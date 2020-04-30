К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК. ИНФОГРАФИКА
За первый квартал 2020 года к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.
"В целом к ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек - к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание", - заявили в НАПК.
По данным ведомства, к ответственности привлекали за несвоевременное представление декларации (625 человек) и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебные лицу (133).
Среди лиц, привлеченных к ответственности 350 депутатов местных советов, 163 должностных лица юридических лиц публичного права и 95 работников органов полиции.
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саме такі як ти і скавчать-"нівєрім" бо інакше Ж хоч вішайся
Однозначно,это успех!!!
Таким образом:
14000 / (236+736) = 14 грн. 40 коп. конфискации с каждого коррупционера.
товарищ Венедиктова ?
агрономы хреновы
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Зе - пустое место. Вы это знаете не хуже меня.
ВсІ ті "селянські" гнідники де 90%-не українці=перекупникми а інші10% продают ЛАЙНО ДАВНО СЛІД ЗАКРИТИ ТА ПОЗАБУТИ ПРО ТОЙ СОРОМ
год прошел - все на пороха киваете. какой мощный был все таки президент.
А де, що нам пробують втюхати, це звіт про "спортивну риболовлю" - "їздили, ловили, бухали, кайф"
А как насчёт ВЫСШЕГО эшелона власти ? Глухо т.к. только волны большие а результат -штиль
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью.
Річ у тім, що "Мрія" переправляла не лише гуманітарний вантаж, а і комерційний. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів у коментарі "Українській правді".
За рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не із державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.
Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами,
- цитує Тимошенка "Українська правда".
Загальний вантаж, який змогла за один рейс перевезти "Мрія", сягнув понад 103 тонн. Він умістив 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів.
Що цьому передувало
Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда". Річ у тім, що в ньому зазначалося, що засоби захисту доставив літак "Мрія".
"На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К" - йшлося у повідомленні.
У чому проблема?
"Епіцентр" належить родині Олександра та Галини Гереги. Олександр Герега є народним депутатом і за законом не може займатися комерційною діяльністю. Тим паче, просити службовців купувати щось на своєму підприємстві і впливати на держзакупівлі. Це передбачено законом "Про запобігання корупції".
Помічник Олександра Гереги Ольга Григор'єва повідомила виданюю "Українська правда", що лист на ім'я Кличка був єдиним. Його надсилання голові КМДА було помилкою іншої помічниці, і в цій справі наразі розбираються.
Він не повинен був вийти, але помічник зробила помилку. Думаю, що народний депутат буде розбиратися ще. Але то був один такий лист, і то була помилка помічниці,
- зазначила помічниця Гереги.
В "Епіцентрі" також зазначили, що надали пропозицію "по забезпеченню засобами захисту та дезінфекції органам місцевого самоврядування, підприємствам, закладам охорони здоров'я та партнерам".
http://dialogs.org.ua/people/37417/
- Нет.
- А они есть...
- "ермак".
А так, эти все отчеты, как 14 тысяч грн конфискованных в первом квартале 2020 по всей Украине. Не смешно.
- полицейских "не замечавших" бабаок, торгующих молоком с земли -101
- полицейских "не замечавших" торговли самогоном -101
остаток - директриссы школ, торговавших золотыми медалями.