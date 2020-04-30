Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова

Президент Украины Владимир Зеленский "поймет через несколько месяцев" ошибочность увольнения руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас было много разговоров... Но я так думаю, что решающим все равно является влияние людей, которые чаще объясняют ... Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".

Неудачи Нефьодова и Верланов на должностях экс-премьер объясняет тем, что "ты не можешь прийти в таможню и за полгода полностью побороть систему, особенно, если тебе в целом ряде регионов прямо мешают правоохранительные органы".

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Гончарук отметил, что Зеленский до сих пор не реализовал предвыборное обещание, что СБУ должна быть лишена полномочий в экономической сфере.

"Этого до сих пор не произошло. И если это было бы сделано, то я уверен, что проблем с таможней и с коррупцией на таможне было бы гораздо меньше. Потому что, я думаю, для многих не секрет, что работники, к сожалению, СБУ годами крышевали отдельные потоки на таможне и в сфере налогов", - отметил бывший глава правительства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Вчера главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.