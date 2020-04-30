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Новости Коронавирус и карантин
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Центральный парк шведского Лунда усеют куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья в Вальпургиеву ночь

Центральный парк шведского Лунда усеют куриным пометом, чтобы предотвратить массовые гулянья в Вальпургиеву ночь

В центральном парке шведского города Лунда разбросают куриный помет, чтобы не дать толпе собраться на фестиваль по случаю Вальпургиевой ночи.

Об этом пишет ВВС, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что десятки тысяч людей обычно съезжаются в этот город, чтобы отпраздновать Вальпургиевую ночь, которая отмечается по всей Скандинавии.

Но в этом году чиновники из-за вспышки коронавируса хотят не допустить этого. Усложняется все тем, что в Швеции официально не введен карантин.

"Мы получаем возможность удобрить газоны, и в то же время они будут вонять, и поэтому будет не так приятно сидеть там и пить пиво", - заявил газете Sydsvenskan председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад.

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карантин (16729) Швеция (1015) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
ааааа-ха-ха ! молодцы!!!! класс идея!!!
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30.04.2020 10:35 Ответить
+5
сторонники дурантинов - засранцы и копрофилы!
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30.04.2020 10:36 Ответить
+5
Чесно кажучи, не дуже, можна знищити парк таким чином, певне міський житель приймав рішення.
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30.04.2020 10:43 Ответить
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ааааа-ха-ха ! молодцы!!!! класс идея!!!
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30.04.2020 10:35 Ответить
Чесно кажучи, не дуже, можна знищити парк таким чином, певне міський житель приймав рішення.
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30.04.2020 10:43 Ответить
я теж подумав про "передоз" добрива...(тим паче якщо смердить - то значить неперепрівше)))
але можливо вони розкладуть його кучками... тільки для сморіду, а не на самий газон - бо послід випалить його назовсім...
але, погодьтесь - ідея класна!!!!
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30.04.2020 11:07 Ответить
...а лавки слід поквецяти тавотом
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30.04.2020 12:01 Ответить
сторонники дурантинов - засранцы и копрофилы!
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30.04.2020 10:36 Ответить
Колись наш завхоз перед новим роком ялинки на території гімном обмазувала..щоб не спіонерілі..
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30.04.2020 10:40 Ответить
а у нас лампочку в подъезде чьтоб не выкрутили гавном обмазывали
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30.04.2020 10:44 Ответить
Одразу дві корисні справи: і лямпочка на місці, і повітря дезодороване
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30.04.2020 10:59 Ответить
Курячки швидко вивітрюються, та й парк шкода, велика кількість спалить флору.
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30.04.2020 10:41 Ответить
так що, тре ьзапропонувати ляшку обмазати ресторацію колі-котлєти лайном? От тоді там точно буде повний карантин..
А там можна і опу теж обмазати. Це ж цілком природньо: опа повинна пахнути лайном))
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30.04.2020 10:43 Ответить
Дебилизм.
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30.04.2020 10:45 Ответить
хуже дебилизма только дебилизм перерастаемый в зебилизм. Наша бубочка и министр Шморгаль могут позаимствовать только самые жесткие меры по карантину из опыта других стран
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30.04.2020 10:46 Ответить
Ну, наших би це не зупинило. Та й на всі парки гівна не напасешся.
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30.04.2020 10:46 Ответить
Чем опасен куриный помет.
Свежий помёт очень сильно окисляет почву, угнетает микроорганизмы и гумус, нарушая её естественную экосистему биоценоза. ... Куриный помёт содержит значительное количество жизнеспособных семян сорняков, яиц и личинок гельминтов, возбудителей инфекционных болезней (сальмонелл, стафилококков, энтерококков).
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30.04.2020 10:47 Ответить
Раз в рік і москаль правду каже.
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30.04.2020 10:56 Ответить
Какая зрада пропала, а раньше на Швецию ссылались до тех пор, пока там недавно стали проверять на короновирус не только тех, у кого затруднённое дыхание...
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30.04.2020 10:55 Ответить
А тех, у кого ЧДД менее 20, сатурация более 95% и нет симптомов ОРВИ, проверять и не нужно. Большинство переболевает бессимптомно или с минимальными симптомами, атипичная пневмония встречается очень редко.
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30.04.2020 11:08 Ответить
Откуда научные данные? Можно ссылку увидеть?
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30.04.2020 11:14 Ответить
Китай официально признал, что "на сегодняшний день" симптомы демонстрируют не более 20% из инфицированных. Ми Фэн, представитель их госкомиссии по вопросам здоровья, рассказал об этом на брифинге полмесяца назад. На этом они и строили свою статистику, записывая в больные только тех, у кого есть симптомы.

Грубо говоря, если бы на момент итальянской вспышки о вирусе не было бы никакой информации, никаких "ВИЧ протоколов" , никакого "китайского опыта", то и итальянцам, и французам, и испанцам, и американцам с англичанами, да и нам было бы легче.
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30.04.2020 11:23 Ответить
Меня не интересуют данные от политиков, я доверяю информации от учёных.
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30.04.2020 11:38 Ответить
А вот и зря, потому что рецензирование статей о COVID-19 временно отменили, и потому в уважаемые ранее журналы полился такой мусор, что раньше побоялись бы публиковать из-за риска разгромной критики от рецензента и конца научной карьеры.
А медчиновникам самого Китая, которые имели прямое отношение к сбору статистики, доверять как раз стоит. Иногда, когда они все же решаются сказать правду
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30.04.2020 11:53 Ответить
Это с каких пор политики дают более достоверные данные, чем учёные?

Кто дал рецензию, без рецензии, что в научные журналы полился мусор?
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30.04.2020 11:56 Ответить
За бессимптомников можно только порадоваться, но они способны заражать других людей, которые могут оказаться не такими устойчивыми к вирусу.
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30.04.2020 12:41 Ответить
Теперь понятно, почему в садовых супермаркетах лежат целые палеты курячего помета, а коровий и лошадиный навоз раскупили. 2 кг гранул из коровьих лепешек - 2.5 евро
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30.04.2020 11:14 Ответить
Геніально!
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30.04.2020 11:46 Ответить
Ну, до такого я не додумался, а вот скосить нахрен все тюльпаны там от селфи-делателей идея была!

Центральний парк шведського Лунда устелять курячим послідом, щоб запобігти масовим гулянням у Вальпургієву ніч - Цензор.НЕТ 3229
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30.04.2020 12:14 Ответить
вот из-за таких нечестивцев и https://www.bbc.com/ukrainian/features-52441559?fbclid=************************************************************* гнев Божий на всех
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30.04.2020 12:47 Ответить
Эх, надо было московские храмы перед Пасхой дерьмом обмазать!
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30.04.2020 13:30 Ответить
Хорошо бы в раде все говном завалить... можно не только куриным...
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30.04.2020 15:42 Ответить
 
 