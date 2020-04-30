К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

За первый квартал 2020 года к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

"В целом к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек - к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание", - заявили в НАПК.

По данным ведомства, к ответственности привлекали за несвоевременное представление декларации (625 человек) и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебные лицу (133).

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Среди лиц, привлеченных к ответственности 350 депутатов местных советов, 163 должностных лица юридических лиц публичного права и 95 работников органов полиции.

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