Сообщено о подозрении по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева, подозреваемый находится в международном розыске
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства.
Досудебное расследование продолжается.
Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.
Как сообщалось ранее, вечером 1 декабря 2019 г. в Киеве в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем автомобиля находился депутат Киевоблсовета Вячеслав Соболев, член фракции "Солидарность" и член комиссии по вопросам бюджета и финансов.
В понедельник, 2 декабря 2019 г., столичные полицейские задержали двух мужчин по подозрению в убийстве трехлетнего Саши Соболева, которым впоследствии сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) УК. Подозреваемыми являются добровольцы Андрей Лаврега и Алексей Семенов.
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