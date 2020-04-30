Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук

Рада на внеочередном заседании 30 апреля не будет рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе и возможное назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно, сегодня мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе кадрового вопроса по вице-премьер-министру по вопросам реформ, кандидатуру которого мы обсуждали - Михеила Саакашвили. Действительно, нет голосов пока под его кандидатуру", - отметила он.

Кравчук рассказала, что Саакашвили проводил дополнительные консультации с другими политсилами. "Но это политика, демократия, это решение Верховной Рады", - добавила Кравчук.

Она также предположила, что, вероятно, парламент и не будетт возвращаться к этому кадровому назначению.

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Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.