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Отключен еще один атомный блок - №3 Ривненской АЭС. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены угольными ТЭС, - "слуга народа" Герус

Отключен еще один атомный блок - №3 Ривненской АЭС. Неработающие блоки

От сети отключен еще один атомный блок Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом сообщил в Facebook депутат "Слуги народа" Андрей Герус, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Государственные АЭС перевели на малую мощность, чтобы обеспечить работу частных СЭС и ВЕС по "драконовскому" тарифу, - Герус

Напомним, Кабинет Министров из-за балансовых ограничений выводит в резерв три энергоблока АЭС, еще 9 - переводит на пониженную мощность. По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года, . На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.

Автор: 

АЭС (546) Ровно (532) Энергоатом (412) Герус Андрей (185) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+34
остановили,потому что атомка не приносила ничего ахметову в карман???
я правильно понял?
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29.04.2020 23:45 Ответить
+25
Президенты меняются, Ринат остается. Ахметов наращивает влияние и становится олигархом № 1 при нынешней власти


https://nv.ua/ukraine/politics/rinat-ahmetov-stal-glavnym-oligarhom-iz-za-problem-u-kolomoyskogo-novosti-ukrainy-50083858.html
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29.04.2020 23:41 Ответить
+24
«Буславец спасает компанию Ахметова от национализации»: Лещенко утверждает, что в украинской энергетике назревает серьезный скандал.Сергей Лещенко утверждает в своем телеграм-канале, что в украинской энергетике назревает серьезный скандал. По словам бывшего народного депутата, Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и угольной промышленности, предложила остановить ряд энергоблоков атомных электростанций.
В итоге госкомпания Энергоатом получила распоряжение остановить сразу три энергоблока АЭС суммарной мощностью 3 тысячи мегаватт. Для лучшего понимания - это, по сути, полная остановка Ровенской АЭС. В данном случае возникает логичный вопрос - для чего это нужно делать? Ответ, как говорится, очевиден.
Если остановить энергоблоки АЭС, то не придется останавливать солнечные электростанции Рината Ахметова работающего на высоком «зеленом тарифе». Кроме того, угольные станции самого богатого человека страны тоже получают свою долю рынка. В такой ситуации Энергоатом становится просто банкротом, и чтобы этого не допустить, парламент готовится принять законопроект, предусматривающий выделение компании из бюджета помощи в размере 10 миллиардов гривен. В итоге вырисовывается следующая двухходовочка. Сперва Энергоатом спасает ДТЭК Ахметова от повторения судьбы ПриватБанка, то есть, от национализации, после чего уже саму компанию спасают деньгами налогоплательщиков.
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29.04.2020 23:52 Ответить
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Читай. Может поумнеешь и перестанешь фекалии разбрасывать

https://generacia.energy/ru/zelenij-tarif/chto-takoe-zelenyj-tarif-i-kak-ego-podkljuchit/
https://generacia.energy/ru/interesnoe/zt-mir-03012020/
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30.04.2020 01:15 Ответить
Знов таки міфічна "Таня" лінків не надає .але з її ж таблиці видно що ти як патологічний маніплятор виколупав найвищу з наведених ціну, яка лише рік буцімто працює на новій інсталяції, круто знижуючись в наступні роки. До того ж мова про великі станції, які й вирішують, а дахові в населення незначні і залишатимуться відносно незначним джерелом, якщо всерйоз ростимуть сумарні встановлені потужності.
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30.04.2020 01:23 Ответить
Бельгія - імпортер е\е і там ще й закриють всі АЕС.
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30.04.2020 01:27 Ответить
Не дошло? Ты у нас график тарифов смотрело? А в Испании, Хорватии, Сербии, Литве ...... выше нашего? Вот же барыги, население грабят? Лечись.
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30.04.2020 01:35 Ответить
Іспанія - це хрестоматійний приклад банкрутства зеленочної афери. Загалом недоумкуваті порівняння України багатих та енергодефіцитних країн, які хоч і змушені корумпованими ілітками грати в гру "енергоперехід", але й мають більше резонів (ріст попиту на тлі росту імпорту енергоносіїв) та незрівнянно більші фінансові можливості задовільняти хотілки гретоголових, дуже різна ситуація.
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30.04.2020 01:53 Ответить
Еще раз -- У нас самый высокий тариф в Европе, как ты срешь здесь? Или 0.15 Евро для юриков и 0.18 для частников это не так и много для развития?
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30.04.2020 02:05 Ответить
какое то тупое и неудачное оправдание винницкого иыролюбного реформизма у тебя получилось.
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30.04.2020 02:23 Ответить
Я не оправдываю и не хаю, я говорю как есть. У нас путают тарифы для промышленности и тарифы домашних потребителей. И не учитывают, что "зеленки" в суммарном тарифе -- мизер. И этот тариф позволил влить в экономику Украины 3.7 млрд.евро инвестиций. А это уже не мизер.
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30.04.2020 02:38 Ответить
Ріст цін на е\е відмінусує від укр. економіки в десятки раз більше
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30.04.2020 03:27 Ответить
"зеленки" в суммарном тарифе -- мизер.

