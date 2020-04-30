Отставка Верланова и перезагрузка налоговой – повод для пересмотра "закона о фискальном терроре", - эксперт

Отставка Сергея Верланова, перезагрузка налогового ведомства и министерства финансов – хороший повод для пересмотра скандального законопроекта 1210.

Об этом пишет Александр Крамаренко на сайте "Деньги".

"Этот пакет фискально-террористических норм с осени 2019 года подвергался жесточайшей критике со стороны бизнеса – от мельчайшего до самого крупного. Не без того, что с нелегальным выводом капиталов нужно бороться, но точно не путем удушения. Ну а поднимать ставки налогов в условиях обвала экономики вследствие коронавирусного глобального экономического кризиса – наихудшая идея из возможных", - уверен эксперт.

По его словам, именно экс-главу ГНС Сергея Верланова очень многие называли главным промоутером и даже творцом законопроекта 1210.

Автор называет везением то, что скандальный документ до сих пор не пописан. "К величайшему нашему везению, его не успели ввести до старта коронавирусного кризиса. Не сомневаюсь, что начни он действовать, последствия для экономики были бы покруче карантинных", - уверен эксперт.

По мнению автора, снимать введенные законопроектом 1210 ограничения и ужесточения все равно придется: "ради реанимации экономики".

"Только сейчас его можно не ввести в действие и получить огромные рейтинговые плюшки. А если ввести, но потом отменять – никаких рейтинговых плюшек, сплошные потери. Ну и да, экономика успеет спикировать благодаря закручиванию фискальных гаек", - пишет Крамаренко.

Напомним, 16 января 2020 года парламент одобрил во втором чтении и в целом скандальный законопроект № 1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины назвали законопроект №1210 "налоговым террором".

Категорически против этого законопроекта выступили все основные бизнес-ассоциации и ассоциации иностранных инвесторов Украины – в т. ч. Европейская Бизнес-Ассоциация, Американская торговая палата, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Федерация работодателей Украины и много других.

Союз Украинских Предпринимателей и Федерация работодателей Украины вышли с открытыми обращениями к Президенту Украины с просьбой ветировать проект Закона 1210 и направить его на доработку.