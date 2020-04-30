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Новости Коронавирус и карантин
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Украина поддержала призыв генсека ООН Гутерриша о недопустимости нарушения прав детей в условиях пандемии, - Кислица

Украина поддержала призыв генсека ООН Гутерриша о недопустимости нарушения прав детей в условиях пандемии, - Кислица

Украина выступила в поддержку инициативы генсекретаря ООН относительно приоритета защиты детей в период распространения COVID-19, чтобы кризис в сфере здравоохранения во время пандемии не превратился в кризис прав ребенка.

Об этом в комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время кризисных ситуаций, таких как нынешняя пандемия, дети становятся одной из наиболее уязвимых групп населения, в частности в долгосрочной перспективе, поэтому их защита требует особого внимания. Поэтому для Украины было абсолютно логичным поддержать призыв генсека ООН и не допустить, чтобы кризис пандемии превратился в кризис прав ребенка", - отметил Кислица.

Дипломат пояснил, что пандемия коронавируса создала целый ряд новых вызовов для детей, в том числе, в сфере образования, доступа к питанию и личной безопасности и здоровья. Так, учащиеся в подавляющем большинстве не могут посещать школы и получать новые знания по программе. Кроме того, около 310 млн детей по всему миру потеряли возможность получать регулярное питание, поскольку в основном полагались в этом на школы. Что же касается безопасности, то из-за карантинных мероприятий и необходимости семей оставаться дома усиливается стресс и проявления домашнего насилия.

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На это обратил внимание в своем призыве Генсек ООН Антониу Гутерриш, и почти 170 стран, в том числе Украина, поддержали его инициативу, отметил Кислица.

В то же время, по его словам, в случае Украины существует дополнительный фактор, требующий повышенного внимания в сфере защиты прав детей.

"В связи с продолжением российской вооруженной агрессии против Украины дети на временно оккупированных территориях оказались в зоне особого риска", - пояснил украинский представитель.

Кислица отметил, что правительство Украины в последние годы провело ряд реформ, в частности ввело изменения в национальное законодательство для поддержки детей, пострадавших от военных действий. Вместе с тем, подчеркнул дипломат, согласно международному гуманитарному праву, Российская Федерация как государство-оккупант обязана принять все необходимые меры для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий, в том числе детей.

Также читайте: В Боснии антикоронавирусные ограничения признали неконституционными: нарушают права человека

Автор: 

