За сутки в Киеве зафиксировано 60 новых случаев COVID-19, один человек умер, всего 1401 заболевших, - Кличко
У 60 жителей столицы диагностирован COVID-19 за последние сутки. Один человек умер.
Об этом во время онлайн брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня у нас - плюс 60 человек, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом. Среди них - трое медиков. Один случай - к сожалению, летальный. На сегодня в столице уже 1401 подтвержденный случай заболевания COVID-19", - отметил он.
Так, среди заболевших: 31 женщина в возрасте от 18 до 84 лет и 4 девочки в возрасте до 17 лет.
Кроме того 18 мужчин возрасте от 22 до 84 лет и 7 мальчиков до 17 лет. Один больной - из Киево-Печерской Лавры.
В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
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