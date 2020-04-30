Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук
Рада на внеочередном заседании 30 апреля не будет рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе и возможное назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Да, действительно, сегодня мы не будем рассматривать никаких кадровых вопросов, в том числе кадрового вопроса по вице-премьер-министру по вопросам реформ, кандидатуру которого мы обсуждали - Михеила Саакашвили. Действительно, нет голосов пока под его кандидатуру", - отметила он.
Кравчук рассказала, что Саакашвили проводил дополнительные консультации с другими политсилами. "Но это политика, демократия, это решение Верховной Рады", - добавила Кравчук.
Она также предположила, что, вероятно, парламент и не будетт возвращаться к этому кадровому назначению.
Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.
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не Петро був при владі 2.Тоді працювали всі мережі, а не лише Епіцентр ,як при зе сцкунові.3.якщо не вкурив див. дурню п.1
бачу, ти вже відрікаєшся від свого вибору ніфуя не вийде)))
Тому, що, якщо написаний тобою ідіотизм прочитати, то виходить, що раніше "вони(і не одні вони)" в змові з свиночолим гетьманом були. Ти хоть інколи читай свої висери.
«Гуманітарний груз», який з помпою зустрічав найвеличніший потерпілий розводіла, продають у мережі «Епіцентр». Про те кіно для лохів вийшло у Вови красиве.
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль
vAnilla Love t:
Перевод: Провительство НЕ будет выпускать граждан. (Граждане закончились весной 2019) Но готово продавать р@бов
Первый Зе-рынок р@бов будет торжественно открыт Президентом в Херсоне - в стиле Миссиссипи 18 века.
Презентацию сделает Сивохо
Дизайн - Алан Бадоев
Билетики - у Ермака
В Лондон не отпустили самолёт с гражданами Украины?
Нечего жировать,рабы, все батрачьте за копейки теперь в Украине на РАхметова. Вы же все преп#зденты
Oleksii Osypenko:
Були господарями у своїй країні.
Вибрали слуг народу.
Стали рабами слуг.
Доля все ж має почуття гумору.
Житомирянин:
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" призначили директором департаменту ГУР МОУ
було в нас колись опг "сім'я", зара опг "квартал". І ця ***** пройде.
Portobello:
95-й квартал просочился в сбу и гур моу, вместо того, чтобы сбу и гур моу просочились в 95-й квартал и прикрыли его к херам
Петр Петров:
На Г+Г сменили методичку: коломойщица Мосейчук, которая много лет плодила фейки и поливала Украину грязью и приводила слуг к власти, сделала круглые глаза и начала спрашивать"А кто это сделал?"
Пухнастий українобот:
Наверное хорошо, что Порошенко не президент ведь он может спокойно и молча помогать медикам и тратить миллионы на здравоохранение. Если бы он был президентом, это бы назвали пиаром и бизнесом на крови. Глупый Порох, а мог бы Испании помочь, как наш "гарант", а он своим помогает
Ivanna Klympush:
Г+Г договорився вже до "секретних біологічних лабораторій" НАТО в Україні, так і до воскресіння "розп'ятого трирічного хлопчика" недовго.
Це в тренді ватно-совкової політики нинішніх керівників країни, за провідництва яких активно руйнується правда Майдану та честь волонтерів
Юрій Каракай:
З обранням Зеленського гасло «Слава Україні» набуло глузливо-знущальної конотації, викликаючи відчуття ганьби у деморалізованого населення. Нестерпно соромно іудам згадувати зраджених героїв. У відповідь вони ніяковіють і гидко всміхаються.
1. А вот твой Порошенко!!!
2. А вот твой Лукашенко!!!
12.08.19 16:55 Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"
https://censor.net/news/3142484/arahamiya_rasskazal_kak_budet_rabotat_sistema_bolshoyi_brat_programma_budet_analizirovat_rabotu_vseh
Не поступай как кацапы, а спрашивай, если чего-то не знаешь или не понял.
обещали мишке горы до небес
обманули мишку, поимели рачки
кто теперь лошара? ну зачем ты лез? © я
Михо бушевал уже без него.
- Хочеш солоденьку конхветку?
- Хочу.
- А нема.
Помню была здесь на Цензоре фотография, когда после снятия Саакашвили Порошенко приехал в Одессу назначать нового главу, угодного местной коррупционной мафии и как представители этой мафии сидели, развалясь на стульях с наглыми ухмылками, а перед ними в угоднической позе стоял Порошенко.
Слуги народа решили идти по пути Порошенко?