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Новости Борьба с коррупцией
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К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК. ИНФОГРАФИКА

За первый квартал 2020 года к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предупреждению коррупции.

"В целом к ​​ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения привлечено 1012 человек. Из них 236 были привлечены к уголовной ответственности, 736 человек - к административной ответственности, еще 40 к лицам было применено дисциплинарное взыскание", - заявили в НАПК.

По данным ведомства, к ответственности привлекали за несвоевременное представление декларации (625 человек) и предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебные лицу (133).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд снизил с 80 до 30 млн грн сумму залога, которая будет взыскана в бюджет с экс-нардепа Микитася

Среди лиц, привлеченных к ответственности 350 депутатов местных советов, 163 должностных лица юридических лиц публичного права и 95 работников органов полиции.

К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020. ДОКУМЕНТ

К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК 02

Автор: 

коррупция (8579) уголовная ответственность (440) НАПК (1225)


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Топ комментарии
+23
А чуть раньше проговорились про 14000 грн конфиската.
Таким образом:
14000 / (236+736) = 14 грн. 40 коп. конфискации с каждого коррупционера.
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30.04.2020 02:17 Ответить
+22
Прикольная сказка на ночь!!!
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30.04.2020 02:12 Ответить
+17
Верю что столько привлекли. Судя по тому, ранее писали ,что государству вернули 14 тыс грн, то как я понимаю 236+736=972 чиновника. 14000÷972=14грн 40 коп с каждого чиновника в казну!
Однозначно,это успех!!!
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30.04.2020 02:14 Ответить
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Прикольная сказка на ночь!!!
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30.04.2020 02:12 Ответить
Мелки сошки, для лохтората 🤡🤢🎪 Привлеките Ермака и всю остальную срань «янелоха»
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30.04.2020 03:49 Ответить
Сколько там денех изяли, аж 14 штук гр. ОХО!)))
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30.04.2020 08:57 Ответить
гнід ДУШАТЬ а вони скавчать -"нівєрім і вєріть ні хатім "
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30.04.2020 06:11 Ответить
Душать-душать. Аж 14000 грн видавили 😂😂😂
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30.04.2020 09:00 Ответить
"прікол"=сленг москальських ін'єкційних наркоманів..
саме такі як ти і скавчать-"нівєрім" бо інакше Ж хоч вішайся
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30.04.2020 06:12 Ответить
Треба одразу перед тим, як розробляти функціональні обов'язки кожного із членів уряду, передбачати час на відбування покарання за корупцію!🐸
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30.04.2020 02:13 Ответить
Помимо этого, нужно уточнять, сколько из них понесли наказания за уголовку и сколько оправданных, сколько отменили в судах штрафов и сколько заплатили, поскольку привлекать можно тысячами, и трубить об этом на каждом шагу, а реально понесенное наказание, вот это и есть статистика.
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30.04.2020 05:40 Ответить
Заради Бога...... . Шо ми обговорюємо? Як злодій рішився покарати себе за крадіжки і відрубати собі руку.......!? Говорити треба про те, що Зеленський виявився буфанадним туповатим зеленопуком і що країні прийде триндець у вигляді ху.йла не довше ніж через два роки. Робити шось треба а не балакати, а то знов добалакаємось до балаканини під одіялом чи на кухні з вимкненим світлом.
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30.04.2020 09:40 Ответить
Верю что столько привлекли. Судя по тому, ранее писали ,что государству вернули 14 тыс грн, то как я понимаю 236+736=972 чиновника. 14000÷972=14грн 40 коп с каждого чиновника в казну!
Однозначно,это успех!!!
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30.04.2020 02:14 Ответить
А чуть раньше проговорились про 14000 грн конфиската.
Таким образом:
14000 / (236+736) = 14 грн. 40 коп. конфискации с каждого коррупционера.
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30.04.2020 02:17 Ответить
"Где деньги, Зин ?",

