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Новости Агрессия России против Украины
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Маас о теме сегодняшних "нормандских" переговоров: Открытие линии соприкосновения и работа наблюдателей ОБСЕ

Маас о теме сегодняшних

Глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что среди вопросов на "нормандском саммите" министров 30 апреля будет открытие линии столкновения на Донбассе, которую наемники РФ закрыли из-за пандемии.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

"Закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях пожилого возраста... Поэтому мы будем обсуждать открытие линии соприкосновения и вопросы пунктов въезда-выезда", – заявил он.

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Еще одной темой переговоров будет деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины.

"Без объективной оценки СММ (Минские) договоренности невозможно имплементировать. Взаимное недоверие слишком велико", – сказал Маас.

Он добавил, что Россия должна повлиять на своих наемников.

По его словам, министры на саммите хотят дать четкий политический мандат на имплементацию ТКГ других решений.

Автор: 

переговоры (5077) нормандская четверка (1596) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+9
Вообще то пора гнать тот офис презедента с депутатами
Все украинцы послушно ушли на карантин: закрыли малый бизнес
И вот , когда наши депутаты якобы на карантине первую неделю были причёсаны, подстрижены, покрашены - ещё понятно
НО КОГДА 44 день и Шмыгаль с ЗЕ вылазят на экраны ( или ляшко) ПОДСТРИЖЕНЫ
ВЫ, цуки, офуели , УСТРОИЛИ СЕБЕ ПОДПОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ НА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ !!!
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30.04.2020 11:43 Ответить
+8
Решили заразы в Украину опять напустить ?
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30.04.2020 11:39 Ответить
+3
Открытие через 30 дней после полной победы над коронавирусом, и объявлением ВОЗ прекращения пандемии.
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30.04.2020 11:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
********* должна повлиять сама на себя,так будет точнее !
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30.04.2020 11:39 Ответить
Решили заразы в Украину опять напустить ?
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30.04.2020 11:39 Ответить
Открытие через 30 дней после полной победы над коронавирусом, и объявлением ВОЗ прекращения пандемии.
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30.04.2020 11:43 Ответить
Сказочник, думать не можешь, то хоть читать научись. деятельность миссии ОБСЕ, у которой должна быть возможность работать без ограничений и препятствий на всей территории Украины.Источник: https://censor.net/n3192604https://censor.net/n3192604
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30.04.2020 12:20 Ответить
Без Українських пенсій там голод назріває,але як Петро,так і Зелєбоба не дадуть їм здохнути,допоможуть "маладим республікам".
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30.04.2020 11:43 Ответить
Вообще то пора гнать тот офис презедента с депутатами
Все украинцы послушно ушли на карантин: закрыли малый бизнес
И вот , когда наши депутаты якобы на карантине первую неделю были причёсаны, подстрижены, покрашены - ещё понятно
НО КОГДА 44 день и Шмыгаль с ЗЕ вылазят на экраны ( или ляшко) ПОДСТРИЖЕНЫ
ВЫ, цуки, офуели , УСТРОИЛИ СЕБЕ ПОДПОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ НА НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ !!!
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30.04.2020 11:43 Ответить
дякуємо, нехай КПВВ й надалі будуть зачинені.
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30.04.2020 11:44 Ответить
И какова формула имплементации, а то Порошенко её не осилил?
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30.04.2020 11:53 Ответить
Соседка-переселенка преклонного возраста поехала в Первомайск Луганской проведать развалины жилья и подруг(а она компанейская )и сидит там взаперти до сих пор.Ни через орду ,ни через линию огня.Скитается по подружкам уже второй месяц.Обычно она ездила туда дня на 3-4.Ждёт открытия переходов.
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30.04.2020 11:53 Ответить
Во время эпидемии, поехать через линию фронта в зону боевых действий без острой необходимости, поступок более чем странный.
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30.04.2020 11:56 Ответить
https://censor.net/user/459425

Бабло й продукти туди возять. Чо там странного.
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30.04.2020 12:34 Ответить
В основном, лекарства. Знаю от своих родственников ОТТУДА, что рашисты в своих гавноконвоях привозят те препараты, которые в силу истечения срока пригодности, подлежат утилизации. Поэтому с подконтрольных нам территорий ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ хоть цитрамон, но везут в дырляндию.
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30.04.2020 12:47 Ответить
"В основном, лекарства."
Судячи з розміру та кількості баулів, там такого "цитрамону" !!!!.....
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2281
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30.04.2020 13:27 Ответить
Їх ніхто не тримає! Кордон з парашею відкритий! Вперед красави!
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5774

Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1596
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30.04.2020 12:22 Ответить
Что эти продажные ОБСЕ хотят от Украины, если их не допускают к контролю, Красный КРЕСТ...
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30.04.2020 12:24 Ответить
В Україні сьогодні немає ресурсів утримувати "кармільцев", ще й голодну ординську армію!
Маас про тему сьогоднішніх "нормандських" переговорів: Відкриття лінії зіткнення і робота спостерігачів ОБСЄ - Цензор.НЕТ 3545
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30.04.2020 12:39 Ответить
В армії ходять чутки, що скоро на лінії розмежування будуть лише нацгвардійці, і все піде по сценарію Пуйла...
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30.04.2020 22:08 Ответить
 
 