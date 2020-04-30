"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах": В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью

В Украину прибыл из Китая 25-й самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, пришли около 50 тыс. щитков для лица и маски.

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"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил Тимошенко.