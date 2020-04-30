Коронавирус повторно не заражает и не реактивируется: положительные результаты у выздоровевших связаны с чувствительностью ПЦР-тестов, - южнокорейские ученые

В Южной Корее практически исключили реактивацию SARS-CoV-2 или повторное заражение как причину "рецидивов": считают, что с антителами это маловероятно

Положительные результаты тестов у некоторых выздоровевших от коронавируса не являются свидетельством, что организм заразился SARS-CoV-2 снова или вирус ранее ушел в ремиссию, а затем снова активировался. Причина – в высокой чувствительности ПЦР-тестов, которые определяют уже неактивные фрагменты вируса, цитирует эксперта по инфекционным заболеваниям из Южной Кореи ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее медики в этой стране встревожили мировую общественность сообщением, что 277 излечившихся от COVID-19 человек, когда их протестировали снова спустя недели после выздоровления, показали положительный результат.

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Из-за таких случаев ВОЗ усомнилась в формировании иммунитета к коронавирусу и посоветовала не торопиться с введением "иммунных паспортов".

Однако, как заявил вчера на пресс-конференции О Мён-дон, глава Национального клинического комитета ЮК по борьбе с инфекционными болезнями, ложноположительные результаты появляются оттого, что проведенный тщательно тест по методу полимеразной цепной реакции определяет в анализе уже отдельные фрагменты "разобранного", инактивированного коронавируса.

Он пояснил, что при ПЦР генетический материал вируса многократно реплицируется, чтобы его "засечь" тестом, и без разницы, будет это РНК активного вируса или только фрагменты "убитого", которые долго могут оставаться в организме, пока тот окончательно от них не очистится.

"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки – до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", – подчеркнул О, заведующий отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.

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Профессор отметил: маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B: "Он не проникает в ядро клетки и не сцепляется с ДНК пациента; это означает, что вирус не дает хроническую инфекцию".

Ранее в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что "повторные" пациенты, по-видимому, имеют либо незначительную, либо, что вероятнее, нулевую контагиозность.