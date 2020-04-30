В Черновицкой области СOVID-19 выявили у 264 медиков, 3 из них умерли. Половина медработников заразилась при оказании помощи пациентам, - ОГА

В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом АСС сообщил директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Чорный, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания на коронавирус среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID -19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Чорный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Тернопольщине от СOVID-19 умер 68-летний фельдшер скорой помощи

Областной чиновник также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID -19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

"Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 лица соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 21 подтверждный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницам есть по 10 и меньше больных медработников", - добавил Чорный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Черновицкой области за сутки подтверждены 82 новых случая COVID-19, - ОГА

Также он отметил, что за результатами эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.