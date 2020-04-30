Враг за сутки 15 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин получил боевую травму, ликвидирован наемник РФ, - штаб

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушили обязательства о прекращении огня и 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, 29 апреля противник применил против украинских воинов запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские защитники для прекращения вражеской активности результативно применили дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решительность действий наших воинов, отказались от дальнейшей активности. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами", - сказано в сообщении.

Так, 12 нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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"Противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от Верхнеторецкого с использованием станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов.

Из снайперского вооружения враг обстрелял украинских защитников в районе Новомихайловки.

Рядом с Водяным оккупанты дважды открывали огонь по украинским военнослужащим из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Неподалеку от Павлополя российские наемники дважды применяли гранатометы различных систем.

Возле Гнутово оккупанты открывали огонь из минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов, а по защитникам Старогнатовки, Тарамчука и Авдеевки враг стрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По окрестностям Марьинки противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

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Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации использовали 9 мин 82-мм калибра во время обстрела позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского и Орехово.

Неподалеку от Новозвановки украинские воины зафиксировали вражеский огонь из 120 мм минометов - 15 мин.

"Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевую травму", - говорится в сообщении.

"Удерживая оборону, наши военнослужащие в течение прошедших суток действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. На любые попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции подразделения Объединенных сил и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств", - добавили в штабе.

По данным разведки, 29 апреля украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавили в пресс-центре ОС.



