Маас о теме сегодняшних "нормандских" переговоров: Открытие линии соприкосновения и работа наблюдателей ОБСЕ

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что среди вопросов на "нормандском саммите" министров 30 апреля будет открытие линии столкновения на Донбассе, которую наемники РФ закрыли из-за пандемии.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях пожилого возраста... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда", – заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата" состоится в четверг, - Кулеба

Еще одной темой переговоров будет деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины.

"Без объективной оценки СММ (Минские) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико", – сказал Маас.

Он добавил, что Россия должна повлиять на своих наемников.

По его словам, министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ других решений.