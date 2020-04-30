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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Репрессии в оккупированном Крыму
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Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама на 30 тыс. рублей за проведение пятничной молитвы, - адвокат

Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама на 30 тыс. рублей за проведение пятничной молитвы, - адвокат

В среду, 29 апреля, в оккупированном Крыму прошло заседание так называемого суда, решением которого за проведение пятничной молитвы оштрафован имам мечети в Советском районе Длявер Халилов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова в Facebook сообщает "Крымская солидарность".

"Его привлекают за то, что провёл джума намаз (пятничная молитва. - Ред.) в мечети, которая 16 лет работает. Но вдруг, оказалось что это не мечеть, а какой-то спорткомплекс, а он не имам мечети, а нарушитель закона", - рассказал Курбединов.

"Суд" признал Халилова виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") и оштрафовал на 30 000 рублей (около 11 тысяч грн).

Курбединов подчеркнул, что ряд ключевых ходатайств защиты "суд" проигнорировал. В частности адвокаты ходатайствовали о вызове представителя Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаева, который принимал непосредственное участие в формировании данной религиозной общины ещё в 2004 году. А также представили "суду" документы, свидетельствовавшие о том, что данная религиозная община официально зарегистрирована в Крыму с 2004 года и действует на законных основаниях.

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Защита считает, что "дело имама Халилова" свидетельствует о том, что под видом правосудия "суд" творит беспредел и планомерно уничтожает религиозные организации в оккупированном Крыму.

15 апреля 2020 года имам Длявер Халилов был вызван в прокуратуру Советского района, где его обвинили в незаконной миссионерской деятельности. Но 22 апреля 2020 года обвинение о привлечении к незаконной миссионерской деятельности было отменено. В итоге прокуратура предъявила новое обвинение Дляверу Халилову по ч.2 ст. 20.2 КоАп РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка").

Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама на 30 тыс. рублей за проведение пятничной молитвы, - адвокат 01
Суд в оккупированном Крыму оштрафовал имама на 30 тыс. рублей за проведение пятничной молитвы, - адвокат 02

Крым (26427) молитва (141) штраф (1288)


