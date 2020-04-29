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После призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался, - журналистка Егошина

После призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов после обращения президента Владимира Зеленского к украинским гражданам с призывом вернуться в Украину из-за карантина, выехал на Кипр и с тех пор не возвращался.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал Валерии Егошиной, опубликованный Радіо Свобода.

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вылетел в город Ларнака (Кипр) 15 марта - за два дня до анонсированного президентом прекращения регулярного пассажирского авиасообщения. С тех пор он не возвращался - то есть уже полтора месяца находится за пределами страны.

Парламент за это время пять раз собирался на внеочередные заседания в сессионном зале, также прошло офлайновое заседание комитета 30 марта. В следующих заседаниях комитета нардеп участвовал в режиме онлайн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ценности Зеленского за год не изменились, - нардеп Холодов

По данным журналистов, по состоянию на 29 апреля Холодов оставался на Кипре. У него там собственное имение у побережья в городе Лимасол.

"После начала карантина в Украине 12 марта, президент Владимир Зеленский 13 марта в видеообращении призвал украинцев, находящихся за рубежом, вернуться в течение следующих трех дней, так как авиасообщение будет закрыто. А спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что пассажирское авиасообщение будет полностью ограничено с 00:00 17 марта. 28 марта власти решили закрыть границу.

То есть член президентской партии решил покинуть страну уже после того, как президент призвал украинцев вернуться домой и предупредил о закрытии авиасообщения", - отмечают журналисты.

Также сообщается, что 30 марта Верховная Рада приняла постановление №3278, которым предусмотрено, что в течение действия карантина депутаты будут работать в режиме работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах). На своих страницах в соцсетях Андрей Холодов настаивает на внедрении онлайн-сессий парламента по примеру Великобритании.

Также читайте: "Деньги есть": "слуга народа" Холодов рассказал, как государство может поддержать бизнес и украинцев на карантине

Напомним, в прошлом году журналисты выяснили, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов отстаивал в комитете Рады не государственные, а собственные частные интересы - под видом борьбы с табачными монополистами. Также он большую часть времени живет не в Украине.

Еще на предвыборном этапе стало известно, что кандидат из списка "Слуги народа" (номер 22), бизнесмен (замдиректор ООО "Текам Плюс") Андрей Холодов является кумом супруги главы политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Автор: 

ВР (29288) карантин (16729) СМИ (3842) Холодов Андрей (77) Слуга народа (2636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+81
Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице. Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.Закрыли на 2мес весь мелкий бизнес,но оставили Эпицентр.Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
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30.04.2020 00:03 Ответить
+54
Порошенко подарував Україні безвіз,
Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені. Зате посміялись
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30.04.2020 00:05 Ответить
+49
После призыва Зеленского к украинцам о возвращении из-за коронавируса "слуга народа" Холодов вылетел на Кипр и с тех пор не возвращался, - журналистка Егошина - Цензор.НЕТ 7997
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30.04.2020 00:12 Ответить
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и что? он дома на "самоизоляции"!
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30.04.2020 08:15 Ответить
Родина у каждого своя, человек все понял буквально)))))
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30.04.2020 08:30 Ответить
Родина у каждого ОДНА, а он ее продал.
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30.04.2020 08:47 Ответить
воно до своєї "істєричної матєрщини"(хайфи)недоїхав Ще 275км!!
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30.04.2020 08:57 Ответить
Дебіли вибрали кіпріотів депутатами України. Де логіка. Восени чукчів вибирайте
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30.04.2020 08:52 Ответить
Большинство людей тебе подобных на выборы тупо не ходят, а потом обкакивают тех кто ходил.
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30.04.2020 09:02 Ответить
На твій превеликий жаль ні одні вибори не пропустив. За піяніста не голосував принципово по його походженню
Вважаю за нього мають голосувати виборці Ізраїлю
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30.04.2020 13:17 Ответить
Ну хоть согласен с тем, что от тебя уже ничего не будет зависеть. Ни сейчас , ни в будущем.)
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30.04.2020 09:07 Ответить
аґа "юґікі" вже всралися і агітують ЛЮДЕЙ на вибори не ходити
бо ж ВСІ закордонні дільниці проголосували за те що клоуни=зебіли
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30.04.2020 09:17 Ответить
"закордонні дільниці проголосували за те що клоуни=зебіли" (с) что-то невнятное, но пойдёт.
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30.04.2020 09:23 Ответить
Після заклику Зеленського до українців про повернення через коронавірус "слуга народу" Холодов вилетів на Кіпр і відтоді не повертався, - журналістка Єгошина - Цензор.НЕТ 1300
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30.04.2020 10:07 Ответить
Холодов не украинская власть, а международный коррупционер и если такие при зе, значит они помогают прятать уже наворованное зе за бугром. Бо как такую мразь в слугах народа объяснить?
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30.04.2020 10:46 Ответить
А может этот еврей и вор оказался самый хитрый. Он сохранил себе жизнь. Граница ведь из-за пандемии оказалась в стране закрыта !
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30.04.2020 11:25 Ответить
видно, порядочный человек… А мог бы за это время прибарахлиться. Внукам бы хватило.
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30.04.2020 12:30 Ответить
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