Степанов: открытие продовольственных рынков важно для экономики, остальной бизнес планируем открывать с 11 мая

Открытие продовольственных рынков важно для экономики Украины, открытие остального бизнеса планируется после 11 мая.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Открытие продовольственных рынков – очень важный шаг. Рынки, на которых продается около 70% сельскохозяйственной продукции, – очень важны для экономики и для цен на эти продукты. Мы нашли способ, как их открыть, чтобы не было распространения коронавирусной болезни. Что касается остального бизнеса – планируем открывать с 11 мая", - сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Под Кабмином продолжается митинг предпринимателей: "Я два місяці без хліба, а ти проїдаєш бюджет?!" и "Ваші заходи небезпечніші за вірус". ВИДЕО+ФОТОрепортаж