РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7593 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 485 105

"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах": В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью

В Украину прибыл из Китая 25-й самолет с медпомощью для борьбы с коронавирусом COVID-19.

 Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, пришли около 50 тыс. щитков для лица и маски.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра", - журналистка Егошина. ДОКУМЕНТ

"Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах. Далее все закупки будет осуществлять Минздрав. В дальнейшем помощь будут доставлять, как и самолетами, так и морем, поездами", - заявил Тимошенко.

Автор: 

карантин (16729) Китай (3050) самолет (3651) Тимошенко Кирилл (432) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+41


В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 4539

В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 6847
показать весь комментарий
30.04.2020 10:25 Ответить
+38
І все це Ви можете купити в Епіцентрі!!!!!
показать весь комментарий
30.04.2020 10:23 Ответить
+24
В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью: "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах" - Цензор.НЕТ 7506
показать весь комментарий
30.04.2020 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
З приводу "пабєди" пропоную організувати парад в Епіцентрі з клоунами і дресированими собачками.
показать весь комментарий
30.04.2020 11:16 Ответить
ДеЗентерія хвороба небезпечна, вона повзуче винищує усе, повертає у старі часи бескарності і свавілля товстосумів - її лікують локалізацією.
показать весь комментарий
30.04.2020 11:22 Ответить
молодцы, всё верно.
свинарчувакские вывезли, Зе и команда привезли.
показать весь комментарий
30.04.2020 12:09 Ответить
Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь,обнови методичьку,Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо.
показать весь комментарий
30.04.2020 12:24 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на, вот прочти само себе о себе: "Ольгинский ЗЕбот?
Немного запаздываешь, обнови методичьку, Свинарчук при ЗЕле чувствует себя хорошо."
показать весь комментарий
30.04.2020 12:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 