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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"

Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники:

Минздрав призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Степанов отметил, что для хорошей статистики нужно остаться дома на праздники.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

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"Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать благодаря карантинным мерам. Если мы и дальше будем прислушиваться к вирусологам, эпидемиологам, экспертам, которые разрабатывают эти меры, мы сможем избежать пика заболеваемости, когда система здравоохранения может не справиться с потоком больных", - сказал он.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Не, пойду чужого деда на палке поношу.
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30.04.2020 10:15 Ответить
+1
Ковид-19 очень умный. И в революционные праздники особенно страшен.
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30.04.2020 10:20 Ответить
+1
Ты не оригинален. Днепровский Филатов эти могилы давно вырыл. Теперь ждет сотни тысяч трупов.
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30.04.2020 10:21 Ответить
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Не, пойду чужого деда на палке поношу.
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30.04.2020 10:15 Ответить
Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости" - Цензор.НЕТ 2129
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30.04.2020 10:15 Ответить
кому ты это говоришь!!! нашему народу и 17000 не страшны! я на месте Вовчика, премьера, Авакова, Геращенко, санврача и полиции, которая из машин по городу одно и то же торочит, поступил бы по-другому. Один раз записал общение на ТВ, на другой день дал указание полиции проверить соблюдение карантина. А на третий - уже указания бульдозерам копать могилы. никаких карантинов, масок, ивл и т.д. только так наш народ понимает, увы..
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30.04.2020 10:16 Ответить
Ты не оригинален. Днепровский Филатов эти могилы давно вырыл. Теперь ждет сотни тысяч трупов.
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30.04.2020 10:21 Ответить
молодчага он! всегда нужно быть на шаг вперед от последствий) это - стратегическое мышление)
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30.04.2020 10:32 Ответить
а шо нам тєрять? З мене тих сімнацять тищ і нє взищєшь: всього майна - калічний ноут п'ятнадцятирічної давності - такого вже на смітниках не найти, а в мене ше трохи дихає
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30.04.2020 10:25 Ответить
Да, и укр мову следует немного подтянуть)) в петин закон про мови совсем не вписываешься)
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30.04.2020 10:31 Ответить
Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята: "Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності" - Цензор.НЕТ 3184
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30.04.2020 10:40 Ответить
Степанов закликав українців залишатися вдома на травневі свята: "Для нас дуже важливо уникнути піку захворюваності" - Цензор.НЕТ 9327
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30.04.2020 14:22 Ответить
Купіть новий Dell Inspiron 3582 (I35P5410DIL-73B) UA https://stylus.ua/dell-inspiron-3582-i35p5410dil-73b-ua-p536888c38.html та залишайтесь вдома.
Жартую, звичайно. А ось щодо "що тєрять" - так не заради економії грошей сидять на карантині. Самі вже чекаємо з нетерпінням, коли воно скінчиться.
До речі, майже всі протоколи суди завертають.
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30.04.2020 14:42 Ответить
Звичайно що будемо дома.........
Дерева побілили, стовпи що біля двору - також.
А на травневі свята - сажатимем картоплю і вечером жаритимем шашлик у дворі. Отак і сяткуватимем Перше Травня.
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30.04.2020 10:19 Ответить
А шо за свято Перше Травня? Щось у Євангелистів?
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30.04.2020 10:21 Ответить
державне свято України.. чи ти з Мухосранська пишеш?
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30.04.2020 10:26 Ответить
калєнди
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30.04.2020 10:26 Ответить
Міжнародний день праці - свято, що відзначається в 143 країнах (зокрема, в Україні) https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 1 травня або у перший понеділок травня. В Україні 1 травня оголошено вихідним днем.
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30.04.2020 10:36 Ответить
день святого нероби
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30.04.2020 10:43 Ответить
Ковид-19 очень умный. И в революционные праздники особенно страшен.
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30.04.2020 10:20 Ответить
1886 в Чикаго 1 мая основан. Какая же революция в штатах была? 1 мая праздник весны и труда всего лишь.
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30.04.2020 10:32 Ответить
Свастика тоже не Гитлером была изобретена. Но превратилась в символ фашизма. Так и с 1 мая.
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30.04.2020 10:44 Ответить
І ніколи не наводять цифри, у скільки нам обходиться святкування цих російських празднікав...а от коли справа торкається Дня Незалежності України...
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30.04.2020 10:20 Ответить
Ти русскій? ти не розумієш, що неробочі дні є втратою до бюджету? за кого ти голосував?
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30.04.2020 10:49 Ответить
ти погано в школі вчишься, праффесар.. то міжнародне свято американського походження
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30.04.2020 10:29 Ответить
В МИД ответили, в каких странах празднуют 1 мая - согласно ответа, 1 мая не отмечается в Организации Объединенных Наций
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30.04.2020 10:55 Ответить
1 мая в штатах было основано. Сейчас просто день Весны и Труда
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30.04.2020 10:32 Ответить
США и Канада в первый понедельник сентября отмечают День труда
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30.04.2020 10:57 Ответить
Практически вся Европа 1-го мая
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30.04.2020 15:00 Ответить
Пик заболеваний пройден - не нужно врать.
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30.04.2020 10:32 Ответить
максим , оставайся дома сам , тебе делать нечего , зарплата капает , предполагаю сам ты дома ессно не останешся , народ и так устал от непонятных призывов
власти пофиг на граждан , главное показать власть да бабла поднять на респираторах
сейчас они называются по дебильному - противовакцинная маска
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30.04.2020 10:32 Ответить
Та короче всё уже с вирусокороной, не актуально, давайте в чё то то другое поиграем
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30.04.2020 10:36 Ответить
пофіг, на Закарпатті травневі свята - НІЩО! Ми свій пік абсурду пережили на Пасху.
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30.04.2020 10:43 Ответить
А в травні є єдине свято, - це День матері 10 травня, й це свято більш родинне, більше праздніков в Україні немає
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30.04.2020 11:13 Ответить
Пик заболеваемости наступит при любом раскладе. Хотя - нет! Если все умрут, то он так и не наступит...
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30.04.2020 14:41 Ответить
 
 