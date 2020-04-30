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Новости Коронавирус и карантин
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Ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи, - замглавы ОП Тимошенко

Ритейлеры сами оплачивали самолеты, которые привозили им средства защиты для продажи, - замглавы ОП Тимошенко

На закупку медицинских средств для борьбы с коронавирусом, которые проводились несколько недель за рубежом под эгидой Офиса Президента Украины, не тратились средства из бюджета страны, а коммерческие организации закупки для собственных нужд оплачивали за свой счет, подчеркивает заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

"Офис Президента на следующей неделе о работе наших благотворительных фондов сделает большой отчет. Мы покажем, сколько денег было потрачено, на что – на самолеты, на закупку средств защиты и т.д. Там много чего сделано. Мы также ремонтировали ИВЛы, которые есть в Украине - на это также тратились средства. Но хочу подчеркнуть: на все, что делал Офис Президента, не было потрачено ни копейки из государственного бюджета Украины. Это все оплачивалось из благотворительных фондов", - рассказал он на брифинге в четверг после прибытия очередного самолета из Китая, который стал последним под эгидой Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тимошенко указал, что средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты. "Для своих потребностей. Ритейлеры – для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы победили кризис нехватки средств защиты в больницах": В ОП сообщили о прибытии в Украину из Китая 25-го самолета с медпомощью

Ранее выяснилось, что Зеленский заявил, что "Мрия" доставила рекордный груз "для больниц и аптек", а он для "Эпицентра".

Автор: 

карантин (16729) Мрия (69) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3102665.html Лютi новини

1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.

2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.

3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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30.04.2020 11:08 Ответить
+24
почему же зелебоба назвал коммерческий груз "гуманитарнім"??
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30.04.2020 11:09 Ответить
+24
Похоже, в той Мрии вообще не было ни гуманитарного груза, ни купленного МОЗ. Остается загадкой - почему рейс встречал президент. Привет.
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30.04.2020 11:15 Ответить
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Ротвейлеры прочитал сперва
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30.04.2020 11:06 Ответить
Поплыл Тимошенко. От горе)))
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30.04.2020 11:19 Ответить
Ага,самі,так як і поїздку Зелєбоби до Оману))
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30.04.2020 11:07 Ответить
так теми же самолетами привозили или другими?
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30.04.2020 11:08 Ответить
Похоже, в той Мрии вообще не было ни гуманитарного груза, ни купленного МОЗ. Остается загадкой - почему рейс встречал президент. Привет.
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30.04.2020 11:15 Ответить
Вчера хорошо и емко уже писали. "Не президент, а какой-то Хатико ..... твою дивизию"
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30.04.2020 11:24 Ответить
Глядя на то, что происходит, начинаешь сомневаться вообще в его адекватности. Может мы зря вообще на него наезжаем и его просто лечить надо?
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30.04.2020 11:29 Ответить
Таки да.
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30.04.2020 11:31 Ответить
И я не ёрничаю в данном случае. Как минимум, признаки эскапизма у него действительно ярко выражены. Придумал себе человек свой какой-то мир и живет в нем, не задумываясь и не замечая того, что творится вокруг.
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30.04.2020 11:46 Ответить
Так и я тоже. Он играет роли, все время играет какие-то роли. Отсюда и тяга к видосикам и внешней стороне процесса, в отличие от результата. Он так и не стал реальным президентом, а все время пытается играть его роль, причем совсем-совсем хреново пытается. А о зависимости бубочки от антидепрессантов и подобного не писал уже только ленивый психиатр.
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30.04.2020 12:02 Ответить
Будет не смешно, если об этом начнут говорить не только наши психиатры.
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30.04.2020 12:07 Ответить
а наш Хатико всё приезжает и ждёт гуманитарную помощь...
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30.04.2020 12:40 Ответить
нет, он просто болван, которого пользуют все кто имеет доступ к телу. Коммерческие грузы доставляют без растаможки потому что "под эгидой Офиса Президента".
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30.04.2020 11:55 Ответить
Болван настолько - это уже патология.
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30.04.2020 11:57 Ответить
ну так его же 73% не за мозги выбирали
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30.04.2020 12:26 Ответить
Это уже другая патология. Выбирали не Зеленского, выбирали Голобородько. Представляете, если бы жители Калифорнии, выбрав Шварценегера, да еще дважды, губернатором сели бы у телевизоров и стали ждать, что Железный Арни станет вести себя как Терминатор........... Я не представляю.
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30.04.2020 12:39 Ответить
Хачико))
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30.04.2020 11:46 Ответить
ЗЕЛЁНАЯ СОПЛЯ в доле ОДНОЗНАЧНО.
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30.04.2020 13:40 Ответить
"Для своих потребностей. Ритейлеры - для продажи. Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было", - отметил он.
А нахера тоннами было продавать свои маски,А??
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30.04.2020 12:03 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3102665.html Лютi новини

