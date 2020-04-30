За сутки на Житомирщине выявили 17 случаев COVID-19, всего в области - 374, - ОГА
29 апреля в Житомирской области подтвердили 17 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 374 случая заражения.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам лабораторного исследования 95 проб количество больных COVID-19 выросло на 17 человек. Кроме того, 5 повторных проб у инфицированных показали наличие болезни в организме", - рассказал он.
Больше всего больных насчитали в областном центре – 126 человек. В Коростене подтвердили 69 заражений, в Бердичеве – 73.
Всего в области вылечился 21 человек, 5 – за последние два дня.
Отметим, что до этого три дня подряд в Житомирской области фиксировали по 3 новых случая заражения коронавирусом.
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.Здається опісля послаблення карантину особливо відкриття базарів буде . як у Боснії .
Через три недели все было в норме. Не было карантина но приобрели имунитет. И больше эпидемий грипа у нас не было и туберкулезных не выгоняли с больниц. Сцуки заботливые
пора казать.