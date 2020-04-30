Коронавирус повторно не заражает и не реактивируется: положительные результаты у выздоровевших связаны с чувствительностью ПЦР-тестов, - южнокорейские ученые
В Южной Корее практически исключили реактивацию SARS-CoV-2 или повторное заражение как причину "рецидивов": считают, что с антителами это маловероятно
Положительные результаты тестов у некоторых выздоровевших от коронавируса не являются свидетельством, что организм заразился SARS-CoV-2 снова или вирус ранее ушел в ремиссию, а затем снова активировался. Причина – в высокой чувствительности ПЦР-тестов, которые определяют уже неактивные фрагменты вируса, цитирует эксперта по инфекционным заболеваниям из Южной Кореи ЛигаБизнесИнформ, передает Цензор.НЕТ.
Ранее медики в этой стране встревожили мировую общественность сообщением, что 277 излечившихся от COVID-19 человек, когда их протестировали снова спустя недели после выздоровления, показали положительный результат.
Из-за таких случаев ВОЗ усомнилась в формировании иммунитета к коронавирусу и посоветовала не торопиться с введением "иммунных паспортов".
Однако, как заявил вчера на пресс-конференции О Мён-дон, глава Национального клинического комитета ЮК по борьбе с инфекционными болезнями, ложноположительные результаты появляются оттого, что проведенный тщательно тест по методу полимеразной цепной реакции определяет в анализе уже отдельные фрагменты "разобранного", инактивированного коронавируса.
Он пояснил, что при ПЦР генетический материал вируса многократно реплицируется, чтобы его "засечь" тестом, и без разницы, будет это РНК активного вируса или только фрагменты "убитого", которые долго могут оставаться в организме, пока тот окончательно от них не очистится.
"Период полураспада" эпителиальной клетки из носоглотки – до трех месяцев, и потому РНК вируса в ней можно найти и спустя один-два месяца после отмирания клетки. Тесты выявили рибонуклеиновую кислоту уже "мертвого" вируса", – подчеркнул О, заведующий отделения инфекционных болезней больницы Сеульского национального университета.
Профессор отметил: маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B: "Он не проникает в ядро клетки и не сцепляется с ДНК пациента; это означает, что вирус не дает хроническую инфекцию".
Ранее в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний заявили, что "повторные" пациенты, по-видимому, имеют либо незначительную, либо, что вероятнее, нулевую контагиозность.
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Если пессимист то плохо. (не падает)
Реалист на эту хрень не обратит внимание. У него полно проблем поважнее.
и диабет бы ему пригодился...
Прирост за 1 день растёт медленно, что хорошо. Прирост мог увеличиваться стремительно.
Вы еще, сволочи, скажите, что все умершие с положительными результатами ПЦР-тестов на коронавирус не умерли от коронавируса.
А тепер увага: нам будуть пропонувати (насильно ) щеплення проти ковіду. І що туди у вакцину запустять - ніхто із щеплених не знатиме. Хоча баланс вмерлих і виздоровивіших дуже оптимістичний насправді. Без всяких вакцин.
плюс постмайданні "Соросята" з біолабораторіми у Львові і Києві...
плюс Байєр("монсанто ") з проведенням тестування впливу ГМО на поплуяцію
плюс
Билла Гейтса назвали создателем COVID-19.
Для чего нужно сокращать население?
плани... до 2050 -населення України до 20 млн.
Багато із хитрунів, що топлять за вакцинацію, а самі через наближеність до певних кіл благополучно ту вакцинацію уникають, думають, що їхні нащадки виграють від цього. Але вони - повні дебіли. Вакцинація, що знищить імунітет тих, хто поряд, вилізе боком і хитрунам. Бо населення неспроможне протистояти епідеміям хворітиме поголовно. і не лише в Україні (як ми і зараз спостерігаємо). У всьому світі не буде незаразного куточка і хитрожопим прийдеться спробувати на собі те, що вони готовили іншим.
Якщо коротко: лише сильний природній імунітет всіх!!! жителів Землі дасть шанс не померти від нових природніх чи штучних інфекцій кожному окремо. Хто б шо не казав, а білгейтс із соратниками - дУрні.
«То, что произойдет с апреля 2020 года, - это уверенный шаг в направлении того, чтобы настроить систему под лучшие международные практики, которые существуют в мире, - пишет Супрун. - В развитых странах пациенты с туберкулезом находятся в стационаре около 14 дней (такую продолжительность пребывания в стационаре также рекомендует ВОЗ), далее лечение происходит амбулаторно. То есть пациенты могут жить обычной жизнью, ходить на работу, встречаться с родственниками и друзьями, регулярно принимая лекарства. В Украине средняя продолжительность пребывания больного в туберкулезном диспансере - 87,94 дня. В некоторых регионах даже больше 100 дней».