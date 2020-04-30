Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом"

30 апреля 2020 года в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля 2020 года в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность энергоблока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 57,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 623,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 6 млрд 800,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

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Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Вчера от сети был отключен атомный блок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Напомним, Кабинет Министров из-за балансовых ограничений выводит в резерв три энергоблока АЭС, еще 9 - переводит на пониженную мощность. По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года, . На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.

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