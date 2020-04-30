Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама на 30 тыс. рублей за проведение пятничной молитвы, - адвокат

В среду, 29 апреля, в оккупированном Крыму прошло заседание так называемого суда, решением которого за проведение пятничной молитвы оштрафован имам мечети в Советском районе Длявер Халилов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Его привлекают за то, что провёл джума намаз (пятничная молитва. - Ред.) в мечети, которая 16 лет работает. Но вдруг, оказалось что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона", - рассказал Курбединов.

"Суд" признал Халилова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 тысяч грн).

Курбединов подчеркнул, что ряд ключевых ходатайств защиты "суд" проигнорировал. В частности адвокаты ходатайствовали о вызове представителя Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаева, который принимал непосредственное участие в формировании данной религиозной общины ещё в 2004 году. А также представили "суду" документы, свидетельствовавшие о том, что данная религиозная община официально зарегистрирована в Крыму с 2004 года и действует на законных основаниях.

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Защита считает, что "дело имама Халилова" свидетельствует о том, что под видом правосудия "суд" творит беспредел и планомерно уничтожает религиозные организации в оккупированном Крыму.

15 апреля 2020 года имам Длявер Халилов был вызван в прокуратуру Советского района, где его обвинили в незаконной миссионерской деятельности. Но 22 апреля 2020 года обвинение о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В итоге прокуратура предъявила новое обвинение Дляверу Халилову по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").



