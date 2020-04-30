Ремдесивир будет стандартом в лечении COVID-19: он может блокировать вирус, - глава Нацинститута инфекционных заболеваний США Фаучи

Больные коронавирусом пациенты, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении опасного недуга.

Об этом говорится в новом масштабном исследовании, проведенном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Среднее время восстановления таких пациентов составило 11 дней.

"Данные показывают, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус", – заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.

В группе пациентов, употреблявших Ремдесивир, смертность составила 8% против 11,6% смертности в группе пациентов, которые принимали плацебо. При этом ученые отметили, что должны увидеть полные результаты, но если эффективность лекарств подтвердится, это будет "фантастическим результатом".

Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19", заявил доктор Энтони Фаучи, пишет Голос Америки.

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации. В то же время другие ученые соглашаются с первыми доказательствами эффективности препарата, но они пока не существенны.

"Эти данные многообещающие и, учитывая, что у нас еще нет проверенных способов лечения COVID-19, это может привести к ускоренному подтверждение Ремдесивиру для лечения COVID-19. Однако, это также показывает, что эти лекарства не волшебная пуля в этом контексте", – пояснил главный исследователь пекинского университета Цинхуа Сурок Джавид.

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Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами. Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии. Разработан в 2015-м.

Препарат производит американская компания Gilead Sciences. Она ведет переговоры с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США насчет одобрения ремдесивира для лечения COVID-19. Президент США Дональд Трамп уже заявил: "Хочу, чтобы они (FDA) сделали это как можно скорее".

В марте Фаучи отмечал, что даже если первые тесты на безопасность вакцин пройдут успешно, "пройдет год-полтора", прежде чем любая из них будет готова к широкому применению.