Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за нападения полицейского на журналиста Богдана Кутепова.

Об этом, в среду, 29 апреля, Дезир написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно работать во время публичных протестов", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За пострадавшего при нападении полицейских журналиста Кутепова вступилось посольство США

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.

Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.