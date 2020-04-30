Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"

Минздрав призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что для хорошей статистики нужно остаться дома на праздники.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

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"Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать благодаря карантинным мерам. Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.