За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА

29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 374 случая заражения.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме", - рассказал он.

Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.

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Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.

Отметим, что до этого три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавирусом.