20-30% - це не "мізер"
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30.04.2020 03:47 Ответить
Врешь и тупо. Нет никаких 20-30%
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30.04.2020 10:38 Ответить
Ти тупий ідіот, який влазить в теми в яких ні бельмеса не тямить. Наприклад, рік тому (2 кв., https://menr.gov.ua/files/images/news_2019/05112019/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD,%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf стор. 11, права нижня діаграма ) було 13,6%, що зараз не менш ніж в півтора рази більше - сумнівів немає, як і те, що в 20-21-му продовжиться ввід великої кількості нових потужностей, які хапнули в 2018-19 зелений тариф.

https://mind.ua/publications/20206525-nezrilij-peregriv-5-klyuchovih-pomilok-zelenoyi-energopolitiki-v-******** "У 2020 році загальна вартість «зеленої» електрики повинна досягти 43-45 млрд грн (проти 28 млрд грн у 2019 році), що складе близько 20% від обороту енергоринку при 6-7%-вій частці ВДЕ в загальному виробництві електроенергії в країні. Тобто виробляємо 6%, платимо 20%."

Це стаття написана до коронакризи та обвалу попиту на е\е!
Що "зільонка" (оскільки в генерації це в основному великі СЕС та ВЕС) розбалансовує енергосистему та не створює в Україні ніякого розвитку - ні технологій (основна собівартість - імпорт обладнання), ні кваліфікованих роб.місц (це переважно інсталятори), ні зниження цін на енергію - "то все фігня", головне щоб різним "18есам" не урізали годівницю
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30.04.2020 12:30 Ответить
https://censor.net/user/427783 Так бельгійцям багатим,нехай хоч по 10 євро за кіловат продають електроенергію,Нам воно навіщо?
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30.04.2020 02:17 Ответить
У нас тариф 0.15 Евро для станций. Далеко не самый высокий и не самый низкий стимулирующий тариф. Я его и не оправдываю и не хаю. И к тарифам домашних потребителей он не имеет никакого отношения. Совсем. А учитывая мизерный процент "зеленки" в общем потреблении -- это спецом разгоняемая Бениными шавками тема ни о чем. И вообще, повторю -- в борьбе жабы Бени и гадюки Ахметки искать правых -- самое бесполезное занятие
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30.04.2020 02:33 Ответить
https://censor.net/user/427783 Я ні того і ні того не виправдовую.Нам просто хочуть електроенергію продати задорого і придумують усілякі схеми.
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30.04.2020 02:48 Ответить
в Украине есть станции с зеленым тарифом 0,45 Евро и он не на год как в Бельгии а на 10 лет.
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30.04.2020 09:50 Ответить
https://twitter.com/Wind0fFreed0m
https://twitter.com/Wind0fFreed0m

Северин Підгірний

@Wind0fFreed0m


Я вже не знаю до чого може призвести ЗЕлена Влада. Те що почалося за часів Януковича і Порошенко, зараз сягають апогею. Зупинка 3 енергоблоків і зменшення потужностей на 7 - прямий удар по енергобезпеці країни. Це нечувано і неймовірно небезпечно. Це крах державності
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30.04.2020 00:45 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Зачем продавать туземцам электроэнергию АЭС по 90 копеек, если можно порезать на металлом АЭС и рвать из бюджета дотации по 3 гривны с киловатта? Или мы выходим на Майдан и заносим Саакашвили на Банковую, или рыжая гнида о...нет пару реакторов и Чернобыль нам покажется сказкой.

