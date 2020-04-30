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Новости Пожары в Украине
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На Житомирщине возникли 3 новых очага лесных пожаров, в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления, - ГСЧС

На Житомирщине возникли 3 новых очага лесных пожаров, в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления, - ГСЧС

Спасатели ликвидируют 4 очага лесных пожаров (трое из них возникли 29 апреля) в Олевском, Лугинском и Овручском районах Житомирской области, ведется их ликвидация. Пожары в Чернобыльской зоне локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов тления пней, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"28 апреля вблизи с. Рудня-Перганская Олевского района на территории Полесского природного заповедника возникло возгорание сухой травы и лесного массива. 29 апреля вблизи с. Повча Лугинского района на территории Повчанского лесничества возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 80 га). 29 апреля вблизи с. Лучанки Овручского района на территории Слободского лесничества возникло возгорание лесной подстилки (огнем пройдено около 25 га). 29 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Гай Овручского района на территории Овручского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и лесного массива (огнем пройдено около 15 га)… По состоянию на 7.30 29 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

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Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 818 человек и 140 ед. техники, из них от ГСЧС 122 чел. личного состава и 30 ед. техники, в том числе три самолета Ан-32П, которыми 29 апреля осуществлено 6 сбросов - 48 тонн воды.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7 ч. 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пней, остатков древесины и торфянике в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении ГСЧС.

Сообщается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелую инженерная техника ГСЧС и ВСУ. Инженерной техникой создано 1 тыс. 55 км минерализованных полос. К тушению привлечены 207 чел. и 64 ед. техники, из них от ГСЧС 149 чел. личного состава и 34 ед. техники, в том числе два вертолета, которыми 29 апреля осуществлено 42 сброса - 84 тонн воды (с начала работ осуществлено 2 тыс. 354 сброса - 5 тыс. 378 тонн воды).

Автор: 

пожар (5979) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5032) Житомирская область (1414)


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Топ комментарии
+7
Сподіваюсь, що очікувані дощі допоможуть хлопцям в тушінні. І завадять падлюкам в підпалах
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30.04.2020 09:19 Ответить
+4
кстати всего 1 ошибка в слове и потушили превращается в пошутили
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30.04.2020 09:15 Ответить
+3
Та даже Виктор Ющенко самолично участвовал в тушени пожаров. Что то не вижу нашего малороса с лопатой на перевес
На Житомирщине возникли 3 новых очага лесных пожаров, в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 623
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30.04.2020 09:12 Ответить
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Так зебоб же отрапортавал шо потушили и што громадянам не следует волноватса Или нет?
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30.04.2020 09:10 Ответить
Та даже Виктор Ющенко самолично участвовал в тушени пожаров. Что то не вижу нашего малороса с лопатой на перевес
На Житомирщине возникли 3 новых очага лесных пожаров, в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 623
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30.04.2020 09:12 Ответить
кстати всего 1 ошибка в слове и потушили превращается в пошутили
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30.04.2020 09:15 Ответить
Дроны не помогают?
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30.04.2020 09:13 Ответить
Сподіваюсь, що очікувані дощі допоможуть хлопцям в тушінні. І завадять падлюкам в підпалах
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30.04.2020 09:19 Ответить
собаковский спецназ проспал !!!!
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30.04.2020 09:35 Ответить
В Житомирской области "пороблено".
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30.04.2020 09:36 Ответить
Герман пригрозила Украине пожарами, если правительство не пустит воду в Крым...ну і "Дишиті гарью" (А.Г.Лукашенко)
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30.04.2020 09:36 Ответить
Точно кажу, зелені рашапартизани завелись в білоруських лісах. Да, і гарно проплачені коридори на границі.
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30.04.2020 09:48 Ответить
диверсия.
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30.04.2020 12:35 Ответить
 
 