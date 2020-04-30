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Центральный парк шведского Лунда усеют куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья в Вальпургиеву ночь
В центральном парке шведского города Лунда разбросают куриный помет, чтобы не дать толпе собраться на фестиваль по случаю Вальпургиевой ночи.
Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что десятки тысяч людей обычно съезжаются в этот город, чтобы отпраздновать Вальпургиевую ночь, которая отмечается по всей Скандинавии.
Но в этом году чиновники из-за вспышки коронавируса хотят не допустить этого. Усложняется все тем, что в Швеции официально не введен карантин.
"Мы получаем возможность удобрить газоны, и в то же время они будут вонять, и поэтому будет не так приятно сидеть там и пить пиво", - заявил газете Sydsvenskan председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.
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+8 Вася Шевченко #371210
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+5 Поедатель Зябликов
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+5 буков
показать весь комментарий30.04.2020 10:43 Ответить Ссылка
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але можливо вони розкладуть його кучками... тільки для сморіду, а не на самий газон - бо послід випалить його назовсім...
але, погодьтесь - ідея класна!!!!
А там можна і опу теж обмазати. Це ж цілком природньо: опа повинна пахнути лайном))
Свежий помёт очень сильно окисляет почву, угнетает микроорганизмы и гумус, нарушая её естественную экосистему биоценоза. ... Куриный помёт содержит значительное количество жизнеспособных семян сорняков, яиц и личинок гельминтов, возбудителей инфекционных болезней (сальмонелл, стафилококков, энтерококков).
Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких "ВИЧ протоколов" , никакого "китайского опыта", то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.
А медчиновникам самого Китая, которые имели прямое отношение к сбору статистики, доверять как раз стоит. Иногда, когда они все же решаются сказать правду
Кто дал рецензию, без рецензии, что в научные журналы полился мусор?