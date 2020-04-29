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Новости Коронавирус и карантин
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В Великобритании после изменения методики учета общее число летальных случаев от COVID-19 выросло на 3,8 тыс.

В Великобритании после изменения методики учета общее число летальных случаев от COVID-19 выросло на 3,8 тыс.

В Великобритании с 29 апреля изменена методика учета случаев смерти от COVID-19, что привело к резкому увеличению общего числа летальных исходов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 26 097 умерших от коронавируса. Таким образом, Соединенное Королевство теперь занимает третье место в мире по этому показателю – после США и Италии.

Ранее власти фиксировали только пациентов, умерших в больницах. Теперь учитываются и люди, скончавшиеся в домах престарелых и в других местах, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Цифры ретроспективно пересмотрены министерством здравоохранения с момента первой смерти от коронавируса в стране 2 марта; достоверно известно о 3 811 ранее не учтенных умерших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец умер от коронавируса в Великобритании

За последние сутки в Великобритании зарегистрировано 765 смертей, в том числе 578 – в лечебных учреждениях. Выявлено 4 076 новых случаев инфицирования (всего – 165 221, пятое место в мире).

Автор: 

Великобритания (5028) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
то есть у всез умерших будут проводить тесты? ***, так и на герпес сразу проверяйте - 95% умерших будут с герпесом
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29.04.2020 23:54 Ответить
+4
Всё, Великобританию можно вычеркнуть из цепочки доказательство про безопасность короновируса...
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29.04.2020 23:43 Ответить
+4
Полностью обанкротившиеся "элиты" ищут отмазки для этого всепланетного безобразия, которое они учинили.
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30.04.2020 00:00 Ответить
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методика заключалась в применении коэффициента 0,2?
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29.04.2020 23:39 Ответить
Это какой-то позор. Что у них там творится?
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29.04.2020 23:42 Ответить
Да это просто: нужно в результаты паталогоанатомического исследования записать "найден вирус", независимо от причины смерти.
Учитывая ненадёжность тестов, цифру можно раздуть любую.
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29.04.2020 23:54 Ответить
Немає ніякого коронавіруса. Це рептилоїди захопили інтернет і фальшують всю статистику. Не факт, що вся ця ваша Британія не медіафейк, видумають жеж всякі лондони з манчестерами, хто їх коли бачив?
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30.04.2020 00:32 Ответить
LOL.
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30.04.2020 00:37 Ответить
Всё, Великобританию можно вычеркнуть из цепочки доказательство про безопасность короновируса...
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29.04.2020 23:43 Ответить
Надо и у вас методику поменять
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30.04.2020 00:00 Ответить
Да, говорят людям надо дать второй шанс, а в старых методичках есть список дебилов, но я не буду тебе его озвучивать, чтобы ты не расстраивался и у тебя был второй шанс.
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30.04.2020 00:05 Ответить
Храни тебя "святой" лука
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30.04.2020 00:12 Ответить
Тебе же дали второй шанс...
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30.04.2020 00:18 Ответить
ВКЛ - это тумблер, от нажатия на который изливается доза порохоботских фейкалий.
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30.04.2020 00:55 Ответить
Ловкость рук и никакого мошенничества. Хоть кто-то нашими методиками начал пользоваться, даже гордость взяла😋
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29.04.2020 23:48 Ответить
Бойтесь всего. Гады почему не боитесь, почему не умираете сотнями тыс.?
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29.04.2020 23:50 Ответить
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29.04.2020 23:55 Ответить
Может потому, что не заражаются миллионом? Но ты попробуй для проверки статистики.
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30.04.2020 00:22 Ответить
OFF тебе больше подойдёт троллятина русявая.
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30.04.2020 07:50 Ответить
https://censor.net/user/467065, Лахта, после этого поста ты засветился.
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30.04.2020 10:46 Ответить
А ты ..... просканируй где Я, москалыку.
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30.04.2020 11:32 Ответить
Просканировал, ты из Лугандона.
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30.04.2020 11:46 Ответить
Немного теплее стало, двигай далее.
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30.04.2020 12:53 Ответить
Власти очень не хотят нести ответственность за массовое скотское нарушение прав граждан? Понимаю! Но ни хрена не сочувствую подонкам.
Пошли по пути углубления мухлежа в создании мифа про великий вирус. Впрочем и до этого шёл наглый обман: вместо "умер при наличии заражения" считали "умер от".
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29.04.2020 23:53 Ответить
Ці дані ніхто не може перевірити.
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29.04.2020 23:53 Ответить
то есть у всез умерших будут проводить тесты? ***, так и на герпес сразу проверяйте - 95% умерших будут с герпесом
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29.04.2020 23:54 Ответить
Еще, уверен, все умершие пили чай, поэтому можно начинать кампанию по запрету этого смертельно опасного напитка.
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30.04.2020 07:40 Ответить
Да. Арифметики еще те... Думал, только у нас такое возможно. А может сделают перекличку и окажется, что все живы?
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29.04.2020 23:59 Ответить
Полностью обанкротившиеся "элиты" ищут отмазки для этого всепланетного безобразия, которое они учинили.
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30.04.2020 00:00 Ответить
Що, невже полностю, а може є якась заначка на Нібіру?
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30.04.2020 00:35 Ответить
Нет заначек никаких. Если только триллионные государственные долги.
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30.04.2020 00:39 Ответить
так може еліта - ті кому винні, чи всі "збанкрутували"?
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30.04.2020 00:50 Ответить
Ростовщики - элита ? Они сейчас в полном пролёте: клиенты послали Грету на ***, а макароно-вирус засветил всю их агентуру на территориях, которые они уже считали своими.
Это была их последняя попытка дорваться до "нового мирового порядка". Теперь их начинают просто бить. Дональд Фредович уже показал в NY и в LA им что все их "армии" нейтрализуются за неделю-две.
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30.04.2020 00:57 Ответить
"повнiстю", а не "полностю", "украинец" ты наш неподдельный.
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30.04.2020 00:44 Ответить
кнопка ввімкнення почуття гумору? ні, не чули
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30.04.2020 00:51 Ответить
Следы решений политичесих элит ведут к "ученым", упоротым на своих математических моделях, невзирая на присущие им ограничения и предположения, на учёных-алармистов, стремящихся к статусу пророков, и к ученым, которые оправдывали гранты на этически неприемлемые исследования вроде синтеза коронoвируса с ВИЧ (как та небезизвестная статья в Nature, соавтор которой потом перехала в Ухань). Наука зафлужена такими учёными-тщеславцами, алармистами и учеными-маниупуляторами природы а ля франкенштейн. Общество еще не осознало этого аспекта современной науки, напялившей на себя балахон проповедников истин и инквизиторов, как делали их средневековые предшественники.
Говорю об этом как один из учёных, знающий сей супчик изнутри.
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30.04.2020 00:51 Ответить
"Учёные" - это обслуга. Они просто выполнили заказ на "правильное" моделирование. В уравнения странного аттрактора (или двойного маятника, и т.д.) можно зашить коэффициенты с небольшим отклонением, и результат моделирования пойдёт по совсем другому сценарию. Профессионалы это знают, а илитки (не говоря уже о населении) - не знают.
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30.04.2020 01:16 Ответить
Ну в моделях вирусологов, думаю, странных аттракторов нет. Там не стохастическая зависимость от начальных условий (и предположений), скорее всего, хотя бифуркации какие-нибудь наверное есть.

