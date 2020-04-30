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Новости Коронавирус и карантин
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Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время

Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время

За последние сутки в России выявлено еще 7 009 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Это рекордный прирост за все время. В процентном соотношении суточный прирост составляет +7,1%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Таким образом число заразившихся по всей стране достигло 106 498 человек.

Новые случаи зарегистрированы в 85 регионах, больше всего вновь в Москве - 3 093.

За весь период умерли 1073 пациента с COVID-19. За сутки скончался 101 человек.

Поправились после перенесенного заболевания и выписаны 11 619 человек, в том числе 1333 выздоровевших за последние сутки.

Читайте также: В России за сутки зафиксировано более 5,8 тыс. случаев COVID-19, общее количество инфицированных приблизилось к 100 тыс.

Автор: 

карантин (16729) россия (96267) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+22
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2388
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30.04.2020 10:58 Ответить
+15
Самое главное парад провести, а то как-то не красиво получается. В Минске парад будет, а в мацве пуйло зассал
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30.04.2020 10:59 Ответить
+11
Видимо мельчают кацапы, вот и фотка показательная на фото: Девушка, явно не бурятка, и на телефоне сззади тоже не бурят, видимо фотка парня, а в утробе бьется сердце еще одного ускоглазенького москвича. Китай уже близко, Сибирь наш!!!!
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2905
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30.04.2020 11:03 Ответить
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А комусь цікаво скільки там новіх випадків в *********?? Звісно якщо це не смертельні випадки
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30.04.2020 10:57 Ответить
короновірус просто підриває організм зсередини
В тому числі тих,хто "вилікувався"
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30.04.2020 11:29 Ответить
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2388
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30.04.2020 10:58 Ответить
Самое главное парад провести, а то как-то не красиво получается. В Минске парад будет, а в мацве пуйло зассал
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30.04.2020 10:59 Ответить
Как в одном мультике говорилось ,МАЛОВАТО БУДЕТ даже учитывая что можно смело умножать на 10 а то и на 20 ...
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30.04.2020 11:00 Ответить
Лапті вирішили перегнати Америку.
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30.04.2020 11:00 Ответить
Касабу щось мудрують: ціна навти вниз, а кількість інфікованих в раші вверх.
Фуйло щось знає та мовчить
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30.04.2020 13:41 Ответить
Типова росіяночка на фото до новини.
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30.04.2020 11:01 Ответить
Це ще фігня. Ви портрет їх найвеличнішого поета бачили? Так отож!
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30.04.2020 11:03 Ответить
ну и что что пушкин был негром? это не повод для русофобии
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30.04.2020 11:04 Ответить
А хто тут каже про русофобію? Просто один абіссинський поет "удєлал" усіх корєнніх російських поетів. А росіяни цим фактом неймовірно пишаються.
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30.04.2020 11:14 Ответить
Надо проявить сочувствие и отнести разовые повязки к посольству России. Но только б/у.
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30.04.2020 11:01 Ответить
лучше отправить гумконвой использованных повязок на рассею, да и шприцы тоже можно использованные, те которые валяются за трансформаторной будкой
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30.04.2020 11:05 Ответить
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в апреле 2020 рухнул до 31.3 пунктов с 47.5 пункта в марте. Абсолютный минимум с начала сбора данных (сентябрь 1997).Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 7556
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30.04.2020 11:02 Ответить
Вчера было 4841,да,это прилично за сутки
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30.04.2020 11:03 Ответить
У них тоже Пасха с Радуницей были.
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30.04.2020 11:24 Ответить
Видимо мельчают кацапы, вот и фотка показательная на фото: Девушка, явно не бурятка, и на телефоне сззади тоже не бурят, видимо фотка парня, а в утробе бьется сердце еще одного ускоглазенького москвича. Китай уже близко, Сибирь наш!!!!
Более 7 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, это рекордный суточный прирост за все время - Цензор.НЕТ 2905
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30.04.2020 11:03 Ответить
На зимней олимпиаде в Сочи 90% российских спортсменов так выглядели. А как в олимпийской сборной России ущемляют руццкий языг...
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30.04.2020 11:06 Ответить
Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!

