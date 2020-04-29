Руководство больницы в Ривном несвоевременно отреагировало на угрозу коронавируса, что привело к его вспышке, и понесет ответственность, - ОГА

Вспышка коронавируса в Ривненской областной больнице, где заболели 88 медработников, произошла по вине руководства, которое несвоевременно отреагировало на распространение COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль по итогам эпидрасследования.

"По результатам выявлены нарушения, которые были допущены в режиме работы данного учреждения. В частности, определены семь отделений, где зафиксировали вспышку и было наибольшее распространение инфекции", - заявил он.

Случаи инфицирования коронавируса фиксировали в отделениях анестезиологии, интенсивной терапии, микрохирургии уха и сурдоневрологии, гнойной хирургии, проктологии, центрах ортопедии и травматологии, торакальной хирургии. Однако руководство больницы медлило с закрытием этих отделений.

По результатам эпидрасследования главного врача Ивана Зиму и его заместителей, причастных к организации санитарно-эпидемиологических мер, привлекут к ответственности.

Начальнику управления здравоохранения ОГА Олегу Вивсяннику, его заместителю Игорю Добровольскому и всем должностным лицам, причастным к нарушениям в больнице, объявили выговор, добавил Коваль.

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