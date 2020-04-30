4 485 105
"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах": В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью
В Украину прибыл из Китая 25-й самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом COVID-19.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, пришли около 50 тыс. щитков для лица и маски.
"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил Тимошенко.
Топ комментарии
+41 Лео Кот
показать весь комментарий30.04.2020 10:25 Ответить Ссылка
+38 Валерій Atman
показать весь комментарий30.04.2020 10:23 Ответить Ссылка
+24 Mganga Zambezi
показать весь комментарий30.04.2020 10:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
свинарчувакские вывезли, Зе и команда привезли.
Немного запаздываешь,обнови методичьку,Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо.
на, вот прочти само себе о себе: "Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь, обнови методичьку, Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо."