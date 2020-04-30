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Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая
Открытие продовольственных рынков важно для экономики Украины, открытие остального бизнеса планируется после 11 мая.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
"Открытие продовольственных рынков – очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, – очень важны для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ, как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса – планируем открывать с 11 мая", - сказал министр.
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+10 саша паламарчук
показать весь комментарий30.04.2020 10:04 Ответить Ссылка
+10 Сірий
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показать весь комментарий30.04.2020 10:08 Ответить Ссылка
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Усі інші ринки міста зачинені.
Очень мудрое решение!
И при открытии рынков и при избрании Президентов.