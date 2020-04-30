Украинцы смогут вновь лечиться за рубежом после открытия клиник на плановую помощь, - замглавы Минздрава Микичак

Лечение украинцев за рубежом возобновится после открытия клиник на плановую помощь, всем пациентам предоставляется сопровождение в специализированных клиниках Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в ходе онлайн брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак.

"Есть пациенты, нуждающиеся в лечении, которое не проводится в Украине. Это, в первую очередь, трансплантация костного мозга", - отметила она.

По словам Микичак, средства на лечение таких пациентов в зарубежных клиниках в госбюджете предусмотрены.

"Работает постоянная комиссия, где принимаются решения о направлениях. В настоящее время зарубежные клиники закрыты на прием плановых пациентов. Как только они будут открыты, пациенты смогут получить помощь. В настоящее время их сопровождение обеспечивается в специальных клиниках в Украине", - объяснила замглавы Минздрава.

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