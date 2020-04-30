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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА

За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА

29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 374 случая заражения.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме", - рассказал он.

Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.

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Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.

Отметим, что до этого три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавирусом.

За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА 01
За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА 02

Автор: 

карантин (16729) Бунечко Виталий (46) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1414)


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А сколько людей протестировано, 95? Это ничтожно мало.
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30.04.2020 08:15 Ответить
А перед чим було по три хворих .
.Здається опісля послаблення карантину особливо відкриття базарів буде . як у Боснії .
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30.04.2020 08:48 Ответить
Гонконгский грип где-то в 68 году. В нашей школе болело больше чем в области сейчас.
Через три недели все было в норме. Не было карантина но приобрели имунитет. И больше эпидемий грипа у нас не было и туберкулезных не выгоняли с больниц. Сцуки заботливые
пора казать.
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30.04.2020 08:53 Ответить
 
 