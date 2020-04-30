Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова
Президент Украины Владимир Зеленский "поймет через несколько месяцев" ошибочность увольнения руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"У нас было много разговоров... Но я так думаю, что решающим все равно является влияние людей, которые чаще объясняют ... Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".
Неудачи Нефьодова и Верланов на должностях экс-премьер объясняет тем, что "ты не можешь прийти в таможню и за полгода полностью побороть систему, особенно, если тебе в целом ряде регионов прямо мешают правоохранительные органы".
Гончарук отметил, что Зеленский до сих пор не реализовал предвыборное обещание, что СБУ должна быть лишена полномочий в экономической сфере.
"Этого до сих пор не произошло. И если это было бы сделано, то я уверен, что проблем с таможней и с коррупцией на таможне было бы гораздо меньше. Потому что, я думаю, для многих не секрет, что работники, к сожалению, СБУ годами крышевали отдельные потоки на таможне и в сфере налогов", - отметил бывший глава правительства.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Вчера главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.
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будет вам еще и Пшенка, и Портнов. Луценко им плохой.. открывайте карман шире! )
Или для тебя все назначения Порошка - хорошие потому, что от Порошка? На адекватную критику своего кумира вообще неспособен?
Луценко навіть не юрист! Про яку ще компетентність ви марите? Луценко - найменш компетентний і професійний генпрокурор України за останні 30 років. І це - факт.
І я не кажу, що він найгірший - найгіршим був, мабуть, все ж таки Махницький, Венедиктова - на другому місці з кінця, далі ще Пшонки.
"Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо."
Рябошапка. Набагато кращій.
Взагалі це абсолютно протилежна ситуація, якщо казати про професіоналізм.
Бо між Луценко і Рябошапко - професійний юрист - саме Рябошапко,
а між Порошенко і Зеленським - професійний політик саме Порошенко.
Але вже зрозуміло, що обираєте ви не за професійними показниками і навіть не за порядністю, бо де порядність і де Луценко...а просто за політичними уподобаннями.
зы общайся дальше картинками, буковками у тебя пока не очень получается
Разведка, аналитические службы, доклады экспертных групп? - нет, это не для Клоуна...
Гетман малоросов..., ****....
Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".Источник: https://censor.net/n3192557
Помните слова КГбиста??????Бараны...рюсские...знаете что такое БУМЕРАНГ???
Дурак не поймёт.
Мовчало б і тішилось, непорозуміння, що не закрили його років так на 15.