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Новости Коронавирус и карантин
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Самоизоляция врачей в стационарах с больными COVID-19 это хороший опыт, - замглавы Минздрава Микичак

Самоизоляция врачей в стационарах с больными COVID-19 это хороший опыт, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине есть примеры самоизоляции медработников в стационарах при лечении пациентов с COVID-19, что дает возможность разорвать инфекционную цепочку.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть очень много примеров организационных подходов к предоставлению помощи пациентам с коронавирусом – это вахтовый метод, это самоизоляция медработников и предоставления ими помощи тем, кто в их стационарах лечится. Такие случаи есть в Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях. Таким образом обрывается инфекционная цепочка и это хороший опыт",- сказала она.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) врачи (1518) лечение (922) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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канешна....два в одном... и почти бесплатно!
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30.04.2020 11:15 Ответить
Слуг урода разом з уродом і жопоблок треба було самоізолювати разом з туристами з Куршавелю. То був би найкращий досвід.
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30.04.2020 11:18 Ответить
Самоізоляція лікарів у стаціонарах із хворими на COVID-19 - це хороший досвід, - заступниця голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 2611
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30.04.2020 11:22 Ответить
Да и власть при этом на средствах защиты себе наэкономит... А то, что часть врачей такой опыт может и не пережить - когда это их волновало?
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30.04.2020 11:29 Ответить
Сама б туда отправилась.
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30.04.2020 11:42 Ответить
Думаю до опыта еще далеко.......

Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, передает https://www.facenews.ua/ FaceNews.ua .
По данным исследователей, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды!!!! сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке!!!!, однако на следующий день она неожиданно умерла!!!???? от сердечного приступа.

После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.

Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Совершенно очевидно, что вирус меняет программу человека, как результат возможны неадекватные поведения, чрезмерные агрессии, и самое главное - вирус переподключает человека на стороний источник удаленного управления.
Ну хотите верьте....а хотите потом поверите....
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30.04.2020 11:45 Ответить
...і маленьке звірятко загортає шоколад у фольгу (с).
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30.04.2020 14:32 Ответить
 
 