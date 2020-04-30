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Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова

Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова

Президент Украины Владимир Зеленский "поймет через несколько месяцев" ошибочность увольнения руководителей Государственной таможенной службы Максима Нефьодова и Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"У нас было много разговоров... Но я так думаю, что решающим все равно является влияние людей, которые чаще объясняют ... Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".

Неудачи Нефьодова и Верланов на должностях экс-премьер объясняет тем, что "ты не можешь прийти в таможню и за полгода полностью побороть систему, особенно, если тебе в целом ряде регионов прямо мешают правоохранительные органы".

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Гончарук отметил, что Зеленский до сих пор не реализовал предвыборное обещание, что СБУ должна быть лишена полномочий в экономической сфере.

"Этого до сих пор не произошло. И если это было бы сделано, то я уверен, что проблем с таможней и с коррупцией на таможне было бы гораздо меньше. Потому что, я думаю, для многих не секрет, что работники, к сожалению, СБУ годами крышевали отдельные потоки на таможне и в сфере налогов", - отметил бывший глава правительства.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

Вчера главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Гончарук Алексей (842) Зеленский Владимир (20922) СБУ (20067) Нефьодов Максим (236) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+32
Все почалось з помилки рік тому назад.
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30.04.2020 09:31 Ответить
+30
с самого начала я говорил, что каждое последующее назначение зеленых будет хуже предыдущего. на любых должностях и во всех сферах. рябошапка-венедиктова, гончарук-шмигаль, богдан-ермак и т.д., каждый следующий шаг - ступенька вниз
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30.04.2020 09:31 Ответить
+17
Боротись треба з першопричинами - гнати кловуна наху назад в квартал - і це без варіантів.
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30.04.2020 09:33 Ответить
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Не усвідомив помилки першої, що казати про наступні.
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30.04.2020 09:30 Ответить
Все почалось з помилки рік тому назад.
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30.04.2020 09:31 Ответить
Але ж було по приколу.
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30.04.2020 09:33 Ответить
Зеленский никогда не поймет своих ошибок, так как тупой и так как им руководит преступный олигархат, а он выполняет как робот их установки и ничего от себя. Что за народ, элементарных вещей не могут понять.
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30.04.2020 10:49 Ответить
"зеЛЕНСКИЙ" и "поймёт" это два несовместимых слова!!!
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30.04.2020 12:59 Ответить
Та ні! Ми помилку зробили 30 років тому,коли не обрали президентом В.Чорновола.
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30.04.2020 11:03 Ответить
с самого начала я говорил, что каждое последующее назначение зеленых будет хуже предыдущего. на любых должностях и во всех сферах. рябошапка-венедиктова, гончарук-шмигаль, богдан-ермак и т.д., каждый следующий шаг - ступенька вниз
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30.04.2020 09:31 Ответить
і шо робити будеш? освіту вгробили.. медицину вгробили.. маємо того, кого маємо.. країна торгашів, бариг і заробітчан
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30.04.2020 09:55 Ответить
надыя на 25% більш-менш свідомих громадян та на допомогу цивілізованих країн світу. В найближчій перспективі головна подія для нас - вибори у США. Критично необхідно щоб російського агента Трампа змінив Байден. Якщо Трамп залишиться на 2й термін - капець для нас стане ближчим
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30.04.2020 10:45 Ответить
Если по-чесноку - то назначение Рябошапки было на порядок лучше назначения Луценко, Шокина, Махницкого, Пшенки и тд. Ну а Венедиктова - это, конечно, треш.
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30.04.2020 12:22 Ответить
ггг, Пшенки и т.д. ))
будет вам еще и Пшенка, и Портнов. Луценко им плохой.. открывайте карман шире! )
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30.04.2020 12:25 Ответить
А тебе безграмотный и некомпетентный Луценко - хороший? Тот, который "хорошие сапоги - будем брать"?
Или для тебя все назначения Порошка - хорошие потому, что от Порошка? На адекватную критику своего кумира вообще неспособен?
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30.04.2020 12:32 Ответить
а "безграмотність і некомпетентність" Луценка хто визначив? мені краще Луценко, аніж портнови, пшонкі, вєнєдіктови і рябошапкі. Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо. але це точно не член коломойскої команди рябошапка, який запізно прозрів.
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30.04.2020 12:53 Ответить
"а "безграмотність і некомпетентність" Луценка хто визначив?"
Луценко навіть не юрист! Про яку ще компетентність ви марите? Луценко - найменш компетентний і професійний генпрокурор України за останні 30 років. І це - факт.
І я не кажу, що він найгірший - найгіршим був, мабуть, все ж таки Махницький, Венедиктова - на другому місці з кінця, далі ще Пшонки.

