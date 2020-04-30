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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские лаборатории часто не успевают обрабатывать тесты на коронавирус за 48 часов, - КГГА

Киевские лаборатории часто не успевают обрабатывать тесты на коронавирус за 48 часов, - КГГА

Лаборатории в Киеве не могут справиться с обработкой анализов на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток, поэтому мы подчеркиваем о том, что нужно, как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - заявил во время брифинга председатель комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевей.

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Он также отметил, что столице "катастрофически" не хватает ПЦР-тестов, а украинская власть запаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней.

Кроме того, по словам Гелевея, тесты на коронавирус выдали только медикам мобильных бригад, которые работают только днем, тогда как скорые их не получили.

Гелевей также добавил, что среди больных в столице "относительно высокий процент медиков". При этом доплаты получили только врачи трех инфекционных больниц.

Также читайте: На 28 апреля проведено 98,7 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в 46 государственных и приватных лабораториях, - ЦОЗ

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано 43 новых случая COVID-19 в Киеве, один человек умер, всего 1341 заболевший.

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карантин (16729) КГГА (2989) Киев (25707) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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30.04.2020 00:56 Ответить
Он также отметил, что столице "катастрофически" не хватает ПЦР-тестов, а украинская власть запаздывает с мерами по борьбе с коронавирусом на 10 дней Сколько там нам рассказывали в сутки тестов надо делать????

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще почти 200 тыс. таких тестов.Именно поэтому мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель - делать не менее 10 тыс. ПЦР-тестов в сутки" - кто писал текст Нелоху?
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30.04.2020 01:10 Ответить
Тот, кто не знает, что длительность проведения теста не 5-10 минут, а, как минимум, 3-4 часа. И это не считая времени подготовки геля. А гель готовить не все умеют, человека с улицы не поставишь.
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30.04.2020 06:29 Ответить
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30.04.2020 04:23 Ответить
Нет все очень просто. Просто, потому что нет достаточного количества амплификаторов. Приборов, которые собственно и проводят сам ПЦР тест, а не лаборатории. Они поддерживают температуру с точностью до 0, 1 С.
Работают по программе и некоторые имеют флоурисцентный анализ.
Что стоит собственно хваленному заводу Буревестник, который грозился выпускать ИВЛ, выпустить ещё и амплификаторы. Там всего то, два тена и терморегулято от инкубатора....гы-гы-гы....
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30.04.2020 06:37 Ответить
усе через жопу: спочатку об"являють, що можуть більше, а потім - треба ще відкривати лаболаторій, бо не можем.
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30.04.2020 08:59 Ответить
 
 