товарищ Венедиктова ?
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30.04.2020 02:20 Ответить
А тобі 14000 грн мало? Слуги окремих людей народу працюють, тому не заважайте та дайте їм час🤪🐸
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30.04.2020 02:22 Ответить
Пока до клоуна не доберутся- порядка не будет!
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30.04.2020 02:17 Ответить
Кловун у свій час буде з награбованим десь далеко у південній країні!
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30.04.2020 02:19 Ответить
А он вообще жив ? Его без маски никто на людях давно не видел.
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30.04.2020 02:22 Ответить
Зеля кыш, Ленин Пыж, Зеля Тохтамыш, ... Зеля тырыг, Зеля яшаидэ. Зеля джасада, Зеля джасавтэр, Зеля умрбакый.
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30.04.2020 02:26 Ответить
Я по-турецки не понимаю.
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30.04.2020 02:27 Ответить
Це по-казахскі теж саме, що ленін жив...
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30.04.2020 02:29 Ответить
Де вiн - це запитання.
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30.04.2020 02:37 Ответить
Нецікаве запитання, бо вирішує Бєня з Ахметов!
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30.04.2020 02:38 Ответить
Это точно. Правильно бы было отметить 1 мая Всеукраинским Майданом против коррупционной диктатуры Зеленского, под лозунгом: "Пришла весна. Тебе пиЗЕдець!"
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30.04.2020 04:16 Ответить
'Диктатура Зеленского'? Да вы , видать, пересмотрели пэтиного кривого и медведчуковских каналов. Где эта диктатура? Вот и идите на свой 'всеукраинский майдан' вместе с двумя вас поддержавшими ботами первого мая.
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30.04.2020 06:56 Ответить
🐸
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30.04.2020 07:03 Ответить
И зачем вы свою фотку разместили?
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30.04.2020 07:05 Ответить
Це ваша суть, а не моя фотка!
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30.04.2020 07:08 Ответить
Татьяна Лайф."медведчуковских каналов"??За своїми слугами уродів дивись."Раніше, під час парламентських виборів «Схеми» знайшли в Андрія Холодова, який є кумом Віктора Медведчука і на той час був кандидатом у депутати від «Слуги народу», віллу у Відні за 6 мільйонів євро.Дружина Андрія Холодова Катерина Шаховська є кумою дружини співзасновника партії «Опозиційна платформа - За життя», кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко."
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30.04.2020 07:21 Ответить
"Где эта диктатура?"....воппос напрашивается сам собой бот Татьяна,ты -дура?
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30.04.2020 07:51 Ответить
Курчат по осені ріжуть.
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30.04.2020 07:16 Ответить
посадки есть, врожаю нема

