Число жертв коронавируса в мире превысило 227 тыс. человек, инфицированы почти 3,2 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировали 3 194 523 (3 116 992 вчера) случаев инфицирования COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 227 659 (217 183 вчера) смертей от коронавируса.
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 60 966, заболевших - 1 039 909, протестировано - 6 026 170.
Испания сообщает о 236 899 случаях COVID-19, 24 275 человека умерли.
В Италии зафиксировано 203 591 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 27 682 летальные.
Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Великобритании.
В Великобритании умерли 26 166 человека, во Фринции - 24 121, в Германии - 6 467, в Иране - 5 957, в Турции - 3 081, в Бельгии - 7 501, в Нидерландах - 4 727, Канаде - 3 155.
В РФ число зараженных достигло 99 399 человек, из которых 972 умерли, в Беларуси - 13 181, умерли - 84; в Польше - 12 640, умерли - 624; в Молдове - 3 771, умерли - 111; в Венгрии - 2 727, умерли - 300; в Румынии - 11 978, умерли - 693; в Словакии - 1 391, умерли - 22.
Напомним, в Украине на утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека.
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рейтинг карлика згідно останніх опитувань 28%, але це результати лояльного кремлю центру опитувань, насправді з високою долею вірогіюності можна припускати що рівень підтримки плешивого карлика набагато нижчий.
карлик увесь рік активно готувався до змін у конституцію, до "всенародного голосування", а вірус обломав усі плани карлика про призначення себя царем довічно. всі зусилля і мільярди бабла вкинуті у зміни в конституцію пішли коту під хвіст.
далі вірус убив ціну на нафту. поки по Європі літаки на землі, поїзди в депо, а автобуси в парках - до тих пір ціна на нафту буде низькою
кількість зараженних в московії жахлива, тести там не робляться, а купити в аптеці чи зробити тест у приватній клініці там неможливо, тести фактично заборонено
за останні 15 років карлик закрив і знищив тисячі лікарень по всій московії ізвільнив купу меликів
повноцінного офіційного карантину в московії так і не введено, бо карлик не хоче платити людям, хоче покалсти це на бізнес. Але бізнес і сам здихає і проклинає карлика
медики масово звільняються, влада абсолютно не забезпечила їх і на третю від наприклад укра\нських мед иків, рівень захворювання медиків там жахливий, медики масово звільняються або бойкотоують роботу, кидатися з рогаткою на танки вони не підписувались.
бізнес задихається
нвіть побєдобєсіє вілміняється в цьому році
а обмеження руху в московії карлик ввів уже коли кфлькфсть хворих зашкалила всі розумні межі і це було очевидно навіть без тестів
самий жостокий цдар наніс карлик по московії коли ввів вихідні по країні на т и ждень зі збереженням зарплати, типу я всіх пригощаю - от тут кацапи кинулись бухати масово і тут феєричний спалах кількості зараженних
Укра\нець, пам'ятай: вірус ударив по московії в сотню разів сильніше, ніж по Україні, а також у3московії тупо відсутні засоби захисту у вільному доступі
В Минском областном противотуберкулезном диспансере - 350 пациентов с Covid-19. Заняты все койкоместа.
"Минский областной противотуберквлезный диспансер в Боровлянах полностью освобождён от больных туберкулёзом, - пишет сотрудник учреждения здравоохранения. - Все 350 мест заняты больными с Covid-19.
Две недели назад было только два официальных случая. Сегодня 100%. Лежат, в основном, семьями, вместе с детьми. Почти все, кого подключили к аппарату ИВЛ и переревели в реанимацию, скончались. Освободившиеся койки в этот же день закладываются новыми пациентами.
В диагнозе паталогоанатомам запрещают писать Covid-19. Всем пишут интерстициальная пневмония, хотя в историях диагноз коронавирус стоит у всех".
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
но пишет шо надо 70%(как раз крепость "боярки")
показано пандемію "за класикою'..
коли висока контагіозність(у фільмі-вище 4-х) при відсутності ліків взагалі.
Польщу,румунію точно обігнали
Перед приездом журналистов БТ от здания Центральной районной больницы в Столбцах отогнали все "скорые"
"29 апреля в Столбцы приезжало БТ. Такой серьезной уборки в городе я не видел никогда. Разметку возле Центральной районной больницы кисточками рисовали. Ни одной "скорой" не видел, но при этом похороны проходили по расписанию", - рассказал житель Столбцов.
"Приезжала съемочная группа Белорусского телевидения в Столбцы. Снимали возле ЦРБ, откуда заблаговременно отогнали все "скорые". Очередь из родственников госпитализированных у главного входа убрать не получилось, но ее вряд ли покажут. На кладбище журналисты так и не поехали, хотя их и приглашали. Вчера за день - около десятка новых могил при том, что часть умерших хоронят в деревнях района".