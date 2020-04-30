Маас о теме сегодняшних "нормандских" переговоров: Открытие линии соприкосновения и работа наблюдателей ОБСЕ
Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что среди вопросов на "нормандском саммите" министров 30 апреля будет открытие линии столкновения на Донбассе, которую наемники РФ закрыли из-за пандемии.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
"Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях пожилого возраста... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда", – заявил он.
Еще одной темой переговоров будет деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины.
"Без объективной оценки СММ (Минские) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико", – сказал Маас.
Он добавил, что Россия должна повлиять на своих наемников.
По его словам, министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ других решений.
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И вот , когда наши депутаты якобы на карантине первую неделю были причёсаны, подстрижены, покрашены - ещё понятно
НО КОГДА 44 день и Шмыгаль с ЗЕ вылазят на экраны ( или ляшко) ПОДСТРИЖЕНЫ
ВЫ, цуки, офуели , УСТРОИЛИ СЕБЕ ПОДПОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ НА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ !!!
Бабло й продукти туди возять. Чо там странного.
Судячи з розміру та кількості баулів, там такого "цитрамону" !!!!.....