агрономы хреновы
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30.04.2020 02:21 Ответить
Когда будут новости как при Порохе: ФАП открыт, дорога отремонтирована, метро построено, рабочие места созданы ?
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30.04.2020 02:21 Ответить
Світ змінився і тепер на горі кловуни!
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30.04.2020 02:28 Ответить
Це не може бути надовго.
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30.04.2020 02:38 Ответить
Так, бо вже настає жопа! Повторююсь, але вчора мені розповідали особисто як у підприємців карантином зламали бізнеси!
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30.04.2020 02:41 Ответить
Та отож.
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30.04.2020 02:44 Ответить
И где все это отремонтированное и построенное? Наверное, злой Зе пришёл и все украл и разрушил без следа.
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30.04.2020 06:58 Ответить
Оно там же где и было. И дорога Львов-Луцк, и железка в Борисполь (кстати, она работает ?)
---
Зе - пустое место. Вы это знаете не хуже меня.
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30.04.2020 10:09 Ответить
коррупцию можно победить только убрав полностью наличные деньги! Если оставить только банковские карты, то все переводы можно будет вычислять! Отмывание денег и коррупцию будет практически невозможно скрыть!
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30.04.2020 02:39 Ответить
І багато хто на селі зникне як клас, бо не продасть городину, молоко...
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30.04.2020 02:42 Ответить
та як же на заході=в ЄС люди живуть без брудного молока де антібіотиків більше ніж води та без бурячка вирощеного в лайні?
ВсІ ті "селянські" гнідники де 90%-не українці=перекупникми а інші10% продают ЛАЙНО ДАВНО СЛІД ЗАКРИТИ ТА ПОЗАБУТИ ПРО ТОЙ СОРОМ
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30.04.2020 06:19 Ответить
На диких ринках, на ярмарках всі перекупники? Я особисто знаю хто перекупник, а хто сам виробляє! Тому не треба усіх під одну гребінку!
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30.04.2020 06:22 Ответить
поц там всі дикі чи"ваші" чи на зряплаті(%%)від враденого
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30.04.2020 06:30 Ответить
Брехня! Я кажу про те, що багато хто продає своє вирощене, або молоко, сир... І не буде приймати перекази на картку. А ти говориш, що українці не продають свою продукцію? Краще йди попий кави і подумай що пишеш!
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30.04.2020 06:35 Ответить
Чепуха. Будут отмывать через казино.
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30.04.2020 02:45 Ответить
Коррупцию нельзя победить ,, её можно только ограничить , загнать в какие то рамки , уменьшить и тд. Коррупция древнейшее , вечное и непобедимое зло . Невозможно всех чиновников сделать кристально честными ,, если бы это произошло , на Земле настал бы сплошной рай ... !! .
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30.04.2020 08:02 Ответить
ГДЕ ГРАФИК - СКОЛЬКО МРАЗОТЫ БРОШЕНО ЗА РЕШЕТКУ ПОД ШКОНКУ В ПЕТУХИ??
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30.04.2020 02:40 Ответить
Этим похвастаться не чем, в основном все получили условный срок...а до высоких чинуш вообще не дошли и молчок!
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30.04.2020 04:13 Ответить
Козлы!
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30.04.2020 03:11 Ответить
Ті, хто їх обирав!
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30.04.2020 03:18 Ответить
НАПК никто не избирал, их назначили еще при Порошенко!
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30.04.2020 04:16 Ответить
А виходить, що зевлада з цим погодилася!
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30.04.2020 05:57 Ответить
😁
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30.04.2020 06:59 Ответить
Для чого ви свою фотку розмістили?
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30.04.2020 07:09 Ответить
опять тебе порох в штаны насрал?
год прошел - все на пороха киваете. какой мощный был все таки президент.
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30.04.2020 08:52 Ответить
Ну, а за год окромя " выйди розбийныку" в заслугу болотной власти больше и не проставить
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30.04.2020 04:10 Ответить
Зе-бригада)))
К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК - Цензор.НЕТ 8983
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30.04.2020 04:19 Ответить
"Гюльтачай, сними масочку. Покажи что ты - Зеленский, а не тройник двойника"
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30.04.2020 10:45 Ответить
график красивый, но он количественный по фактам. а интересно ещё было бы посмотреть в разрезе расходной части - стоимости содержания/владения самого института НАПК и (потенциального?) ущерба от нарушителей, был бы понятен смысл вообще существования данной структуры.
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30.04.2020 04:39 Ответить
Додам лише про відсутність аналізу другої (і головної) частини звіту - про вироки і покарання. Це і було б показником ефективності діяльності.
А де, що нам пробують втюхати, це звіт про "спортивну риболовлю" - "їздили, ловили, бухали, кайф"
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30.04.2020 05:23 Ответить
Ловили і - відпустили.
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30.04.2020 07:17 Ответить
Это красивая статистика. А суть не в количестве, а вступление приговоров в силу , сколько конфисковано, лишено прав занимать должности... Всему должен быть логический конец!!!

