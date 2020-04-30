За сутки на Львовщине выявили 25 новых случаев COVID-19, всего 430 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки во Львовской области зафиксировано 25 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные заместителя городского головы Галину Сличную.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 1827 человек, госпитализированы - 366, на амбулаторном лечении - 1461 человек, выписаны - 260 человек. Сейчас в больнице находится 105 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 1 человек. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 430 человек, 14 человек умерли. 77 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 233 ПЦР-теста, из которых 25 - положительные.

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Как позже утрочнили в пресс-службе Львовского горсовета в Telegram, 27 апреля, из-за коронавируса скончался 70-летний львовянин. Пациент находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи, был переведен 24 апреля в Восьмую городскую клиническую больницу. У мужчины была двусторонняя пневмония, инфаркт миокарда. Вчера у умершего была подтверждена коронавирусная инфекция методом ПЦР.

Напомним, в Украине на утро 29 апреля зафиксировано 456 новых случаев COVID-19: всего - 9866, летальных - 250, выздоровели 1103 человека.