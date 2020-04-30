На утро 30 апреля зафиксировано 540 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек, - Минздрав
В Украине зафиксировано 10 406 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки заболело 540 человек. Из них 45 детей и 87 медработников. Госпитализирован 121 человек. Было зафиксировано 11 летальных случаев", - отметил он.
При этом 135 человек выздоровели. Всего за время эпидемии в Украине заболели 10 406 человек. Из них 717 детей и 2 163 медработника.
Всего выздоровели 1238 человек, а летальных случаев 261.
По данным Минздрава сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 417 случаев;
Волынская область - 280 случаев;
Днепропетровская область - 347 случаев;
Донецкая область - 68 случаев;
Житомирская область - 374 случая;
Закарпатская область - 419 случаев;
Запорожская область - 243 случая;
Ивано-Франковская область - 862 случая;
Кировоградская область - 391 случай;
г. Киев - 1401 случай;
Киевская область - 664 случая;
Львовская область - 430 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 126 случаев;
Одесская область - 277 случаев;
Полтавская область - 203 случая;
Ривненская область - 637 случаев;
Сумская область - 102 случая;
Тернопольская область - 779 случаев;
Харьковская область - 249 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 82 случая;
Черновицкая область - 1571 случай;
Черкасская область - 290 случаев;
Черниговская область - 50 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 апреля 2020 в Центр поступило 1216 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 29062 сообщения о подозрении на COVID-19.
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В пред.дни было около 5000
Минздрав предупреждает- вера в корона вирус лишает вас ума.
Симптомы 1 неумение разделить два числа
2 выпученные от страха глаза
3 круглосуточное ношение маски
4 желание одеть на голову мешок
Будьте здоровы!...
А от сезонного гриппа она 0.05%-0.1% и поражает грипп 5-15% населения...
А так да, страхи вообще необоснованы
если власть вводит меры, которые народ пошлёт, то виноват не народ, а виновата власть. не?
Многие скорее лишаться своего состояния, чем откажутся от своего мнения... По себе знаю...
Золотые слова!
Отмывание денег под благовидным предлогом. Это приведет к инфляции, к задержке зарплат итп. Если маска стоила 100-10 грн,то представляю кая стоимость теста.
Оно и не будет уменьшаться- ждут когда народ продажу земли проглотит...
Главный хирург страны о сегодняшнем состоянии отечественной медицины.
https://youtu.be/D9KSxtseCWo
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Как по мне-тот кто верит СМИ и ежедневной статистике...
Коронавирус может сменить туберкулез. Виной всему - медреформа Супрун, благодаря которой, дефицит финансирования противотуберкулезных заведений доходит до 80%. Результатом такой "оптимизации" может быть увеличение на 30% заболеваемости туберкулезом и рост смертности в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
Коронавирус может сменить туберкулез
это очень серьезно- слыхал такое от медработников, которые возмущены этой оптимизацией.Корона и рядом не стояла...
Ты ушёл от неудобных вопросов.
В кацапстане карантин снимать не надо - он быстрее развалит эту ОПГ, чем вирусочек.
Нет, будем реалистами, этот бесноватый сосед надолго.
А вот когда меня делают преступником, если я гуляю в лесу один с социальной дистанцией 1 000 м, это может вызвать только агрессию.
Дык надо же использовать ситуацию- а тут без войны и такая халява - маска -100грн. АВЛ- цены не сложат, а тесты- тайна за 7-ю замками! Главное , чтоб СМИ масла в огонь подливали!....
А по количеству чихающих?... Сколько умерло и в каком возрасте и при каком здоровье- это главный показатель.Об этом текущая статистика умалчивает.А почему?
В РБ МРТ делают бесплатно ,а в Украине - около 2000 грн. Так что Украине в этом отношении далеко до РБ!
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430 У 75 работников Хмельницкой АЭС, которая находится в городе Нетешине Хмельницкой области, заподозрили COVID-19. Об этом сказано на странице Нетешинского городского совета в социальной сети Facebook. https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/vspyshka-stratehicheskoho-znachenija-u-75-rabotnikov-khmelnitskoj-aes-zapodozrili-koronavirus-3892430
Сообщается, что в течение трех последних дней проводятся усиленные меры по розыску лиц, контактировавших с двумя жительницами города, у которых обнаружен коронавирус. Среди таких оказалось 75 работников атомной станции.
Саша у сына силен в математике ... Я поражаюсь!
Так скоро всех заболевших на ноль изведут...
Думаю есть и вероятно она не менее печальна
Или тогда смертность украинцев не приносила таких дивидендов и была не интересна
Кроме огромного попила и лоббирования интересов своих людей, ничего нового коронавирус в страну не принёс.
Этой зимой тяжелым гриппом с высокой температурой болели подъездами и ?!
Нашу власть кроме воровства и кумовства ничего не интересует, а тут просто джекпот
Смертностьв Италии за 2019 и 2020 практически не отличается. Лапша на уши доверчивым гражданам...
Так что все логично, что цифра растет.
Та да нет здоровых людей, есть плохо обследованные...
Если идти на поводу нынешних то и до сталинских лагерей недалеко, как по мне.
Чем отличается перепуганный короной человек от "сознательного"красноармейца стерегущего " врага народа".И тот и тот убежден в своей правоте.
мы с продавцом были в масках
полиция зорко следила, чтоб не нарушали