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Степанов призвал граждан не ходить на митинги, чтобы не заразиться коронавирусом
Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за распространения коронавируса посещение митингов является опасным для здоровья его участников и их близких.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Когда вы ходите на митинги или начинаете нарушать карантин, задумайтесь не только о себе - подумайте о родных и близких, которых вы можете инфицировать, заразившись на тех или иных мероприятиях", - сказал Степанов.
Он также посоветовал подумать о "маме и папе", которые могут находиться в группе риска или по возрасту, или могут иметь хронические заболевания.
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