1. Бензоколонка захлебывается собственной нефтью.
Лишние баррели - негде хранить. Емкости Петербургского нефтяного терминала заполнены под завязку. В Европе нефть не принимают: 30 танкеров стоят на рейде с невозможностью разгрузиться. Арабы продолжают демпинговать цены на нефть. Цена на нефть Urals с поставкой в мае протестировала уровень в $14.5 за бочку черной жижи.
Год назад на 1 грамм золота в порту Роттердама можно было купить 0,6 бочки нефти Urals, емкостью 159 литров. Сейчас за 1 грамм благородного металла дают 4 бочки нефти Urals.
Нефть, в переводе на золото, за год подешевела в 7 раз.
Результат: жижа с бензоколонки не продается вообще. Сейчас идет тотальное заполнение хранилищ, потом начнется обвальная консервация скважин, потом конец.
Никто не заплачет.

2. Презервативы после использования - выбрасывают.
Бодя Кутепов поборол "барыгу", но оказалось, что он сделал себя сам, причем - в самой брутальной форме. В качестве побочного явления, вернулся старый добрый беркут из 2014, который показал Боде, что он никто на этом празднике жизни.
А вы говорите, что машины времени не существует. Менты "Янелоха" отделали "недорогеньких" и сломали им аппаратуру. Да-да, тех самых "недорогеньких", которые сделали все, чтобы ЗЕлёная шмаркля узурпировала власть.
И теперь их мутузят, как при Януковиче.
Сначала журналистам платили за свержение Пороха, а теперь их просто *издят.
Благодаря таким гандонам, всего за один год власти зеленых, полицию, которую мы начали уважать, низвели до уровня старых мусоров.
Службу Божью Украины, которой мы гордились, превратили в сборище предателей.
ГУР МОУ трансформируют в проходной двор.
Экономику, которая росла - убили.
Право, Законы и Конституция - попраны и растоптаны.
Пи*дец обещает быть фееричным. Я не злорадствую, но весь тот ужас, который испытали 25% от понимания, в каком социуме проживаем, какая пропасть ожидает Украину и невыносимый стыд от выбора нарида 21.04.19.
Все эти наши эмоции только сейчас догоняют тех 73%.
Хотя нет, вру, люто злорадствую.
Каждый организм, который отдал свой голос за зеленого ублюдка, должен жрать землю, харкать кровью и выть как собака. Чтобы при одном упоминании фамилии Зеленский, у людей вырывались неконтролируемые потоки нецензурной лексики.

3. Клоун Апокалипсиса.
Зеленский - гениальный и величайший политик современности. Он смог сделать то, что не смог никто другой.
Он взял страну с растущим ВВП, с растущей экономикой, с растущим промышленным производством, с растущими доходами жителей этой страны, и уе*ал ее об стену, при этом продолжает добивать ногами.
Запретили заробiтчанам выезжать при растущей безработице. МВФ нервно курит в стороне. Заробiтчани в 2019 году перечислили в Украину $16 млрд. В этом году - большой и толстый хер без соли.
Экономический прорыв близок как никогда. Ограничили свободную передачу денег до 5-ти тысяч, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150 000 до 400 000.
Уровень экономического рывка от Зекоманды - это платеж в 200 баксов, которые будут мониторить, и блокировать если вызывают подозрение. Ещё раз, внимание - 200 баксов.
В общем, диджитализировали, диджитализировали и додиджитализировались до того что переходим в кэш, чтобы не привлекать внимание финустанов.
Закрыли на 2 месяца весь мелкий и средний бизнес, но оставили Эпицентр. Херасе там борьба с барыгами вирує, радоваться не успеваю.
В общем, достижения Зеленского - как преступления Порошенко: все о них говорят, но никто найти не может.
Прошел год.
Подведем итоги: падение ВВП, крах экономики, ни одной реформы, ни одного достижения в социальной сфере, ни одного шага в направлении евро интеграции, невыполнение бюджета на 300 млрд., рост безработицы, ни единого достижения на фронте, потеря территорий, втрое больше погибших на востоке, горят десятки сел, леса, ЧАЭС, единственное достижение - Киев занял первое место по качеству воздуха - Киев в гари и пепелище, а мудрый нарид, сидит дома без работы и радуется как он без смазки сам себя сделал.
Нарид не вылазил из кабаков, заграниц, каждый второй ходил с айфоном, а на улицах километровые пробки из тачек. При этом ныли как плохо, какое зубожиння.
Пол вареника, пол сосиски. Карма за такое кощунство - наказывает. Наказывает жестко.

