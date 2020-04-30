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За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов
В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество исследований.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"В Украине провели 7,315 тыс. ПЦР-исследований за сутки. Наша цель - делать как много больше тестирований",- сказал он.
Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство поднимет зарплаты работникам лабораторий.
Топ комментарии
+1 Павел Довженко
показать весь комментарий30.04.2020 09:39 Ответить Ссылка
+1 Rick Wandall
показать весь комментарий30.04.2020 09:43 Ответить Ссылка
+1 Олександр Качмола
показать весь комментарий30.04.2020 10:24 Ответить Ссылка
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значить чекаємо як радо буде влада писати про продовження карантину. і тоді люди їх винесуть)
пізднооооо!!!!!!!!!! гниди