дети (6581) карантин (16729) ООН (4195) права человека (990) Гутерриш Антониу (340) Кислица Сергей (180) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Циничная власть именно сама и нарушает права детей.
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
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30.04.2020 01:50 Ответить
+4
Только защищать детишек нужно не столько от несчастного вирусочка, сколько от идиотизма дурантинщиков. Наши, например, украли у детей весну.
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30.04.2020 01:52 Ответить
+3
Мені дико цікаво, по ходу в Бангладеш повинен бути масовий МОР люду; вони ж там один на одному живуть і без масок, плюс повна антисанітарія. А ні, чомусь ні. Зате там, де позакривали усіх по домівках, повдягали в намордники, зараженість зі смертністю найвища.
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30.04.2020 06:43 Ответить
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І шо - після пандемії порушувать можна буде?
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30.04.2020 01:49 Ответить
А кто вам сказал, что сейчас власть не нарушает права детей?!
Прогуливаться на улице с собакой можно, а с ребенком нельзя - это разве не нарушение права ребенка, не дикриминация?!
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30.04.2020 08:27 Ответить
Всі права записано в законодавчих актах. Як і обов'язки.
Собак ніхто у карантин не відправляв і наразі немає підтвердження, що вони можуть подарувати коронавайруса бабці з дідом. Іспанці своїх дітей на вулиці випустили тільки на цьому тижні, а собак вже просто "загуляли". Чи ви думаєте, що трактористів, ліберастів та православних коронаоптимістів коронавайрус ні бірьот?
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30.04.2020 15:09 Ответить
Циничная власть именно сама и нарушает права детей.
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
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30.04.2020 01:50 Ответить
Школы закрыли и правильно сделали. Именно благодаря тому, что у нас школы были закрыты раньше, чем у всех остальных, у нас больницы полупустые и морги. Дети наших друзей в Англии ещё ровно три недели учились после того, как мы уже были на карантине. А здесь именно эти первые недели и были решающими. То же самое и в Штатах и на нарассее. Они упустили время- теперь расхлебывают по полной.
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30.04.2020 06:38 Ответить
Татьяна вы дура!
1. Спросите ваших друзей в Англии много ли в их больницах детей?! Больницы переполнены людьми которым 60+, а те кто 80+ еще и на ИВЛах....Так что ваше закрытие школ - до задницы!
2. Наши больницы полупустые потому, что наши люди предпочитают лечиться дома, попасть в нашу инфекционку при подобной эпидемии, это почти как смертный приговор. А могри полупустые потому что в нашей стране до 80 мало кто доживает поэтому и умирать некому
3. Верить нашей статистике - себя не уважать. Если поверить официальным цифрам выздоровело/умерло, то смертность в Украине составляет 40% (что в 10 раз выше чем в других странах) из чего можно сделать вывод, что из 9800 заразившихся 3900 умрет! Но мы же понимаем что это бред! Из чего делаем вывод, что нам тупо лгут! И восхвалять такую власть за мудрые шаги по нашему спасению может только клинический идиот!!!
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30.04.2020 08:37 Ответить
Да нет. Причина не в этом. Дурантин здесь ни при чём (или его влияние второстепенно). Главное - это то, что у нас бОльшая часть потенциальных жертв вируса уже умерла от других причин. Жертв много там, где в особо благоприятных условиях долго удаётся поддерживать жизнь человека на грани. Большинство т.н. жертв вируса, они жертвы не вполне вируса. Это как очень ветхие строения под порывом сильного ветра. Такое строение может простоять весьма долго в благодатном уголке без ветра, где ему регулярно обеспечивают мелкий ремонт...
В странах с суровыми условиями жизни - "массового мора" нет. "Массовый мор" я взял в кавычки т.к. массового мора нет даже в США. Есть массовые завывания. Смертность же мизерна в мировых масштабах и невелика даже в районах с максимальной интенсивностью вспышки.
У нас же стоят полупустые больницы а люди потихоньку умирают из-за отложенных плановых операций. Но нам про них СМИ не рассказывают. СМИ разгоняют мандраж.
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30.04.2020 08:38 Ответить
Поедатель, есть такой показатель , который не скрыть- это смертность. А смертность в Украине , слава Богу, не высокая. Просто нужно признать, что карантин сработал.
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30.04.2020 09:02 Ответить
Нет, Татьяна. Представим себе ситуацию. Два человека стреляют из двух РАЗНЫХ винтовок. Один из них перед выстрелом говорит "талалай-махалай". Другой не говорит. Результаты стрельбы у первого лучше...
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30.04.2020 09:08 Ответить
Только защищать детишек нужно не столько от несчастного вирусочка, сколько от идиотизма дурантинщиков. Наши, например, украли у детей весну.
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30.04.2020 01:52 Ответить
Теперь я знаю, какой у вас второй ник.
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30.04.2020 06:34 Ответить
А ***** Обнуленное, являясь Заслуженным Педофилом Парашной *********, тоже любит онижидеток
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30.04.2020 03:36 Ответить
Ну, МИД это вообще флюгер...а, то что пониже: что только на местах эти "мытари" не вертят
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30.04.2020 04:14 Ответить
...Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем... (с)
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30.04.2020 06:09 Ответить
...просто ...бануться... украденный Крым и оккупированный даунбас... кто им, сидящим (да, сидящим, а не работающим) ставит задачи? кулёба? так он сам не знает что делать...
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30.04.2020 06:29 Ответить
Ахренеть. Про школьное питание, на которое полагались родители, очень понравилось. А полагаться родителям на самих себя уже не актуально?
В Украине на очень высоком уровне организовано он лайн обучение. Именно с детьми как раз все правильно было решено и вовремя. Нужно говорить о нарушении прав родителей, которые остались без работы, организовать родителям помощь деньгами для возможности кормить своих детей и переживать карантин. Предпринимателям государство помогло никак. При этом требует соблюдать карантин- вот что есть главная проблема, нуждающаяся в защите и обсуждении. Где все эти международные кошельки спасения, фонды и меценаты - пусть помогут Украине деньгами выйти из кризиса и карантина.
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30.04.2020 06:32 Ответить
Мені дико цікаво, по ходу в Бангладеш повинен бути масовий МОР люду; вони ж там один на одному живуть і без масок, плюс повна антисанітарія. А ні, чомусь ні. Зате там, де позакривали усіх по домівках, повдягали в намордники, зараженість зі смертністю найвища.
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30.04.2020 06:43 Ответить
По высказываниям нужно судить о степени их дебилизма.

Мы допустили что нами правят сплошные дебилы. Причём эти ****** уверены в своей лучезарной благодетельности для простолюдинов...

Если мы это допустили - то кто тогда мы?
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30.04.2020 07:20 Ответить
мы - жертвы имеющейся модели "демократии". достаточно чтоб накопилось чуть больше половины зебилов, легко поддающихся нехитрым манипуляциям, и... остальные - страдают за компанию.
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30.04.2020 08:20 Ответить
Запрет на детские площадки и выход на улицу гулять на свежем воздухе - это и есть нарушение прав ребенка.
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30.04.2020 07:46 Ответить
Чушь и ахинея!
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30.04.2020 08:11 Ответить
Тогда в план выхода из кризиса надо заложить дорожную карту, как опять положить болт на эти права?
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30.04.2020 09:03 Ответить
Ублюдки украинские власти. Это именно вы посадили украинских детей под домашний арест и лишили их обучения. Сволочи, твари,,,
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30.04.2020 12:50 Ответить
 
 