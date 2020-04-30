Германия за неделю увеличила число ПЦР-тестов вдвое - до 141 тыс. в сутки
Немецкие лаборатории увеличили свои возможности по тестированию на коронавирус до 141 815 ПЦР (полимеразная цепная реакция) в день.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN cо ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).
Это означает, что национальные лаборатории могут проводить 860 494 теста в неделю, отмечает RKI. Эта число связано с тем, что не все лаборатории работают семь дней в неделю. Впрочем, это в два раза больше, чем на прошлой неделе, когда в немецких лабораториях было проведено только 467 137 тестов.
Германия заявила, что экстенсивное тестирование является ключевым фактором в ее стратегии борьбы с COVID-19 и ослабления некоторых карантинных ограничений.
Германия 30 апреля сообщила о 1478 новых случаях и 173 смертельных случаях за последние 24 часа, согласно RKI.
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Стоит ли говорить о достоверности сведений по количеству заболевших?