Киевские лаборатории часто не успевают обрабатывать тесты на коронавирус за 48 часов, - КГГА
Лаборатории в Киеве не могут справиться с обработкой анализов на COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно, как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - заявил во время брифинга председатель комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевей.
Он также отметил, что столице "катастрофически" не хватает ПЦР-тестов, а украинская власть запаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней.
Кроме того, по словам Гелевея, тесты на коронавирус выдали только медикам мобильных бригад, которые работают только днем, тогда как скорые их не получили.
Гелевей также добавил, что среди больных в столице "относительно высокий процент медиков". При этом доплаты получили только врачи трех инфекционных больниц.
Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший.
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"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов.Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки" - кто писал текст Нелоху?
Работают по программе и некоторые имеют флоурисцентный анализ.
Что стоит собственно хваленному заводу Буревестник, который грозился выпускать ИВЛ, выпустить ещё и амплификаторы. Там всего то, два тена и терморегулято от инкубатора....гы-гы-гы....