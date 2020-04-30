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Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова

Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за нападения полицейского на журналиста Богдана Кутепова.

 Об этом, в среду, 29 апреля, Дезир написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно работать во время публичных протестов", - отметил он.

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Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова 01

Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.

ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.

Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.

Автор: 

журналистика (3320) ОБСЕ (4885) Нацполиция (16573) Дезир Арлем (31) Кутепов Богдан (12)


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Топ комментарии
+5
Напад на журналіста треба прирівнювати до бажання знищити свободу слова!
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30.04.2020 08:40 Ответить
+5
І чи хотів він "такого вот конца" коли торік "топив" за цю владу.
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30.04.2020 08:45 Ответить
+4
З застосувам сили - це просити відійти осторонь? У вас, касабів, якісь вивернуті бачення про "прохання".
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30.04.2020 08:50 Ответить
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Напад на журналіста треба прирівнювати до бажання знищити свободу слова!
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30.04.2020 08:40 Ответить
Ему запрещали говорить или вести репортаж? Нет,его просто просили отойти в сторону.
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30.04.2020 08:44 Ответить
Не мали права "просто просити"!
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30.04.2020 08:46 Ответить
Так, йому забороняли вести репортаж в прямому ефірі - якби він відійшов у сторону, то в камери попали б дерева, а не мітинг... Ото зразу видно, що ти в Києві не орієнтуєшся!
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30.04.2020 08:46 Ответить
Воно і в реаліях України не орієнтується. Нулівка орківська під проксі.
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30.04.2020 08:53 Ответить
З застосувам сили - це просити відійти осторонь? У вас, касабів, якісь вивернуті бачення про "прохання".
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30.04.2020 08:50 Ответить
Ты хотябы видео посмотри олень. 2 раза его просили нормально и без силы.
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30.04.2020 09:28 Ответить
И научись правильно писать свою нацию. Что это за слово "кацаб"? Правильно "кацап".
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30.04.2020 09:54 Ответить
Влучніше і не сказати.
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30.04.2020 08:46 Ответить
https://censor.net/user/133794 - нападение на журналистов должно приравниваться как нападение на любого другого смертного... - все в этом случае должны быть равны...

Жизнь врача, комбайнера или автомеханика к примеру не менее ценна чем любого журналиста...
И не забываем - сейчас больше купленных пропагандонов, чем свободных журналистов...
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30.04.2020 08:51 Ответить
Є закон про журналістику, а ще це напад при виконанні саме службових обов'язків при висвітленні події.
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30.04.2020 08:55 Ответить
ну вы при своем - я при своем....
я считаю что все жизни равноценны.....
считать чью то жизнь и здоровье более ценными чем других и защищать их отдельным законом это безнравственно..
мне например глубоко наплевать на жизнь и здоровье пропагандонов с раша-тудей или ньюс-уан...
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30.04.2020 09:03 Ответить
Лікарі, комбайнери, автомеханіки не розслідують і не викривають на суспільний огляд діяльність чиновників, ризикуючи своїм життям.
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30.04.2020 09:01 Ответить
Це не журналіст.Навіть не був ним ніколи.
Не дивує,що вели репортажі-зйомки півтора дясятка каналів і видань,а постраждав лише бідака Кутєпов ?
Під час розгону міхомайдану аналогічно постраждав.Хтось непомітно його хвицьнув ногою,про що наш герой і поспіив повідомити.Стиль роботи такий:виїжджати на хайпі і скандалах.Бидложурналістика.
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30.04.2020 09:08 Ответить
Западные партнеры начали разговаривать с Украиной как с москалями.
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30.04.2020 08:43 Ответить
Для вас зрозуміло чому вони так роблять?
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30.04.2020 08:45 Ответить
поки що обидві нації на одному рівні розвитку у цьому аспекті.
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30.04.2020 08:47 Ответить
І чи хотів він "такого вот конца" коли торік "топив" за цю владу.
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30.04.2020 08:45 Ответить
Я особисто не слідкував за його уподобаннями. Якщо він топив за зевладу, то мабуть не думав, що торкнеться саме його.
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30.04.2020 08:51 Ответить
Ооо многое пропустили, там на уровне с Мосейчук.
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30.04.2020 09:21 Ответить
https://twitter.com/WendyDonetsk/status/1255560393294000128?s=19
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30.04.2020 09:23 Ответить
хто: Кутєпов чи поліцейський? Кутєпов працює і на відео нічого не порушує, на відміну від поліцейського, який вирішив з власної ініціативи насрати на обов"язки. якби начальство давало дозвіл на такі дії, то уся ота на відео поліцейська свора Кутєпова замісила б як москвічей. а поки що начальство робить усе у рамках: назначили службове розслідування, відсторонили від виконання обов"язків. якби ще написали чи усіх на відео, чи лише самих активних, двох? раніше ж і цього не було.
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30.04.2020 08:54 Ответить
Відносно поліцейських, то не здається що вони діяли відповідно до кількарічного вислорвлювання Авакова - спочатку підкоряйся, а потім оскаржуй. А поки почекаємо на висновки. У всякому разі застосування фізичної сили проти Кутепова не викликалося необхідністю.
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30.04.2020 09:19 Ответить
а ось з замом Кличка усе вийшло інакше, як треба. як так?
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30.04.2020 09:32 Ответить
Мне интересно, как установили, кто это был ведь полицейские были в масках, и полицейских там было не два, а целая толпа!?
Как то было движение (по моему еще при Ющенко) за то, чтобы в случаях когда полицейские закрывают лица (например при антитеррористических операциях), обязать их носить куртки/броники...с номерами - это позволяет скрыть личность полицейского от преступника, а в случае совершения преступления самим полицейским идентифицировать его с целью проведения расследования. Но потом все это замяли
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30.04.2020 08:45 Ответить
то то зеленского нигде не ждут, кроме как в охметовском офисе,
зеленский - кидала
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30.04.2020 08:49 Ответить
Надіюсь,журналісту Кутєпову вистачить численних травм і переломів,для присвоєння групи інвалідності.Бо отакі тіпки скоро залишаться без роботи,а пенсія не завадить.
У журналістів має бути можливість вільно працювати під час публічних протестів, - в ОБСЄ закликали розслідувати застосування сили проти Кутєпова - Цензор.НЕТ 5618
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30.04.2020 08:51 Ответить
не важливо. головне, що поліцейському не вистачило мізків.
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30.04.2020 08:57 Ответить
Какой интересный фон у Кутепова .. Кстати , а куда это Мочанов заныкался . ? Как только повязали его закадычного дружка - предателя , генерала Шайтанова , так он словно испарился .. Может сбежал за бугор , от греха подальше ?
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30.04.2020 09:16 Ответить
Поделом .. Мало всыпали . Журнашлюхи своим враньём сделали из Порошенка , в глазах общества - вселенское зло , и привели каломойского шута к власти . Они как никто другой виноваты в происходящем сейчас хаосе в стране .

То что есть у нас , это не журналистика , а брехливая пропагандистская машина , работающая в интересах олигархии , а зачастую и ******* . .
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30.04.2020 09:03 Ответить
Г-н Таран(кто не в курсе - министр обороны Украины), обладатель 16 счетов в иностранных банках?! И сколько же там всего на этих счетах? Вот у журналистов бы спросить, им бы поинтересоваться вопросом. А они бегают по улицам и получают дубинами по голове. Есть работа поинтересней, господа журналюги.
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30.04.2020 09:06 Ответить
А как , интересно, он сам видел разрешение ситуации с уважительной просьбой полиции отойти с зеленой зоны на метр вперед или назад?
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30.04.2020 12:20 Ответить
 
 