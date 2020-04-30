Украина поддержала призыв генсека ООН Гутерриша о недопустимости нарушения прав детей в условиях пандемии, - Кислица
Украина выступила в поддержку инициативы генсекретаря ООН относительно приоритета защиты детей в период распространения COVID-19, чтобы кризис в сфере здравоохранения во время пандемии не превратился в кризис прав ребенка.
Об этом в комментарии Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время кризисных ситуаций, таких как нынешняя пандемия, дети становятся одной из наиболее уязвимых групп населения, в частности в долгосрочной перспективе, поэтому их защита требует особого внимания. Поэтому для Украины было абсолютно логичным поддержать призыв генсека ООН и не допустить, чтобы кризис пандемии превратился в кризис прав ребенка", - отметил Кислица.
Дипломат пояснил, что пандемия коронавируса создала целый ряд новых вызовов для детей, в том числе, в сфере образования, доступа к питанию и личной безопасности и здоровья. Так, учащиеся в подавляющем большинстве не могут посещать школы и получать новые знания по программе. Кроме того, около 310 млн детей по всему миру потеряли возможность получать регулярное питание, поскольку в основном полагались в этом на школы. Что же касается безопасности, то из-за карантинных мероприятий и необходимости семей оставаться дома усиливается стресс и проявления домашнего насилия.
На это обратил внимание в своем призыве Генсек ООН Антониу Гутерриш, и почти 170 стран, в том числе Украина, поддержали его инициативу, отметил Кислица.
В то же время, по его словам, в случае Украины существует дополнительный фактор, требующий повышенного внимания в сфере защиты прав детей.
"В связи с продолжением российской вооруженной агрессии против Украины дети на временно оккупированных территориях оказались в зоне особого риска", - пояснил украинский представитель.
Кислица отметил, что правительство Украины в последние годы провело ряд реформ, в частности ввело изменения в национальное законодательство для поддержки детей, пострадавших от военных действий. Вместе с тем, подчеркнул дипломат, согласно международному гуманитарному праву, Российская Федерация как государство-оккупант обязана принять все необходимые меры для защиты жизни и здоровья населения оккупированных территорий, в том числе детей.
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Прогуливаться на улице с собакой можно, а с ребенком нельзя - это разве не нарушение права ребенка, не дикриминация?!
Собак ніхто у карантин не відправляв і наразі немає підтвердження, що вони можуть подарувати коронавайруса бабці з дідом. Іспанці своїх дітей на вулиці випустили тільки на цьому тижні, а собак вже просто "загуляли". Чи ви думаєте, що трактористів, ліберастів та православних коронаоптимістів коронавайрус ні бірьот?
Не разрешая им быть на свежем воздухе, учиться в школе, отдыхать в парках, скверах, итд.
Пора бы уже школы открывать, как это сделали уже в Дании, Норвегии, а в Швеции и Беларуси вообще не закрывали школы.
1. Спросите ваших друзей в Англии много ли в их больницах детей?! Больницы переполнены людьми которым 60+, а те кто 80+ еще и на ИВЛах....Так что ваше закрытие школ - до задницы!
2. Наши больницы полупустые потому, что наши люди предпочитают лечиться дома, попасть в нашу инфекционку при подобной эпидемии, это почти как смертный приговор. А могри полупустые потому что в нашей стране до 80 мало кто доживает поэтому и умирать некому
3. Верить нашей статистике - себя не уважать. Если поверить официальным цифрам выздоровело/умерло, то смертность в Украине составляет 40% (что в 10 раз выше чем в других странах) из чего можно сделать вывод, что из 9800 заразившихся 3900 умрет! Но мы же понимаем что это бред! Из чего делаем вывод, что нам тупо лгут! И восхвалять такую власть за мудрые шаги по нашему спасению может только клинический идиот!!!
В странах с суровыми условиями жизни - "массового мора" нет. "Массовый мор" я взял в кавычки т.к. массового мора нет даже в США. Есть массовые завывания. Смертность же мизерна в мировых масштабах и невелика даже в районах с максимальной интенсивностью вспышки.
У нас же стоят полупустые больницы а люди потихоньку умирают из-за отложенных плановых операций. Но нам про них СМИ не рассказывают. СМИ разгоняют мандраж.
В Украине на очень высоком уровне организовано он лайн обучение. Именно с детьми как раз все правильно было решено и вовремя. Нужно говорить о нарушении прав родителей, которые остались без работы, организовать родителям помощь деньгами для возможности кормить своих детей и переживать карантин. Предпринимателям государство помогло никак. При этом требует соблюдать карантин- вот что есть главная проблема, нуждающаяся в защите и обсуждении. Где все эти международные кошельки спасения, фонды и меценаты - пусть помогут Украине деньгами выйти из кризиса и карантина.
Мы допустили что нами правят сплошные дебилы. Причём эти ****** уверены в своей лучезарной благодетельности для простолюдинов...
Если мы это допустили - то кто тогда мы?