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30.04.2020 00:21 Ответить
 
 