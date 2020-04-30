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Новости Коронавирус и карантин
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В Черновицкой области СOVID-19 выявили у 264 медиков, 3 из них умерли. Половина медработников заразилась при оказании помощи пациентам, - ОГА

В Черновицкой области СOVID-19 выявили у 264 медиков, 3 из них умерли. Половина медработников заразилась при оказании помощи пациентам, - ОГА

В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.

Об этом АСС сообщил директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Чорный, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания на коронавирус среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID -19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Чорный.

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Областной чиновник также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID -19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.

"Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 лица соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 21 подтверждный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницам есть по 10 и меньше больных медработников", - добавил Чорный.

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Также он отметил, что за результатами эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) смерть (9251) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Скількі людей,ті медики інфікували ,до,позитивного тесту...
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30.04.2020 08:32 Ответить
Вчора вирішила "освіжити" запас масок. В районі кінотеатру "Чернівці" в трьох аптеках не було масок. ЗашЕбись!!!
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30.04.2020 08:39 Ответить
Але ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії ...
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30.04.2020 08:40 Ответить
Що значить, як влада підготувалася до пандемії, яка почалася не в нас (а в Китаї) і було заглдя відомо, що нас дістане... Мінімум два, а то й три місяці було для того, щоб підготуватися! Три місяці було! Ще в грудні всі знали, що коронавірус - це той самий грип, але більш заразний і в рази жорстокіший! Що потрібно було заготовити засоби захисту, перш за все для медперсоналу!
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30.04.2020 08:56 Ответить
Медики - як пожежники в 1986 році при ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС. Також будуть їм ставити меморіали пам*яті. Знову "заслуги" влади.
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30.04.2020 09:24 Ответить
Лише половина заразилася при виконанні. Половина як всі люди - в побуті. Але інфа подається як загроза. Хоча є підтвердження, що у померлих були серйозні проблеми із здоровьям. Коли хтось хоче маніпулювати свідомістю людей, то він готовить отакий коктейль правди і напівправди. Аби у свідомості читача осталась неадекватна оцінка ситуації.
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30.04.2020 10:11 Ответить
 
 