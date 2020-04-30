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Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей

Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив прогнозирует, что страны Европы, скорее всего, не откроют свои границы до середины лета.

Рассчитывать ли украинцам на отпуск за границей в ближайшее время и о перспективах возобновления работы туроператоров рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Говорить про летний сезон мы не можем, потому что маловероятным является открытие границ со многими странами", - отметила Олеськив.

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Она прогнозирует, что страны Европы, скорее всего, не откроют своих границ к середине лета.

"Конечно, билеты продаются... но про туристов, которые собираются в страны ЕС, речь не идет", - подчеркнула председатель Гостуризма.

Сейчас ведомство, по словам Олеськив, ведет активную работу с туроператорами по перепрофилированию на украинский рынок.

"И много крупных украинских туроператоров уже готовят свои предложения по летнему отдыху в Украине", - утверждает она.

Также Марьяна Олеськив прокомментировала возможное изменение ценовой политики на авиаперелеты после выхода стран из карантина.

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"Если говорить о ценах на авиаперелеты, то мнения расходятся. Одни говорят, что цены будут значительно выше, другие – наоборот, что цены упадут, потому что авиакомпаниям нужно будет наполнять самолеты", - отметила председатель Гостуризма.\

Автор: 

карантин (16729) отпуск (250) туризм (1543) COVID-19 (18608) Олеськив (17) коронавирус (17042) Госагентство развития туризма (25)


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Топ комментарии
+5
Летний отпуск 73% процентное стадо баранов проведет в 95 гофноквартале Карантин на 5 лет...Шариковы пля...
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30.04.2020 08:54 Ответить
+3
Кроме стран Европы на глобусе есть ещё и другие страны.
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30.04.2020 08:58 Ответить
+3
Не стоит переживать. Турция, Египет, азиатский регион уже поняли всю никчемность карантина и откроются. Понятно на них будут жать та же Европа, которая не захочет терять лицо после потуг с запретами. Но уверен, вышеперечисленные страны на них будут пилевать. Возможно и Греция откроется.
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30.04.2020 09:41 Ответить
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Льетний сезон мене не цікавить , що б ото у серпні відкрили то було б гут
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30.04.2020 08:51 Ответить
В червні вже має бути все відкрите. В серпні можеш ріт відкрити, Лемке.
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30.04.2020 08:54 Ответить
Хоча зазвичай я бронь в готелях робив за пів року мінімум в а зараз хз коли ці моря відкриють ??((!!
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30.04.2020 08:54 Ответить
Пачку морской соли в ванну, наушники плейера, с записями шума прибоя с криками чаек, на уши, и тёмные очки на нос - вот и МОРЕ... А загорать - на крышу многоэтажки...
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30.04.2020 08:53 Ответить
Чому 7 Авто..намет..мішок харчів .примус - і вперед !
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30.04.2020 08:55 Ответить
Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей - Цензор.НЕТ 9753
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30.04.2020 08:53 Ответить
в Крым, животные!
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30.04.2020 08:53 Ответить
Летний отпуск 73% процентное стадо баранов проведет в 95 гофноквартале Карантин на 5 лет...Шариковы пля...
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30.04.2020 08:54 Ответить
Кроме стран Европы на глобусе есть ещё и другие страны.
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30.04.2020 08:58 Ответить
Отели Уханя уже открылись и ждут вас...
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30.04.2020 09:02 Ответить
Та да,и сколько украинцев погибло в Ухане?
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30.04.2020 09:06 Ответить
Джугашвили звонит Саакашвили и говорит:
Дарагой Бидьжо,ти абистчал превратит Украина в стадо идиотов,ти пачиму обомралься?
Йося..брат...родной золотой Сосо,это Порошенко винават,меня назначил миня начальникам Адессы..а я обосралься..што мине делат,Сосо?
Соса...ь баран ти тупой...
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30.04.2020 09:02 Ответить
Деда опять прием таблеток пропускать стал.
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30.04.2020 09:14 Ответить
Jesli svojix kurortax budet otdyxat eto xoroso,poderzyt svojix .Vriatli kto to iz drugix stran turistov prijedut otdyxat k vam.Liudi napugani i na dolgo
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30.04.2020 09:14 Ответить
Иногда жалею,что нет деда Сенатора моего отца...3 года..почти...ПАДАЛЬ ВЫ тупая..
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30.04.2020 09:17 Ответить
Копили на отпуск, а пришлось тратить во время карантина
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30.04.2020 09:22 Ответить
ВЫ быдло...Михаил Булгаков в СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ правильно..сказал...ВЫ БЮДЛО...НАВЕЧНО.......
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30.04.2020 09:23 Ответить
Туризм в этом году будет представлять из себя следующее: - внутренний туризм (побережье Черного и Азовского морей), базы отдыха на реках, дачи и огороды в селах ...выезд за кордон будет в лучшем случае 1 на 1000 внутренних туристов ... в прошлом году, слетать на кофе и приодеться в Вене или Милане стоило от 200 евро за 3-4 дня ... теперь что бы отдохнуть в Коблево цена стартует от 500 гривен в сутки (без завтрака) на человека, при чем цена не окончательная (есть один частный отельчик, в Коблево, куда мы приезжали на 4-5 дней просто покупаться и отключить мозг от работы, сходить на шашлык к Гоге, на плов к Мураду, так вот, хозяйка сказала что в этом сезоне у нее уже оборвали телефон и предлагают выкупить все ее номера, а их там всего ничего 15 или 16, на весь сезон до конца сентября и средневзвешенная стоимость номера получается около 1000 гривен в сутки ... она в раздумьях т.к. ее постоянные клиенты сложились уже давно и она не хочет их терять ... так что основной туризм 73% безедльников и тугодумов будет в квартире, выездами на речку покупаться, нажраться дома водяры или поездка гастарбайтера к теще в село ... как-то так! И так оно и будет, так что надо было думать головой, а не жо...пой! удачи!
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30.04.2020 09:23 Ответить
Шербурзькі парасольки будуть по телевізору.
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30.04.2020 09:26 Ответить
А потом опять будут устраивать эвакуацию от туда.. Какой на хр--- сезон в этом году. Заразу нам завезли из за рубежа с Европы, Азии с РФ и т.д Ситация такая что пандемия закончится еще не скоро. Тут хотя бы удержать ситуацию в каких то рамках.. Так нет то рынки до 11 мая уже готовятся открыть то сезон этим летом.. Дурдом одним словом.
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30.04.2020 09:36 Ответить
Заразу завезли, да. Но исключительно в голову.
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30.04.2020 09:42 Ответить
Не стоит переживать. Турция, Египет, азиатский регион уже поняли всю никчемность карантина и откроются. Понятно на них будут жать та же Европа, которая не захочет терять лицо после потуг с запретами. Но уверен, вышеперечисленные страны на них будут пилевать. Возможно и Греция откроется.
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30.04.2020 09:41 Ответить
После 15 мая посмотрим как будет развиваться ситуация.Запустят самолеты, а там может уже в июне все будет.
А вот Италия пусть гуляет лесом, там пляжи и природа по сравнению с другой средиземкой -унылое г.
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30.04.2020 11:05 Ответить
Все на укладку брусчатки за три тищи гривасов!!
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30.04.2020 09:57 Ответить
 
 