А как насчёт ВЫСШЕГО эшелона власти ? Глухо т.к. только волны большие а результат -штиль
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30.04.2020 05:49 Ответить
Как при изготовлении крабовы палочек не пострадал ни один краб, так и в этом балагане не был посажен ни один коррупционер. Бараны бьют в барабаны. (с)
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30.04.2020 06:03 Ответить
Маски с "гуманитарной помощи Китая" привезенные в Украину лайнером "Мрия", оказались коммерческим рейсом для "Эпицентра" Гереги, которая теперь требует от Клично их у нее покупать. Пытаясь хоть как то объясниться, ОПУ начало рассказывать что среди коммерческого груза был и "гуманитарный". Безусловно, называть бонусную партию крупного заказа "гуманитарной" - это такая невинная ложь. Если бы не одно но ... Именно эту партию "гуманитарной поставки" в количестве 300000 пытались назад продать в Китай по смешным ценам, группа харьковских бизнесменов и было остановлено СБУ, которому видимо ничего не досталось с этой операции.
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью.
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30.04.2020 06:08 Ответить
https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym «Судова реформа стала прокляттям Порошенка»: інтерв'ю з Михайлом Жернаковим К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК - Цензор.НЕТ 8152
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30.04.2020 06:09 Ответить
К уголовной ответственности с начала года привлекли 236 коррупционеров, к административной - 736, - НАПК - Цензор.НЕТ 5835
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30.04.2020 06:24 Ответить
Сейчас высший суд примет решение по Привату в пользу Суркисов и получим продолжение "борьбы с коррупционерами". Где там Петя, который очень "законно" приватизировал Приват и подставил всю Украину, где он, наш супер-пупер-патриот?
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30.04.2020 06:32 Ответить
Минулого тижня літак "Мрія" доставив до України великий медичний вантаж з Китаю. Маски з цього рейсу, який може увійти в історію як рекордний за обсягом, продаються у торговій мережі "Епіцентр".

Річ у тім, що "Мрія" переправляла не лише гуманітарний вантаж, а і комерційний. Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів у коментарі "Українській правді".

За рейс, який до слова, коштував до одного мільйона доларів, заплатили не із державного бюджету, а за кошти підприємців. Відповідно, тому частина вантажу і була комерційного призначення.

Все дуже просто, як і говорив президент, цей літак оплачувався не із державного бюджету. Він оплачувався комерційними структурами,

- цитує Тимошенка "Українська правда".

Загальний вантаж, який змогла за один рейс перевезти "Мрія", сягнув понад 103 тонн. Він умістив 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів та 100 тисяч захисних костюмів.

Що цьому передувало

Народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам з пропозицією купувати медичні товари у його компанії "Епіцентр К". Копію цього листа опублікувало видання "Українська правда". Річ у тім, що в ньому зазначалося, що засоби захисту доставив літак "Мрія".

"На тому тижні літак "Мрія" доставив до України велику партію медичних масок, окулярів, стерильних комбінезонів 5 ступеню захисту, а також інші товари протиепідемічного призначення. Всі вони мають європейський і український сертифікати якості. Коли буде замовлена велика партія, ціна буде меншою (прайс товарів додається). Якщо буде ваша зацікавленість, то просимо вас звертатися з усіма питаннями до визначених осіб у компанії "Епіцентр К" - йшлося у повідомленні.

У чому проблема?

"Епіцентр" належить родині Олександра та Галини Гереги. Олександр Герега є народним депутатом і за законом не може займатися комерційною діяльністю. Тим паче, просити службовців купувати щось на своєму підприємстві і впливати на держзакупівлі. Це передбачено законом "Про запобігання корупції".

Помічник Олександра Гереги Ольга Григор'єва повідомила виданюю "Українська правда", що лист на ім'я Кличка був єдиним. Його надсилання голові КМДА було помилкою іншої помічниці, і в цій справі наразі розбираються.

Він не повинен був вийти, але помічник зробила помилку. Думаю, що народний депутат буде розбиратися ще. Але то був один такий лист, і то була помилка помічниці,

- зазначила помічниця Гереги.

