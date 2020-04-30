На территории временно оккупированного Донбасса находятся более 2000 кадровых офицеров РФ, - Командующий ОС Кравченко

Россия использует территорию оккупированного Донбасса как полигон для испытания новейшего оружия, сейчас там находятся более 2000 кадровых офицеров РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил Командующий объединенными силами Владимир Кравченко.

"Для контроля за временно оккупированными территориями Донбасса генеральным штабом вооруженных сил РФ сформирована и содержится оперативная группировка российских оккупационных войск в составе 1-го (ДОНЕЦК) и 2-го (ЛУГАНСК) армейских корпусов общей численностью более 35 000 человек, которые оперативно подчинены 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Основу руководящего и командного состава полков, бригад и штабов армейских корпусов составляют кадровые офицеры и генералы ВС РФ, которые на ротационной основе отправляются на временно оккупированные территории Украины. Сегодня на оккупированной части Донбасса находятся более двух тысяч кадровых российских офицеров. При этом должности рядового, сержантского состава и командиров тактического звена комплектуются преимущественно местными жителями и наемниками из России", - сообщил он.

Кроме этого, как отметил Кравченко, для поддержания административно-полицейского режима, обеспечения функционирования оккупационных администраций, борьбы с проукраинским движением и охраны важных объектов системы жизнеобеспечения региона созданы другие так называемые "силовые ведомства" - министерство внутренних дел и министерство государственной безопасности, которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ.

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"Наряду с содержанием и обеспечением вооруженных формирований, Российская Федерация, используя территорию Донбасса как военный полигон, проводит здесь исследования новейших систем вооружения для своей армии. Наиболее широко испытываются комплексы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, беспилотные летательные аппараты, системы наведения высокоточного оружия, наземные станции артиллерийской разведки, защищенные средства цифровой связи, тактическое снаряжение и снайперское оружие",- добавил Командующий ОС.

Как сообщалось ранее, РФ сосредоточила на границе с Украиной почти 90 тысяч военнослужащих, 1100 танков, 2500 боевых бронированных машин, 1600 артиллерийских и ракетных систем, 340 боевых самолетов и прочее вооружение и технику.