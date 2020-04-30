В Черновицкой области СOVID-19 выявили у 264 медиков, 3 из них умерли. Половина медработников заразилась при оказании помощи пациентам, - ОГА
В Черновицкой области умерли уже трое медицинских работников, у которых подтвердили коронавирус.
Об этом АСС сообщил директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Чорный, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня у нас в области подтвердили 264 случая заболевания на коронавирус среди медицинских работников. Сюда входят и врачи, и медсестры, и санитарки и др. К сожалению, имеем три факта смерти среди медицинских работников. Все они, кроме COVID -19, имели также сопутствующие болезни", - сказал Чорный.
Областной чиновник также сообщил, что состояние других больных медиков легкой или средней степени тяжести. Ни один медработник с подтвержденным COVID -19 не требует подключения к аппаратам ИВЛ.
"Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 лица соответственно. В Черновицкой городской больницы №1 21 подтверждный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницам есть по 10 и меньше больных медработников", - добавил Чорный.
Также он отметил, что за результатами эпидемиологических расследований около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Остальные медики заболели не на рабочем месте.
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