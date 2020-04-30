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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов

За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов

В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине провели 7,315 тыс. ПЦР-исследований за сутки. Наша цель - делать как много больше тестирований",- сказал он.

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Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство поднимет зарплаты работникам лабораторий.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Хоть бы не позорились с такими рекордами, нужно делать минимум на порядок больше.
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30.04.2020 09:39 Ответить
+1
рекордное количество ПЦР-исследований позволило обнаружить рекордное число заболевших. Боюсь представить что было бы, если бы провели 70 тыс тестирований.
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30.04.2020 09:43 Ответить
+1
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:24 Ответить
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Хоть бы не позорились с такими рекордами, нужно делать минимум на порядок больше.
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30.04.2020 09:39 Ответить
Стєпашці пора вручати орден.
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30.04.2020 09:41 Ответить
рекордное количество ПЦР-исследований позволило обнаружить рекордное число заболевших. Боюсь представить что было бы, если бы провели 70 тыс тестирований.
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30.04.2020 09:43 Ответить
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов - Цензор.НЕТ 1336
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30.04.2020 09:43 Ответить
ужас
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30.04.2020 10:00 Ответить
Семь миллионов? Поправте цифру
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30.04.2020 09:51 Ответить
рекордное колличество для нас и позорищно-смешное для нормальных стран
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30.04.2020 09:52 Ответить
обратите внимание, сколько кацапских троллей работают на сайте. Их цель показывать, что Украина недогосударство, дестабилизировать по всем направлениям: политика, медицина, образование.. Порошенко или Зеленский - не важно. Ты виноват, что хочется мне кушать. Путлеру нужны еще пяток областей, он силами псевдо-патриотов подведет Украину к новому Майдану, скинет Зеленского и оккупирует, то что хотел еще в 2014
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30.04.2020 09:59 Ответить
То есть, по мнению порохоботов, увеличение числа тестов играет на руку РФ??? Можете как то обосновать свой бред?
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30.04.2020 10:19 Ответить
нe порохоботов, а патриотов, нe "биндeр", а патриотов, нe фашистов, а патриотов - уяснитe это уже себе, наконец, рашистские тролли. Кстати, "бред" - любимое слово рашистских троллей. Где ты, троль, про тесты увидел в моем посту. За поребрик, в бан, рашик
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30.04.2020 18:21 Ответить
Мы хотим всем рекордам наши славные дать ЗЕимена!
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30.04.2020 10:00 Ответить
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315

значить чекаємо як радо буде влада писати про продовження карантину. і тоді люди їх винесуть)
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30.04.2020 10:02 Ответить
Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство поднимет зарплаты работникам лабораторий.Источник: https://censor.net/n3192561

пізднооооо!!!!!!!!!! гниди
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30.04.2020 10:02 Ответить
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:20 Ответить
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:22 Ответить
Новина вище. Німечина за сутки 141 тисяча тестів. Дебіли і піаряться по дебільному.
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30.04.2020 10:24 Ответить
молодцы.
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30.04.2020 12:38 Ответить
 
 