Блок №3 Рівненської АЕС зупинено, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 2727
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30.04.2020 00:48 Ответить
3-5 грн/квт ето сейчас. А завтра, когда все АЕС закроются и Ахметов станет единственным монополистом по електроенергии и подымет цену до 10грн/кВт. Вот тогда у всех срачка и начнется, когда начнутся Ахметовские шантажи и веерные отключения. Тогда Приватбанк и терки с Коломойским всем покажется невинной сказкой.
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30.04.2020 01:39 Ответить
https://censor.net/user/321358 Ну який нафіг Саакашвілі? Його Грузія живе бідно.Він просто популіст.
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30.04.2020 02:19 Ответить
Жэсть
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30.04.2020 01:06 Ответить
А разве Ляшко который Олег Геруса не обнулил?
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30.04.2020 01:07 Ответить
Неееее!!!
Угольные грязные - это только полдела. Откупная Ахметову, шоб не мешал.
Вторая половина - это покупка электрики у Роиси. С приходом ЗЕ именно этим и занялся Коломой.

Торговля на крови, так сказать.
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30.04.2020 01:50 Ответить
Ну так выйди завтра к работникам угольной сферы, начиная от шахтёров и заканчивая работниками ТЕС и скажи им "идите лесом, ваши услуги больше не нужны", ведь не выйдешь, зассышь. Знаешь что разорвут как тряпку.
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30.04.2020 02:04 Ответить
не преувеличивай их потенциал...в 14 году в донецке им это светило и никого не разрывали...
щаз в окопах отрабатывают русские деньги
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30.04.2020 07:31 Ответить
Каким работникам угольной сферы, росийским или лугандонским? Именно оттуда Ахметов возит уголь для своих ТЕС
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30.04.2020 14:23 Ответить
Не неси чушь, ты прекрасно знаешь что в Украине полно угольных шахт и напрямую или косвенно в этой и сопутствующих сферах работают сотни тысяч человек. Остановить это в один момент невозможно, банально нет столько денег как например у Великобритании в свое время.
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30.04.2020 19:25 Ответить
денег нет, но для ахметова их нашли у налогоплательщиков, чтоб датировать ДТЭК через Энергоатом.
Если вы думаете, что Вы лично не платите по 5 грн за зеленую/доллоравую энергетику то вы ошибаетесь, Вы платите за електроенергию в счете 1,6грн. а остаток 3,4, Вы заплатите своими налогами через бюджет-за Вас уже правительство решило это зделать, которые уйдут ахметке, а не тем же врачам или для поддержки населения во время карантина.
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30.04.2020 01:39 Ответить
Замість того щоб нити треба звивинами ворушити. http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html Тут енергія, незалежна ні від вітру, ні від сонця, ні від газу, вугілля, атому і дальше по списку . <-- (клік)

А ви тільки ниєте, ниєте і винуватих шукаєте.
http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
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30.04.2020 01:51 Ответить
Шикарна спроба, проте гугл транслейт тебе спалив)))
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30.04.2020 03:54 Ответить
ахметов нажирается с рук проходимца зеленского
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30.04.2020 02:07 Ответить
Ты рошенок объелся?
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30.04.2020 08:54 Ответить
типа того ...
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30.04.2020 08:54 Ответить
Оно и видно. Сейчас в Украине очень распространенное блюдо- мозги в шоколадном муссе.
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30.04.2020 08:57 Ответить
У одноклеточных вообще мозгов нет, и ничего, как то живут. Даже за Зе проголосовали.
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30.04.2020 09:15 Ответить
А есть ли мозги у большинства людей которые не идут на выборы, а потом обвиняют меньшинство тех кто не того выбрал?
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30.04.2020 09:29 Ответить
А есть ли мозги у стада,которое выбирает у**ков,и обвиняет в этом тех кто не пришел на выборы?
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30.04.2020 10:00 Ответить
Ты уже Родину продало, убоище?
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30.04.2020 10:23 Ответить
Процик дэнуклеазации Украины поддерживаю: надо остановить все Ядрёный Станции..."Конечная"!!!
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30.04.2020 04:18 Ответить
Влада знову обзеленилась.
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30.04.2020 05:02 Ответить
А сколько экспортной электроенергии закупает Украина?Ахметов рулит.
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30.04.2020 05:41 Ответить
Усилия Геруса по уничтожению украинской энергетики начали приносить свои плоды. Твари.
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30.04.2020 06:25 Ответить
А при чём тут Герус? Он исправно делает то, за что ему платит Ахметов. Твари это те, кто на выборах в 2019 году голосовал за паяца и ОПГ "Слуга народа". При чём не просто твари, а твари тупые от рождения.
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30.04.2020 06:44 Ответить
Твари те, кто в 2014 голосовал за великого суперпатриота, благодаря которому в 2019 избрали Зелю.
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30.04.2020 06:49 Ответить
Под суперпатриотом вы нонечно подразумеваете "бравого" пенсненосца и воровитого полковника ОНОтоле Грыща?
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30.04.2020 06:58 Ответить
Пєцін Охендовський сфальшував вибори 2010го і 2014го, потім і вибори 2019го теж були сфальшовані. Насправді всі три останні президентські вигравала Юля. Але тоді Україна стала б заможною, сильною і щасливою, позбаилась би нарешті від корупційної мерзоти у владі і залежності від паРаші. Але це не влаштовує велику кількість сильних світу цього. От на Юлю і налито тони брехливого бруду, а Україна фактично на межі зникнення.
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30.04.2020 08:12 Ответить
И.о. министра энергетики Ольга Буславец (группа Ахметова) инициирует остановку ТРЕХ блоков АЭС для продолжения закупок электроэнергии от "зеленого тарифа" солнечных электростанция Ахметова, который дороже в разы. Зеленский нашел себе нового олигарха. Кстати Третий блок Ривненской АЭС уже отключен "автоматикой". Общие убытки для государства - до 1 млрд. в месяц.
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30.04.2020 06:42 Ответить
(эпиграф)
(Партия и Ленин - близнецы-братья
кто более матери-истории ценен? )
== нет-не-так; не-актуально ==

