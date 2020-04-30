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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая

Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая

Открытие продовольственных рынков важно для экономики Украины, открытие остального бизнеса планируется после 11 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Открытие продовольственных рынков – очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, – очень важны для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ, как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса – планируем открывать с 11 мая", - сказал министр.

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Автор: 

бизнес (1622) карантин (16729) Минздрав (4903) предприниматели (1234) рынок (534) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая - Цензор.НЕТ 9458
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30.04.2020 10:04 Ответить
+10
Піариться всюди де тільки може. Популіст.
Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая - Цензор.НЕТ 4170
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30.04.2020 10:07 Ответить
+8
Отличная фотожаба,ни один политик за такое короткое время не давал столько поводов для троллинга,как Зеленский.
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30.04.2020 10:08 Ответить
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Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая - Цензор.НЕТ 9458
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30.04.2020 10:04 Ответить
Піариться всюди де тільки може. Популіст.
Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая - Цензор.НЕТ 4170
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30.04.2020 10:07 Ответить
Отличная фотожаба,ни один политик за такое короткое время не давал столько поводов для троллинга,как Зеленский.
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30.04.2020 10:08 Ответить
Степанов: відкриття продовольчих ринків важливе для економіки, інший бізнес плануємо відкривати з 11 травня - Цензор.НЕТ 6175

Степанов: відкриття продовольчих ринків важливе для економіки, інший бізнес плануємо відкривати з 11 травня - Цензор.НЕТ 7521

Степанов: відкриття продовольчих ринків важливе для економіки, інший бізнес плануємо відкривати з 11 травня - Цензор.НЕТ 5722
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30.04.2020 11:06 Ответить
друг повідомив з Кривого Рогу: на центральному ринку міста павільон, який "під кураторством" нянь в поліцейських погонах, навіть не припиняв роботи на карантин.
Усі інші ринки міста зачинені.
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30.04.2020 10:08 Ответить
Для украинской экономики важно было ничего не закрывать. Но коронавирус пришел как раз вовремя на помощь баранам от зеленого популизма. Если бы не было то пришлось бы его придумать.
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30.04.2020 10:08 Ответить
Это ГЕНИАЛЬНО! А Закрывать нафига было? супер прибыли сетевых гипермаркетов !
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30.04.2020 10:10 Ответить
Занесли кому треба щоб закрили.
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30.04.2020 10:14 Ответить
"При принятии решений нужно ориентироваться на меньшинство",- заявил Ганапольский.
Очень мудрое решение!
И при открытии рынков и при избрании Президентов.
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30.04.2020 10:13 Ответить
как ни инфекционист шмыгля, так экономист степашка
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30.04.2020 10:15 Ответить
Главное не "забыть" про требования при открытии рынков ( 10 м2 на человек, 3 метра продавец от продавца, 1,5 метра между покупателями и покупателя с продавцом ( ха-ха), все в масках ( продавцы их меняют каждые 2 часа) все в перчатках ( продавцы их меняют после каждого контакта с покупателем ( избежать передачу заражения через его деньги другим), везде проходит постоянная дезинфекция и замеры температуры, продукты все фасованные и закрытые ( такие требования в магазинах) и самое главное ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ между покупателем и продавцом. Интересно как будут соблюдаться эти меры и как будут закрывать рынки за нарушения на 8 дней после их выявления. Издав постановление и требования государство должно обеспечивать его выполнение, нет, значит власть ни дееспособная и это уже колхоз а не государство. .
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30.04.2020 10:40 Ответить
А все рыночные менты с рулетками в руках.
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30.04.2020 11:09 Ответить
И еще такие - Продвиньте три сантиметра взад.
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30.04.2020 11:11 Ответить
В Києві Кличко жодного ринку не відкрив. Видно занесли йому супермаркети.
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30.04.2020 22:14 Ответить
Тем не менее рынки не спешат открывать, да к тому же создали такие условия, чтобы закрыть открывшиеся на следующий же день. Почему госпотребнадзор ежедневно не проверяет бкзопасность работы супермвркетов с ежедневным разпешением на работу, как сделали это для рынков. Почему привилегии для одних, а другим такие условия. Опять двойные стандарты. Нужно защищать свои права на труд и свободу.
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01.05.2020 01:57 Ответить
 
 