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Новости Коронавирус и карантин
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Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек

Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек

Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен жительницу Кривого Рога, которая находилась на улице в компании двух человек, нарушив тем самым правило карантина.

Об этом сообщает "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Жовтневый районный суд города.

"7 апреля девушка и еще двое граждан находились на улице. Патрульные полицейские составили на жительницу города административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП). Правоохранители аргументировали это тем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины гражданам нельзя находиться в общественных местах компаниями более двух человек", - пишет издание.

Как отмечается, материалы дела передали на рассмотрение в суд, а уже 22 апреля было принято решение. Судья постановил признать криворожанку виновной в нарушении правил карантина и обязал ее выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

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карантин (16729) Кривой Рог (1406) штраф (1288) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+35
А вот тут не больше двух собрались, поэтому их не оштрафовали :

Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 1085
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30.04.2020 11:01 Ответить
+31
прикольно. а те двое как бы и ни при чём.
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30.04.2020 10:53 Ответить
+27
То были полицейские...
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30.04.2020 10:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
прикольно. а те двое как бы и ни при чём.
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30.04.2020 10:53 Ответить
То были полицейские...
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30.04.2020 10:55 Ответить
не удивлюсь, если менты своих к "жительнице" подослали, а потом штрафонули.
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30.04.2020 10:57 Ответить
видимо шли двое ( например члены семьи) и встретили знакомую, которая к ним подошла поздороваться. Ну и как результат - 17 тысяч ( в виде "бонуса). Посмотрим как это правило будет действовать при открытии рынков.
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30.04.2020 11:41 Ответить
Девушку оштрафовали, а тех "двух граждан" - нет?
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30.04.2020 10:54 Ответить
у них правильная национальность
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30.04.2020 10:56 Ответить
кошерная??
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30.04.2020 10:58 Ответить
Уродина Кривожописк бубочки...
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30.04.2020 10:59 Ответить
Те двое - это менты к которым она подошла спросить где АТБ
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30.04.2020 12:17 Ответить
Почему именно девушка попала под раздачу из троицы?...
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30.04.2020 10:54 Ответить
Копы и судьи оказались сексистами.
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30.04.2020 10:55 Ответить
дєвушка проводіла нєзаконную трудовую дєятєльность. Давно пора лєгалізовать простітуцію! А заодно маріхуану і нарєзной короткоствол (ісключітєльно в мєдіцінскіх целях)
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30.04.2020 11:30 Ответить
правильно так и надо...а то ваще холопы распустились...никакого порядка...То ли дело элита типа Тищенко тем можно и кабаки открытыми держать....и никакой суд им не указ....
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30.04.2020 10:56 Ответить
Скотство это! Зяблики, вы сделали это вместе!
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30.04.2020 10:56 Ответить
Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 6992
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30.04.2020 10:56 Ответить
В точку, случай из моей жизни. лукашистка голосует за Лукашенко, но поехала на заработки за границу...
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30.04.2020 11:02 Ответить
Так отож. Більшість людей не можуть навіть найпростіші причинно-наслідкові ланцюжки в один крок зрозуміти.
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30.04.2020 11:33 Ответить
Можно подумать, что проголосуй мы все за другого клоуна - всё было бы по другому.
И карантина бы не было, и ограничений...
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01.05.2020 12:57 Ответить
В этом городе надо для профилактики штрафовать всех.
Как говорит замминистра ВД России - если человек ни в чем не виноват, надо давать ему год условно, для профилактики.
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30.04.2020 10:59 Ответить
Как определяют, кто третий лишний?
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30.04.2020 10:59 Ответить
"Зенеки-бенеки ели вареники..."... считалочкой, мабуть
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30.04.2020 11:03 Ответить
оч просто! определяет представитель правоохранительных органов, а они все 3,14дорасы, поэтому в компании из двух мужиков и одной женщины, сам догадайся кто оказывается лишним.
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30.04.2020 11:23 Ответить
В Кривом Роге?
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
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30.04.2020 11:00 Ответить
Мало того что девушку лишили предстоящей радости двойного проникновения так и на бабло кинули.
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30.04.2020 11:00 Ответить
да, МЖМ закончілся... полним пораженійєм із шесті букв. Вторая - і
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30.04.2020 11:26 Ответить
Фіаско
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30.04.2020 11:26 Ответить
А сколько бабла подняли на штрафах при сборище адептов РПЦ на Пасху? Там были тысячи любителей Мацковского Паханата.Можно на одних штрафах ватопедам заработать для казны миллионы грн. Но слышал, что выписали только пару попам. И то, скорее всего они не заплатят. А ЗЕбильная власть это "проглотит".Так Путин велел.
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30.04.2020 11:01 Ответить
)
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30.04.2020 11:22 Ответить
Пусть отправит пламенную благодарность на главную страничку земляка в мордобухе...
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30.04.2020 11:01 Ответить
А вот тут не больше двух собрались, поэтому их не оштрафовали :

Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек - Цензор.НЕТ 1085
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30.04.2020 11:01 Ответить
они в школе таких уравнений не решали: 100 < x < 2, шо такое х?
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30.04.2020 11:05 Ответить
это лобызание икон и крестов, не считается...
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30.04.2020 11:08 Ответить
Действительно, какова методика определения кто именно является третьим? Судью на мыло! Ни одного коррупционера не посадили, зато эту "мерзкую нарушительницу" натянули. Если у нее и работы сейчас нет по известной причине, тогда вообще торжество справедливости!
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30.04.2020 11:05 Ответить
Вот и новая мулька мошенникам разводить население. Смотришь кто то движется внешне платежеспособен. Подбегают двое подставных , а через пару секунд липовый мент. Понятно что 17 тыс не собъют но пару сотен за просто отпустить вполне реально.
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30.04.2020 11:06 Ответить
Одного из троих выбирали по половому признаку? Или у них какой-то алгоритм спущен сверху?
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30.04.2020 11:08 Ответить
все равно народу не доходит. мэры не справятся могилы копать. до чего же народ тупорылый. и мы удивляемся , что у нас жизнь такая)) какой **** кошмар!!
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30.04.2020 11:12 Ответить
Спишь в наморднике для профилактики?
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30.04.2020 12:20 Ответить
а чего только девушку?
она медленно бегает или постеснялась послать???
или наоборот - не попросила прощения и послала?? ))))
почему из трех стоящих рядом виноват оказался только одни...вернее одна ????
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30.04.2020 11:12 Ответить
ма'ть, вона була посередині *) в якісь там торбині. А хлопці покраях на вороних канях
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30.04.2020 11:22 Ответить
(і тут.... "підманили Галю... Галю молодую..." на грошики розвели...от коні...Пржевальського! ))))
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30.04.2020 11:25 Ответить
Хм ...Нормальний адвокат (за бабло звісно ) доведе до Європейського суду !
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30.04.2020 11:17 Ответить
А скаких пор улица общественное место?
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30.04.2020 11:22 Ответить
Всех организаторов этих штрафов под суд. Иначе мы скотимся до скотного двора как дрожащии твари.
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30.04.2020 11:25 Ответить
А в автобусе тоже штрафовать будут?
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30.04.2020 11:25 Ответить
Дичь какаято, шитая белыми нитками. Надо судей снова люстрировать.
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30.04.2020 11:26 Ответить
До попы люстрация, как показало время. Надо как в Сингапуре- стрелять.
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30.04.2020 11:47 Ответить
это ******
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30.04.2020 11:27 Ответить
фіасkо
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30.04.2020 11:32 Ответить
Хотелось бы услышать пояснения журналистов ЦН, авторов такого "шедевра"... Где ещё 2 представителя компании и почему они не оштрафованы? Или всё-таки "сексизм", ибо в последнее время мы слышим о преследовании, именно, девушек. Наступило время "джентльменов"?
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30.04.2020 11:27 Ответить
Текст немного по-дебильному написан, - жительницу Кривого Рога таки да, в двух человек???
Бутусов, ты свои новости читаешь хоть иногда?
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30.04.2020 11:33 Ответить
Слов нет, одни выражения.
По какому принципу выборочно штрафуют?
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30.04.2020 11:36 Ответить
17 тыс грн?! Такой штраф должен быть при минимальной зарплате в 50000грн. Вы зеленые мрази уху ели?
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30.04.2020 11:47 Ответить
Штрафи більше 50% доходу громадян установлюють для збору "ментовских податей"! Ще ніхто не відміняв правило, яке вже давно є законом - "порешаем на месте за половину или четверть.."
світова практика.
Відомо тільки про оприлюднені випадки. А скільки таких, що "на месте"?
Як в ситуації з "короною" підрахуйте оприлюднене і встановіть коефіцієнт 1000 або 10000. Потім помножте на четвертину штрафу (беремо найбільш вірогідне і можливе) і з цієї суми нехай 70% доходить до самого високого крісла міністерства. БІЗНЕС! Нічого особистого!
Мешканку Кривого Рогу оштрафували на 17 тис. за порушення карантину: була в компанії двох осіб - Цензор.НЕТ 2135
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30.04.2020 11:58 Ответить
Я розумію що багато громадян не хочуть дотримуватися карантину, але карати такими космічними штрафами, коли багато хто живе бідно, це якась провокація.

А що розмінюватися на дрібниці, давайте штрафувати відразу на 17 000 000! Тільки хто заплатить таку суму?

Поліцейські повинні в першу чергу допомагати роз'яснювати людям вимоги законів.

А штрафи для злісних порушників повинні бути адекватні - наприклад 200 гривень.
І вдаватися до штрафів потрібно тільки після того, як громадянин відмовляється підкоритися вимогам поліцейських.
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30.04.2020 11:47 Ответить
Как они определили,кто третий?
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30.04.2020 11:54 Ответить
Лучше бы одна другая жительница Кривого Рога 43 года назад не находилась в компании одного человека.
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30.04.2020 12:00 Ответить
Вот что значит не сделать вовремя аборт.
а потом люди страдают от идиотизма всяких уродов
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30.04.2020 12:57 Ответить
да в запорожье половина без масок ходят не говоря о площадках детских наливайках и алкашах и парках. ****.цирк ...а в инсте и фб....таких видео сколько и фоток с парков всяческих городов......
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30.04.2020 12:25 Ответить
Что то не слышно истерики Зе-ботов по поводу того, что во всём виноват Порох.
непорядок...
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30.04.2020 12:56 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%BC&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi04bPT8Y_pAhWFrIsKHVrICmAQ_AUoAnoECAsQBA&biw=1120&bih=893 втроем
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30.04.2020 12:59 Ответить
А те две быстро согласились стать понятыми и подписали все бумаги!
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30.04.2020 13:02 Ответить
І хтось буде восени голосувати за владу цих ідіотів, що нині вирядились "слугами народу"? Закони потрібно виконувати, тільки не потрібно доходити при цьому до ідіотизму: застав дурного богу молитися, то він і лоба поб'є.
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30.04.2020 13:26 Ответить
О, копієчка в бюджет на утримання Вовіка з Лєнкою та нащадками!
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30.04.2020 13:46 Ответить
ЖМЖ? МЖМ? ЖЖЖ?
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30.04.2020 15:33 Ответить
 
 