Ахметов и Порошенко - близнецы-братья
кто более украинцам ценен ?
Мы говорим Ахметов
подразумеваем -Порошенко,
мы говорим Порошенко,
подразумеваем -Ахметов.

(31.10.2016) http://https://censor.net/news/3192524/
в 2010-2013 гг [=до= Майдана]
ДТЭК набрал около $3 млрд кредитов для покупки новых активов и их модернизации.
С падением курса гривни, эти кредиты стали причиной огромных убытков компании - около 20
млрд грн в 2014 году и более 37 млрд грн в 2015 году.

В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.

в ICU [то есть на Порошенко] работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].

в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В нем утверждалось, что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко] никак не
связана с тарифами.

Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года, когда НКРЭКУ держал низким
тариф для ТЭС
и облигации ДТЭК стоили дешевле всего, ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги
ДТЭК .

Их стоимость начала расти в мае,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх и выработка тепловой генерации и тариф.
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30.04.2020 07:28 Ответить
В апреле 2016г гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщил,
что часть облигаций (евробондов) ДТЭК выкупила инвестиционная компания ICU,
близкая к президенту Петру Порошенко.

в ICU [то есть на Порошенко] работали и нынешний руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк [2016],
и бывший министр энергетики Владимир Демчишин [c декабря 2014г по апрель 2016г].

в ответ на официальный запрос, ICU направила открытое письмо, подписанное управляющим
директором компании Макаром Пасенюком.
В нем утверждалось, что покупка долговых бумаг ДТЭК [в интересах Порошенко]

никак не связана с тарифами.

Примечательно, что именно в конце 2015 - начале 2016 года,

когда НКРЭКУ держал низким тариф для ТЭС и облигации ДТЭК стоили дешевле всего,

ICU в интересах Порошенко скупала долговые бумаги ДТЭК .

Стоимость долговых бумаг ДТЭК начала расти в мае,
когда [в интересах Порошенко] поползли вверх и выработка тепловой генерации и тариф.
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30.04.2020 07:31 Ответить
исправлено !!!

(31.10.2016) http://https://biz.censor.net/resonance/3014392/
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30.04.2020 07:35 Ответить
почему правительство, лояльное к ДТЭК [подразумеваем также Порошенко],
повышает тарифы для потребителей ?.
(21.04.2020) https://biz.censor.net/resonance/3189743/https://biz.censor.net/resonance/3189743/

В Украине нарастает энергетический кризис.
Его главной причиной стал неконтролируемый прирост мощностей "зеленой" генерации
[Ахметова-Порошенко] в 2019 году, который совпал с падением потребления электроэнергии.

"Зеленый" тариф в Украине [в интересах Ахметова-Порошенко]

в разы выше, чем аналогичные тарифы в Европе.
При этом тариф привязан к курсу евро,
а производители из ВИЭ не несут ответственности за небалансы -
вся их электроэнергия выкупается государством по зеленому "тарифу",
даже если она избыточна и не потребляется.

премьер Денис Шмыгаль, ранее работавший в ДТЭК [подразумеваем также на Порошенко],
16 апреля назначил и.о. министра энергетики Ольгу Буславец,
которая считается ставленницей ДТЭК [подразумеваем Порошенко].

