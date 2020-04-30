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Новости Коронавирус и карантин
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К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 138 человек, из них один ребенок и 10 медиков, - ЦОЗ

К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 138 человек, из них один ребенок и 10 медиков, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находится 7192 пациента с коронавирусом, из них 577 детей и 1713 медработников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ЦОЗ в Facebook.

Как отмечается, всего нуждались в госпитализации 3214 человек, из них 140 детей и 350 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 138 человек, в том числе один ребенок и 10 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1238 пациентов уже выздоровели, из них 268 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине провели рекордное количество ПЦР-исследований - 7315, - Степанов

Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР.

Как сообщалось, по состоянию на утро 30 апреля в Украине зафиксировано 540 новых случаев COVID-19: всего - 10406, летальных - 261, выздоровели 1238 человек.

К аппаратам ИВЛ в Украине подключены 138 человек, из них один ребенок и 10 медиков, - ЦОЗ 01

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30.04.2020 10:59 Ответить
Це менше 4 відсотків наявних ШВЛ.
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30.04.2020 11:02 Ответить
"В Украине на амбулаторном лечении находится 7192 пациента с коронавирусом, из них 577 детей и 1713 медработников.
Источник: https://censor.net/n3192588"

Вот и стало очевидно, что медики в Украине - никудышные, т.к. не отказываются от лечения и не хотят слушать форумных экспертов...
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30.04.2020 11:22 Ответить
На ШВЛ выздоровило 11 человк и это наверное ребенок и все 10 медиков, а остальным не надана кваливикацийная медицинская помощь, так как в больнице берут когда простой человек уже задыхается.
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30.04.2020 11:23 Ответить
 
 