Лыжник Белов А.Г. пожизненно дисквалифицирован из-за приема
допинга, Мордор минус две (золото и серебро) медальки.
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30.04.2020 11:13 Ответить
Вау, фотка азиатки в Москве, вот это сенсация))
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30.04.2020 11:10 Ответить
Фотка ******** росіянки, в чому сенсація? Подивіться на Шойгу чи фуйло, те ж саме.
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30.04.2020 11:12 Ответить
В спаме покукарекай.
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30.04.2020 11:44 Ответить
Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час - Цензор.НЕТ 8215
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30.04.2020 11:16 Ответить
Вспомнил рассказ Арсеньева где Дерсу Узала несколько часов рассматривает картину, где мать сидит у постели больного ребёнка. Он даже заметил такие детали, что в керосиновой лампе осталось совсем мало керосина. Значит, она просидела всю ночь. Он тоже силился понять, ребёнок выздоровел, или нет. Вот и я рассматривал долго эту картинку. Размышлял, и так и этак, силился понять вашу позиция. Ну вероятно она Китаянка. Возможно, она и беременна. Скорее всего от Китайца. И если даже допустим, что они не туристы, а граждане РФ, то что вас так поразило, что "Сибирь наш"? Что плохого для России, в том, что частица Сибири может принадлежать Россиянам различных национальностей, включая Китайцев по происхождению? А если Цыганам, или Азербайджанцам? Или Вы националист? Но даже если Вы и националист, то всё равно непонятно. А если Россияне, по происхождению Украинцы, то это для вас хорошо или плохо? Почему Вы так ненавидите Китайцев? Это же прекрасная, трудолюбивая, мирная нация. Да пусть их будет как можно больше по России. Что же вас так коробит, не могу понять?
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03.05.2020 23:18 Ответить
рашка тестов в 30-35 раз больше делает, страшно за реальную картину в Украине становится
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30.04.2020 11:05 Ответить
Саме більше лякають російські тести, навіть Лука сказав що лайно.
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30.04.2020 11:09 Ответить
именно поэтому он продолжает их закупать
Таже Беларусь тестов в 2 раза больше делает, хотя у них населения в 4 раза меньше
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30.04.2020 11:14 Ответить
От тому москалі і просрали країну, що в них чомусь 160 більше за 110 в два рази, москальська нація лох по життю.
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30.04.2020 11:17 Ответить
Тікай в кацапстан скоріше, тамА нЄстрашно тобі буде...
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30.04.2020 11:10 Ответить
Так він там і сидить, тести з носа звисають.
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30.04.2020 11:11 Ответить
Так оно оттуда и строчит😂
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30.04.2020 11:11 Ответить
Только вот статистику смертности от короновируса неправильно ведет. Занижает безбожно.
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30.04.2020 11:10 Ответить
понятное дело от рашки реальных цифр по смертям не дождешся как и китая
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30.04.2020 11:24 Ответить
― Дальше уже начинаются шапочки из фольги, ― рассуждает российский публицист Александр Невзоров на https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2633634-echo/ Эхе Москвы , говоря о массовых обсуждениях «теорий заговоров» на почве появления коронавируса. ― Нет, они (многие граждане, ― прим.) на полном серьезе хотя спиливать эти вышки 5G. Есть такие же абсолютно безумные люди, которые считают, что существует мировой заговор, и из крови младенцев делаются эликсиры молодости для голливудских звезд.
Это абсолютно такой же маразм. Но это не удивительно, потому что не защищены люди хотя бы элементарными естественными знаниями.
И я хотел ответить еще на один вопрос. Вот из тех 146 миллионов вирусологов, которые сейчас населяют Российскую Федерацию, потому что сейчас все большие специалисты, - кому следует верить и к кому можно прислушиваться?
Я думаю, что единственный человек - это у нас главврач Коммунарки, потому что он очень злой, очень въедливый, очень внимательный, прошедший всю эту историю и очень трезвый, конечно. Все его реплики абсолютно лишены каких бы то ни было конспирологических закидонов, они очень трезвы и очень живые.
*
Отметим, накануне главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко высказался: «Лично я за продолжение карантина».
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30.04.2020 11:26 Ответить
А где Поедатель зябликов? Опять забанили? Даешь парад 9 мая на Красной площади! И чтобы военных без маски побольше.
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30.04.2020 11:08 Ответить
Мене більше всього цікавить другий показник...
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30.04.2020 11:08 Ответить
Чем больше делается тестов тем больше выявляется зараженных, в рашке сделано 170 тыс исследований и выявили 7 тыс, а в Украине сделано 7 тыс и выявлено 540.
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30.04.2020 11:09 Ответить
Випадково виявили, то тести на вагітність у крілів.
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30.04.2020 11:10 Ответить
Так и населения в 3 раза больше
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30.04.2020 11:28 Ответить
Говорю тебе, в спаме кукарекай.
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30.04.2020 11:46 Ответить
Интересно, а 540 заболевших сегодня в Украине не рекорд?
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30.04.2020 11:11 Ответить
Ні, тиждень назад було 570.
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30.04.2020 11:13 Ответить
Это очень утешает!
