За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов

В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество исследований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине провели 7,315 тыс. ПЦР-исследований за сутки. Наша цель - делать как много больше тестирований",- сказал он.

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Министр также отметил, что в следующую среду на заседании правительство поднимет зарплаты работникам лабораторий.