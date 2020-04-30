Самоизоляция врачей в стационарах с больными COVID-19 это хороший опыт, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине есть примеры самоизоляции медработников в стационарах при лечении пациентов с COVID-19, что дает возможность разорвать инфекционную цепочку.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть очень много примеров организационных подходов к предоставлению помощи пациентам с коронавирусом – это вахтовый метод, это самоизоляция медработников и предоставления ими помощи тем, кто в их стационарах лечится. Такие случаи есть в Днепропетровской, Винницкой и Львовской областях. Таким образом обрывается инфекционная цепочка и это хороший опыт",- сказала она.

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