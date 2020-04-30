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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве зафиксировано 60 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1401 заболевших, - Кличко

За сутки в Киеве зафиксировано 60 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1401 заболевших, - Кличко

У 60 жителей столицы диагностирован COVID-19 за последние сутки. Один человек умер.

Об этом во время онлайн брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у нас - плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них - трое медиков. Один случай - к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил он.

Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и 4 девочки в возрасте до 17 лет.

Кроме того 18 мужчин возрасте от 22 до 84 лет и 7 мальчиков до 17 лет. Один больной - из Киево-Печерской Лавры.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25710) Кличко Виталий (4654) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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не позорься Ковид. Умерло у него .. Подстреги ещё что нибудь ))
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30.04.2020 13:25 Ответить
 
 