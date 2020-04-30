Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+

Сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по улицам города, а в руках держала пакет с отрезанной женской головой. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, несовершеннолетним и беременным!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.

Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.

Информация о данных событиях зарегистрированы в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.



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