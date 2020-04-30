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Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом"

Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, -

30 апреля 2020 года в 00:51 энергоблок №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС подключен к энергосети после кратковременного отключения 29 апреля 2020 года в 20:05 из-за ошибочно сформированного сигнала защиты относительно потери возбуждения турбогенератора ТГ-5. По шкале INES событие квалифицировано уровнем "вне шкалы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находилось в пределах действующих норм. Сейчас мощность энергоблока составляет 80% от номинальной из-за балансового ограничения.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 385 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 57,2 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 623,1 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 6 млрд 800,5 млн кВт-ч электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп "Батькивщины" Кучеренко

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Вчера от сети был отключен атомный блок №3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт.

Напомним, Кабинет Министров из-за балансовых ограничений выводит в резерв три энергоблока АЭС, еще 9 - переводит на пониженную мощность. По состоянию на 28 апреля на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков. Энергоблок №2 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в резерв с 21 апреля 2020 года, . На энергоблоке №3 Запорожской АЭС - 131 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 13 сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС - 13 сутки среднего планового ремонта. За прошедшие сутки, 27 апреля, станциями выработаны 200 250 000 кВт-ч электроэнергии. Из-за балансового ограничения за минувшие сутки атомные станции Украины недовыработали 40 560 000 кВт-ч электроэнергии.

Читайте также: Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ

Автор: 

АЭС (546) Ровно (532) Энергоатом (412) Ровенская область (1252)


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Топ комментарии
+31
Ээээ, вы там поосторожнее на АЭС с этим новомодним слоганом "Имею право на ошибку"...
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30.04.2020 11:35 Ответить
+28
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 6493
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30.04.2020 11:53 Ответить
+26
Что в стране происходит? Твою мать, зЭдЭбилы, вы конченые ублюдки, что такой хаос в стране создали. Этой "власти" АЭС отключить, что телевизор выключить, ошибочно, мля.
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30.04.2020 11:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Даёшь снижение тарифов на электроэнергию раз в пять !!! Ахметку на нары !!!
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30.04.2020 11:29 Ответить
И туда уже Зеєксперты добрались!Как это ошибочно это что вентилятор?
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30.04.2020 11:38 Ответить
В 85 уже так разок ошибочно выключили ..до сих пор подсвечивает ..
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30.04.2020 11:43 Ответить
ма'ть, в 86-ом
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30.04.2020 11:45 Ответить
Почти в дату кстати угадали!
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30.04.2020 11:47 Ответить
он імєйєт право на помивку
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30.04.2020 11:48 Ответить
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 6493
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30.04.2020 11:53 Ответить
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 7856
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30.04.2020 12:34 Ответить
ворони розклювали
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30.04.2020 11:44 Ответить
Произошел неконтролируемый всплеск шоколадной энергии вызвавший сбой аппаратуры.
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30.04.2020 11:50 Ответить
Разве что у тебя в штанах.
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30.04.2020 12:33 Ответить
У тебя в мозгу, предурь, и отключил и так слабую мозговую деятельность.
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30.04.2020 13:35 Ответить
Обтекай молча,******.
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30.04.2020 15:42 Ответить
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30.04.2020 15:49 Ответить
Где то горько вздохнул Ринат Леонидович .
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30.04.2020 11:30 Ответить
Ээээ, вы там поосторожнее на АЭС с этим новомодним слоганом "Имею право на ошибку"...
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30.04.2020 11:35 Ответить
👏👏👏👏👏
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30.04.2020 11:39 Ответить
ашипачнойє отключєнійє атомного рєактора

Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 4800
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30.04.2020 11:42 Ответить
Ботаник? Любитель ЗЕлени?
При ЗЕленой сопле,скоро сою жрать вместо хлеба будешь,эти дятля ЗЕленые всю страну распродадут,маски это была разминка.
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30.04.2020 11:44 Ответить
Штаны проверил?
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30.04.2020 11:46 Ответить
Херасе "ошибочки"...
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30.04.2020 11:36 Ответить
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 8226
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30.04.2020 11:50 Ответить
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно/ толи еще будет.
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30.04.2020 11:37 Ответить
Вам ,*****,мало Чернобыля,придурки!!!!! ДОИГРАЕТЕСЬ с этими отключениями!!!
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30.04.2020 11:43 Ответить
Что в стране происходит? Твою мать, зЭдЭбилы, вы конченые ублюдки, что такой хаос в стране создали. Этой "власти" АЭС отключить, что телевизор выключить, ошибочно, мля.
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30.04.2020 11:37 Ответить
Зедебил ?
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30.04.2020 11:44 Ответить
Типа если человек прочитал больше заголовка то он зедебил?)
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30.04.2020 11:49 Ответить
Геруса своего читай, зедебил.
"Сегодня в 20:05 после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ривненской АЭС мощностью 1000 МВт. Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт. Еще несколько месяцев назад в Украине работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас. Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций", - сообщил Герус. Источник: https://censor.net/n3192524
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30.04.2020 12:03 Ответить
А у тебя оно вообще есть, СОЗНАНИЕ ?
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30.04.2020 13:37 Ответить
как уже задрала эта зелёная погань со своими правами на ошибки.
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30.04.2020 11:37 Ответить
хтось кота погладив
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 5151
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30.04.2020 11:37 Ответить
АЭС!!! Ошибочно!!!
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30.04.2020 11:38 Ответить
Вони там що іпанулись ? Так і другий Чорнобиль можна замутити. 73% придурки-ви кого до влади привели ? Це вже не "шуточки" а реальна загроза всім.
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30.04.2020 11:40 Ответить
73% привели до влади автоматику АЕС, судячи з твого тупого коментаря)))
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30.04.2020 11:52 Ответить
Добре,що хоч помилково не підірвали, як ЧАЕС у 1986 р. Кого у вас набирають працювати на АЕС?!!! І хто набирає,бувший голова колгоспу ?
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30.04.2020 11:40 Ответить
Судя по таким ошибкам, у них есть все шансы повторить "Чернобыль"...
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30.04.2020 11:44 Ответить
каждый имеет право на ошибку. И ******
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30.04.2020 11:42 Ответить
Ошибочно? Почву "суки недоумные" зондируют. На АЭС блоки остановят и будет нам "счастье" с "зеленой" энергетикой от Ахметова по 5 грн. за кВт
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30.04.2020 11:43 Ответить
Пацан Вован-бубочка грається з сірниками на відкритій цистерні з бензином. Як в "русскую рулеткк"-бабахне чи не бабахне. Країна та і весь світ в небезпеці від такого "професіонала" як осел оманський.
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30.04.2020 11:44 Ответить
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 7954
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30.04.2020 11:44 Ответить
Атомный блок №3 Ривненской АЭС был отключен ошибочно, его вновь подключили к энергосети, - "Энергоатом" - Цензор.НЕТ 8765
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30.04.2020 11:47 Ответить
Пипец. Как можно ошибочно отключить атомный блок АЭС? Даже страшновато стало. Такие люди уже керували одной станцией.
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30.04.2020 11:46 Ответить
Плешфюрера кибермоль постаралась?
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30.04.2020 11:46 Ответить
Мляяяя! Вдумайтесь!!! Энергоблок АЭС отключили ОШИБОЧНО!!! Вся эта шобла при власти дичайшая ошибка природы!
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30.04.2020 11:49 Ответить
"Энергоатому" необходимо держаться, - и мы должны это понимать и способствовать этому, - а эти коптящие небо... пусть жарким летом и осенью накопляют уголь для прохождения зимы. Понятно, что есть хотелки летом покоптить небо и подзаработать, а перед зимой всех озадачить отсутсвием угля и вынуть деньги из бюджета...
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30.04.2020 11:52 Ответить
как всегда ...всем все пох .контроля нет
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30.04.2020 11:53 Ответить
Порохоботи такі кумедні звірятка. Осилили тільки заголовок, і не прочитавши статті врубають свою пластинку про 73%, зедебілів і т. д.
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30.04.2020 11:54 Ответить
А что не так зедебил? Уже скоро 6 месяцев как нет руководителя энергоатома! Это для тебя не показатель?
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30.04.2020 11:59 Ответить
Яке ти кумедне. Автоматика АЕС починає краще спрацьовувати, коли забрати префікс "тво" у голови правління "Енергоатома"?)
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30.04.2020 12:16 Ответить
Во первых он только вообще объявился .Во вторых ты не работал там где есть такая ответственность! Представь себе ,что контроль никто не отменял,а бес контрольность ,приводит и не к таким сбоям автоматики.Ну вам зепридуркам такого не понять.
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30.04.2020 12:56 Ответить
За кого голосовал год назад ? Похоже, что за клоуна.
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30.04.2020 11:59 Ответить
Год назад не было выборов
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30.04.2020 12:14 Ответить
Помилково ??????????!!!!!!!!!?????????????
Це,тіпа,як комп вкл/вкл кнопочкою ??? Хоча,ні.Комп зламатись з часом може.
Атомний блок №3 Рівненської АЕС було відключено помилково, його знову підключили до енергомережі, - "Енергоатом" - Цензор.НЕТ 33
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30.04.2020 11:55 Ответить
Подумаешь, ерунда какая, ядерный энергоблок перепутали. Тут уже жить страшно становится, с такими идиотами.
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30.04.2020 11:57 Ответить
Видимо уборщица что-то шваброй задела...
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30.04.2020 11:58 Ответить
Атомний блок помилково? Ви серйозно? У Чорнобилі теж із-за помилки вибухнуло.
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30.04.2020 12:01 Ответить
Согласен, ошибочно отключенный энергоблок, еще и атомный, это повод нам, украинцам серьезно задуматься, кто распорядитель нашими жизнями, во всех ветвях власти(если вообще мы не разучились думать, обращаюсь к 73%-м "думающих"), а то #во закончатся эти експеременты, которые уже начали заканчивается. В раздумья включите ваших детей, надеюсь так адекватней вам будет думаться. Бога с нами нет, есть только Мы.
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30.04.2020 12:18 Ответить
Я знаю що таке Чорнобиль не з кіно та розповідей а в тому що 26 квітня 1986 року я молодий прапорщик проходив надстрокову службу на посаді старшого інструктора хімслужби дивізіону 300-комплексу ПВО в Тернопільській області і з 12 травня по 25 травня був командирований в зону аварії. Там було пекло на землі. Знімали стрес "Пшеничною" та "Руською" якої там було завезено вдосталь. Слава Богу що обійшлось якось і дві доньки після цього вродились в нашій сімї. НЕ ГРАЙТЕСЬ ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСЬКИЙ З ЯДЕРНИМ ВОГНЕМ БО ЦЕ СТРАШНА РІЧ !
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30.04.2020 12:04 Ответить
ТЕС майже зупинені. https://ua.energy/blocks/ 42 енергоблоки в резерві. 13 в ремонті або законсервовані. ДТЕК де-факто банкрот. Його потрібно негайно націоналізувати, поки татарин не пустив ТЕС на металолом. Там однієї міді тисячі тонн.
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30.04.2020 12:06 Ответить
Вы не переживайте за ахмета - ему из бюджета насыпят
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30.04.2020 12:14 Ответить
Я про ТЕС. Там вже десятки блоків пущенно "ефективними власниками" на метал.
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30.04.2020 12:24 Ответить
споживання е\е за совка та зараз подужаєте порівняти?
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30.04.2020 13:14 Ответить
Как можно ошибочно отключить атомный реактор?
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30.04.2020 12:09 Ответить
Іноді автоматика хибно спрацьовує, в енергетиці таке буває
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30.04.2020 12:12 Ответить
або диверсія, але СБУ ніколи цим займатись - спиртові цехи ще не всі "постригли".
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30.04.2020 13:16 Ответить
"Ой"... найстрашніше слово з вуст оператора атомної станції
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30.04.2020 12:12 Ответить
Да фигня, на фоне ошибочной остановки работы мозга у 73% в прошлом году.
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30.04.2020 12:21 Ответить
.Скорее всего распоряжение и в письменной форме.Энергетики получили и остановили.А Ошибочка эта с высоких кабинетов.
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30.04.2020 12:30 Ответить
Помилка спрацювання автоматики, а ніяке помилкове відключення.
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30.04.2020 13:01 Ответить
Ніякої загрози це не несе. Тільки запас реактивності понижується, що призведе до швидшого закінчення топливної кампанії.
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30.04.2020 13:03 Ответить
Це на ошибки-уже миллионные потери, не говоря о потенциальных рисках. Кто ответит? Польза только для Херуса, который успел попариться на слухах
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30.04.2020 13:09 Ответить
Обслуживающая олигархов дебильная зе-власть уже просто опасна для жизни - политолог Апрель 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/04/%d0%be%d0%b1%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%85%d0%be%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7.html#comments Комментарии: 7

