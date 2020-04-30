2 новых случая COVID-19 зафиксировано в ВСУ, всего болеет 54 человека, - Командование Медсил

В Вооруженных Силах Украины респираторной болезнью COVID-19 болеет 54 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляция) - 353 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 47 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Больные (Кировоградская и Харьковская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

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