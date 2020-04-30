Число жертв коронавируса в мире превысило 227 тыс. человек, инфицированы почти 3,2 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 30 апреля в мире зарегистрировали 3 194 523 (3 116 992 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 227 659 (217 183 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 60 966, заболевших - 1 039 909, протестировано - 6 026 170.

Испания сообщает о 236 899 случаях COVID-19, 24 275 человека умерли.

В Италии зафиксировано 203 591 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 27 682 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Испании, Италии, и Великобритании.

В Великобритании умерли 26 166 человека, во Фринции - 24 121, в Германии - 6 467, в Иране - 5 957, в Турции - 3 081, в Бельгии - 7 501, в Нидерландах - 4 727, Канаде - 3 155.

В РФ число зараженных достигло 99 399 человек, из которых 972 умерли, в Беларуси - 13 181, умерли - 84; в Польше - 12 640, умерли - 624; в Молдове - 3 771, умерли - 111; в Венгрии - 2 727, умерли - 300; в Румынии - 11 978, умерли - 693; в Словакии - 1 391, умерли - 22.

Напомним, в Украине на утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека.