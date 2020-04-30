Возле железной дороги на Донетчине обнаружены средства военного поражения, которые могли быть использованы для диверсий, - Госпогранслужба. ФОТО

Оперативные сотрудники Донецкого отряда обнаружили средства военного поражения вблизи железнодорожного полотна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Мариупольского гарнизона в рамках уголовного производства, оперативными сотрудниками Донецкого пограничного отряда совместно с военнослужащими отдела пограничной службы, представителями Государственного бюро расследований, Нацполиции и оперативной группы СиЗ ВКР СБ Украины ОТУ "Восток" было выявлено средства военного поражения.

Так, во время реализации оперативной информации, в пределах Волновахского района, вблизи железнодорожного полотна был обнаружен ящик. В нем находились: три РПГ-22, один выстрел к СПГ ПГ-9, один РГД, 1 - Ф1, более 220 патронов 5,45 мм, а также 2 дымовые шашки.

"Все это могло быть использовано злоумышленниками для совершения диверсий на мирной территории Украины", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": БМП, БТР, противотанковая пушка, три миномета и 100 тонн боеприпасов, - Офис ГПУ заявил про обнаружение масштабного схрона с оружием (дополнено). ФОТОрепортаж

Опасную находку изъяли сотрудники ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда продолжают действовать в направлении защиты гражданского населения от преступных действий.