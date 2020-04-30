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Новости Агрессия России против Украины
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На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко

На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко

Россия использует территорию оккупированного Донбасса как полигон для испытания новейшего оружия, сейчас там находятся более 2000 кадровых офицеров РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил Командующий объединенными силами Владимир Кравченко.

"Для контроля за временно оккупированными территориями Донбасса генеральным штабом вооруженных сил РФ сформирована и содержится оперативная группировка российских оккупационных войск в составе 1-го (ДОНЕЦК) и 2-го (ЛУГАНСК) армейских корпусов общей численностью более 35 000 человек, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров. При этом должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России", - сообщил он.

Кроме этого, как отметил Кравченко, для поддержания административно-полицейского режима, обеспечения функционирования оккупационных администраций, борьбы с проукраинским движением и охраны важных объектов системы жизнеобеспечения региона созданы другие так называемые "силовые ведомства" - министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности, которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

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"Наряду с содержанием и обеспечением вооруженных формирований, Российская Федерация, используя территорию Донбасса как военный полигон, проводит здесь исследования новейших систем вооружения для своей армии. Наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие",- добавил Командующий ОС.

Как сообщалось ранее, РФ сосредоточила на границе с Украиной почти 90 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и прочее вооружение и технику.

армия РФ (19738) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766) Кравченко Владимир (27)


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...за спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие... (Пуйло)
...чушь это всё - нет на востоке Украины никаких российских подразделений... это местные граждане... (Пуйло)
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30.04.2020 12:22 Ответить
Как вы задолбали тупой брехнёй! В пару сотен бы я поверил, но зная, что цензор брешет всегда, уже и в эту мелочь не верю!
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30.04.2020 12:49 Ответить
Все они в Дырах кацапы, если не по паспорту то по натуре.
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30.04.2020 14:02 Ответить
Що б ви курви жоден не повернувся в своі Мухосранськи...!
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30.04.2020 12:49 Ответить
Пускай все возвращаются, только в гробах в пакетах грузом 200.
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30.04.2020 14:05 Ответить
Жорик, сокурсник, еже ли ты там, то я желаю тебе, что бы тебя зарыли на свинарнике, ИРОНгутанг (кто в курсе то понял, кто нет погуглите ирон) тупой, баран, учившийся за деньги родителей полученных ими от продажи баранов.
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30.04.2020 12:55 Ответить
То чому б не провести державні випробування "Вільхи" та "Нептуна" в Донецькій та Луганській областях?
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30.04.2020 13:17 Ответить
 
 