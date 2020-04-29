В админздания госорганов будут пускать по цифровым паспортам в приложении "Дія", - министр Федоров
Отныне посещать админздания органов государственной власти можно по предъявлению цифровых паспортов в приложении "Дія".
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Ранее для получения пропуска в КМУ, министерства, ведомства, местные государственные администрации и другие госорганы был нужен физический документ, удостоверяющий личность.
Теперь же такой пропуск можно получить, предъявив один из цифровых паспортов в "Дії": ID-карту или заграничный биометрический паспорт", - уточнил он.
Топ комментарии
+21 Hedonism Bot #450605
показать весь комментарий29.04.2020 23:19 Ответить Ссылка
+16 Алекс Мышкевич
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+12 Борис Дородный #441572
показать весь комментарий29.04.2020 23:20 Ответить Ссылка
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это мое право
Я когда заголовок прочитал - охренел. А оказалось все иначе.
Журнашлюхи - этим все сказано
От скажіть прихильники зелених,в які країну можна поїхати,по закордонному паспорті в смартфоні?
в Україні закордонний біо-паспорт є ДОКУМЕНТОМ що засвічує особу,а пенсійне посвідчення -НІ ... І ніхто не збирається з біо-паспортом в смартфоні за кордон їздити
ти один-дурко=цього не розумієш
уря проходимцу зеленскому , уря уря уря
Хотите принудить хотя бы таким образом?
Дебилы, б.лять!
Українська держава поступово стає "Країною в телефоні"
Но пока что читаем внимательно: посещать админздания.... можно по предъявлению цифрового паспорта.
Читаем дальше: такой пропуск можно получить, предъявив один из цифровых...
і шо ж ти там приховуєш? чи то елементарна параноя?
Не переймайся Бо хто ти і хто-кому-рабіновіч УСІМ ДАВНО ВІДОМО
+ ще дещо:
Перша в СВІТІ персональна ЕОМ"мір" створена в1965 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%92._%D0%9C._%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Інститутом кібернетики Академії наук України . І СВОРИЛИ ЇЇ ЛЮДИ що були принаймні старше ніж 23роки( не молодші 1943р н!!) які по оцінкам ******** зе-дебілів є #"старі бабки та діди" ...
Коли була створена Перша в СВІТІ персональна ЕОМ маркетолог-пройдисвіт Джобс ще грався кубіками, а ТВОРЕЦЬ комп'ютерів Степан Гері Возняк(українського походження доречі..) ще грав ся в бейсбол.., хоча Любомир Романків(винахідник накопичувачів на твердих дисках ) вже працював в IBM
З тих часів не сталось НІЧОГО такого що люди старшого віку не здатні зрозуміти
і саме тому зебіли які себе вважають "найрозумнішими" бо навчились використовувати те що винайшли #"старі бабки та діди" і самі не усвідомлюють свою дебілізацію
А https://www.google.com/search?safe=active&sxsrf=ALeKk01k5SpQTImd1dBYa7S3z44AG1kEpw:1588224135792&q=%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjEzb_7s4_pAhUFC-wKHQIFBfUQBSgAegQICxAp відповідь ну дуже проста- злодіюжки та покидьки ДУЖЕ не хочуть жити в "прозорому"світі
Може зараз її дітки чи онуки продовжують ті ігри, тільки в діджіталізованому вигляді?