По итогам 2019 года ДТЭК [Ахметов-Порошенко] является крупнейшим производителем
"зеленой" электроэнергии в стране.
Ахметов-Порошенко сконцентрировали четверть производства "зелёнки" в Украине.

ситуация стала критической в конце марта - начале апреля, когда с приходом весны
увеличилась инсоляция (ярче начало светить солнце).
Из-за этого резко выросло производство солнечной энергии
====================================

в итоге корупционного договорняка
между Ахметовым Порошенко Зеленском Шмыгалём Богуславец
отключаются АЭС , то есть уничтожается (типа "снижается") дешёвая "атомная" генерация,
в интересах Ахметова-Порошенко .

Таким образом
корупционный договорняк Ахметова Порошенко Зеленского Шмыгаля Богуславец
приведёт к повышению тарифа на электроэнергию,
а так же на коммуналку, на ж-д, метро, трамвай-тролейбус ...
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30.04.2020 07:45 Ответить
Зєлю геть. Дострокові. Націоналізація ДТЕК. Пєцю на нари. Україна розквітне. Десь така послідовність.
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30.04.2020 07:58 Ответить
Зебариг, порохобариг, бєнєбариг, ахметбариг на нари довічно і з конфіскацією.
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30.04.2020 08:06 Ответить
(21.04.2020) http://https://biz.censor.net/resonance/3189743/

По итогам 2019 года ДТЭК [Ахметов-Порошенко] является крупнейшим производителем
"зеленой" электроэнергии в стране.
Ахметов-Порошенко сконцентрировали четверть производства "зелёнки" в Украине.

ситуация стала критической в конце марта - начале апреля, когда с приходом весны
увеличилась инсоляция (ярче начало светить солнце).
Из-за этого резко выросло производство солнечной энергии
====================================

в итоге корупционного договорняка
между Ахметовым Порошенко Зеленском Шмыгалём Богуславец
отключаются АЭС , то есть уничтожается (типа "снижается") дешёвая "атомная" генерация,
в интересах Ахметова-Порошенко .