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Топ комментарии
+3
Вот нашим силовикам яркий пример того, как нужно поступать с вкрай обнаглевшими попами московского патриархата. Страна не понимает, почему им их преступные деяния сходят с рук. Множетство людей на сходках заболело, ряд умерло. Должна быть у всех отвественность.
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30.04.2020 08:05 Ответить
+2
Мабуть звичка писати "*****" з маленької літери.
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30.04.2020 08:25 Ответить
+2
МП массово нарушал закон (указы президента, постановления местных властей). Они должны ответить. Иначе народ сам их поправит, дождетесь. Каждый должен ответить за себя. Вы же уже выросли из детсада, когда тыкают пальцами, "а он", "а он", пытаясь уйти от своей отвественности.
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30.04.2020 08:35 Ответить
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Вот нашим силовикам яркий пример того, как нужно поступать с вкрай обнаглевшими попами московского патриархата. Страна не понимает, почему им их преступные деяния сходят с рук. Множетство людей на сходках заболело, ряд умерло. Должна быть у всех отвественность.
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30.04.2020 08:05 Ответить
А что делают попы других конфессий? Вообще то первая умершая от вируса заразилась в католическом храме и потом заразила многих без всякого участия МП. Любят наши профессиональные патриоты наехать на все московское, кроме нефти и газа, а вот маски носить в общественных местах не любят. т.к. при необычайной любви к нации в целом плевать им на каждого отдельного человека из этой нации.
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30.04.2020 08:20 Ответить
МП массово нарушал закон (указы президента, постановления местных властей). Они должны ответить. Иначе народ сам их поправит, дождетесь. Каждый должен ответить за себя. Вы же уже выросли из детсада, когда тыкают пальцами, "а он", "а он", пытаясь уйти от своей отвественности.
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30.04.2020 08:35 Ответить
Факты нарушений отдельными попами установлены в законном порядке? Если установлены, то виновные ответят, но при чем здесь весь МП? Вообще МП не может ни за что отвечать, т.к. все храмы принадлежат отдельным физическим или юр. лицам и все попы ведут деятельность под свою ответственность, точно так же и в прочих конфессиях, невозможно Папу привлечь за незаконное собрание в какой то униатской церкви.
"Народ" никогда никого не может "поправить" в обход государства, т.к. государство - единственный представитель народа, более - менее от всего народа зависимый, все остальные "представители народа", кроме легальных депутатов и чиновников, просто бандиты.
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30.04.2020 08:46 Ответить
Ваша демагогия бессмысленна. Простые и логичные доводы к вам не доходят. Это неконтруктивная, зашоренная позиция. Все, кто это читает, прекрасно понимают это. И я не ставлю своей целью вам что-то доказать публично, поскольку в вашем случает это невозможно. Удачи вам с вашими взглядами!
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30.04.2020 09:08 Ответить
Давно пора уже рассматривать МП как агента влияния иностранного государства. А действия на Пасху и в Вербное воспресение - спланированной массовой провокацией этого иностранного государства, нацеленную против народа Украины. С соотвествующими выводами. МП должен потерять право вести свою подрывную и антиукраинскую деятельность в Украине. Почему-то этого не происходит.
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30.04.2020 08:39 Ответить
Аналогично такие же агенты греко-католики и паства Варфоломея.
" МП должен потерять право вести свою подрывную и антиукраинскую деятельность в Украине. Почему-то этого не происходит."
Дело в том, что по конституции определять, какая деятельность "украинская", а какая "антиукраинская", уполномочен только Совет старейшин Киевского общества любителей копрофагии, а его решения не обязательны для правоохранительных органов, потому ничего и не происходит.
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30.04.2020 08:52 Ответить
Это ложь и демагогия. Будьте же с этим благословенны.
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30.04.2020 09:09 Ответить
В чём ложь и демагогия? Поконкретнее пожалуйста.
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30.04.2020 10:27 Ответить
Звичайно, що мотивом цього штрафу було не виконання законів, а бажання переслідувати кримських татар (навіть це не релігійне переслідування). Мабуть перед тим імам відмовився співробітничати з ФСБ.
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30.04.2020 08:17 Ответить
У каждого национал патриота своя особая алогичная логика
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30.04.2020 09:16 Ответить
Даже не знаю, что лучше: штраф в Крыму или сжигание Храмов в украине ?!
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30.04.2020 08:18 Ответить
Чому ви на писали Україна з маленької літери?
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30.04.2020 08:21 Ответить
Мабуть звичка писати "*****" з маленької літери.
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30.04.2020 08:25 Ответить
Як варіант! Чекаємо його відповіді щодо ***** та чий Крим!
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30.04.2020 08:28 Ответить
***** это ты наверное про украинскую элитку, Тогда нужно использовать множественное число, например *****, ударение на первый слог.
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30.04.2020 10:30 Ответить
Харьковские болельщики этим прозвищем "наградили" лишь одного известного субъекта, сопроводив припевом. Называть так других лиц без согласия этих болельщиков - нарушение их авторского права.
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30.04.2020 10:48 Ответить
надіюсь що "***** володимир" пише правильно
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30.04.2020 08:45 Ответить
Диалог крымчан: "Настанет то время, когда в Крыму туристам будут рассказывать: Вот здесь во время российской оккупации был уничтожен исторический памятник, а вот здесь…", "Посмотрите налево. Тут был заповедник… Здесь когда-то было водохранилище… А здесь были песчаные пляжи… Раньше тут зеленела можжевеловая роща… Нет, не высохшее русло реки. Это остатки Северо-Крымского канала… Про крымские персики писал Маяковский. Как "куда делись"?"
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30.04.2020 08:23 Ответить
Сумніваюсь, що на той час буде туди туристичний потік, окремі сталкери будуть навідуватися.
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30.04.2020 08:28 Ответить
І потім мало поїдуть. Не можна їхати і відпочивати серед дебілів!
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30.04.2020 08:29 Ответить
 
 