P.S. Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый
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30.04.2020 11:08 Ответить
все верно, кроме претензии к работающим Эпицентрам - в Польше тоже все закрыто но строительные гипермаркеты - ЛеройМерлин и Касторама - работают.
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30.04.2020 11:57 Ответить
Я вибачаюсь, а обвал гривні у три з половиною рази це яке зростання?
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30.04.2020 12:08 Ответить
Це війна РФ проти нас. Дурню нерозумний.
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30.04.2020 14:01 Ответить
почему же зелебоба назвал коммерческий груз "гуманитарнім"??
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30.04.2020 11:09 Ответить
Наверное потому что видосик надо было снять. Не может же президент встречать коммерческий рейс, не по рангу как-то.
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30.04.2020 11:17 Ответить
Коммерческий,некоммерческий... - "А какая разница"? В сценарии написано-"встреча самолета"! Посмотрели в расписании ближайший рейс и поехали кино записывать.
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30.04.2020 11:36 Ответить
Тому, що комерційним він є для простого нарід, а для зелених бариґ таки гуманітарним. Насправді що ж тут незрозумілого - звичайний дешёвый піар для лохів. Кирило Тимошенко ставить ОПі за заслугу, що маски в магазинах з'явилися. А він у курсі, що масками держава мала забезпечити громадян безкоштовно, раз ввела їх обов'язкове носіння? А для кого у Епіцентрі продают захисні костюмы 5-го!!!!рівня захисту? Невже для простого наріду?Так воно йому не потрібно! Зате потрібно лікарям, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірус. То що, лікарі ці костюми маютькупляти за власні кошти? Хотіли знати, як виглядають мародери? Ну що ж, подивіться. Тільки реальні мародери мають зелений колір.
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30.04.2020 11:32 Ответить
чтобы Герега не платила растаможку, вот почему.
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30.04.2020 11:58 Ответить
кокс ядрёный попался, дунул больше чем надо и соплю понесло с горячими речами, поэтому и груз гумонитарный и бесплатный и защита для врачей и мы не спим и работаем работаем, а зелебобики прохавают им не привыкать.
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30.04.2020 13:42 Ответить
ээээээ получается в ЗЕофисе попиарились за чужой счет ?
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30.04.2020 11:09 Ответить
"...попиарились"
та ні, тупо збрехали. Як мама Ріма з татом Сашей вчили.
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30.04.2020 11:32 Ответить
Они еще и рейс оплатили за счет Нафтогаза похоже.
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30.04.2020 11:48 Ответить
А вроде мрию Нафтогаз оплачивал....
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30.04.2020 11:09 Ответить
Встеча самолетов с контрабандой. Гарантия дипломатической неприкосновенности. Дорого. Звонить в Офис презедента.
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30.04.2020 11:12 Ответить
Это бубочка дозу встречает.
В каждом самолете он видит коксовоз.
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30.04.2020 12:12 Ответить
я вот голосовал за Зеленского...возможно зря, а если бы остался Петя было бы лучше или нет?
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30.04.2020 11:12 Ответить
я вот голосовал за Зеленского... Для діагнозу цього достатньо.
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30.04.2020 11:14 Ответить
и каков вердикт, профессор?))
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30.04.2020 11:16 Ответить
Какая разница...
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30.04.2020 11:18 Ответить
ну как? я думаю что Вы прокрутили в голове чудесные слова типа кретин, олигофрен, идиот, дебил и что-то в этом роде?))) скажите что это правда)))
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30.04.2020 11:20 Ответить
Ну так на комплімент ще ніхто не напрошувався!
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30.04.2020 11:22 Ответить
не стесняйтесь)))
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30.04.2020 11:28 Ответить
Я гадаю, розумово обмежений буде досить. Все, ходи здороий, хай щастить.
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30.04.2020 11:31 Ответить
Это зависит от ответа на вопрос - лишь бы не Порошенко-вор ?
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30.04.2020 11:23 Ответить
Ющенко, Порошенко, Тимошенко, Янукович для меня одного поля ягоды...как и весь так называемый бомонд. речь не о порошенко конкретно, а о так называемой полит. элите...и да... лишь бы не кто то из них
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30.04.2020 11:27 Ответить
Ну и как, результатом разрухи довольны? А это только год прошел.
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30.04.2020 11:30 Ответить
Т.е. ты против любой абстрактной власти? Анархосиндикалист?
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30.04.2020 14:36 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2278
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30.04.2020 11:26 Ответить
"...и каков вердикт"
таке не лікується, бо лежить не в медичній, а в моральній площині. Одужання лише можливе через покаяння. Але покаяння може бути неможливим.
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30.04.2020 11:38 Ответить
Што за вопросы??? Конешно же было бы хуже. Некому было бы вас всех делать "разом".
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30.04.2020 11:15 Ответить
"История не терпит сослагательного наклонения". Думайте, что делать сейчас и завтра.
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30.04.2020 11:16 Ответить
А Вы просто вспомните. Лучше или хуже было год назад? Ну и........ еще можно напрячь память и вспомнить ситуацию в стране весной 2014 года. Лучше или хуже стало через 5 лет? Лично у меня нет гарантии, что еще через 4 года станет хоть чуточку получше от сегодня.
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30.04.2020 11:22 Ответить
Как минимум, экономика росла бы, как и в предыдущие 3 года, до коронавируса в Украине.
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30.04.2020 11:27 Ответить
А что Порошенко делал не так, если теперь уже видны "достижения" Зелемойского, если Вы голосовали за Зелемойского, сравните их?
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30.04.2020 11:30 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7255
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30.04.2020 11:39 Ответить
Маски с "гуманитарной помощи Китая" привезенные в Украину лайнером "Мрия", оказались коммерческим рейсом для "Эпицентра" Гереги, которая теперь требует от Клично их у нее покупать. Пытаясь хоть как то объясниться, ОПУ начало рассказывать что среди коммерческого груза был и "гуманитарный". Безусловно, называть бонусную партию крупного заказа "гуманитарной" - это такая невинная ложь. Если бы не одно но ... Именно эту партию "гуманитарной поставки" в количестве 300000 пытались назад продать в Китай по смешным ценам, группа харьковских бизнесменов и было остановлено СБУ, которому видимо ничего не досталось с этой операции.
Мерзость режима Зеленского сравнима только с его тупостью. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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30.04.2020 11:12 Ответить
Президент должен получить гонорар за рекламирование коммерческих закупок.
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30.04.2020 11:13 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html "Кінець епохи брехні", ага