Таким образом
корупционный договорняк Ахметова Порошенко Зеленского Шмыгаля Богуславец
приведёт к повышению тарифа на электроэнергию,
а так же на коммуналку, на ж-д, метро, трамвай-тролейбус ...
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30.04.2020 07:48 Ответить
Зєля сумлінно продовжує справу ліквідації української Незалежності. Свої генеруючі компанії закриваються, а залежність від російського імпорту енергетики збільшується.
Шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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30.04.2020 07:51 Ответить
Выгавкался, ты это поосторожнее гнать на Ахметку - Петиного партнера по бизнесу
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30.04.2020 08:14 Ответить
Выгавкался?
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30.04.2020 08:17 Ответить
Це ти мене застерігаєш, бо хочеш, щоб я був такий самий холуй різної мерзоти, як і ти? Вибач. Себе поважаю. І холуйом не буду. Краще втрачу все, але не самоповагу.
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30.04.2020 08:34 Ответить
Тебя предупреждали. Но нет, было плохо, теперь должно быть хорошо. Нефиг скиглить.
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30.04.2020 08:18 Ответить
Шо такоє? Мафія путєнських шпигунів пєць і зєль мені погрожує? Бо ухопила Україну за кадик, бо я кажу про це правду? І кажу, як цю мафію треба скинути з влади і пересадити по клітках?
Дякую за визнання. Але всі ми не вічні.
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30.04.2020 08:45 Ответить
Ребята! Это уже не шутки, Вы реально теряете страну семимильными шагами, что Вы оставите своим детям?, или из-за татарского дерьма должны эмигрировать все?
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30.04.2020 07:57 Ответить
Давно назрело решение отменить преступные зеленые тарифы, которые являются узаконенным неприкрытым воровством средств из бюджета в карманы ловких дельцов. Необходимо немедленно остановить эту вопиющую несправедливость.
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30.04.2020 08:13 Ответить
Эта схема особо ничем не отличается от фиктивного возврата НДС. При наличии стольких атомных станций - это неприемлемо.
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30.04.2020 08:14 Ответить
Запустили козла в огород, ну в смысле менеджеров ДТЭКа в правительство.
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30.04.2020 08:15 Ответить
в нормальных странах уже давно отказались от атомной энергетики, так что все нормально - надо просто строить ветряки и поля солнечных панелей...
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30.04.2020 08:20 Ответить
Ядерна енергетика до 2050 року робитиме найбільший внесок у зменшення викидів парникових газів, а її частка у виробництві електроенергії збільшиться з нинішніх 11% до 17%.
Про це на Дні атомної енергетики в рамках ХV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє» https://www.facebook.com/atom.gov.ua/photos/a.1426664737585614.1073741828.1424675631117858/1939561296295953/?type=3&theater сказав директор з міжнародного співробітництва НАЕК https://www.ukrinform.ua/tag-energoatom «Енергоатом» Микола Кухарчук.
"За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2050 року ядерна енергетика робитиме найбільший внесок у зменшення викидів парникових газів, а її частка у виробництві електроенергії збільшиться з нинішніх 11% до 17%. До 2040 року 65% електроенергії на планеті вироблятиметься із низьковуглецевих джерел енергії", - сказав Кухарчук.
Він зазначив, що ядерна енергетика також дозволить досягти цілей Паризької угоди, пов'язаних зі стримуванням глобального потепління, якщо зростання ядерно-енергетичних потужностей у світі здійснюватиметься за оптимістичними сценаріями МАГАТЕ, WNA, МЕА - 554 ГВт до 2030 р.Ахметов ще хоче заробити перед закриттям шахт
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30.04.2020 09:01 Ответить
Ну если не можете сами убрать это гамно типа герпес, то узаконьте специально для Олега Ляшка мордобой этого героя. Оно ведь своими действиями уже нанесло вред и дальше пакостит Народу дёргая рубильник. Неужто нужно повторение 26.04.86., что бы понять, что энергетика тем более ядерная, это стабильность и здесь даже отключение рубильника может иметь пагубные последствия. А представьте когда это чмо придумает включать всё что видит?
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30.04.2020 08:55 Ответить
яка частка ціни електрики у відпускній ціні промисловості і народу?
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30.04.2020 08:56 Ответить
Ідіоти.В умовах кризи зупинити найдешевше і продукувати дорожче можуть тільки вороги народу.Наступний етап-спалювати як дрова замість вугілля доллари які дасть МВФ.
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30.04.2020 09:44 Ответить
ахметка наше усьо...
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30.04.2020 09:57 Ответить
Закрити державного виробника дешевої електроенергії та у літній період працювати на приватних дорогих теплоелектростанціях ? + забруднення повітря від спалювання вугілля ?
Відключено ще один атомний блок - №3 Рівненської АЕС. Вимкнені блоки "Енергоатому" будуть заміщені вугільними ТЕС, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 6884
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30.04.2020 10:42 Ответить
Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.Источник: https://censor.net/n3192524

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30.04.2020 10:44 Ответить
Пора олигархов гнать с Украины!
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30.04.2020 10:47 Ответить
Плохой сигнал. Не работающей промышленности энергия не нужна ,но надежда на оздоровление была....А вы не верите?
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30.04.2020 11:18 Ответить
"Отключен еще один атомный блок - №3 Ривненской АЭС. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены угольными ТЭС, "
Намечены планы на будущее - дальнейшая замена угольных ТЭС на зелёную энергетику.
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30.04.2020 11:59 Ответить
зачем атомные на угольные, надо было сразу на дрова переходить
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30.04.2020 12:26 Ответить
Зе призначенець олігархів.
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30.04.2020 18:57 Ответить
Закройте эти вонючие ТЭС.
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30.04.2020 20:03 Ответить
У нас уже настроили очень много мощных ветро-генераторов и сотни га полей с солнечными батареями.
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30.04.2020 20:05 Ответить
Нужно полностью отказатся от газа и всё переводить на дешевую электрику.
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30.04.2020 20:07 Ответить
Відключено ще один атомний блок - №3 Рівненської АЕС. Вимкнені блоки "Енергоатому" будуть заміщені вугільними ТЕС, - "слуга народу" Герус - Цензор.НЕТ 5555
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30.04.2020 22:01 Ответить
Бизнес-партнер Порошенко. ПЕСы достигли, чего хотеи
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30.04.2020 22:09 Ответить
яка різниця , яке там прізвище чергового Харнта , якщо лише олігархату належить влада в цій країні ..?!
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30.04.2020 22:14 Ответить
А теперь вспомним, как ПЕСы визжали о конкурентной э/э из России. Зато теперь подельнику Порошенки Ахметову ооочень хорошо. Эту радость оплатит народ Украины за его дорогие вонючие ТЭС, вместо дешевых государственных АЭС. Насколько лживое и циничное племя - ПЕСы
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30.04.2020 22:07 Ответить
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