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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав

На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав

В Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки заболело 540 человек. Из них 45 детей и 87 медработников. Госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.

При этом 135 человек выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 10 406 человек. Из них 717 детей и 2 163 медработника.

Всего выздоровели 1238 человек, а летальных случаев 261.

По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ривненская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия коронавируса: грузовики с десятками разлагающихся трупов нашли в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав 01
На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Ну если сделали 600 тестов и 540 положительные, то результат впечатляет
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30.04.2020 09:13 Ответить
+12
А степаша не хочет рассказать, как зебилы медбюджет порезали. По нозологическим показателям от 20 до 70%. А зебилам то Супрун, то Порох до сих пор мешает.
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30.04.2020 09:31 Ответить
+11
Ваши пасхальные ковидиоты постарались
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30.04.2020 09:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну если сделали 600 тестов и 540 положительные, то результат впечатляет
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30.04.2020 09:13 Ответить
начали куличи отрыгиваться
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30.04.2020 09:27 Ответить
нет Впервые около 7000 плр тестов за сутки.
В пред.дни было около 5000
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30.04.2020 09:34 Ответить
З'явилося більше людей з симтомами , отже і більше тестів прийшлося робити .
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30.04.2020 12:44 Ответить
261/10406=2,5%
Минздрав предупреждает- вера в корона вирус лишает вас ума.
Симптомы 1 неумение разделить два числа
2 выпученные от страха глаза
3 круглосуточное ношение маски
4 желание одеть на голову мешок
Будьте здоровы!...
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30.04.2020 13:29 Ответить
Вы главное рядом сразу пишите смертность от сезонного гриппа, шоб понимать цифирки
А от сезонного гриппа она 0.05%-0.1% и поражает грипп 5-15% населения...
А так да, страхи вообще необоснованы
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30.04.2020 17:15 Ответить
ПС ))) А ТВ вже збрехало про 456 ..!
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30.04.2020 09:15 Ответить
єто ти вчерашніє навини смотріш
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30.04.2020 09:16 Ответить
это вчерашняя цифра
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30.04.2020 09:16 Ответить
18,4% роста против 13,7% вчерашних... дурантин эффективен грити... ну-ну...
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30.04.2020 09:15 Ответить
Ваши пасхальные ковидиоты постарались
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30.04.2020 09:19 Ответить
что мешало вашим мудрецам запретить посещение храмов?
если власть вводит меры, которые народ пошлёт, то виноват не народ, а виновата власть. не?
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30.04.2020 09:23 Ответить
Власти в Украине по сути нет. Так, жалкое подобие.
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30.04.2020 09:30 Ответить
"Заставь дурака богу молиться..."
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30.04.2020 09:46 Ответить
Какой карантин? Я уже неделю наблюдаю в своем раене на Академе, что никакого карантина как и не было. Люди в парках гуляют-бухают, на детских площадках, на спортплощадках, в скверах, на лавочках и пр. Причем подавляющее большинство без масок либо они висят на подбородке, никакой дистанции не соблюдается. То ли еще будет. Тупаков жизнь ничему не учит, причем они даже не учатся на чужих ошибках и живут каждый день, как последний. Украина превратилась в паРашу.
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30.04.2020 09:29 Ответить
он (дурантин) почти везде такой. народ никогда не будет выполнять меры, которые считает дурацкими. а они таки дурацкие. само ляшко призналось. ну не идиот оно?
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30.04.2020 09:33 Ответить
Конечно дурацкие. Для дураков.
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30.04.2020 11:11 Ответить
Ты себя к "дуракам" не относишь. Я правильно понял?
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30.04.2020 11:13 Ответить
Конечно дурацкие. Для дураков.

Многие скорее лишаться своего состояния, чем откажутся от своего мнения... По себе знаю...
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30.04.2020 13:33 Ответить
он (дурантин) почти везде такой. народ никогда не будет выполнять меры, которые считает дурацкими.

