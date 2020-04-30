Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек
Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен жительницу Кривого Рога, которая находилась на улице в компании двух человек, нарушив тем самым правило карантина.
Об этом сообщает "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение принял Жовтневый районный суд города.
"7 апреля девушка и еще двое граждан находились на улице. Патрульные полицейские составили на жительницу города административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП). Правоохранители аргументировали это тем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины гражданам нельзя находиться в общественных местах компаниями более двух человек", - пишет издание.
Как отмечается, материалы дела передали на рассмотрение в суд, а уже 22 апреля было принято решение. Судья постановил признать криворожанку виновной в нарушении правил карантина и обязал ее выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.
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И карантина бы не было, и ограничений...
Как говорит замминистра ВД России - если человек ни в чем не виноват, надо давать ему год условно, для профилактики.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ!
она медленно бегает или постеснялась послать???
или наоборот - не попросила прощения и послала?? ))))
почему из трех стоящих рядом виноват оказался только одни...вернее одна ????
Бутусов, ты свои новости читаешь хоть иногда?
По какому принципу выборочно штрафуют?
світова практика.
Відомо тільки про оприлюднені випадки. А скільки таких, що "на месте"?
Як в ситуації з "короною" підрахуйте оприлюднене і встановіть коефіцієнт 1000 або 10000. Потім помножте на четвертину штрафу (беремо найбільш вірогідне і можливе) і з цієї суми нехай 70% доходить до самого високого крісла міністерства. БІЗНЕС! Нічого особистого!
А що розмінюватися на дрібниці, давайте штрафувати відразу на 17 000 000! Тільки хто заплатить таку суму?
Поліцейські повинні в першу чергу допомагати роз'яснювати людям вимоги законів.
А штрафи для злісних порушників повинні бути адекватні - наприклад 200 гривень.
І вдаватися до штрафів потрібно тільки після того, як громадянин відмовляється підкоритися вимогам поліцейських.
а потом люди страдают от идиотизма всяких уродов
непорядок...