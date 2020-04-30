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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус повторно не заражает и не реактивируется: положительные результаты у выздоровевших связаны с чувствительностью ПЦР-тестов, - южнокорейские ученые

Коронавирус повторно не заражает и не реактивируется: положительные результаты у выздоровевших связаны с чувствительностью ПЦР-тестов, - южнокорейские ученые

В Южной Корее практически исключили реактивацию SARS-CoV-2 или повторное заражение как причину "рецидивов": считают, что с антителами это маловероятно

Положительные результаты тестов у некоторых выздоровевших от коронавируса не являются свидетельством, что организм заразился SARS-CoV-2 снова или вирус ранее ушел в ремиссию, а затем снова активировался. Причина – в высокой чувствительности ПЦР-тестов, которые определяют уже неактивные фрагменты вируса, цитирует эксперта по инфекционным заболеваниям из Южной Кореи ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее медики в этой стране встревожили мировую общественность сообщением, что 277 излечившихся от COVID-19 человек, когда их протестировали снова спустя недели после выздоровления, показали положительный результат.

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Из-за таких случаев ВОЗ усомнилась в формировании иммунитета к коронавирусу и посоветовала не торопиться с введением "иммунных паспортов".

Однако, как заявил вчера на пресс-конференции О Мён-дон, глава Национального клинического комитета ЮК по борьбе с инфекционными болезнями, ложноположительные результаты появляются оттого, что проведенный тщательно тест по методу полимеразной цепной реакции определяет в анализе уже отдельные фрагменты "разобранного", инактивированного коронавируса.

Он пояснил, что при ПЦР генетический материал вируса многократно реплицируется, чтобы его "засечь" тестом, и без разницы, будет это РНК активного вируса или только фрагменты "убитого", которые долго могут оставаться в организме, пока тот окончательно от них не очистится.

"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки – до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", – подчеркнул О, заведующий отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.

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Профессор отметил: маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B: "Он не проникает в ядро клетки и не сцепляется с ДНК пациента; это означает, что вирус не дает хроническую инфекцию".

Ранее в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что "повторные" пациенты, по-видимому, имеют либо незначительную, либо, что вероятнее, нулевую контагиозность.

Автор: 