Золотые слова!
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30.04.2020 13:31 Ответить
Как вы считаете ? Сделано 29062 теста с начало года ,выявленных 10 406 - это 35,8 % . 35 % держится уже более 3 недель . То есть прироста нет ,есть только выявленные случаи . Больше тестов - больше подтвержденных случаев .
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30.04.2020 09:34 Ответить
111 тыс тестов плр сделано
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30.04.2020 09:35 Ответить
111 тыс тестов плр сделано

Отмывание денег под благовидным предлогом. Это приведет к инфляции, к задержке зарплат итп. Если маска стоила 100-10 грн,то представляю кая стоимость теста.
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30.04.2020 13:36 Ответить
я считаю, что данные не особо надёжные, но других нет и нужно анализировать те, что есть. а прирост есть. прирост, характерный для экспоненциальной фазы развития эпидемии.
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30.04.2020 09:39 Ответить
По другому и быть не может, те кто заражен могут проявить симптомы и через 12-14 дней, даже если сидят дома. Реальное снижение заражений будет, через неделю, а то и две
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30.04.2020 18:16 Ответить
На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5624
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30.04.2020 09:15 Ответить
суперрр
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30.04.2020 09:16 Ответить
не уменьшается суточное число
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30.04.2020 09:20 Ответить
не уменьшается суточное число

Оно и не будет уменьшаться- ждут когда народ продажу земли проглотит...
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30.04.2020 13:38 Ответить
Пасочки подоспели .
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30.04.2020 09:23 Ответить
Медицина в Украине и коронавирус Сovid-19.
Главный хирург страны о сегодняшнем состоянии отечественной медицины.
https://youtu.be/D9KSxtseCWo
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30.04.2020 09:24 Ответить
+392, +401, +456, +540: прєвед пасхальним зайчикам
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
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30.04.2020 09:24 Ответить
цифра растет,рынки открываем....кто дурак?
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30.04.2020 09:27 Ответить
Еду открываем, а не одежду и железки. Кто дурак?
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30.04.2020 09:48 Ответить
цифра растет,рынки открываем....кто дурак?

Как по мне-тот кто верит СМИ и ежедневной статистике...
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30.04.2020 13:39 Ответить
Украина в полушаге от еще одной эпидемии
Коронавирус может сменить туберкулез. Виной всему - медреформа Супрун, благодаря которой, дефицит финансирования противотуберкулезных заведений доходит до 80%. Результатом такой "оптимизации" может быть увеличение на 30% заболеваемости туберкулезом и рост смертности в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
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30.04.2020 09:27 Ответить
А степаша не хочет рассказать, как зебилы медбюджет порезали. По нозологическим показателям от 20 до 70%. А зебилам то Супрун, то Порох до сих пор мешает.
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30.04.2020 09:31 Ответить
Пля, как задолбали эти идиотские высеры, ППЦ. Виной всему - повальный дебилизм, включая таких придурков, которые вдвойне дебилы, потому что считают себя самыми умными, чтобы высирать подобные фейки.
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30.04.2020 09:47 Ответить
Реформу проводит не Супрун, а Степанов. Супрун уже давно отстранили. Так что несите сами ответственность. Супрун бы правильно реформу провела бы
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30.04.2020 09:50 Ответить
Украина в полушаге от еще одной эпидемии
Коронавирус может сменить туберкулез



это очень серьезно- слыхал такое от медработников, которые возмущены этой оптимизацией.Корона и рядом не стояла...
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30.04.2020 13:43 Ответить
Вот и начинается рост выявленных зараженных.. Пасхально- красногорский "привет" начинает доходить, он еще недельку будет приходить. А потом еще добавится первомайский и девятомайский.. и главное "рыночно открывательский", в общем к 25-26 посмотрим результаты "мудрой и взвешенной политики" руководства ( особенно это касается спонтанного решения по открытию рынков( где конечно же на 90% не будут соблюдены объявленные требования.)
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30.04.2020 09:28 Ответить
Не приплетай рынки к массовым праздникам
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30.04.2020 09:52 Ответить
Да ТЫ прав, рынки конечно же в 100 раз опаснее чем нынешние майские" праздники" которые массово не кто не отмечает, разве что скупившись на рынке не устраивают посиделки.
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30.04.2020 10:28 Ответить
Рынки открывайте, статистику закрывайте. Каждый сам себе доктор и окружающим ветеринар.
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30.04.2020 09:29 Ответить
Кушать же надо. Уже запасы еды закончились. Надо идти за едой.
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30.04.2020 10:01 Ответить
Белорусь выбилась в лидеры по количеству заражений на 1 млн населения, вчера было 940.
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30.04.2020 09:29 Ответить
Оптимизм и покуизм бацьки коронавирус таки не испужал.
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30.04.2020 09:32 Ответить
Цыплят по осени... Пока всё движется как задумано.
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30.04.2020 09:51 Ответить
Движется к концу? Кем задумано? Путин аплодирует.
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30.04.2020 09:53 Ответить
Мы уже с тобой много беседовали, но ты как-то пропадал... Повторюсь: здесь игра в долгую. Правительства, которые отказались от массового нарушения прав человека, знали, что вначале у них показатели по вирусочку будут хуже. Мне ещё никто из поклонников дурантина не назвал его цены. А цена ужасающая. Милованов посчитал, что "спасение" одного хроника таким образом обходится в 40 лямов. Не находишь, что слишком жЫрно?
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30.04.2020 10:00 Ответить
Да, ты пропал. Особенно на ветке про количество заболевших в РФ. Вот там я считаю надо снимать карантин. И 9 мая провести с военными. И побольше. И земля им пухом.
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30.04.2020 10:03 Ответить
Может и я пропал - не любит меня здесь админ: жалуюсь, что меня обматерили - меня же и банят...
Ты ушёл от неудобных вопросов.
В кацапстане карантин снимать не надо - он быстрее развалит эту ОПГ, чем вирусочек.
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30.04.2020 10:07 Ответить
Да хоть снимай, хоть ни снимай - там уже все движется к концу.
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30.04.2020 10:09 Ответить
Я бы не был таким оптимистом... Ягеля и брусники там много. Придурков, готовых питаться вЯличием, тоже. Не, конечно пу могут и придушить, да только нам от этого особо легче не станет. У них не правительство плохое, у них национальная идея мерзость.
Нет, будем реалистами, этот бесноватый сосед надолго.
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30.04.2020 10:17 Ответить
Ну значит ты поддерживаешь открытие продуктовых рынков?
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30.04.2020 10:22 Ответить
Да. Я за шведско-беларускую модель. Один немецкий психиатр сказал, что карантин разбил общество на две группы и эти группы начинают друг друга ненавидеть. Я сторонник полной отмены ограничений, но готов на солидарность с моими оппонентами в разумных рамках.
А вот когда меня делают преступником, если я гуляю в лесу один с социальной дистанцией 1 000 м, это может вызвать только агрессию.
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30.04.2020 10:31 Ответить
что "спасение" одного хроника таким образом обходится в 40 лямов.

