В Великобритании после изменения методики учета общее число летальных случаев от COVID-19 выросло на 3,8 тыс.

В Великобритании с 29 апреля изменена методика учета случаев смерти от COVID-19, что привело к резкому увеличению общего числа летальных исходов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 26 097 умерших от коронавируса. Таким образом, Соединенное Королевство теперь занимает третье место в мире по этому показателю – после США и Италии.

Ранее власти фиксировали только пациентов, умерших в больницах. Теперь учитываются и люди, скончавшиеся в домах престарелых и в других местах, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Цифры ретроспективно пересмотрены министерством здравоохранения с момента первой смерти от коронавируса в стране 2 марта; достоверно известно о 3 811 ранее не учтенных умерших.

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За последние сутки в Великобритании зарегистрировано 765 смертей, в том числе 578 – в лечебных учреждениях. Выявлено 4 076 новых случаев инфицирования (всего – 165 221, пятое место в мире).