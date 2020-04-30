По иску отца Гандзюк арестовали счета нардепа Кивы: он обязан опровергнуть свою клевету

Во исполнение решения Соломенского райсуда Киева по иску отца активистки Екатерины Гандзюк госисполнитель принял постановление о наложении ареста на денежные средства нардепа Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", которая раньше от имени отца активистки подала иск о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк.

"Народный депутат Украины Илья Кива безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности. 26 июня 2019 Соломенский районный суд. Киева удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите, чести достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию", - говорится в сообщении.

Решением Соломенского районного суда г. Киева:



1. Признана недостоверной информация, распространенная 2 октября 2018 Кивой И.В. в эфире телеканала "Эспрессо. TV" следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".

2. Кива обязан опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала "Эспрессо. TV "о том, что распространенная информация не соответствует действительности.

3. Обязано взыскать с Киви в пользу Гандзюка Виктора Михайловича судебный сбор в размере 1409,60 грн.

22 апреля 2020 во исполнение решения Соломенского районного суда г. Киева государственным исполнителем Днепровского районного отдела ГИС в г. Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

"Таким образом, если Илья Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 УК Украины. Илья Кива должен ответить за свои слова против Екатерины Гандзюк", - отметили юристы.

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