Центральный парк шведского Лунда усеют куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья в Вальпургиеву ночь

В центральном парке шведского города Лунда разбросают куриный помет, чтобы не дать толпе собраться на фестиваль по случаю Вальпургиевой ночи.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что десятки тысяч людей обычно съезжаются в этот город, чтобы отпраздновать Вальпургиевую ночь, которая отмечается по всей Скандинавии.

Но в этом году чиновники из-за вспышки коронавируса хотят не допустить этого. Усложняется все тем, что в Швеции официально не введен карантин.

"Мы получаем возможность удобрить газоны, и в то же время они будут вонять, и поэтому будет не так приятно сидеть там и пить пиво", - заявил газете Sydsvenskan председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.

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