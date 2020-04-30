Журналисты должны иметь возможность свободно работать во время публичных протестов, - в ОБСЕ призвали расследовать применение силы против Кутепова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за нападения полицейского на журналиста Богдана Кутепова.
Об этом, в среду, 29 апреля, Дезир написал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я призываю власти Украины расследовать инцидент и обеспечить журналистам возможность свободно работать во время публичных протестов", - отметил он.
Ранее журналист "Громадського" Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.
В полиции заявили, что устанавливают все обстоятельства инцидента с участием журналиста в Мариинском парке возле Кабмина.
ГБР начало расследование по факту превышения полицейскими служебных полномочий.
Действия своих подчиненных осудил глава Нацполиции Игорь Клименко. В отношении полицейских начато служебное расследование, их временно отстранили от выполнения обязанностей.
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Жизнь врача, комбайнера или автомеханика к примеру не менее ценна чем любого журналиста...
И не забываем - сейчас больше купленных пропагандонов, чем свободных журналистов...
я считаю что все жизни равноценны.....
считать чью то жизнь и здоровье более ценными чем других и защищать их отдельным законом это безнравственно..
мне например глубоко наплевать на жизнь и здоровье пропагандонов с раша-тудей или ньюс-уан...
Не дивує,що вели репортажі-зйомки півтора дясятка каналів і видань,а постраждав лише бідака Кутєпов ?
Під час розгону міхомайдану аналогічно постраждав.Хтось непомітно його хвицьнув ногою,про що наш герой і поспіив повідомити.Стиль роботи такий:виїжджати на хайпі і скандалах.Бидложурналістика.
Как то было движение (по моему еще при Ющенко) за то, чтобы в случаях когда полицейские закрывают лица (например при антитеррористических операциях), обязать их носить куртки/броники...с номерами - это позволяет скрыть личность полицейского от преступника, а в случае совершения преступления самим полицейским идентифицировать его с целью проведения расследования. Но потом все это замяли
зеленский - кидала
То что есть у нас , это не журналистика , а брехливая пропагандистская машина , работающая в интересах олигархии , а зачастую и ******* . .