Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом"
30 апреля 2020 года в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля 2020 года в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность энергоблока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения.
За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.
За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 57,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 623,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 6 млрд 800,5 млн кВт-ч электроэнергии.
Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Вчера от сети был отключен атомный блок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.
Напомним, Кабинет Министров из-за балансовых ограничений выводит в резерв три энергоблока АЭС, еще 9 - переводит на пониженную мощность. По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года, . На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.
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При ЗЕленой сопле,скоро сою жрать вместо хлеба будешь,эти дятля ЗЕленые всю страну распродадут,маски это была разминка.
"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус. Источник: https://censor.net/n3192524
Це,тіпа,як комп вкл/вкл кнопочкою ??? Хоча,ні.Комп зламатись з часом може.
Это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету…
«Автоматика сработала»…
Как это работает. Дебилы повыключали более дешёвую атомную генерацию, чтоб дать возможность заработать угольным коптилкам Ахметова.
Такое убеждение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTKm_P1SyVdd4_eWr6Seh1mXg2XO_PAwtLnpPsRwqZU0RXfL_IIk-UriVgY3DFrz3A&fref=nf выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя новость о внезапном отключении блока на Ровненской АЭС/
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Автоматика отключила блок на Ровенской АЭС: ждем новый Чернобыль?! - Семенченко
Из той же оперы зелёнка. Вдумайтесь, государство дышащее на ладан, не только покупает наиболее дорогую электроэнергию, но и играет в опасные игры с АЭС, которые не предназначены для маневрирования и заточены на постоянную выработку энергии.
Дебилы их просто остановили, чтобы спасти обанкротившуюся олигархию. А нам втюхивают байку, что «сработала автоматика». Ни хера себе автоматика работает, что 11 энергоблоков стоит.
Это аргументация на уровне ребёнка:
- Петя, почему Вася кричит?
- Ему больно.
- А почему больно?
- Автоматика сработала!
- ?!!!!!
- Я на него стакан кипятка опрокинул.
В нашем случае просто говорят «автоматика сработала». Атомные энергоблоки живут своей жизнью типа.
Только если один такой блок автоматически ипанет, то у депутата Тищенко был бы повод сказать , что произошёл ещё один праздник.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «большим праздником». Видео
Правда, после этого их просто разорвут на части. Буквально.
В общем, это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету. Их алчность уже просто опасна для жизни. Всей планеты.
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Дядя Анкл
@Vjt3M71hyLgqUCg
·https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1255695234631192576 7 ч
Решите задачку . Вводные электричество на атомной ЭС стоит 0.45грн на тепловой ЭЛ 1.7грн . Вопрос какую ЭС остановят при переизбытке электричества если знать что атомная это народная и доход идет в бюджет Украины , а тепловые ЭЛ принадлежат Ахметову и доход ему идет в карман .