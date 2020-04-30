Жительницу Кривого Рога оштрафовали на 17 тыс. за нарушение карантина: была в компании двух человек

Суд оштрафовал на 17 тысяч гривен жительницу Кривого Рога, которая находилась на улице в компании двух человек, нарушив тем самым правило карантина.

Об этом сообщает "Первый Криворожский", передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Жовтневый районный суд города.

"7 апреля девушка и еще двое граждан находились на улице. Патрульные полицейские составили на жительницу города административный протокол за нарушение правил карантина (44-3 статья КУоАП). Правоохранители аргументировали это тем, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины гражданам нельзя находиться в общественных местах компаниями более двух человек", - пишет издание.

Как отмечается, материалы дела передали на рассмотрение в суд, а уже 22 апреля было принято решение. Судья постановил признать криворожанку виновной в нарушении правил карантина и обязал ее выплатить 17 тысяч гривен штрафа и 420 гривен судебного сбора.

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