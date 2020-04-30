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Новости Агрессия России против Украины
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Возле железной дороги на Донетчине обнаружены средства военного поражения, которые могли быть использованы для диверсий, - Госпогранслужба. ФОТО

Оперативные сотрудники Донецкого отряда обнаружили средства военного поражения вблизи железнодорожного полотна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Мариупольского гарнизона в рамках уголовного производства, оперативными сотрудниками Донецкого пограничного отряда совместно с военнослужащими отдела пограничной службы, представителями Государственного бюро расследований, Нацполиции и оперативной группы СиЗ ВКР СБ Украины ОТУ "Восток" было выявлено средства военного поражения.

Так, во время реализации оперативной информации, в пределах Волновахского района, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик. В нем находились: три РПГ-22, один выстрел к СПГ ПГ-9, один РГД, 1 - Ф1, более 220 патронов 5,45 мм, а также 2 дымовые шашки.

Возле железной дороги на Донетчине обнаружены средства военного поражения, которые могли быть использованы для диверсий, - Госпогранслужба 01

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - сказано в сообщении.

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Опасную находку изъяли сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Возле железной дороги на Донетчине обнаружены средства военного поражения, которые могли быть использованы для диверсий, - Госпогранслужба 02
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают действовать в направлении защиты гражданского населения от преступных действий.

боеприпасы (2363) Госпогранслужба (6594) железная дорога (1416) Нацполиция (16573) правоохранительные органы (2970) СБУ (20067) силовики (2799) Донецкая область (10019) Военная прокуратура (933) ГБР (3053)


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30.04.2020 12:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=I5moUW9B1yo Орлуша: "Партизанская песня"
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30.04.2020 12:04 Ответить
 
 