"Якщо будуть пропозиції кращі за Луценка - кажіть, розглянемо."
Рябошапка. Набагато кращій.
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30.04.2020 13:01 Ответить
знаєте, ось я юрист, і закінчив далеко не Соломонов університет, як "юрист" Рябошапка. Всі юристи в Україні більш-менш орієнтуються в рівні навчальних закладів, які випускають юристів. Так ось, Соломонів університет - це щось нижче плінтуса (ще нижче хіба що Криворізький інститут КНЕУ). Натомість Луценко дійсно не юрист, але він закінчив Львівську політехніку, а це хоч щось говорить про освіту людини. Так, звісно я хочу, щоб генпрокурором була як високоосвічена, так і чесна, патріотична людина, але обираючи між Луценко і Рябошапкою, я оберу Луценка. це абсолютно та ж ситуація, що з вибором між зєлєнским и Порошенко. Я обираю Порошенко, а не недорозвиненого клоуна-малороса, а комусь - "лішь би нє Парашєнко!"
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30.04.2020 13:43 Ответить
" але обираючи між Луценко і Рябошапкою, я оберу Луценка. це абсолютно та ж ситуація, що з вибором між зєлєнским и Порошенко."

Взагалі це абсолютно протилежна ситуація, якщо казати про професіоналізм.
Бо між Луценко і Рябошапко - професійний юрист - саме Рябошапко,
а між Порошенко і Зеленським - професійний політик саме Порошенко.

Але вже зрозуміло, що обираєте ви не за професійними показниками і навіть не за порядністю, бо де порядність і де Луценко...а просто за політичними уподобаннями.
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30.04.2020 13:55 Ответить
та зрозумійте, не можна називати професійним юристом людину, яка отримала диплом (не можу сказати "здобула освіту") в Соломоновому університеті. це те саме, що юрист з МАУП наприклад, або університету Поплавського
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30.04.2020 14:23 Ответить
Ні, не зрозуміє, бо пуста голова ЗЄнєлоха на таке не здатана.
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30.04.2020 09:31 Ответить
никакой ошибки нет. по поводу Варланава еще можно поспорить, но с Нефьодовым без вариантов. там только один вопрос: почему не выгнал раньше?
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30.04.2020 09:31 Ответить
Боротись треба з першопричинами - гнати кловуна наху назад в квартал - і це без варіантів.
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30.04.2020 09:33 Ответить
Порівнювати Пєтруху з Шмаклею - все одно що порівнювати Дарвіна з мавпою.
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30.04.2020 09:36 Ответить
ну это да. пэтя за десятки лет у корыта заматерел, но у ЗЕбени есть неплохой шанс его обойти. он пока младенец в политике и околокорытных играх, но старт у него был - вся кодла "старых" политиков, типа пэти и ВОНЫ, чуть не удавились от зависти.
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30.04.2020 09:41 Ответить
Не думаю що Порох заздрить тому, чиї виборці кліничні ідіоти.
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30.04.2020 09:43 Ответить
он завидует. ведь 8% клинических идиотов гораздо хуже, чем 73%. для него хуже.
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30.04.2020 09:49 Ответить
Що?

Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 7764
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30.04.2020 09:51 Ответить
это я так вежливо назвал тебя и тебеподобную Ылиту такими же недалекими, как вы, Ылитные, считаете остальных. но в силу своей Ылитной узколобости тебе даже такой простейший намек не понять
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30.04.2020 09:54 Ответить
Ото ти притрушений. Ходи здоровий, хай шастить.
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30.04.2020 09:58 Ответить
и тебе не болеть, Ылитный, главное не размножайся
зы общайся дальше картинками, буковками у тебя пока не очень получается
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30.04.2020 10:00 Ответить
Мені не до вподоби старти по занурюванню в дупу. Може це я просто старомодний?
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30.04.2020 09:47 Ответить
нет, ты просто далек от сути. политика и есть жопа. и если ты лезешь в политику то ты туда ныряешь с головой, независимо от фамилии. пэтя в этой жопе уже десятки лет, он уже опытный жополаз, а тут его уделал какой-то сосунок из квартала
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30.04.2020 09:51 Ответить
вы дебилы можете писать сообщения без "жоп" и "сосать"? читать противно. я понимаю что вы через одного пассивные но блин вы в приличном обществе вращаетесь. ведите себя прилично. не надо выпячивать свою сущность
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30.04.2020 10:19 Ответить
я понимаю, что ты пассивный меряешь всех по себе...да и общество тебебодобной швали только тебеподобная шваль назовет приличным. тут приличных, кроме меня, раз-два и обчелся
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30.04.2020 12:45 Ответить
понятно.
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30.04.2020 12:48 Ответить
А что не так с Нефедовым? Мешал контрабандным схемам?
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30.04.2020 12:23 Ответить
Когось ці два клована мені нагадують...
Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефедова и Верланова - Цензор.НЕТ 2997
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30.04.2020 09:32 Ответить
Тебя и твое отражение в зеркале.
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30.04.2020 09:57 Ответить
Ножкою ще топни!
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30.04.2020 10:20 Ответить
Для меня они все одинаковые, просто умиляет обострение синдрома непризнанного гения.
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30.04.2020 09:33 Ответить
все таки Гончарук идиот, он так и не осознал что "Зеленский" и "поймет" это несопоставимые понятия
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30.04.2020 09:33 Ответить
Хаха, а останься он премьером сейчас бы распевал песни как все прекрасно и правильно, мерзкая личность.
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30.04.2020 09:34 Ответить
Гуппі, це ж найкращий прем'єр за всю історію України. За версією головного Блазня звісно.
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30.04.2020 09:37 Ответить
вот здесь Гончарук снова называет Зелю дыбилом, которым управляют через телеграмм-каналы..
Разведка, аналитические службы, доклады экспертных групп? - нет, это не для Клоуна...
Гетман малоросов..., ****....

