Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время

За последние сутки в России выявлено еще 7 009 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный прирост за все время. В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего вновь в Москве - 3 093.

За весь период умерли 1073 пациента с COVID-19. За сутки скончался 101 человек.

Поправились после перенесенного заболевания и выписаны 11 619 человек, в том числе 1333 выздоровевших за последние сутки.

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