Дык надо же использовать ситуацию- а тут без войны и такая халява - маска -100грн. АВЛ- цены не сложат, а тесты- тайна за 7-ю замками! Главное , чтоб СМИ масла в огонь подливали!....
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30.04.2020 14:10 Ответить
Белорусь выбилась в лидеры по количеству заражений на 1 млн населения, вчера было 940.

А по количеству чихающих?... Сколько умерло и в каком возрасте и при каком здоровье- это главный показатель.Об этом текущая статистика умалчивает.А почему?
В РБ МРТ делают бесплатно ,а в Украине - около 2000 грн. Так что Украине в этом отношении далеко до РБ!
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30.04.2020 13:49 Ответить
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430 У 75 работников Хмельницкой АЭС, которая находится в городе Нетешине Хмельницкой области, заподозрили COVID-19. Об этом сказано на странице Нетешинского городского совета в социальной сети Facebook. https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430
Сообщается, что в течение трех последних дней проводятся усиленные меры по розыску лиц, контактировавших с двумя жительницами города, у которых обнаружен коронавирус. Среди таких оказалось 75 работников атомной станции.
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30.04.2020 09:31 Ответить
какие общительные жительницы...
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30.04.2020 09:52 Ответить
Ну заподозрено это не значит, что заболели. Подожди результатов , а потом выкладывай
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30.04.2020 09:55 Ответить
"За минулу добу захворіло 87 медпрацівників. За час пандемії в Україні захворіли 2 163 медпрацівники". Степанов, чому вони досі не захищені. Де ви, провладні 73%, ви і тільки ви несете ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за все те, що коїться в країні. Припиніть дуркувати, до чого тут Порошенко, він не при владі вже більше року. Бізнес на пандемії роблять бариги з новими молодими обличчями.
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30.04.2020 09:43 Ответить
Очередной пик. 5 дней инкубационного периода от прОводов. Если мозгов нет, так истинно уверовать просто нечем, чтобы быть спасенным. Безысходность...
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30.04.2020 09:43 Ответить
Кількість людей які вилікувались зросло. померлих не зростає, а виявлених буде зростати у звязку з розширенням програми тестування.
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30.04.2020 09:44 Ответить
На ранок 30 квітня зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5659
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30.04.2020 09:48 Ответить
На ранок 30 квітня зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5051
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30.04.2020 09:50 Ответить
25 проц летальности... Это жопа.
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30.04.2020 09:54 Ответить
2,5% летальности. Смотря как считать.Это неплохо.
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30.04.2020 09:59 Ответить
Все вірно, від кількості хворих, 2,5 відсотка, https://censor.net/user/464459
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30.04.2020 10:03 Ответить
считай правильно
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30.04.2020 10:10 Ответить
Вот именно, считай правильно.
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30.04.2020 10:19 Ответить
считай правильно

Саша у сына силен в математике ... Я поражаюсь!
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30.04.2020 13:52 Ответить
Заражения снова начали ускоряться. Причина проста. Снова начали завозить "украинцев" из отдыха на островах. Похоже, пика не скоро достигнем. А соответственно смягчения карантина скоро не будет.
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30.04.2020 10:03 Ответить
А радуница и Пасха значит ни при чем?😊 Хотя насчет РФ я Вас поддерживаю, надо запретить: в нашей Донецкой области 3 заболевших за вчерашний день приехали из РФ.
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30.04.2020 10:08 Ответить
в нашей Донецкой области 3 заболевших за вчерашний день приехали из РФ.