Захисні халати, привезені фондом Порошенка, йдуть НАПРЯМУ ОПОРНИМ ЛІКАРНЯМ в різних регіонах. Я сам завозив одну партію.
А от захисні халати з «Мрії», які помпезно зустрічав Зеленський, продаються в Епіцентрі за 800 гривень.
Так хто там барига?
Хто заробляє на карантині?
Volodymyr Ariev____________________
Як багато цинізму від влади!
Тиждень тому, 23 квітня, Зеленський особисто зустрічав літак "Мрія" з вантажем з Китаю. Офіс преЗЕдента публікував звіт, преЗЕдент та його команда поїхали в аеропорт робити селфі та відео знімати. Наче це їх вантаж, та невдовзі його отримають лікарні.
Сьогодні, 29 квітня, з'ясовується, що цей літак доставив в Україну вантаж для пана Гереги, який дав можливість на цьому попіаритися преЗЕденту.
Як після цього можна дивуватися, что бізнес Гереги працює, а сотні та тисячі малих та середніх підприємств - зачинені?
Тепер пан Герега пише листи мерам міст (наприклад, меру Києва - лист додається) та нардепам, щоб зверталися до нього по допомогу. Вже у власних політичних та бізнесових інтересах.
Нормальна політична корупція за свої гроші.
А потім ми дивуємось, чого лікарів як бійців 2014 одягають волонтери.
Kira Rudik
______________
Українські літаки "Мрія" і "Руслан" доставляють в Україну сотні тон масок та медобладнання з Китаю. Доставляють як гуманітарний вантаж.
Знаєте, куди ця "гуманітарка" потрапляє? Як з'ясувалося - у гіпермаркети на продаж!
Ви це все купуєте, а влада наживається на карантині!
Зверніть увагу: 4 травня, наступного понеділка, до Гостомеля прилетить ще два літаки. Вони привезуть ще сотні тон такого вантажу з Китаю.
Проплачує ці літаки, до речі, НАК "Нафтогаз України", тобто з грошей українців.
(с)
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30.04.2020 11:14 Ответить
Тим часом, "Епіцентр" торгує тією самою "гуманітаркою", яку зустрічав Зеленський.
Халат захисний - за ціною 800 гривень, дата виробництва - 12 березня 2020 року.
Андрій Дзиндзя

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8067

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 3084

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2093

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3101898.html


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30.04.2020 11:16 Ответить
Хроники конца эпохи нищеты...
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30.04.2020 11:18 Ответить
Эпоха Развитого Клоунизма ©
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30.04.2020 12:19 Ответить
Падлюки брехливі- знову всіх розвели й насміялися з дурнів їх же й обравших!
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30.04.2020 11:14 Ответить
Так зебилы, может это сделали благотворительные фонды, а не вы?
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30.04.2020 11:14 Ответить
cсами рплачивают сами везут, а пиарится на этом зеля. ну и гнида
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30.04.2020 11:15 Ответить
З баригами й марадьорами- помилочка вийшла! Все навпаки й догори дриком!
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30.04.2020 11:18 Ответить
каким отростком офис преЗЕдента к благотворительным фондам?
или это личные благотворительные фонда преЗЕдента и его семьи и его окружения????
пиар-шоу???
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30.04.2020 11:19 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7506
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30.04.2020 11:20 Ответить
Чему удивляться, если одна из слуг благородно возмутилась, посетовав на то
, что на ее "минималку" в 35000 грн в месяц невозможно видите ли нормально воспитать ребьонка. Ех, знала бы она сколько зарабатывает мудрий нарид - пошла бы в метро милостыню просить.
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30.04.2020 11:21 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25005040.html Владимир Бенин

