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Новости Коронавирус и карантин
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Ремдесивир будет стандартом в лечении COVID-19: он может блокировать вирус, - глава Нацинститута инфекционных заболеваний США Фаучи

Ремдесивир будет стандартом в лечении COVID-19: он может блокировать вирус, - глава Нацинститута инфекционных заболеваний США Фаучи

Больные коронавирусом пациенты, принимавшие Ремдесивир, выздоравливали на 30% быстрее, чем те, кто употреблял плацебо. Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект в лечении опасного недуга.

Об этом говорится в новом масштабном исследовании, проведенном в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Среднее время восстановления таких пациентов составило 11 дней.

"Данные показывают, что Ремдесивир показывает четкий, значительный, положительный эффект в сокращении времени на выздоровление... Доказано, что лекарства могут блокировать вирус", – заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

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Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.

В группе пациентов, употреблявших Ремдесивир, смертность составила 8% против 11,6% смертности в группе пациентов, которые принимали плацебо. При этом ученые отметили, что должны увидеть полные результаты, но если эффективность лекарств подтвердится, это будет "фантастическим результатом".

Экспериментальный антивирусный препарат ремдесивир "будет стандартом в лечении COVID-19", заявил доктор Энтони Фаучи, пишет Голос Америки.

Ремдесивир принадлежит к классу лекарств, влияющих на вирус напрямую. Он имитирует один из четырех строительных блоков ДНК и РНК, поглощается геномом вируса, замыкая процесс репликации. В то же время другие ученые соглашаются с первыми доказательствами эффективности препарата, но они пока не существенны.

"Эти данные многообещающие и, учитывая, что у нас еще нет проверенных способов лечения COVID-19, это может привести к ускоренному подтверждение Ремдесивиру для лечения COVID-19. Однако, это также показывает, что эти лекарства не волшебная пуля в этом контексте", – пояснил главный исследователь пекинского университета Цинхуа Сурок Джавид.

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Ремдесивир, который ингибирует фермент, необходимый для репликации РНК вируса, экспериментально назначался для лечения эболы. В Африке, однако, заявляли, что препарат куда менее эффективен, чем лечение моноклональными антителами. Затем в Китае и во всем мире начали сообщать об эффективности его применения при COVID-19. В США разрешен для пациентов в критическом состоянии. Разработан в 2015-м.

Препарат производит американская компания Gilead Sciences. Она ведет переговоры с Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США насчет одобрения ремдесивира для лечения COVID-19. Президент США Дональд Трамп уже заявил: "Хочу, чтобы они (FDA) сделали это как можно скорее".

В марте Фаучи отмечал, что даже если первые тесты на безопасность вакцин пройдут успешно, "пройдет год-полтора", прежде чем любая из них будет готова к широкому применению.

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1229) США (27195) лечение (922) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
завтра все сметут с аптек
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30.04.2020 09:53 Ответить
+2
настал звездный час фармакологических компаний..
каждое, хоть на немного облегчающее симптомы лекарство будет объявлено панацеей (и цены на него взлетят до небес)
потом "вспыхнет" другое, потом третье...а потом пойдут конкурентные разоблачения...и шум в прессе с "сотнями побочных эффектов"...
это бизнес.. главное, чтоб в Минзраве не поддавались на панику и не вбрасывали деньги в закупки чего-то нового,недостаточно проверенного... оставляя на голодном пайке другие категории больных, ждущих, например инсулина или вакцин от столбняка и бешенства...
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30.04.2020 10:01 Ответить
+2
Его нет в аптеках не то что в Украине, а и в США Он еще не в массовом доступе, а в тестировании и разрешительных документов на его использование.
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30.04.2020 10:03 Ответить
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завтра все сметут с аптек
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30.04.2020 09:53 Ответить
Его нет в аптеках не то что в Украине, а и в США Он еще не в массовом доступе, а в тестировании и разрешительных документов на его использование.
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30.04.2020 10:03 Ответить
Ну прям таки, этому "новому" малоэффективному лекарству от лихорадки Эбола - минимум 5 лет.
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30.04.2020 10:17 Ответить
погугли, есть и даже цена
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30.04.2020 10:20 Ответить
Не могу даже представить порядок цифр которые платят за озвучивание очередной панацеи. Главное что практически каждый день новая сенсация с новыми торговыми названиями. Видать нужно успеть отблагодарить все фармкомпании успевшие поучаствовать в создании мировой истерии.
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30.04.2020 09:56 Ответить
настал звездный час фармакологических компаний..
каждое, хоть на немного облегчающее симптомы лекарство будет объявлено панацеей (и цены на него взлетят до небес)
потом "вспыхнет" другое, потом третье...а потом пойдут конкурентные разоблачения...и шум в прессе с "сотнями побочных эффектов"...
это бизнес.. главное, чтоб в Минзраве не поддавались на панику и не вбрасывали деньги в закупки чего-то нового,недостаточно проверенного... оставляя на голодном пайке другие категории больных, ждущих, например инсулина или вакцин от столбняка и бешенства...
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30.04.2020 10:01 Ответить
У них "звёздный час" никогда не заканчивался и не закончится, чем старее население, тем больше фармакологии потребляется.
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30.04.2020 13:02 Ответить
это да! но тут еще и пандемия с неизведанными тропами...
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30.04.2020 13:04 Ответить
СH₃СH₂OH
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30.04.2020 10:02 Ответить
ЕТА аНО л
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30.04.2020 10:04 Ответить
В случае с «Ремдесивиром» цена пока еще неизвестна. Но можно предположить, что она хоть и не будет столь велика, как в случае с лекарством от гепатита, но тоже весьма значительна. Инвесторы https://investorplace.com/2020/04/gilead-gild-stock-hopes-remdesivir-coronavirus/ рассчитывают на доход от применения препарата за время пандемии коронавируса в размере 2,5 млрд долларов. Учитывая, что генеральный директор компании Daniel O'Day сообщил на днях, что к октябрю планируется произвести 500 тысяч, а к концу года - миллион курсов «Ремдесивира», то легко подсчитать, что цена за один будет исчисляться тысячами долларов. С начала февраля акции Gilead Sciences на нью-йоркской бирже NASDAQ выросли с 65 долларов до 75.
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30.04.2020 10:04 Ответить
Кроме того, в исследовании говорится, что пациенты с наркотической зависимостью умирали не так часто, хотя разница в сравнении с обычными больными небольшая.Источник: https://censor.net/n3192565 (с) Так наркота уменьшает шансы умерет от короны?
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30.04.2020 10:12 Ответить
Смертность в 11.6% среди тех кто не принимал лекарство, и смертность в 8% среди тех кто принимал лекарство. Это даже не лекарство, а очередная дорогостоящая пустышка.
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30.04.2020 10:25 Ответить
То есть по логике это лекарство будут прописывать в комбинации с кокаином. Для уменьшения побочных эффектов.
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30.04.2020 10:52 Ответить
выздоравливали на 30% быстрее, Это первый случай, когда был продемонстрирован четкий эффект..

30% - это четкий эффект??? Не смешите...
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30.04.2020 12:17 Ответить
 
 