В "Епіцентрі" також зазначили, що надали пропозицію "по забезпеченню засобами захисту та дезінфекції органам місцевого самоврядування, підприємствам, закладам охорони здоров'я та партнерам".
http://dialogs.org.ua/people/37417/
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30.04.2020 06:53 Ответить
Не розумію для чого Ви це написали. Для мене що Петя-суперпатріот, що Зеля-нелох - на одному щаблі. Петя усі п'ять років затирав усім очі патриотизмом, а Зеля - це взагалі щось незрозуміле.
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30.04.2020 07:04 Ответить
А для того, що скоро буде жорстка криза, яку створили ті, хто за допомогою "аби не Порошенко"! Знаєте таких?
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30.04.2020 07:06 Ответить
Скажіть мені, будь ласка, що то за економіка, яку побудував Петро, що вона посипалась відразу після необрання супер-патріота? Може тому посипалась, що керувалась бажаннями однієї людини?
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30.04.2020 07:42 Ответить
Економіка зростала і все працювала. Йдеться не про патріотизм того чи іншого, а ми говоримо про зебільну рішення зевлади. Зламати економіку легко, що ваші обранці і зробили.
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30.04.2020 08:07 Ответить
Чому барига з основеими підбарижниками досі не у в'язниці?!!
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30.04.2020 06:38 Ответить
Треба чекати🐸
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30.04.2020 06:42 Ответить
Бо ще не почали будувати платну в*язницю для віп-персон.
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30.04.2020 07:20 Ответить
Дійсно, бо спочатку треба створити комфортні умови!
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30.04.2020 07:25 Ответить
Государству возвращено 14 тысяч гривен !!! Урааааа-а !!!
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30.04.2020 06:42 Ответить
Народ и лично меня интересует кого реально посадили,имя миледи имя.
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30.04.2020 07:08 Ответить
Багатьох посадили у владні крісла!
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30.04.2020 07:12 Ответить
У нас поступают жестко,снимают корупционера и переводят в другой район с повышением по службе.
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30.04.2020 07:16 Ответить
А потім брешуть, що борються з корупцією!
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30.04.2020 07:18 Ответить
Свинарчук как поживает?
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30.04.2020 07:52 Ответить
А где Пашинский и Свинарчуки,да и Пеця проскочил однако?
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30.04.2020 08:17 Ответить
Сколько еще нужно наказать, что бы коррупция исчезла?
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30.04.2020 08:20 Ответить
А кто сказал, что они наказаны? Они просто привлечены... Сейчас проводятся конструктивные беседы с братьями Ермака...
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30.04.2020 09:09 Ответить
14000 грн поступило от Сытника, после суда. Самый честный коррупционер.
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30.04.2020 08:29 Ответить
А какая может быть административка за коррупцию? Тогда уж давайте введём "погрозили пальчиком" отзыв, "дяденька я больше не буду". Ну детский сад и его филиалы в должностях министров.
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30.04.2020 08:35 Ответить
В налоговой с утра чистят вручную реестры и договора.
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30.04.2020 08:37 Ответить
Если бы привлекли столько настоящих корупционеров, то мвф у нас бы деньги занимал, а таких корупционеров по 14 гривень можно неограниченное количество нарисовать
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30.04.2020 08:39 Ответить
Вы привлеченных коррупционеров видите?
- Нет.
- А они есть...
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30.04.2020 09:07 Ответить
Всего одно слово:
- "ермак".
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30.04.2020 09:11 Ответить
не верю , зеленые врут постоянно , пока не покажут видео с зачитанием приговора , а потом видео как эти персонажи на зоне чалятся
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30.04.2020 09:42 Ответить
Ни видео ни приговоров, даже для коррупционеров "средней руки"от наших судов, НЕ ДОЖДЕТЕСЬ !
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30.04.2020 10:18 Ответить
цэ пэрэмога
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30.04.2020 10:22 Ответить
В статистику увійшли бабулі з насінням ?
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30.04.2020 11:02 Ответить
Когда посадят бриллиантовых прокуроров, тогда я пойму, что наконец то началась борьба с коррупцией в Украине.
А так, эти все отчеты, как 14 тысяч грн конфискованных в первом квартале 2020 по всей Украине. Не смешно.
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30.04.2020 11:18 Ответить
Привлели 236 коррупционеров. Из них:
- полицейских "не замечавших" бабаок, торгующих молоком с земли -101
- полицейских "не замечавших" торговли самогоном -101
остаток - директриссы школ, торговавших золотыми медалями.
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30.04.2020 11:57 Ответить
 
 