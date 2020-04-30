Утром в Харькове посреди улицы задержали голую женщину, которая несла в пакете отрезанную голову, - полиция. ФОТО 18+
Сегодня утром в Харькове задержали женщину, которая обнаженной шла по улицам города, а в руках держала пакет с отрезанной женской головой. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется к просмотру лицам с ослабленной психикой, несовершеннолетним и беременным!
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.
"30 апреля около 06:00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором находилась отрезанная женская голова.
Что-либо объяснять и рассказывать работникам полиции женщина отказалась. Для выяснения обстоятельств происшествия ее доставили в Холодногорский отдел полиции", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 30 апреля в 8:25 из службы "102" в Дергачевский отдел полиции поступила информация об обращении 40-летнего жителя села Подворки. Он сообщил, что утром по месту жительства в соседней комнате обнаружил обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью.
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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции.
Информация о данных событиях зарегистрированы в журналах учета территориальных подразделений полиции. Все обстоятельства устанавливаются.
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Ця дівчина вбила свою маму, відрізала голову, винесла в сумці ще й поцілувала (відрізану голову) перед товаришем, витягла мізки... детальніше тут
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8079461/Daughter-36-cut-73-year-old-mothers-head-knife-scissors.html Pictured: Daughter, 36, 'who cut off her 73-year-old mother's head with knife and scissors before storing it in carrier bag and taking it out to kiss in front of family friend'
в расее єсть Єврейська автономія, але там окромя китайців, мабуть жодного, з земель Моісея.
Мабуть такі як ти робе що хоче, а у отриманому смітті звинівачує Бога.
Що тобі ще неясно?
З психічними ситуація інша, але тримати людей проти іх волі у психлікарнях Конституція не дозволяє, особливо як що до цього вони ще нічого кримінального не зробили.
ЗЕлень, лікуй. Ви нас зробили ще раз, грьобані ублюдки!!!
але як з правами інших людей, що ще не здуріли остаточно в цьому скаженому світі? потрібно ж щось робити з небезпечно скаженими людьми...
Но реальність в тому що вона була офіційно повністю психічно здорова і ні разу не зверталась до психіатрів.
Він просто становиться твариною - у часи французської революції коли у Франції на три роки заборонили Біблію і Божий закон такі речи коїлись повсякчсано, включаючи канібалізм і пиття людської крови, люмпен наводив "порядки" над тим кого вважав винними у своїх проблемах, через три роки сатанинського кровопролиття влада Франція зняла заборону закону Божого і Біблії яку до цього палили у вогнищах і подібне сатанинство закінчилось.
Україна потребує не ставлення свічок і свячення пасок у церквах, а знакомство і вивчення Божих заповідей.