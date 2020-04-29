В Великобритании после изменения методики учета общее число летальных случаев от COVID-19 выросло на 3,8 тыс.
В Великобритании с 29 апреля изменена методика учета случаев смерти от COVID-19, что привело к резкому увеличению общего числа летальных исходов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 26 097 умерших от коронавируса. Таким образом, Соединенное Королевство теперь занимает третье место в мире по этому показателю – после США и Италии.
Ранее власти фиксировали только пациентов, умерших в больницах. Теперь учитываются и люди, скончавшиеся в домах престарелых и в других местах, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Цифры ретроспективно пересмотрены министерством здравоохранения с момента первой смерти от коронавируса в стране 2 марта; достоверно известно о 3 811 ранее не учтенных умерших.
За последние сутки в Великобритании зарегистрировано 765 смертей, в том числе 578 – в лечебных учреждениях. Выявлено 4 076 новых случаев инфицирования (всего – 165 221, пятое место в мире).
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Учитывая ненадёжность тестов, цифру можно раздуть любую.
Пошли по пути углубления мухлежа в создании мифа про великий вирус. Впрочем и до этого шёл наглый обман: вместо "умер при наличии заражения" считали "умер от".
Это была их последняя попытка дорваться до "нового мирового порядка". Теперь их начинают просто бить. Дональд Фредович уже показал в NY и в LA им что все их "армии" нейтрализуются за неделю-две.
Говорю об этом как один из учёных, знающий сей супчик изнутри.
Мне не нужна высшая сила, отдающая приказы прислуге. Достаточно дури самой прислуги.
Не буду вам уточнять, что нелинейность - не обязательно хаотическое поведение решений, ведь есть интегрируемые случаи и близкие к ним.
А то что они вышли на экспоненту - так это из серии "заставь дурака Богу молиться".