После призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался, - журналистка Егошина

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в Украину из-за карантина, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Валерии Егошиной, опубликованный Радіо Свобода.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта - за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор он не возвращался - то есть уже полтора месяца находится за пределами страны.

Парламент за это время пять раз собирался на внеочередные заседания в сессионном зале, также прошло офлайновое заседание комитета 30 марта. В следующих заседаниях комитета нардеп участвовал в режиме онлайн.

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По данным журналистов, по состоянию на 29 апреля Холодов оставался на Кипре. У него там собственное имение у побережья в городе Лимасол.

"После начала карантина в Украине 12 марта, президент Владимир Зеленский 13 марта в видеообращении призвал украинцев, находящихся за рубежом, вернуться в течение следующих трех дней, так как авиасообщение будет закрыто. А спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что пассажирское авиасообщение будет полностью ограничено с 00:00 17 марта. 28 марта власти решили закрыть границу.

То есть член президентской партии решил покинуть страну уже после того, как президент призвал украинцев вернуться домой и предупредил о закрытии авиасообщения", - отмечают журналисты.

Также сообщается, что 30 марта Верховная Рада приняла постановление №3278, которым предусмотрено, что в течение действия карантина депутаты будут работать в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). На своих страницах в соцсетях Андрей Холодов настаивает на внедрении онлайн-сессий парламента по примеру Великобритании.

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Напомним, в прошлом году журналисты выяснили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов отстаивал в комитете Рады не государственные, а собственные частные интересы - под видом борьбы с табачными монополистами. Также он большую часть времени живет не в Украине.

Еще на предвыборном этапе стало известно, что кандидат из списка "Слуги народа" (номер 22), бизнесмен (замдиректор ООО "Текам Плюс") Андрей Холодов является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.