Потому что много групп влияния хотят, чтобы президент имел какую-то информацию и доносят ее через телеграмм-каналы, через какие-то .. . То есть создают вокруг него информационное поле", - сказал Гончарук, добавив, что "достойные, правильные люди освобождены".Источник: https://censor.net/n3192557
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30.04.2020 09:34 Ответить
Налагоджена комунікація Шмакля видає інфу через відосіки, а отримує її через соцмережі. Головне що нарід балдіє.))
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30.04.2020 09:38 Ответить
Если недоумок, случайная особь, Гончарук говорит что ошибка...То значит всё правильно, только надо было раньше уволить и теперь полный аудит и в СИЗО на допросы с пристрастием!
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30.04.2020 09:36 Ответить
поддерживаю.только с пристрастием, оказывается, нельзя! "https://censor.net/news/3192563/denisova_trebuet_ot_politsii_bespristrastno_rassledovat_izbienie_kutepova"
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30.04.2020 09:46 Ответить
Гончарук сам идиот, поэтому слишком хорошо думает о Зе. Бубочка ничего не поймет даже когда его на березу будут тащить...
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30.04.2020 09:37 Ответить
Зелины ошибки и удачи - крайне относительные понятия.
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30.04.2020 09:37 Ответить
Тв ніхрена воно не зрозуміє. Воно йому треба такою хернею перейматись? Воно нікому нічого не винне.
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30.04.2020 09:38 Ответить
Зеленский? Поймет?
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30.04.2020 09:39 Ответить
Порошенко звонит в ГОСДЕП и ПЕНТАГОН и ГОВОРИТ....барак обамыч,КАК МНЕ ОБОСРАТЬ рабссию...кгбиста?Обамыч говорит..Алексеич...поссы на памятник чЛЕНИНУ и СРАЛИнУ......
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30.04.2020 09:41 Ответить
В этом вся сущность Порошенки- все обоссать у себя назло врагу.
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30.04.2020 10:10 Ответить
А что это зеленский ?
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30.04.2020 09:41 Ответить
Он уже её понял ,поэтому и дал вам пинка под зад ...
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30.04.2020 09:43 Ответить
Зеленский скоро поймет свою ошибку, - Гончарук об увольнении Нефьодова и Верланова - Цензор.НЕТ 384
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30.04.2020 09:47 Ответить
сбитый летчик подал голос из-под обломков самоката..... )
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30.04.2020 09:49 Ответить
зеленскай - унылое говно
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30.04.2020 09:50 Ответить
Вчера звонила сестра моя Ленка,настолько рюсская,что чЛЕНИН Сралин МУДАКИ..сегодня утром звонит и говорит..ИГОРЬ,держись..рюсских ТВАРЕЙ надо мочить в сортире...
Помните слова КГбиста??????Бараны...рюсские...знаете что такое БУМЕРАНГ???
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30.04.2020 09:50 Ответить
Он уже давно понял свою ошибку совершенную чуть больше года назад. Только вот "спрыгнуть" сложнее чем запрыгнуть, как оказалось.
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30.04.2020 09:50 Ответить
Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 5103
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30.04.2020 09:52 Ответить
естественно поймет) сделать такую дыру в бюджете благодаря этим двум и Гончаруку - нужно иметь талант. хотя о чем это я...Україна має талант!!
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30.04.2020 09:52 Ответить
Гончарук на самокате катался по кабмину, а экономика тем временем упала на 10%. Молчал бы уж лучше.
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30.04.2020 09:52 Ответить
зеленский ничего не поймет - у него нет мозгов, за него думают олигархи.
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30.04.2020 09:54 Ответить
Зеленский????
Дурак не поймёт.
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30.04.2020 09:57 Ответить
главная его ошибка то что он родился
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30.04.2020 10:17 Ответить
Зеленський скоро зрозуміє свою помилку, - Гончарук про звільнення Нефьодова і Верланова - Цензор.НЕТ 1857
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30.04.2020 10:23 Ответить
Дивно чому людина, яка "зробила себе сама", виявилась настільки беззубою! Йому треба навчитися мати і відстоювати свою думку, а також людей у своїй команді.
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30.04.2020 10:32 Ответить
Почему гончарук доведший экономику Украины до кризиса ещё не в тюрьме?
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30.04.2020 10:40 Ответить
Ні для кого не було і не є секретом, що всі економічні злочини і корупційні схеми знаходились (і знаходяться) під дахом правоохоронних органів, в тому числі і служби безпеки. Таким чином була побудована мафіозно-кримінальна влада. І не дивно, що декларації (мілліонні статки, зароблені непосильною працею) гебістів були засекречені.
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30.04.2020 10:41 Ответить
Пахло і Клименко придумали як вкрасти гроші ще до їх зарахування до казначейства? Вірно потрібно об'єднати податкову і митницю. Що радо привітав і валюнтарист Яценюк і Ко з Порошенком разом, які розвалили і добили митну службу України, тим самим нанесли удар по економіці України. Молодь побачила, що там не робота, а виживання в умовах перманентних перетасовок дурнів і хабарників. Як можна управляти відомством у якому центральний апарат 1600 осіб. Це повна какофонія. Тому мафія злякалась, що Нефьодов розділив цього мафіозного виродка на окрему Державну митну службу (апарат управління якої був від 200 до 400 осіб в різні періоди), і яка давала 80 відсотків всього доходу до бюджету, яка була забезпечена кваліфікованими кадрами і була на рівні з митницями ЄС. Однак, на вимогу зарубіжних обкомів, і власної олігархії все було розвалено, кадри знищені. Волюнтаризм, лори, жори і кухарки заполонили кабінети. Попробували наїхати на теж "ТАБАККО" з США, яке дало копняка під зад тупим профанам, і все пішло юзом. Зеленим остолопам пояснила мафія, що вкрасти у розділеного відомства важче, що 400 осіб у центральному апараті не в змозі продукувати бардак за 1600 осіб. Тому і зняли Нефьодова. Хоч судити потрібно усіх правителів хто вбивав митницю з часів Януковича до теперішнього часу.
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30.04.2020 10:44 Ответить
А я надеюсь, что Зеленский намного раньше свалит в Ростов к своему "батеястараюсь".
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30.04.2020 10:51 Ответить
Если за год ни черта не понял, то пару месяцев ума не добавят
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30.04.2020 11:36 Ответить
"...прямо мешают правоохранительные органы..". Рюкзаку на гиляку? То, что собой представляет Аваков и иже с ними, было очевидно изначально. Но вы же сделали на него ставку, чтобы удержаться у власти. Была сделана ставка на Баканова, "своего прокурора(шу)". Как в таких условиях "удалять" СБУ и остальных от схем? Никак. Это означает только одно: задача зеленского не менять что-либо в лучшую сторону, а наложить лапу на потоки. Свою лапу и лапу своих корешей.
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30.04.2020 11:42 Ответить
а взагалі, нафіга ви всі, клоуни, перлися у владу, якщо у вас руки з жопи стирчать?
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30.04.2020 11:55 Ответить
О, блакитний слимак озвався, бо викинули іншого блакитного слимака.
Мовчало б і тішилось, непорозуміння, що не закрили його років так на 15.
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30.04.2020 12:28 Ответить
"Зеленский скоро поймет" - алогизм.
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30.04.2020 14:06 Ответить
 
 