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Самоизоляция врачей в стационарах с больными COVID-19 это хороший опыт, - замглавы Минздрава Микичак
В Украине есть примеры самоизоляции медработников в стационарах при лечении пациентов с COVID-19, что дает возможность разорвать инфекционную цепочку.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас есть очень много примеров организационных подходов к предоставлению помощи пациентам с коронавирусом – это вахтовый метод, это самоизоляция медработников и предоставления ими помощи тем, кто в их стационарах лечится. Такие случаи есть в Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях. Таким образом обрывается инфекционная цепочка и это хороший опыт",- сказала она.
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Коронавирус может оставаться в организме пациентов даже после их официального выздоровления. Это выяснили ученые из Армейского медицинского университета города Чунцин в Китае, передает https://www.facenews.ua/ FaceNews.ua .
По данным исследователей, переболевшие COVID-19 могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы вирусы, не обнаруживаемые обычными методами тестирования. В частности, они изучили случай пациентки, которая прошла курс лечения и трижды!!!! сдала тест, показавший отрицательный результат. Женщине сделали компьютерную томографию и готовили к выписке!!!!, однако на следующий день она неожиданно умерла!!!???? от сердечного приступа.
После вскрытия ученые выявили следы частиц коронавируса в глубоких тканях легких, хотя их не было в тканях печени, сердца, кишечника и в костном мозге. При этом, по словам медиков, скрытые штаммы в легких не вызывали никаких явных симптомов.
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи "повторного" выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Совершенно очевидно, что вирус меняет программу человека, как результат возможны неадекватные поведения, чрезмерные агрессии, и самое главное - вирус переподключает человека на стороний источник удаленного управления.
Ну хотите верьте....а хотите потом поверите....