карантин (16729) Южная Корея (340) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Ну вот так постепенно и будет открываться правда... И вопрос что тогда будет с политиками, объявившими локдаун, из-за которого средний класс обеднел, бедные обнищали, а толстомордые стали ещё богаче
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30.04.2020 09:12 Ответить
+9
Какое циничное нарушение режима паники.
Вы еще, сволочи, скажите, что все умершие с положительными результатами ПЦР-тестов на коронавирус не умерли от коронавируса.
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30.04.2020 09:20 Ответить
+7
Кстати, эти же замечательные тесты породили миф про необходимость всё дезинфицировать.
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30.04.2020 09:13 Ответить
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За добу 456 ...захворівших ...Тобто спаду не має .
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30.04.2020 09:02 Ответить
это хорошо или плохо?
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30.04.2020 09:05 Ответить
Если ты оптимист то это хорошо. (не растёт)
Если пессимист то плохо. (не падает)
Реалист на эту хрень не обратит внимание. У него полно проблем поважнее.
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30.04.2020 09:20 Ответить
кароче, главное што не Порошенко
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30.04.2020 09:24 Ответить
а ведь МОГ бы !
и диабет бы ему пригодился...
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30.04.2020 10:28 Ответить
Общее количество заболевших растёт, что плохо.
Прирост за 1 день растёт медленно, что хорошо. Прирост мог увеличиваться стремительно.
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30.04.2020 09:28 Ответить
Плохо, т.к. у Димы нет подходящей картинки и ему приходится оставлять текстовый комментарий.
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30.04.2020 10:28 Ответить
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30.04.2020 13:59 Ответить
Хоть одна хорошая новость. Хотя не 100% ая
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30.04.2020 09:04 Ответить
Коронавирус повторно не заражает и не реактивируется: положительные результаты у выздоровевших связаны с чувствительностью ПЦР-тестов, - южнокорейские ученые - Цензор.НЕТ 1853
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30.04.2020 09:05 Ответить
Ну вот так постепенно и будет открываться правда... И вопрос что тогда будет с политиками, объявившими локдаун, из-за которого средний класс обеднел, бедные обнищали, а толстомордые стали ещё богаче
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30.04.2020 09:12 Ответить
Цензор, покажите это видео ... Хотелось бы , чтоб в Донецке его увидело как можно больше людей и врачей. Это Краматорск https://www.facebook.com/Donbass.cardio/videos/1114265715598431/?__xts__[0]=68.******************************************************************************************************************************************************************************-OMU5S99VolQtzxz8T7pq12KxofG50WiGbdtCInOaarCN90lRauRyP4nmv4q7u-acx_7oPFi4BrOTWu69DBGaLnACYbn8UAL9sDDs4kxAk6pLI4LP-B37iRYQsomt-997LBe-uPiV8MxAfl37XoWApiGQZPXCtpE6uI9A0NVWSRJcRtvneFJo&__tn__=-R Областной центр кардио и рентгенэндоваскулярной хирургии Донецкая область
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30.04.2020 09:13 Ответить
Кстати, эти же замечательные тесты породили миф про необходимость всё дезинфицировать.
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30.04.2020 09:13 Ответить
Нарешті вголос почали говорити правду про ці тести. Тільки чому це замовчували наші лікарі? Це ж для них елементарні речі, усе логічно.
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30.04.2020 09:19 Ответить
Какое циничное нарушение режима паники.
Вы еще, сволочи, скажите, что все умершие с положительными результатами ПЦР-тестов на коронавирус не умерли от коронавируса.
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30.04.2020 09:20 Ответить
Це чудова новина якщо ви вже перехворіли...
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30.04.2020 09:33 Ответить
Погана новина в тому що, китайці виявили живий вірус в глибоких шарах легеневих тканин померлої від серцевої недотатності жінки, яка мала три негативних тести і готувалася до виписки. Це, теж породжує міфи про повторне зараження у випадках коли повного одужання не настало.
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30.04.2020 14:56 Ответить
Ну і...? Я і мої однодумці тут на цензорі вже третій місяць кажуть телепням, що в людини, що виздоровивіла від ковіду19 (чи іншого орві) вже є імунітет. Або то не вірус а щось зовсім інше. Є закони природи. Їх можна використовувати на свою користь. але відмінити їх ніяк не вдасться.
А тепер увага: нам будуть пропонувати (насильно ) щеплення проти ковіду. І що туди у вакцину запустять - ніхто із щеплених не знатиме. Хоча баланс вмерлих і виздоровивіших дуже оптимістичний насправді. Без всяких вакцин.
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30.04.2020 09:36 Ответить
Нас не щепитимуть, бо у Зелі не вакцина, а лєкарство. Назву хоч йому вигадали?
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30.04.2020 09:40 Ответить
А що там думати? В честь найсвітлішого оманського - КОРОВАЗЄЛІН
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30.04.2020 13:45 Ответить
Судя по этой новости и темпам распространения вируса в мире а также прогнозированием выхода действенной вакцины через 1.5-2года мне интересно какую ещё страшилку придумают что бы заставить людей добровольно прививаться учитывая какое количество к тому времени переболеет.
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30.04.2020 10:13 Ответить
Комаровський, ватне чудовисько, вилізай, виправдовуйся, шо не знав нічого, брехло.
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30.04.2020 09:37 Ответить
Супрун, до речі, це теж стосується. Що правда я давно її не читала, може, щось змінилось. Та про ПЛР як "золотий стандарт", здається, було саме в неї.
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30.04.2020 09:49 Ответить
Доктор Смерть Супрун Готувала Україні епідемію туберкльозу..Майже встигла....

