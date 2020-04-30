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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов призвал граждан не ходить на митинги, чтобы не заразиться коронавирусом

Степанов призвал граждан не ходить на митинги, чтобы не заразиться коронавирусом

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за распространения коронавируса посещение митингов является опасным для здоровья его участников и их близких.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе - подумайте о родных и близких, которых вы можете инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях", - сказал Степанов.

Он также посоветовал подумать о "маме и папе", которые могут находиться в группе риска или по возрасту, или могут иметь хронические заболевания.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов призывал украинцев оставаться дома на майские праздники: "Для нас очень важно избежать пика заболеваемости"

Автор: 

карантин (16729) митинг (2558) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+23
для депутатів і урядавців не небезпечно ходити в ресторан тищенка?
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30.04.2020 10:22 Ответить
+23
Так у вас все 5 лет будет карантин и пандемия! Вы не принимайте хрени всякой и митингов не будет. Всех во власти и будущих кандидатов на обязательные комиссии психиатрические!
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30.04.2020 10:23 Ответить
+21
стєпанов, ти дивись, щоб через деякий час не стало небезпечним вам виходити з власних кабінетів..
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30.04.2020 10:23 Ответить
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для депутатів і урядавців не небезпечно ходити в ресторан тищенка?
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30.04.2020 10:22 Ответить
Так у вас все 5 лет будет карантин и пандемия! Вы не принимайте хрени всякой и митингов не будет. Всех во власти и будущих кандидатов на обязательные комиссии психиатрические!
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30.04.2020 10:23 Ответить
стєпанов, ти дивись, щоб через деякий час не стало небезпечним вам виходити з власних кабінетів..
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30.04.2020 10:23 Ответить
а що,якісь добрі люди дозволили травневі мітинги під час карантину?
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30.04.2020 10:25 Ответить
Даже пока в парки и на берег моря не разрешили. Штраф 17000. А пусть приходят : с каждого штраф-какой доход в казну города! И как раз с того, кого надо! 👏👏👏
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30.04.2020 10:33 Ответить
Янукович вон тоже штрафовал! И где он?
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30.04.2020 10:37 Ответить
Боїтесь суки? Правильно.
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30.04.2020 10:26 Ответить
За твоих родителей боится. Это правильно?
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30.04.2020 10:29 Ответить
Він боїться за моїх батьків? Ти їбанутий?
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30.04.2020 10:59 Ответить
серьезно?
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30.04.2020 10:27 Ответить
я правильно понимаю - теперь для поддержания теории на практике граждан будут пытаться максимально заразить на митингах?...
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30.04.2020 10:30 Ответить
На данном этапе карантин главное оружие антинародной власти барыг, мародёров, коррупционеров, казнокрадов, то бишь олигархов-паразитов проти народа.
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30.04.2020 10:31 Ответить
Та нет, они все толпой пойдут не на митинг а на рынки ( не вижу совершенно разницы)
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30.04.2020 10:31 Ответить
На рынки пойдут за едой🍖, а на митинг 1мая - опиум для народа🔫💉.
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30.04.2020 10:37 Ответить
Гдето я это слышал! А вспомнил во времена Януковича министр здравохранения призывал!
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30.04.2020 10:36 Ответить
Стоп-стоп , Степанов , а как-же "Велюровский штаб" ? Слугам Урода можно сходки делать , а народу нет ? .... Давайте хотя-бы по очереди .
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30.04.2020 10:36 Ответить
спалити накуй цей велюр, може до декого тоді дійде.
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30.04.2020 11:35 Ответить
А в ВР можно ходить? В "Эпицентр"? В "АТБ"? В "Велюр"? А холопам - сидеть дома, а то вирус нападет.
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30.04.2020 10:38 Ответить
Це він про "дідів на палках"? Тоді, так. "Нефиг шастать"
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30.04.2020 10:44 Ответить
Степанов старый налоговик, он руководил налоговой инспекцией Украины в 2004 году
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30.04.2020 10:50 Ответить
беги вава беги
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30.04.2020 10:55 Ответить
які ж ви гидкі ублюдки.
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30.04.2020 11:09 Ответить
Когда мне очень долго сверлят дырку в голове на тему, что я должен бесконечно принимать плевки от власти ради кого-то там, я начинаю ненавидеть этого кого-то там вместе в зебильной властью.
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30.04.2020 11:10 Ответить
та вони там ******. Тільки пустять громадський транспорт, на всі **** мітинги буду ходити проти цих довбойобів. Раніше я ходив тільки на великі, а тепер буду на всі. Заїбали. Можете сцяти своїм виборця, а мені в очі сцяти не треба.
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30.04.2020 11:32 Ответить
А ви не змушуйте людей це робити...
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30.04.2020 11:40 Ответить
Призываем депутатов и чинуш не ходить в ВР, АП, министерства и т.д. что бы.......
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30.04.2020 11:43 Ответить
на час карантину у всіх депутатів і чинуш забрати зарплату! всерівно живуть не на зарплату!
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30.04.2020 12:02 Ответить
Вообще выходя из дому, есть 50% вероятность, что на голову вам тут же упадет кирпич.
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30.04.2020 12:48 Ответить
Богатирьова теж казала, що на Майдані можна підхопити різні віруси. Степанов йде по її стопах.
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30.04.2020 22:16 Ответить
 
 