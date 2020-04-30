10% заболевших киевлян - медики, всего у 148 медработников Киева подтвержден COVID-19, - Кличко
На сегодня в столице 148 инфицированных коронавирусом медиков. Это 10% всех больных COVID-19.
Об этом во время онлайн брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Я не устану благодарить наших врачей, которые буквально - на линии фронта в борьбе с коварным вирусом. Они постоянно в зоне риска. 10 процентов из киевлян заболевших - именно медики. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз коронавирусной болезни", - рассказал он.
Так, среди медиков, которые заболели, - это врачи Александровской больницы, которая первой начала принимать инфицированных коронавирусом. А также медицинский персонал инфекционных отделений городских больниц №4, №5, №6, №9 и других медучреждений первой и второй волны приема больных коронавирусом.
"Есть среди больных и врачи и медсестры непрофильных отделений, семейные врачи, которые, оказывая помощь, не знали, что человек инфицирован. Есть медики также частных клиник и государственных медицинских учреждений", - отметил Кличко.
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