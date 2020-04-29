Отключен еще один атомный блок - №3 Ривненской АЭС. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены угольными ТЭС, - "слуга народа" Герус

От сети отключен еще один атомный блок Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил в Facebook депутат "Слуги народа" Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус.

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Напомним, Кабинет Министров из-за балансовых ограничений выводит в резерв три энергоблока АЭС, еще 9 - переводит на пониженную мощность. По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года, . На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.