Так скоро всех заболевших на ноль изведут...
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30.04.2020 13:55 Ответить
Интересно, есть ли статистика по заболевшим и летальным случаям от ОРВИ в аналогичный период, за предыдущие годы?
Думаю есть и вероятно она не менее печальна
Или тогда смертность украинцев не приносила таких дивидендов и была не интересна
Кроме огромного попила и лоббирования интересов своих людей, ничего нового коронавирус в страну не принёс.
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30.04.2020 10:14 Ответить
Не знаю как у вас, а у нас в прошлом году школы и садики закрывались на карантин от гриппа.
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30.04.2020 10:17 Ответить
У нас то же, помню как одномоментно в классе из тридцати заболевало 20 человек, моя маленькая трехлетняя родственница умерла от пневмонии за считанные дни и?!
Этой зимой тяжелым гриппом с высокой температурой болели подъездами и ?!

Нашу власть кроме воровства и кумовства ничего не интересует, а тут просто джекпот
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30.04.2020 10:27 Ответить
Интересно, есть ли статистика по заболевшим и летальным случаям от ОРВИ в аналогичный период, за предыдущие годы?

Смертностьв Италии за 2019 и 2020 практически не отличается. Лапша на уши доверчивым гражданам...
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30.04.2020 13:57 Ответить
Вот график по Нью-Йорку, шоб понимать про "обычную смертность". А так врут все, сволочи

На ранок 30 квітня зафіксовано 540 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 10 406, летальних - 261, одужали 1238 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1641
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30.04.2020 17:30 Ответить
Да, есть. Сезонным гриппом болеют 5-15% населения. Смертность от сезонного гриппа 0.05%-0.1%. От КоВида смертность 1-3%, хотя есть данные, что может быть больше, тк в местах эпидемии регулярная смертность (не от ковида) примерно на 50% выше обычной для данного времени. И ковидом ориентировочно переболеет более 60% населения, тк он более заразен. Многие переболеют не единожды, тк, похоже, иммунитет неустойчив....
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30.04.2020 17:22 Ответить
Посмотрите на улицу. Какой такой карантин? Людей праздно гуляющих, стариков полно.
Так что все логично, что цифра растет.
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30.04.2020 10:28 Ответить
Так что все логично, что цифра растет.

Та да нет здоровых людей, есть плохо обследованные...
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30.04.2020 13:58 Ответить
У нас относиельно стабильно антирекорд бы 23 апреля 570,потом меньше,а россии выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом,вчера былл 5841
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30.04.2020 10:41 Ответить
"Всего за время эпидемии в Украине заболели 10 406 человек. Из них 717 детей и 2 163 медработника." - в Украине один врач на 225 человек. Каждый пятый заболевший медик, многие медики уволились. Такими темпами скоро медики закончатся.
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30.04.2020 10:42 Ответить
І здається, що до віку отака "неволя" буде.
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30.04.2020 10:53 Ответить
І здається, що до віку отака "неволя" буде.

Если идти на поводу нынешних то и до сталинских лагерей недалеко, как по мне.
Чем отличается перепуганный короной человек от "сознательного"красноармейца стерегущего " врага народа".И тот и тот убежден в своей правоте.
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30.04.2020 14:02 Ответить
сегодня сходил на рынок и купил цепь для электропилы
мы с продавцом были в масках
полиция зорко следила, чтоб не нарушали
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30.04.2020 14:02 Ответить
Вообще-то карантин можно снимать, но тогда Украина придёт к итальянскому сценарию. И дебилам, которые выступают против карантина, может дойти, когда сам начнёт корчиться от боли.
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30.04.2020 16:55 Ответить
У нас по причине непонимания роли карантина в данной ситуации его объявили раньше чем нужно. Теперь его придется отменять, тк экономика не потянет. А пик еще далеко впереди. И если я прав (дай бог, чтоб нет), то ждет нас армагедонец.
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30.04.2020 17:17 Ответить
 
 