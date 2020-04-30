Ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи, - замглавы ОП Тимошенко
На закупку медицинских средств для борьбы с коронавирусом, которые проводились несколько недель за рубежом под эгидой Офиса Президента Украины, не тратились средства из бюджета страны, а коммерческие организации закупки для собственных нужд оплачивали за свой счет, подчеркивает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
"Офис Президента на следующей неделе о работе наших благотворительных фондов сделает большой отчет. Мы покажем, сколько денег было потрачено, на что – на самолеты, на закупку средств защиты и т.д. Там много чего сделано. Мы также ремонтировали ИВЛы, которые есть в Украине - на это также тратились средства. Но хочу подчеркнуть: на все, что делал Офис Президента, не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Это все оплачивалось из благотворительных фондов", - рассказал он на брифинге в четверг после прибытия очередного самолета из Китая, который стал последним под эгидой Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Тимошенко указал, что средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты. "Для своих потребностей. Ритейлеры – для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.
Ранее выяснилось, что Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра".
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А нахера тоннами было продавать свои маски,А??
1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.
2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.
3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.
P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
та ні, тупо збрехали. Як мама Ріма з татом Сашей вчили.
В каждом самолете он видит коксовоз.
таке не лікується, бо лежить не в медичній, а в моральній площині. Одужання лише можливе через покаяння. Але покаяння може бути неможливим.
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Захисні халати, привезені фондом Порошенка, йдуть НАПРЯМУ ОПОРНИМ ЛІКАРНЯМ в різних регіонах. Я сам завозив одну партію.
А от захисні халати з «Мрії», які помпезно зустрічав Зеленський, продаються в Епіцентрі за 800 гривень.
Так хто там барига?
Хто заробляє на карантині?
Volodymyr Ariev____________________
Як багато цинізму від влади!
Тиждень тому, 23 квітня, Зеленський особисто зустрічав літак "Мрія" з вантажем з Китаю. Офіс преЗЕдента публікував звіт, преЗЕдент та його команда поїхали в аеропорт робити селфі та відео знімати. Наче це їх вантаж, та невдовзі його отримають лікарні.
Сьогодні, 29 квітня, з'ясовується, що цей літак доставив в Україну вантаж для пана Гереги, який дав можливість на цьому попіаритися преЗЕденту.
Як після цього можна дивуватися, что бізнес Гереги працює, а сотні та тисячі малих та середніх підприємств - зачинені?
Тепер пан Герега пише листи мерам міст (наприклад, меру Києва - лист додається) та нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу. Вже у власних політичних та бізнесових інтересах.
Нормальна політична корупція за свої гроші.
А потім ми дивуємось, чого лікарів як бійців 2014 одягають волонтери.
Kira Rudik
______________
Українські літаки "Мрія" і "Руслан" доставляють в Україну сотні тон масок та медобладнання з Китаю. Доставляють як гуманітарний вантаж.
Знаєте, куди ця "гуманітарка" потрапляє? Як з'ясувалося - у гіпермаркети на продаж!
Ви це все купуєте, а влада наживається на карантині!
Зверніть увагу: 4 травня, наступного понеділка, до Гостомеля прилетить ще два літаки. Вони привезуть ще сотні тон такого вантажу з Китаю.
Проплачує ці літаки, до речі, НАК "Нафтогаз України", тобто з грошей українців.
(с)
Халат захисний - за ціною 800 гривень, дата виробництва - 12 березня 2020 року.
Андрій Дзиндзя
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html
или это личные благотворительные фонда преЗЕдента и его семьи и его окружения????
пиар-шоу???
, что на ее "минималку" в 35000 грн в месяц невозможно видите ли нормально воспитать ребьонка. Ех, знала бы она сколько зарабатывает мудрий нарид - пошла бы в метро милостыню просить.
В свете запрета на выезд заробитчан, есть инициатива для правительства.
Нам срочно надо ввести штраф за тунеядство. Не снимая карантина, конечно, иначе к чему все это? Если проклятый заробитчанин сидит без работы больше двух месяцев - обложить его .... штрафами. Потому, что чего это ты плитку не кладешь на благо отчизны, мразь? Ты что, влассово враждебный элемент?! Что, думаешь пересидеть карантин, и рвануть в свою Польшу?! Нет уж, дудки! Трудовая миграция мешает Зе Команде поднимать страну!
Сплотимся же вокруг Партии и Вождя!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664516494096277&set=a.257391694808761&type=3 Oleksii Osypenko
В карантин 😀😀😀
И интресно откуда деньги у депутатов на обеды в ресторане Тищенко ?
Жто такая малюсенькая бутылочка
Других вариантов там нет
Правда появилась Белизна ( хлорка)
Т.е. он официально заявил, что власть полностью провалила подготовку к пандемии.
Точна ціна одного рейсу
"Мрії" не розголошується, проте експерти кажуть про $30 тисяч за
годину, а загалом рейс може коштувати від $650 тисяч до $1 млн, і навіть більше
- залежно від відстані й ваги. За словами співрозмовника ЄвроПравди, дотичного
до цієї сфери, рейс Київ-Шанхай-Київ обходиться приблизно у $1 млн.
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/23/7109067/ Так что верим, охотно верим что платили они сами .