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30.04.2020 11:20 Ответить
Великдень дає себе знати, а от чого спалах в мусульманській московії?
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30.04.2020 11:21 Ответить
Пасхального пика не было, мы его уже проехали пару дней назад.
Скорее на ход дел влияет хорошая сухая погода, народ начал массово ломиться в леса и парки на совместные пьянки.
Завтра и далее обещали хоть какие то дожди, может быть, это нас спасет.
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30.04.2020 11:43 Ответить
эти ежедневные ~500 сделает умножать на 25-35 и будет реальная картина
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30.04.2020 11:16 Ответить
Даю підказку, множ на млрд, може стане легче діда на патику нести.
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30.04.2020 11:18 Ответить
это не паника а элементарная математика сними очки ботяра
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30.04.2020 11:21 Ответить
Так якщо взяти елементарну математику, то відсоткове відношення тестів незмінне, а хворих на московії більше. Йди до школи, тупа вата.
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30.04.2020 11:25 Ответить
открою секрет чем больше тестов страна проводит тем больше число зараженных
ботва не хочешь сравнивать с рашкой сравни с США
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30.04.2020 11:36 Ответить
Скорее на 5, но что это меняет? Если у нас нет сил изолировать болеющих без симптомов, составляющих основную массу больных и сейчас не регистрируемую, если нет сил выявить и изолировать тех, кто с ними контачил, то все равно, знаем мы полное число зараженных, или не знаем, нам важна динамика, а она просматривается и при регистрации только явно больных.
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30.04.2020 11:25 Ответить
Понад 7 тис. нових випадків COVID-19 зафіксовано в Росії, це рекордний добовий приріст за весь час - Цензор.НЕТ 7361
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30.04.2020 11:12 Ответить
ну що тут дивного, це ж передова країна, з нано технологіями та махами! Удачі, та нових рекордів!
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30.04.2020 11:27 Ответить
Дагнать и пиригнать Омерику!!!
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30.04.2020 12:27 Ответить
Странно, что они вообще там что-то тестируют.
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30.04.2020 12:38 Ответить
❗️Жесть в Дагестане, почитайте.
В Акушинском районе Дагестана наблюдается аномальная заболеваемость населения с симптомами, схожими с пневмонией и ОРЗ. В селе Тебекмахи заболела половина населения, а в самом районе болеет около 20% населения и половина медиков.
Но в условиях пандемии достоверный диагноз поставить невозможно - в районе просто не делают тест на коронавирус. Об этом сообщили (https://mbk-news.appspot.com/region/puskaj-vsevyshnij/)местные врачи.
Внимание к проблеме в селе Тебекмахи привлек его глава Меджид Меджидов, записавший обращение в инстаграме (https://www.instagram.com/p/B_hWoxgD8tX/). В нем он обратился к главе и правительству Дагестана. Он рассказал, что в селе заболели больше 1000 человек при населении более чем 2000. Единственный в селе врач Магомед Магарамов подтвердил эту оценку. По словам Меджидова, сейчас в селе в каждой семье болеет 1−3 человека. 23 человека сейчас находятся в больнице в районном центре в тяжелом состоянии, 65 проходят амбулаторное лечение в самом селе.
Ситуация усугубляется тем, что в одном из домов люди проживают очень скученно, сказал Меджидов. Он рассказал, что в село приезжала делегация из министерства здравоохранения, которая сначала согласовала открытие временного госпиталя в детском саду для тех, кто проходит лечение амбулаторно, но потом чиновники передумали и решили проводить госпитализацию в райцентре. Кроме врача в селе есть еще три медсестры. «Медсестра 40 капельниц в день ставит, день и ночь работает»
Меджид Меджидов в ролике обратил внимание на аномальную смертность в Тебекмахи. За последний месяц там умерли 12 человек, подтверждает врач Магарамов, раньше, по его словам, умирало 15−17 человек за весь год. Он уточняет, что пять человек умерли в центральной районной больнице с симптомами пневмонии. По словам главы села Меджидова, большинство умерших были людьми преклонного возраста, но самая младшая из них - женщина 1964 года рождения, она умерла 28 апреля.
«Рост заболеваемости начался с середины апреля. У нас работы в селе нет, все находятся на выезде по всей России, после объявления карантинных мер все вернулись домой. Кто-то, видимо, завез болезнь в село. Все думали сначала, что это обычный грипп. В селе почти все друг другу родственники, начали ходить по гостям», - рассказал Меджид Меджидов.
Он говорит, что в селе не делали тесты на коронавирус, а когда начнут - неизвестно. Тестирование на коронавирус ни в селе, ни в районном центре не проводится, подтвердил Магарамов: «Приезжал замминистра - он в курсе ситуации. Я предлагал протестировать всех, начиная с себя».
Аналогичная ситуация во всем районе, сообщила врач из поликлиники в райцентре Акуша Сабият Ибрагимова: «Тесты на коронавирус в районе не проводят, даже у врачей, поэтому и нет выявляемости коронавируса. Я не пыталась сдать анализ на коронавирус, потому что сказали, что не берут. Другие врачи из районной больницы пытались сдать, но у них не взяли. Половина медперсонала уже болеет».
Врач и глава села Тебекмахи также жалуются на нехватку лекарств.

МОСКВА ..УЙ ЗАБИЛА НА РЕГІОНИ...
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30.04.2020 13:45 Ответить
очен очен многа слёс мешяют мне гаварит маи сабалезнавания, проста какаята вирусафобия затеяна
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30.04.2020 13:13 Ответить
Приятная новость! Врагам Украины - смерть!
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30.04.2020 14:17 Ответить
 
 