Мне не нужна высшая сила, отдающая приказы прислуге. Достаточно дури самой прислуги.
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30.04.2020 06:01 Ответить
Достаточно того факта что уравнения нелинейны. Что означает: любой сценарий может развернуться при минимальных вариациях коэффициентов.
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30.04.2020 10:11 Ответить
Раз у них на выходе решение в виде экспоненты, то, похоже, "предсказатели" не вышли за рамки линейной диффузии.
Не буду вам уточнять, что нелинейность - не обязательно хаотическое поведение решений, ведь есть интегрируемые случаи и близкие к ним.
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01.05.2020 00:42 Ответить
Нелинейный характер уравнений означает что решения могут показывать чудовищную нестабильность. Что и имеет место быть в случае странного аттрактора и двойного маятника. Странный аттрактор - вполне таки интегрируемая задача. Суть в том что переход с одной спирали на другую практически непредсказуем, при малейших вариациях коэффициентов.

А то что они вышли на экспоненту - так это из серии "заставь дурака Богу молиться".
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01.05.2020 01:09 Ответить
Британцы понимают что вирусом заразятся почти все. Хотелось бы этого или нет. Может половина уже и заражена, но это не значит что они повально заболели и лежат пластом. Подавляющее большинство знать об этом не знают. Поэтому просто помирают своей смертью а потом оказывается что они были и носителями. Поэтому статистика изменилась. В скором времени в мире будут чуть ли не все смерти засчитывать от короновируса. Потому что им переболеют практически все.
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30.04.2020 01:14 Ответить
Все в конце концов померли от того, что в яйцеклетку проник сперматазоид.
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01.05.2020 00:45 Ответить
Еще можно объявить страшной болезнью от которой помирает огромное количество людей простой кариес. Он был у большинства народонаселения планеты. Так что любого умершего можно причислить к жертвам. Разве только не счастливых обладателей пластмассовых челюстей.
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30.04.2020 01:19 Ответить
Если учесть площадь , занимаемую США и соответственную Британии, то какое там третье место? Второе после Италии или даже первое.
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30.04.2020 06:46 Ответить
Ох уж эти британские учёные,если не срачка,то пердячка...
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30.04.2020 07:16 Ответить
 
 