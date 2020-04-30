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Сообщено о подозрении по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева, подозреваемый находится в международном розыске

Сообщено о подозрении по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева, подозреваемый находится в международном розыске

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства.

Досудебное расследование продолжается.

Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.

Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря 2019 г. в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.

В понедельник, 2 декабря 2019 г., столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК. Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура сообщила о подозрении в причастности к убийству 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева еще двум лицам

Автор: 

Вячеслав Соболев (31) Офис Генпрокурора (2501)


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Топ комментарии
+3
А убийство то не предумышленное, ведь целился в бизнесмена. На этом наш суд даст ему условное
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30.04.2020 10:48 Ответить
+2
просто несчасный случай, жаль ребенка конечно, ведь родителей не выбирают...
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30.04.2020 10:55 Ответить
+2
заказуху еще доказать нада, а у нас обычно это редкость. А вдруг убийца испытывал личную неприязнь и на основании этого и совершил данное криминальное деяние? кароче с хорошим адвокатом можно крутить варианты =)
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30.04.2020 10:57 Ответить
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А убийство то не предумышленное, ведь целился в бизнесмена. На этом наш суд даст ему условное
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30.04.2020 10:48 Ответить
За участие в заказухе можно и пожизненное получить
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30.04.2020 10:55 Ответить
заказуху еще доказать нада, а у нас обычно это редкость. А вдруг убийца испытывал личную неприязнь и на основании этого и совершил данное криминальное деяние? кароче с хорошим адвокатом можно крутить варианты =)
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30.04.2020 10:57 Ответить
Доказать ее как раз, как два пальца. А вот заказчика найти и организатора сложнее. Ну и доказать их связь с исполнителем.
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30.04.2020 11:06 Ответить
дурак? это что получается - мы вас убили преднамеренно по ошибке?
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30.04.2020 11:05 Ответить
Так ведь уже троих сразу поймали и каждый сознался .
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30.04.2020 10:51 Ответить
Депутат-сепарок прикрывался своим ребенком
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30.04.2020 10:51 Ответить
Какое к черту умышленное убийство? Кто умышленно детей убивает даже если они дети предателей?
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30.04.2020 10:53 Ответить
просто несчасный случай, жаль ребенка конечно, ведь родителей не выбирают...
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30.04.2020 10:55 Ответить
Шкода, звичайно, але, ймовірність, що виріс би зрадник надзвичайно висока з таким батьком. Або став би якоюсь новою Зайцевою. Або головою чергової ОПЗЖ років через 20.
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30.04.2020 11:41 Ответить
Был умысел на убийство. А кого и как, это второй вопрос.
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30.04.2020 10:56 Ответить
А разве по машине случайно выстрелили?
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30.04.2020 10:56 Ответить
Сейчас у них самый момент залечь на дно в г. Брюгге...
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30.04.2020 11:06 Ответить
никакой огласки в сми.
видать заказчики влиятельные.
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30.04.2020 12:21 Ответить
соболев - сепарская тварь. жаль, что эту петушару не завалили.
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30.04.2020 12:46 Ответить
Через таких гнид-сєпарів,як цей соболєв зараз гинуть кращі сини і доньки України у війні з підлою Московією,тому ті що чекають москалських вбивць в українських містах і селах не мають права на життя.
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30.04.2020 13:59 Ответить
 
 