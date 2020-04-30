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Новости Коронавирус и карантин
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Германия за неделю увеличила число ПЦР-тестов вдвое - до 141 тыс. в сутки

Германия за неделю увеличила число ПЦР-тестов вдвое - до 141 тыс. в сутки

Немецкие лаборатории увеличили свои возможности по тестированию на коронавирус до 141 815 ПЦР (полимеразная цепная реакция) в день.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN cо ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Это означает, что национальные лаборатории могут проводить 860 494 теста в неделю, отмечает RKI. Эта число связано с тем, что не все лаборатории работают семь дней в неделю. Впрочем, это в два раза больше, чем на прошлой неделе, когда в немецких лабораториях было проведено только 467 137 тестов.

Германия заявила, что экстенсивное тестирование является ключевым фактором в ее стратегии борьбы с COVID-19 и ослабления некоторых карантинных ограничений.

Германия 30 апреля сообщила о 1478 новых случаях и 173 смертельных случаях за последние 24 часа, согласно RKI.

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В Украине за предыдущие сутки провели рекордное количество исследований - 7315.

Германия (7079) карантин (16729) тестирование (496) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Что еще раз доказывает: "нет тестов - нет проблем"
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30.04.2020 09:59 Ответить
За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, то есть в 20 раз меньше чем в Германии.
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30.04.2020 10:13 Ответить
Интересно:сколько лабораторий проводят тесты на коронавирус в Германи?.Как успевают столько тестов провести?
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30.04.2020 11:06 Ответить
Там використовують дорогі тест-системи, зі значно вищою продуктивністю
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30.04.2020 13:18 Ответить
Значит появятся десятки тысяч новых зараженных. Если бы делали миллион тестов в день, то соответственно было бы сотни тысяч.
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30.04.2020 10:00 Ответить
В Украине 7 000 тестов. Рекордное количество.
В Германии 70 000 и планируют удвоить до 141 000.

Стоит ли говорить о достоверности сведений по количеству заболевших?
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30.04.2020 10:04 Ответить
Меньше тестов - меньше больных.
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30.04.2020 10:15 Ответить
Наши 7000 выглядят просто смешно....
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30.04.2020 10:04 Ответить
Заразившихся подавляющее большинство и ничего с этим не поделать. Британцы это предполагали поэтому борьба с короновирусом носила больше декларативный характер. Что бы не выедали джентельменам мозг бывшие партнеры по ЕС. Теперь нация имеет иммунитет без тех тотальных издержек которые получили другие европейцы.
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30.04.2020 10:15 Ответить
 
 