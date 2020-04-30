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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцы смогут вновь лечиться за рубежом после открытия клиник на плановую помощь, - замглавы Минздрава Микичак

Украинцы смогут вновь лечиться за рубежом после открытия клиник на плановую помощь, - замглавы Минздрава Микичак

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь, всем пациентам предоставляется сопровождение в специализированных клиниках Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе онлайн брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Есть пациенты, нуждающиеся в лечении, которое не проводится в Украине. Это, в первую очередь, трансплантация костного мозга", - отметила она.

По словам Микичак, средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены.

"Работает постоянная комиссия, где принимаются решения о направлениях. В настоящее время зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. В настоящее время их сопровождение обеспечивается в специальных клиниках в Украине", - объяснила замглавы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самоизоляция врачей в стационарах с больными COVID-19 это хороший опыт, - замглавы Минздрава Микичак

Автор: 

карантин (16729) лечение (922) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Перелік українців додається на аркуші А4. )))
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30.04.2020 11:21 Ответить
+1
ми відкриємо клініки, а ви лікуйтесь за кордоном?
афігенно!
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30.04.2020 11:20 Ответить
+1
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Ответить
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Украинцы смогут вновь лечиться за рубежом после открытия клиник на плановую помощь, - замглавы Минздрава Микичак - Цензор.НЕТ 2954
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30.04.2020 11:20 Ответить
ми відкриємо клініки, а ви лікуйтесь за кордоном?
афігенно!
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30.04.2020 11:20 Ответить
Перелік українців додається на аркуші А4. )))
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30.04.2020 11:21 Ответить
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Ответить
Ублюдки, власти. депутатам, олтгархам, судьям, прокурорам и их семьям лечиться и учиться только в УКРАИНЕ! Не выпускать! Тогда будете думать о медицине и об образовании. Как заробитчанам запрещаете еть за бугор,твари .
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30.04.2020 11:21 Ответить
какие "украинцы" ???? ))))
(и не надо прикрываться "трансплантацией"...таких, кому "посчастливилось" за границу за госкошт попасть... за год единицы)
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30.04.2020 11:22 Ответить
Под видом "смертельно хворых" в клетчатых пледах будут тикать воры и коррупционеры от уголовного преследовани я отсидки в СИЗО!
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30.04.2020 11:22 Ответить
Мы даже знает тех украинцев пофамильно ... которые смогут ...
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30.04.2020 11:27 Ответить
Короче как всегда. Пока простым украинцам запрещают выезжать в Польшу и Финляндию чтобы себе на жизнь заработать, вская жлобоЫлита будет споконо ездить ботокс себе закачивать под благовидным предлогом.
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30.04.2020 12:03 Ответить
 
 