Это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету…
«Автоматика сработала»…
Как это работает. Дебилы повыключали более дешёвую атомную генерацию, чтоб дать возможность заработать угольным коптилкам Ахметова.
Такое убеждение https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTKm_P1SyVdd4_eWr6Seh1mXg2XO_PAwtLnpPsRwqZU0RXfL_IIk-UriVgY3DFrz3A&fref=nf выразил около часа назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко, комментируя новость о внезапном отключении блока на Ровненской АЭС/
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA.html Автоматика отключила блок на Ровенской АЭС: ждем новый Чернобыль?! - Семенченко
Из той же оперы зелёнка. Вдумайтесь, государство дышащее на ладан, не только покупает наиболее дорогую электроэнергию, но и играет в опасные игры с АЭС, которые не предназначены для маневрирования и заточены на постоянную выработку энергии.
Дебилы их просто остановили, чтобы спасти обанкротившуюся олигархию. А нам втюхивают байку, что «сработала автоматика». Ни хера себе автоматика работает, что 11 энергоблоков стоит.
Это аргументация на уровне ребёнка:
- Петя, почему Вася кричит?
- Ему больно.
- А почему больно?
- Автоматика сработала!
- ?!!!!!
- Я на него стакан кипятка опрокинул.
В нашем случае просто говорят «автоматика сработала». Атомные энергоблоки живут своей жизнью типа.
Только если один такой блок автоматически ипанет, то у депутата Тищенко был бы повод сказать , что произошёл ещё один праздник.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html «Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «большим праздником». Видео
Правда, после этого их просто разорвут на части. Буквально.
В общем, это государство олигархии и обслуживающих ее дебилов должно кануть в Лету. Их алчность уже просто опасна для жизни. Всей планеты.
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30.04.2020 13:15 Ответить
Як таке може статися на атомній станції? Це ж величезна бомба, якщо неправильно щось зробити. Я маю надію, що вже ДБР порушив справу і робить все можливе, щоб такого більше не сталося? Чи це не Звіробій і не Федина, то і напрягатися не варто?
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30.04.2020 13:24 Ответить
азренеть, ошибочно отключили АТОМНЫЙ блок??????, мля, тут даже комментировать не чего, пора копать схрон
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30.04.2020 13:39 Ответить
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg
https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg

Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

·https://twitter.com/Vjt3M71hyLgqUCg/status/1255695234631192576 7 ч

Решите задачку . Вводные электричество на атомной ЭС стоит 0.45грн на тепловой ЭЛ 1.7грн . Вопрос какую ЭС остановят при переизбытке электричества если знать что атомная это народная и доход идет в бюджет Украины , а тепловые ЭЛ принадлежат Ахметову и доход ему идет в карман .
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30.04.2020 13:40 Ответить
а почему не ошибаются с начислением зарплат дармоедам ???
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30.04.2020 14:23 Ответить
Господа дебилы! Зелёные и не зелёные! Перестаньте обсуждать херню вами же выдуманную. Это все не имеет никакого отношения к тому, что происходит на АЭС. Герус такой же брехун, как и вы все. Прочитайте академика Павлова про свойства русского ума. Для вас важнее словесные высеры, чем реальная фактическая жизнь. С тех пор стало только хуже.
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30.04.2020 15:10 Ответить
Ошибочно !!? даешь Чернобыль -2 . ошибочно !
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30.04.2020 15:57 Ответить
ну так как-то ошибочно выключили реактор. Бывает. А если ошибочно включат??
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30.04.2020 16:33 Ответить
Пиз..ц.Нет слов.
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30.04.2020 17:05 Ответить
 
 