В свете запрета на выезд заробитчан, есть инициатива для правительства.
Нам срочно надо ввести штраф за тунеядство. Не снимая карантина, конечно, иначе к чему все это? Если проклятый заробитчанин сидит без работы больше двух месяцев - обложить его .... штрафами. Потому, что чего это ты плитку не кладешь на благо отчизны, мразь? Ты что, влассово враждебный элемент?! Что, думаешь пересидеть карантин, и рвануть в свою Польшу?! Нет уж, дудки! Трудовая миграция мешает Зе Команде поднимать страну!
Сплотимся же вокруг Партии и Вождя!

Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8372

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=664516494096277&set=a.257391694808761&type=3 Oleksii Osypenko
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30.04.2020 11:22 Ответить
Ніяких висновків з часу оманського "вояжа" не зроблено. Знову на такі самі граблі наступають з розгоном. Скільки ще буде версій по тій "Мрії"?
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30.04.2020 11:23 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 1743
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30.04.2020 11:23 Ответить
Ще один ніразу не барига- Коля -котлєта!
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30.04.2020 11:25 Ответить
НУ СЛУГИ НАРОДА И МАРОДЕРЫ .

В карантин 😀😀😀
И интресно откуда деньги у депутатов на обеды в ресторане Тищенко ?
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30.04.2020 11:27 Ответить
Вот что я скажу по этому поводу. Это конечно не "ресторан работал" НО! Чай-кофе продавать в помещении запрещено.
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30.04.2020 11:28 Ответить
чайок по 600 гривень п"ють, а в держави отримують гроші на проживання.. Мдаа, ці, доки ми їх не вб"ємо - не нажеруться..
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30.04.2020 11:40 Ответить
Сума 580 грн ,чай ягідний мікс кількість одна- перепрошую це 1 відро чи одна цистерна ?
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30.04.2020 13:22 Ответить
В Леруа Мерлен антисептик -100 гр - 24 гривны
Жто такая малюсенькая бутылочка
Других вариантов там нет
Правда появилась Белизна ( хлорка)
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30.04.2020 11:26 Ответить
В Космо - 50 грн.
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30.04.2020 11:29 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5327
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30.04.2020 11:27 Ответить
то ви ще й на ритейлерах наварили?? От же ж блазні !!
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30.04.2020 11:38 Ответить
Кадр із серіалу -"Янек в шоке". Серія -"А, шо? Так можно було?"
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7294
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30.04.2020 11:45 Ответить
Цитата из заявления Тимошенко: "Вы же видите, что сейчас уже много и масок, и других средств защиты есть в аптеках. Месяц или полтора месяца назад ничего этого не было".
Т.е. он официально заявил, что власть полностью провалила подготовку к пандемии.
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30.04.2020 12:20 Ответить
молодцы, всё правильно.
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30.04.2020 12:23 Ответить
Ритейлери самі оплачували літаки, які привозили їм засоби захисту для продажу, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2849
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30.04.2020 12:51 Ответить
"средства, которые покупали коммерческие организации, они привозили за свой счет, оплачивали самолеты"Источник: https://censor.net/n3192593
Точна ціна одного рейсу
"Мрії" не розголошується, проте експерти кажуть про $30 тисяч за
годину, а загалом рейс може коштувати від $650 тисяч до $1 млн, і навіть більше
- залежно від відстані й ваги. За словами співрозмовника ЄвроПравди, дотичного
до цієї сфери, рейс Київ-Шанхай-Київ обходиться приблизно у $1 млн.

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/04/23/7109067/ Так что верим, охотно верим что платили они сами .
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30.04.2020 13:18 Ответить
 
 