плюс постмайданні "Соросята" з біолабораторіми у Львові і Києві...
плюс Байєр("монсанто ") з проведенням тестування впливу ГМО на поплуяцію

плюс
Билла Гейтса назвали создателем COVID-19.


Для чего нужно сокращать население?

плани... до 2050 -населення України до 20 млн.
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30.04.2020 10:09 Ответить
Интересная информация, но реальность еще страшнее: Гейтсу насрать на тебя и население не только Украины, но и остального мира.
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30.04.2020 10:35 Ответить
Саме так - насрать. І тому він заробляє на повільному вбивстві вакцинацією населення Землі. Хто з народів зуміє творити спротив - той виживе.
Багато із хитрунів, що топлять за вакцинацію, а самі через наближеність до певних кіл благополучно ту вакцинацію уникають, думають, що їхні нащадки виграють від цього. Але вони - повні дебіли. Вакцинація, що знищить імунітет тих, хто поряд, вилізе боком і хитрунам. Бо населення неспроможне протистояти епідеміям хворітиме поголовно. і не лише в Україні (як ми і зараз спостерігаємо). У всьому світі не буде незаразного куточка і хитрожопим прийдеться спробувати на собі те, що вони готовили іншим.
Якщо коротко: лише сильний природній імунітет всіх!!! жителів Землі дасть шанс не померти від нових природніх чи штучних інфекцій кожному окремо. Хто б шо не казав, а білгейтс із соратниками - дУрні.
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30.04.2020 13:55 Ответить
Та ти такий, що скажеш, що Супрун і лікарні закривала.
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30.04.2020 12:15 Ответить
А хіба не згідно її рехвормі ліквідували диспансери?
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30.04.2020 14:59 Ответить
Де ви цю дурь берете? Чи ти в сесесерє застряг? 21 сторіччя на дворі і нові препарати для лікування.
«То, что произойдет с апреля 2020 года, - это уверенный шаг в направлении того, чтобы настроить систему под лучшие международные практики, которые существуют в мире, - пишет Супрун. - В развитых странах пациенты с туберкулезом находятся в стационаре около 14 дней (такую продолжительность пребывания в стационаре также рекомендует ВОЗ), далее лечение происходит амбулаторно. То есть пациенты могут жить обычной жизнью, ходить на работу, встречаться с родственниками и друзьями, регулярно принимая лекарства. В Украине средняя продолжительность пребывания больного в туберкулезном диспансере - 87,94 дня. В некоторых регионах даже больше 100 дней».
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30.04.2020 15:20 Ответить
Это было не у Супрун. ПЦР тест- стандарт во всем мире. Тесты ИФА на антитела часто- ложноотрицательны. Не показывают процентов 30. У ПЦР обратная ситуация-как в данном случае-ложноположительные. Но это касается уже переболевших.
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30.04.2020 10:39 Ответить
Це найкраще, що могли використовувати, та він ніколи не був золотим стандартом в діагностиці. Якщо цікаво, в мережі все це є.
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30.04.2020 12:05 Ответить
Ми ведемо розмову за змiстом чи за формою?
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30.04.2020 16:15 Ответить
тобто багато пацієнтів насправді вже вилікувалися, але через надчутливість тестів їх продовжують мурижити в лікарнях
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30.04.2020 10:17 Ответить
не в больницах, а на самоизоляции. ты здоров, но если выйдешь на улицу - пополнишь бюджет Украины.
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30.04.2020 11:35 Ответить
Если внимательно прочесть-не говорится,что нельзя повторно заразиться. Речь идет об ложноположительных тестах и о том,что Ковид не остается в организме. А о повторном заражении извне речь не идет.
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30.04.2020 10:30 Ответить
вот-вот. это такая же хрень, как сезонный грипп.
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30.04.2020 11:36 Ответить
Корейцям я вірю, на відміну від китайців та італійців.
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30.04.2020 11:42 Ответить
корейцы - молодцы.
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30.04.2020 12:45 Ответить
Вірус не мертвий, просто стомився й ліг спати.
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30.04.2020 15:27 Ответить
 
 