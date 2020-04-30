Ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи, - замглавы ОП Тимошенко

На закупку медицинских средств для борьбы с коронавирусом, которые проводились несколько недель за рубежом под эгидой Офиса Президента Украины, не тратились средства из бюджета страны, а коммерческие организации закупки для собственных нужд оплачивали за свой счет, подчеркивает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Офис Президента на следующей неделе о работе наших благотворительных фондов сделает большой отчет. Мы покажем, сколько денег было потрачено, на что – на самолеты, на закупку средств защиты и т.д. Там много чего сделано. Мы также ремонтировали ИВЛы, которые есть в Украине - на это также тратились средства. Но хочу подчеркнуть: на все, что делал Офис Президента, не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Это все оплачивалось из благотворительных фондов", - рассказал он на брифинге в четверг после прибытия очередного самолета из Китая, который стал последним под эгидой Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тимошенко указал, что средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты. "Для своих потребностей. Ритейлеры – для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.

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Ранее выяснилось, что Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра".