Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"
Минздрав призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Степанов отметил, что для хорошей статистики нужно остаться дома на праздники.
"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.
"Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать благодаря карантинным мерам. Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.
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Жартую, звичайно. А ось щодо "що тєрять" - так не заради економії грошей сидять на карантині. Самі вже чекаємо з нетерпінням, коли воно скінчиться.
До речі, майже всі протоколи суди завертають.
Дерева побілили, стовпи що біля двору - також.
А на травневі свята - сажатимем картоплю і вечером жаритимем шашлик у дворі. Отак і сяткуватимем Перше Травня.
власти пофиг на граждан , главное показать власть да бабла поднять на респираторах
сейчас они называются по дебильному - противовакцинная маска