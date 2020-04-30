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Новости Убийство Гандзюк
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По иску отца Гандзюк арестовали счета нардепа Кивы: он обязан опровергнуть свою клевету

По иску отца Гандзюк арестовали счета нардепа Кивы: он обязан опровергнуть свою клевету

Во исполнение решения Соломенского райсуда Киева по иску отца активистки Екатерины Гандзюк госисполнитель принял постановление о наложении ареста на денежные средства нардепа Ильи Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает юридическая компания "Миллер", которая раньше от имени отца активистки подала иск о защите чести и достоинства Екатерины Гандзюк.

"Народный депутат Украины Илья Кива безосновательно обвинил Екатерину Гандзюк в коррупции, что не соответствует действительности. 26 июня 2019 Соломенский районный суд. Киева удовлетворил иск отца Екатерины Гандзюк к Илье Киве и ООО "Голдберри" о защите, чести достоинства, деловой репутации и обязательства опровергнуть недостоверную информацию", - говорится в сообщении.

Решением Соломенского районного суда г. Киева:

1. Признана недостоверной информация, распространенная 2 октября 2018 Кивой И.В. в эфире телеканала "Эспрессо. TV" следующего содержания: "Я знаю, что Гандзюк сидела на разворовывании городского бюджета".
2. Кива обязан опровергнуть недостоверную информацию путем сообщения в эфире телеканала "Эспрессо. TV "о том, что распространенная информация не соответствует действительности.
3. Обязано взыскать с Киви в пользу Гандзюка Виктора Михайловича судебный сбор в размере 1409,60 грн.

22 апреля 2020 во исполнение решения Соломенского районного суда г. Киева государственным исполнителем Днепровского районного отдела ГИС в г. Киеве принято постановление о наложении ареста на денежные средства Кивы для обеспечения уплаты судебного сбора.

"Таким образом, если Илья Кива не выполнит решение суда в полной мере, в орган предварительного расследования будет сообщено о совершении последним уголовного преступления в соответствии со ст. 382 УК Украины. Илья Кива должен ответить за свои слова против Екатерины Гандзюк", - отметили юристы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова

По иску отца Гандзюк арестовали счета нардепа Кивы: он обязан опровергнуть свою клевету 01

Автор: 

Кива Илья (398) Гандзюк Екатерина (549)


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Топ комментарии
+17
цього гандона ківу треба було ще на кримблокаді утілізувати..
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30.04.2020 10:15 Ответить
+9
Как это причем, оно тоже на всю голову больное!
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30.04.2020 10:43 Ответить
+6
Кива выручал своего поддельника мангера. А не пара ли зачистить украинскую власть от инородцев и иноверцев?
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30.04.2020 10:34 Ответить
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А причем здесь Кива?
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30.04.2020 10:17 Ответить
ну так, разговор хотел поддержать. Ещё что нибудь?
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30.04.2020 10:22 Ответить
Как это причем, оно тоже на всю голову больное!
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30.04.2020 10:43 Ответить
цього гандона ківу треба було ще на кримблокаді утілізувати..
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30.04.2020 10:15 Ответить
Обязано взыскать с Киви

==
так он овощ или фрукт?
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30.04.2020 10:20 Ответить
Говоряща мавпа.
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30.04.2020 12:22 Ответить
Невже сій примат опиниться в достойному середовищі?
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30.04.2020 10:21 Ответить
Так он же герой революции.
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30.04.2020 10:23 Ответить
Яйцедрок ...так точнее.
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30.04.2020 10:26 Ответить
Олигофрен
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30.04.2020 10:27 Ответить
Тарчок.
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30.04.2020 10:28 Ответить
Ну да, приход ловит, яйца чешет.
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30.04.2020 10:31 Ответить
сосіалісти=фашисти та Ж*камунякі такі як кива ДужЕ відрізняються від Л Ю Д Е Й
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30.04.2020 10:34 Ответить
Кива выручал своего поддельника мангера. А не пара ли зачистить украинскую власть от инородцев и иноверцев?
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30.04.2020 10:34 Ответить
Кива тоже из "актывистив". Такие же и Гандзюк убили, такие же и за нее вступаются
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30.04.2020 10:52 Ответить
счета???
это наверное по 100 тыс.с фуры в зоне АТО??
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30.04.2020 11:03 Ответить
1409 грн. судового збору! Це ж скільки треба відкладати з депутатської зарплати, щоб її сплатити, хоч гуманітарку дали, чи депутати скинулися б.
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30.04.2020 11:04 Ответить
а с Ляшками только так и поступать...
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30.04.2020 11:17 Ответить
Кива - ******** ЖИВОТНОЕ (((((((
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30.04.2020 11:18 Ответить
до...здівся мудак авакінський, тварина зі справкою дебіла від психіатра..
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30.04.2020 12:54 Ответить
 
 